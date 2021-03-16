Верховная Рада вновь вернулась к "антикоррупционной" теме, которая является сейчас одним из главных камней преткновения в отношениях украинской власти с США и МВФ.

Запад хочет укрепить свой контроль над вертикалью антикоррупционных органов НАБУ-САП-Высший антикоррупционный суд.

Зеленский же пытается хоть немного, но расширить свое влияние, параллельно идя на косметические уступки требованиям "западных партнеров".

Так, сегодня депутаты проголосовали за направление в Конституционный суд Украины проекта изменений в Конституцию, который бы возвращал президенту (с согласия парламента) право назначать директоров НАБУ и ГБР.

Кроме того, в Раде находится правительственный законопроект, который предполагает автоматическое увольнение со своей нынешней должности главы НАБУ Артема Сытника, который считается подконтрольным американцам.

Помимо этого проекта парламентарии по инициативе президента панируют ужесточить уголовную ответственность за неправдивое декларирование или умышленную неподачу декларации., чего также требует Запад.

Но в целом диспозиция вряд ли удовлетворит МВФ и США, а значит их противоречия с Банковой будут углубляться.

Детали процесса анализирует "Страна".

Убрать Сытника из НАБУ

Минувшей осенью Конституционный суд Украины вынес несколько важных решений, касающихся антикоррупционной политики.

Сперва суд признал незаконным указ бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника на должность директора НАБУ, а также счел неконституционными само по себе прописанное в законе о НАБУ право президента утверждать главу Бюро.

Многие авторитетные юристы расценивали решение КС по Сытнику как полноценную возможность для его увольнения. Но за полгода дело до этого так и не дошло. Сказалось давление Запада, которые требовал оставить Сытника на своем месте.

Продолжается оно и сейчас. Буквально накануне американское издание Politico привело реплику сенатора Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут), который заявил, чтобы убедить Конгресс продолжить поддержку Украины нужно проводить реформы, "наделить НАБУ полномочиями, а Сытник должен иметь возможность действовать независимо".

Однако у Банковой концепция иная. Сталкиваясь со все возрастающим давлением Запада, там пытаются хоть немного ослабить хватку, убрав наиболее одиозных представителей его лобби.

С одной стороны сейчас проводится конкурс по главе САП (структура, которая контролирует работу следователей НАБУ), на который Офис президента хочет продвинуть своего человека.

С другой стороны, активизировалась работа по увольнению Сытника, к которому уже накопилось много вопросов и чисто профессионального характера начиная от того, что он сам попал в коррупционный скандал и официально признан судом коррупционеров и заканчивая в целом провалом антикоррупционной работы, реальных успехов по которой нет.

Еще в феврале в Раде был зарегистрирован проект, по которому действующий глава НАБУ прекращает свои полномочия после вступления в силу закона.

Права по назначению руководителя Бюро передавались правительству. Для этого предлагалось создать конкурсную комиссию по отбору главы бюро, в которой три члена будет от СНБО, три члена - от правительства, и еще три члена также от правительства, но по предложению международных партнеров-доноров, которые предоставляли Украине техническую помощь на борьбу с коррупцией. Решение принимается минимум в 5 голосов.

Но буквально вчера Кабмин отозвал этот проект, а внес вместо него обновленный.

В нем сокращалось численность конкурсной комиссии до 6 человек - по 3 от СНБО и 3 Кабмин назначает из числа международников. Решение будет приниматься 4 голосами.

Кроме того, Кабмину дается увольнять директора НАБУ, если за это проголосует 2/3 от состава правительства.

Ну а главное - в переходных положениях осталось положение, что с момента вступления этого закона в силу нынешний директор НАБУ уходит в отставку. Причем эту норму выписали еще более четко, чем в предыдущей редакции.

То есть с одной стороны, пошли навстречу Западу расширив полномочия их представителей (хотя даже в этом варианте они не смогут самостоятельно определить победителя конкурса без поддержки хотя бы одного представителя СНБО).

С другой стороны - по-прежнему хотят уволить Сытника.

И это еще не все.

Параллельно президент намерен вернуть себе отобранные Конституционным судом полномочия по назначению и увольнению глав НАБУ и ГБР, внеся соответствующие положения в Конституцию.

Законопроект об этом депутаты как раз сегодня отправили на экспертизу в КСУ.

Впрочем, наши источники в "Слуге народа" говорят, что это "обходной маневр", чтоб отвлечь внимание от "направления главного удара" - принятие законопроекта Кабмина.

"Изменения в Конституцию это очень долгая история. К тому же потом все равно нужно будет под это принимать новый закон. А принятие законопроекта Кабмина будет иметь практические последствия буквально сразу - Сытника уволят. Поэтому сейчас будут рассматривать именно этот закон", - говорит источник.

"Проект изменений в Конституцию - это взятка парламенту в чистом виде, раньше Рада никак не принимала участие в назначении глав НАБУ и ГБР, а сейчас хочет получить такое влияние. Одобрит ли КС этот проект - вот это важный вопрос. Суд же не принял ни одного решения после начала кризиса и отстранения главы суда Александра Тупицкого. С одной стороны, замглавы суда Сергей Головатый и так лоялен президенту, нет необходимости даже на него давить. Хотя после решения СНБО о делах за голосования за Харьковские соглашения, он тоже может подпасть под этот каток, ведь он голосовал за это. С другой стороны, он не имеет того веса и влияния, чтобы полноценно руководить судом и добиваться от судей принятия важных решений", - считает Бортник.

Декларантам в этом году тюрьма не светит

Еще интереснее обстоят дела с попыткой вернуть тюремное заключение за неправдивые сведения в декларациях.

Напомним, в октябре прошлого года Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало возмущение Запада и масштабный кризис в отношениях КСУ и президента, который даже пытался руками Рады уволить судей (правда, до этого так и не дошло).

В декабре депутаты вернули уголовную ответственность, но в усеченном формате - без тюремного заключения. Президент закон подписал. Но такому "либерализму" возмутился Запад и Зеленский вскоре внес новый законопроект №4651, которым тюремный срок возвращался.

Проект предусматривает ограничение свободы на срок до 2 лет и штраф от 3000 до 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если декларанты "забыли" указать активы и недвижимость на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Если же стоимость незадекларированного имущества будет более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то декларант может получить 2 года за решеткой или штраф от 4000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Правда, даже если этот проект будет принят, декларантов нынешнего года он вряд ли коснется. Дело в том, что практически нереально успеть проголосовать за этот законопроект в двух чтениях (согласно Регламенту срок для подачи поправок ко второму чтению - 14 дней). А дедлайн для предоставления деклараций за прошлый год - 31 марта.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, закон обратной силы не имеет, а это значит, что если он будет принят и вступит в силу после окончания этого срока подачи деклараций за прошлый год, то привлечь нарушителей по этому закону будет невозможно.

Более того, в "Слуге народа" уже придумали, как еще более надежно обезопаситься от тюрьмы за предоставление недостоверной информации в декларациях. Депутат Александр Бакумов (фракция "Слуга народа") уже предложил отправить проект на анализ в Венецианскую комиссию. Таким образом, проект не будет проголосован в Верховной Раде, пока комиссия не предоставит свое заключение по этому документу. А это может отложить голосование еще на несколько месяцев.

Собеседник в президентской фракции в разговоре со "Страной" отмечает, что депутаты не хотят голосовать за этот проект, ведь считают, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование - это крючок, на котором подконтрольные Западу антикоррупционные структуры смогут держать кого угодно.

"Поэтому до окончательного голосования по этому проекту дойдут не скоро", - прогнозирует собеседник.

Впрочем, это означает, что и подвижки по кредиту МВФ, а также "звонок от Байдена" придется ждать тоже долго. Намерены ли власти проводить свою политику без западных советов, либо надеются, что Запад пойдет на уступки в своих требованиях - вопрос открытый.