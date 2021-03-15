В Украине может начаться большой передел недр.

В своем недавнем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал аудит законности передачи в частную собственность стратегических предприятий, недр и земли.

"Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. И для того, чтобы установить это, будет проведен максимально тщательный аудит, результаты которого будут представлены обществу", - сказал Зеленский.

Он добавил, что полученные "ответы" должны быть конкретными, исчерпывающими и аргументированными как для граждан, так и для возможных судебных дел.

К слову, уже на ближайшем заседании СНБО планируется заслушать комплексный отчет главы Госгеонадр Романа Опимаха относительно ситуации и использованием украинских недр.

Так что, судя по всему, тянуть с темой долго не станут.

"Страна" разбиралась, почему именно теперь у Зеленского решили взяться за недра, кто на них зарабатывает сегодня и кому они могут достаться в будущем.

"Золотые" ископаемые

Внезапный интерес к ископаемым в окружении Зеленского неслучаен.

Недра - один из немногочисленных по-настоящему денежных ресурсов, которые еще остались в Украине.

Но самые лакомые участки уже давно заняты, на большинстве окопались (в прямом смысле слова) олигархи и известные бизнесмены. И, собственно, близость к ископаемым во многом поддержала их благосостояние в кризисные времена. Как показывают свежие рейтинги Forbes, за последний год выросло богатство именно тех украинских олигархов, что связаны с добычей железной руды, нефти или газа, цены на которые в мире сейчас зашкаливают.

К примеру, состояние Рината Ахметова, крупнейшего владельца месторождений железной руды в Украине (холдинг "Метинвест") составляет 7,6 млрд долларов, что почти в 3 раза больше, чем год назад.

Игорь Коломойский за 2020 год сумел увеличить стоимость своих активов с миллиарда до 1,8 млрд долларов. При этом стоимость его нефтегазовых активов оценивается в 0,7 млрд, а металлургических — в 0,4 млрд.

Схожий финансовый прорыв у бизнес-партнера Коломойского - Игоря Боголюбова - его состояние за год выросло с 1,2 млрд до 1,7 млрд долларов (нефтегазовые активы - 0,7 млрд).

Виктор Пинчук за год стал богаче почти вдвое - сейчас его состояние оценивается в 2,5 млрд, а было 1,4 млрд.

Совладелец Полтавского ГОКа Константин Жеваго более чем "удвоился" - с миллиарда его богатство выросло до 2,4 млрд.

В 2020 году в рейтинг миллиардеров попал также партнер Рината Ахметова по "Метинвесту" Вадим Новинский, который сумел приумножить свое богатство с 810 млн до 1,4 млрд долларов.

Собственно, вся пятерка топовых украинских миллиардеров в той или иной степени сидит на недрах (ниже мы подробно перечислим все их активы).

И, так как цены на большинство ресурсов идут вверх, растет и отдача от залежей.

К примеру, еще в 2019 году ценник на железную руду составлял 60-70 долларов за тонну. Но после аварии на бразильских рудниках цены пошли вверх. На начало 2020 года на мировых биржах рудой торговали по 90 долларов, затем ценник разогнался до 120 долларов, и, казалось, что это - потолок.

Но активное восстановление экономики Китая разогнало железорудные ценники до 150 долларов уже к концу прошлого года, а за неполные три месяца 2021 года котировки взлетели еще выше - до 168,3 долларов за тонну на 15 марта.

Прогнозы по форвардному курсу на апрель - 170 долларов за тонну, правда, потом будет затяжная коррекция, скажем, к июлю цены могут просесть до 155 долларов. Но это все равно более чем выгодные ценники, так как даже на руде по 60 долларов наши экспортеры неплохо зарабатывали.

То же самое с нефтью и газом, которые "разгонялись" медленнее, чем руда, но с конца прошлого года также активно дорожают. Скажем, ценники на нефть за последние четыре месяца выросли более чем на 80%, а газ на Украинской энергетической бирже сейчас продают почти на треть дороже, чем осенью прошлого года (7,6 тысячи гривен за тысячу кубов против 5,9 тысячи в октябре 2020 года).

Причем, по все прогнозам, 2021 год станет периодом дорогого сырья, поэтому ценники на железную руду, нефть и газ будут держаться на достаточно высоком уровне как минимум ближайший год. А то и дольше (подробнее о причинах роста мировых цен на сырье можно прочитать здесь).

Кто сидит на руде, нефти и газе

Крупнейшим владельцем железорудных активов в Украине является Ринат Ахметов. В принадлежащую ему и Вадиму Новинскому вертикально-интегрированную компанию "Метинвест" входят Ингулецкий, Северный и Центральный ГОКи.

Олигарх также контролирует Южный ГОК.

Ахметов через кипрскую Starmill Limited контролирует Криворожский железорудный комбинат (КЖРК), производящий агломерационную руду. В его состав входит несколько железорудных шахт (Гвардейская, Терновская, Батькивщина), рабочие которых в прошлом году бастовали из-за задержек по зарплатам.

Интересно, что ранее бизнес-партнером Ахметова по КЖРК был Игорь Коломойский. Но осенью прошлого года он переоформил свою долю на несколько компаний, связанных с харьковским бизнесменом Александром Ярославским. Но, как говорит глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, этот ход был формальным, и Коломойский и сейчас курирует комбинат.

В целом Ахметов контролирует порядка 60% украинской добычи железной руды.

Крупными добытчиками являются также компания Ferrexpo Константина Жеваго (Полтавский ГОК) и "Асселор Миттал Кривой Рог" (примерно 17% и 9% соответственно).

Треть частных компаний, добывающих нефть и газ, также контролируется украинскими олигархами и известными бизнесменами, в разное время входившими в окружение первых лиц страны.

Рейтинг держателей разрешений на освоение недр несколько лет назад составил Центр противодействия коррупции. С тех пор расстановка сил особо не изменилась.

По данным антикоррупционеров, 14 компаний по нефтегазодобыче и 38 разрешений контролирует экс-министр экологии Михаил Злочевский, 19 разрешений - у бизнесмена Павла Фукса, 11 - у Виктора Пинчука, 6 разрешений "держат" компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, 5 - Вадима Новинского, 4 - Рината Ахметова и т.д.

В частности, Виктор Пинчук контролирует Зайцевское, Луценивское, Западно-Ефимоское месторождения, Таранцшинскую, Косачевскую, Южно-Орильскую, Миролюбовскую площадки.

Павел Фукс - Ново-Диканское, Попаснянско-Самарское, Южно-Перещепинское и другие.

"Полтавская нефтегазовая компания" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "сидит" на Заплавской площадке, Новониколаевском, Молчановском, Рудненковском, Игнатовском, Елизаветовском месторождениях.

Марганец - у Коломойского, литий - у окружения Порошенко

Но дорожают не только руда, нефть и газ. Цены на медь на Лондонской бирже LME на начало апреля 2020 года составляли чуть более 5 тысяч долларов за тонну, а сейчас — порядка 9,1 тысяч.

Цены на литий после затяжного падения в течение трех лет тоже перешли в рост. Они взлетели на 68%, до максимума с 2019 года. И с учетом бума на рынке электрокаров (литий используется в производстве батарей). То же самое происходит с кобальтом (его используют для производства электродов для литиевых батарей) - ценник на него подскочил с 25 тысяч до 53 тысяч долларов.

Также идут вверх на мировых рынках цены на марганцевые сплавы - только за февраль котировки выросли на 10% - до 1080 евро за тонну. Марганцевая руда стала дороже на 5% - за каждый процент марганца в ней покупатели готовы платить до 5,3 долларов.

То есть тренд на подорожание идет практически по всем ресурсам.

Поэтому на мировых тенденциях могут хорошо заработать не только те, кто сидит на железорудных и нефтегазовых месторождениях.

К примеру, в Украине есть немалые запасы лития и кобальта, которые, по всем прогнозам, будут дорожать по мере нарастания бума на электрокары.

Скажем, запасы лития в нашей стране оцениваются в объемах от 500 тысяч до 5 млн тонн (нужна дополнительная разведка и уточнение).

Для сравнения: мировые запасы - 53 млн тонн. То есть если брать по верхней цифре оценки для Украины, то у нас может быть сконцентрировано до 10% всех мировых запасов лития, а это больше 100 млрд долларов в деньгах.

В 2017 году Госгеонедра передали Полоховское месторождение лития на 20 лет компании "Укрлитийдобыча", принадлежащей бизнесмену из ОАЭ Мине Азеру Мамлуку и ООО "Касл Браво". Последнее в прошлом году перекупило долю у предпринимателя Олега Кадникова, что стало предметом судебных разбирательств в арабским бенефициаром.

К слову, "Касл Браво", по данным "Опендатабот", было создано в 2019 году с уставным капиталом всего в 100 гривен. Офис компании базируется в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, а 100% долей владеет некто Игорь Рживищев. То есть, по всем признакам, фирма - банальная прокладка.

Спецразрешение на разработку лития в Шевченковском месторождении в течение 20 лет в 2018 году получила компания "Петро-Консалтинг", которую проект "Наши гроши" связывал с советником тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика Владимиром Игнащенко, который также близко общался с экс-депутатом и энергетическим куратором времен Порошенко Игорем Кононенко.

Также в Украине есть запасы никилево-кобальтовых руд (по предварительным оценкам - порядка 130 млн тонн), но они пока не разрабатываются из-за низкого содержания этих металлов в руде. Впрочем, по мере разгона цен на мировых биржах ситуация может измениться.

По запасам марганца Украина входит в список мировых лидеров. Главные месторожения сосредоточены в Никопольском марганцевом бассейне (Днепропетровская, Запорожская, Херсонская область). Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКи контролирует группа Приват Игоря Коломойского.

"Сонная" схема

Но вернемся к аудиту, анонсированному Зеленским. Как показывает описанный нами расклад, большая часть выгодных месторождений уже "пристроена" - спецразрешения выданы на годы, а то и десятилетия вперед. При этом на части площадок никаких работ не ведется, их просто "застолбили", - говорит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. По оценкам Госгеонадр таких "спящих" лицензий в общем объеме - порядка 20%.

"Проблему "спящих" лицензий поднимают не только при Зеленском, о ней говорили и другие президенты. Дело в том, что по законодательству отсутствие разработки на участке уже может быть поводом для аннулирования спецразрешения. То есть, с точки зрения отъема актива, недра - едва ли не самая благодатная тема. Другое дело, что в контрактах все это выписано нечетко, и, скорее всего, потребует судебных разбирательств. Но сама возможность передела недр все же есть", — говорит Геннадий Рябцев.

С ним согласен и аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Там можно "зацепиться" едва ли не за каждую лицензию. Помимо отсутствия разработки, есть еще и немало других нарушений - от техники безопасности до экологии. То есть, с одной стороны, власти можно понять - они, якобы, хотят навести порядок в вопросе с недрами, пустить их все через электронные аукционы и привлечь больше денег в бюджет. Плюс - заставить месторождения работать и платить налоги. С другой стороны — может быть банальный передел недр, когда у одних заберут, а другим - отдадут", - отметил он.

По данным отчета Госгеонедр за 2019 год (более свежих данных пока нет), в ходе проверок было принято больше 1,3 тысяч решений по дальнейшему действия специальных разрешений не недра, в том числе, об остановке разрешений - 236 решений, об аннулировании - 247, а предоставлении дополнительного времени на исправление замечаний - больше 600 и т.д. То есть, как видно, забрать спецразрешение на недра в общем-то несложно.

Впрочем, чтобы навести порядок в недрами, нужно начинать не с аудита лицензий, а с законодательства.

"Кодекс по недропользованию в Украине не могут принять с 2017 года, хотя с тех пор было уже два готовых проекта, которые зарубили, а сейчас в работе третий. В первом варианте точно была выписана "правильная" модель рынка - минимизировалась зависимость при принятии решений о выдаче лицензий от чиновников, все процедуры были прозрачными. Но этот проект поставили на стоп, в том числе, не без участия лоббистов, которым выгодно было сохранение текущей ситуации, когда по недрам можно было договориться. Причем, что интересно, лоббировали старые схемы не столько наши олигархи, которые сидят на руде, нефти и газе, сколько держатели разрешений на добычу в нашем представлении "мелочевки", скажем, песка, глины, а также янтаря. Там не нужны большие инвестиции в добычу, и на таких месторождениях можно хорошо зарабатывать", — считает Рябцев.

Госгеонедра за последние годы заметно изменило процедуру получения разрешений на недропользование - участки выставляются на открытие электронные аукционы, стало меньше бюрократической волокиты.

"Но "единого окна", которое по недропользованию работает во многих странах и которой минимизирует коррупционные риски (все документы подаются в электронном режиме, затем идет тщательная проверка заявителей) в Украине пока не получилось, чтобы сделать следующий шаг нужны изменения в законодательстве. А без них недра спокойно можно и дальше делить между "своими", - говорит Рябцев.

От американцев до копателей янтаря

Главная интрига в переделе недр - у кого их заберут и кому отдадут.

Тут вариантов несколько.

В бизнес-среде бытует мнение, что под прицел контролеров могут попасть самые денежные сейчас железорудные месторождения, то есть, вотчина Ахметова, Коломойского, Жеваго.

В них, якобы, заинтересованы международные инвесторы, в том числе, американские.

Тут стоит отметить, что примеры захода на наш рынок иностранцев уже есть.

Еще в 2010 году канадская компания Black Iron приобрела за 13 млн долларов кипрскую Geo Alliance Виктора Пинчука. Последней принадлежат "Шимановское стилл" и "Зеленовское Стилл", которые владеют лицензиями на участки железных кварцитов. Но заявленные инвестиции в разработку так и не пощли, несмотря на то, что были достигнуты договоренности о вхождении в проект "Метинвеста" (который затем из него вышел).

Во время визита в Канаду этот проект поддержал президент Владимир Зеленский, но пока это мало помогает. В то же время есть проблемы с выделение земли, логистикой и прочем.

То есть, как показывает практика, иностранные инвесторы в наших реалиях пока чувствуют себя не всегда хорошо.

Тем не менее, они активно изучают возможность захода на наш рынок. К примеру, еще при Трампе, в Украину ездили целые делегации потенциальных газодобытчиков.

Как считает Юрий Корольчук, повального отъема недр у украинских олигархов не будет.

Но возможен некий "компромисс", когда их вынудят "чем-то поделиться", что в том числе, может быть использовано и для пиара власти.

"Дескать, вот видите, забираем недра, которые принадлежат народу, у олигархов", - пояснил Корольчук.

Также схема с недрами позволит Зеленскому попытаться контролировать олигархов, подвесив их "на крючок" угрозой лишения лицензии.

При этом реально у того же Ахметова вряд ли что-то заберут. А вот у игроков масштабом поменьше (особенно у тех, кто связан с экс-президентом Петром Порошенко) - вполне возможно. И затем эти месторождения власти могут передать американским компаниям, попытавшись за счет этого еще и укрепить отношения с Вашингтоном, которые сейчас не беспроблемные.

В газодобыче, по словам Корольчука, американцам больше интересен государственный ресурс и приватизация "Укргаздобычи", чем, скажем, доступ к частным газовым месторождениям.

"Поэтому тут они, скорее всего, будут настаивать на приватизации нашей крупнейшей газодобывающей компании", — говорит Корольчук.

Еще один сценарий - по переделу пойдут не крупные месторождения, которые у всех на слуху, а именно "мелочевка".

"То, что не требует больших вложений и откуда можно вынимать деньги прямо со старта - песок, глина, вода, янтарь. Тут уже может быть передел между людьми, которые ранее не имели доступа к админресурсу, а сейчас вхожи во властные кабинеты. На нефть и руду они не пойдут - слишком сложно все, а вот мыть янтарь или копать песок охотно станут", — считает Рябцев.