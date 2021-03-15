Пара детей-блогеров поразила общественность откровенной демонстрацией своих недетских отношений. 8-летняя Мила Маханец из Киева и 13-летний Паша Пай выставляют в Инстаграм снимки поцелуев, объятий и даже фото из постели, где они спят вместе.



За их отношениями в Instagram следят почти полмиллиона подписчиков. И еще 6 млн – в других соцсетях. На эту историю уже отреагировали юристы, которые увидели в откровенных фото признаки растления и детской порнографии.



"Это срежиссированный родителями публичный "роман" 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика", – так прокомментировала эту историю юристка Анна Маляр.



На ситуацию уже отреагировал и детский омбудсмен Николай Кулеба, заявив, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.



"Страна" разбиралась в скандале и узнала у юристов, грозит ли родителям Милы и Паши уголовный срок и лишение родительских прав.

Спят вместе и целуются на камеру

Маленькая киевлянка Мила Маханец оказалась в эпицентре скандала из-за достаточно откровенных снимков, которые она публикует в Instagram. Восьмилетний ребенок работает моделью и ведет блог, где выставляет снимки в ярком, взрослом макияже и сексуализированных позах.

А также делится подробностями личной жизни со своим парнем – 13-летним Пашей. В сторис и на фото они часто позируют вместе.





Вот, например, снимок, где Мила сидит у Паши на коленях в короткой мини-юбке.





А два дня назад Мила написала о том, как они с Пашей сковали себя цепями на 24 часа – такой вот челлендж.



До этого в сторис мелькали снимки и видео с поцелуями Милы и Паши, а также фото, где они спят в обнимку и вместе чистят зубы. Причем на Миле - минимум одежды.



В Instagram у Милы – почти полмиллиона подписчиков, еще 6 млн – в соцсети Likee. И десятки фан-страничек с сотнями фолловеров.



Аккаунт Милы ведет ее мама Дарья, она же занимается и рекламой. Ссылка на ее страничку указана как контакт для сотрудничества. У парня Милы, Паши – 34 тысячи подписчиков.





В комментариях детям уже пишут, что их родителями заинтересовались органы опеки. "Пропаганда педофилии", "Ждем беременна в 13" – пишут в комментариях. Многие считают, что роман - постановочный. Но есть и те, кто верит в искренность их чувств.

После того, как скандал вокруг "Недетских" снимков набрал обороты, Мила закрыла комментарии на своей страничке в Instagram. Но комментарии под постами Паши Пая все еще доступны.

Контент для педофилов

Юристка Анна Маляр утверждает, что этот "детский роман" срежиссирован родителями для заработка на сексуализированном образе девочки. На аккаунте Милы есть контакты для сотрудничества с рекламодателями.



"Собственно, ради этих заработков на рекламе, мама и сделала из 8-летней девочки обольстительную женщину для извращенцев", - написала Анна Маляр на своей странице в Фейсбук.



Она утверждает, что Мила и ее мать создают "контент для педофилов".



"Контент для педофилов часто делают сами родители со своими детьми. Кто-то делает хардкор для закрытых сайтов, а кто-то открыто для Инстаграма и т.п. Возможность заработать на том, что кто-то будет мастурбировать на фото вашего ребенка, а потом искать его для совершения уже преступных действий – достаточно странная и опасная, как для любящих родителей. Впрочем, всегда можно сказать, что это вы извращенцы, если увидели в 8-ми летней девочке сексуальный объект, а мы просто сделали красивое фото и вообще это искусство, в котором вы не разбираетесь. Но где предел? Грань очень простая и очевидная. Ребенка можно одеть в детские вещи и детские бантики, а можно а-ля муленруж и сделать из девочки обольстительную женщину. Все же этот предел понимают", - написала Анна Маляр.





Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук также прокомментировал скандал. Он уверен, что в ситуации должны разбираться специалисты, ведь происходящее может стать источникомвдохновения для маньяков.

"Как по мне, эта история требует немедленного вмешательства Национальной полиции, органов государственной опеки, детского омбудсмена и общественности. Девочку на фото зовут Мила Маханец, она живет в нашем Киеве, ей 8 лет и она с подачи своей больной на всю голову мамы Дарьи – блогер, лайкарь, фотомодель. Миле создали медийный образ сексуальных отношений с Пашей, которому всего 13 лет. Вдумайтесь – ей 8, а ему 13! Вся эта раскрутка в соцсетях Милы и Паши очень, очень близка к детской порнографии и является питательной почвой, которая как мед притягивает и стимулирует к действиям педофилов", – написал Мосийчук на своей странице в Фейсбук.

По мнению Анны Маляр, пример Милы может "вдохновить" миллионы ее фолловеров так же становиться "объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги". Она также отметила, что такой контент является "посягательством на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят, и которые это изображают".



С таким мнением согласна Анастасия Дьякова, cоветник по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины и создатель образовательного проекта #stop_sexтинг.



"Что наиболее страшно - у девочки огромное количество подписчиков, дети видят эту модель поведения и начинают принимать ее за норму. Вот почему важно родителям налаживать доверительные отношения с детьми, интересоваться, за какими блогерами и каналами они следят, на какие ценности ориентируются. Если родители этого не знают, блогеры могут пропагандировать недопустимые вещи, и взрослые просто не будут понимать, откуда эти ценности у детей", - комментирует "Стране" Анастасия Дьякова.



Она также поднимает вопрос о том, с какого возраста дети могут сидеть в социальных сетях и самостоятельно пользоваться интернетом.



“По правилам Instagram, регистрация в приложении разрешена с 13 лет. Это значит, что если администрация соцсети увидит, что возраст ребенка меньше - она может просто удалить этот профиль. И еще один вопрос – важно, чтобы этот ребенок сейчас не столкнулся с буллингом в цифровом пространстве и в школе, так как к ней повышенное внимание и разворачивается активная негативная позиция. В такой ситуации ребенок очень просто может стать жертвой буллинга", – считает Анастасия Дьякова.

До 12 лет за распространение детской порнографии

Такое поведение в сети как детей, так и их родителей, по словам юристов, имеет признаки сразу нескольких уголовных преступлений. Среди которых – преступления против половой свободы и неприкосновенности личности, а также распространение информации о половой жизни с участием малолетних лиц.



"Оценивая действия родителей малолетних детей в контексте их правомерности, можно утверждать, что они содержат признаки так называемой "интеллектуальной" формы развращения несовершеннолетних (ст.156 УК Украины), поскольку охватывают фотографирование малолетних в различных сексуальных позах и комментирование их в соответствующем неприличном контексте. Очевидно, что фотографированию предшествуют беседы с детьми, не достигшими половой зрелости на откровенные сексуальные темы, что уже само по себе имеет признаки развратных действий", – анализирует в комментарии "Стране" Иван Староста, адвокат, партнер АО "Клочков и партнеры".



Публичная демонстрация этих снимков в общественных сетях уже имеет признаки другого уголовного преступления – изготовление и распространение порнографических предметов.



Теоретически за распространение подобного сексуализированного контента с участием несовершеннолетних их родителям может грозить до 12 лет тюремного заключения по статье 301 УК Украины. А также лишение родительских прав за нарушение нормального полового развития своих детей.





Как утверждает Анастасия Дьякова, подобное поведение в Сети также подпадает под статью за груминг – налаживание с ребенком контактов (в том числе в интернете) с целью сексуального насилия.



"После подписания президентом законопроекта №3055 (в рамках имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции) – Ред.) вступила в действие статья за груминг. Она предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет. То есть за налаживание таких отношений есть ответственность, даже если насилие не произошло, но намерение доказано", – анализирует Анастасия Дьякова.



Этот закон также ввел в действие наказание до 5 лет за совершение действий сексуального характера с ребенком до 16 лет.



"В данном случае мы также можем говорить о статье 156 “Развращение несовершеннолетних” и срок – до 3 лет. То есть, как минимум, это развращение, но финальное решение должны выносить правоохранительные органы и прокуратура", - отмечает Дьякова.



Однако на практике все гораздо сложнее.





С юридической точки зрения определять, содержит ли Инстаграм-контент Милы Маханец и ее парня элементы детской порнографии, должна специальная экспертиза. Она может быть назначена следователем в рамках уголовного дела.



"Конечно, без экспертизы в рамках уголовного производства, эти фото не будем называть развращением, которое совершают родители по отношению к детям, потому что без экспертизы – это лишь частное мнение. В то же время, до экспертизы может и не дойти, ведь коррупция не пропускает к уголовной ответственности людей с деньгами", – заявила Анна Маляр.



А вот юрист Ростислав Кравец не видит уголовных перспектив у данной истории, так как фото, размещенные в Инстаграме, вряд ли можно назвать порнографическими.



"В самих фото нет элементов детской порнографии. Там нет оголенных тел или вызывающего поведения. Тем более, фото сделаны в присутствии родителей, а может, родители сами и делали эти снимки. Можно долго морализаторствовать по поводу публичных сексуализированных отношений 8-летней девочки и 13-летнего парня, но весь этот трэш происходит с согласия и в присутствии родителей. Поэтому не вижу перспектив в уголовном деле", – считает Ростислав Кравец.

Все ради подписчиков

"В независимости от того, понесут родители этих малолетних детей юридическую ответственность за свое поведение, которое очевидно балансирует на грани уголовно наказуемых действий, это явно совершается не в пользу самих детей и лиц, которые своим вниманием к этой "деятельности" поддерживают такое ​​не совсем моральное поведение. Следовательно, действия родителей заслуживают реагирования со стороны служб защиты детей и правоохранительных органов", – уверен Иван Староста.



Причем, по его мнению, предпосылкой к существованию такого блога, помимо потакания родителей, является большой общественный интерес к столь откровенной демонстрации интимной стороны жизни.



"Однозначно, формирование таких взглядов будет не в пользу нормального физического, психического и социального развития несовершеннолетних", – считает Староста.



"Родители добились своего – привлекли внимание к этому скандалу. На мой взгляд, цель этой истории – раскрутить аккаунты детей и набить подписчиков", – резюмирует Ростислав Кравец.