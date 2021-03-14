Конкурсная комиссия по отбору претендентов на руководящие должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) вчера обнародовала список из 133 претендентов, которых допустили для прохождения испытаний.

На кону три позиции - руководитель САП (он же зам генпрокурора), заместитель главы САП и начальник отдела.

Уже 18 марта претенденты должны прибыть на проспект Победы 40-А в Киеве для прохождения тестирования на знание законодательства. Проходной балл весьма лояльный - 80 из 100. К примеру, во времена генпрокурорства Юрия Луценко такой балл требовалось набрать просто чтобы попасть на собеседование Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в конкурсе на должность рядового прокурора Генпрокуратуры.

Кто справится с этими тестами, тому предстоит пройти достаточно долгий путь.

Впереди кандидатов ждет тест на общие способности (аналог этого экзамена с вербальным и логическим блоком проходили недавно все прокуроры с той разницей что тогда проходной балл был 93, сейчас подняли до 110), потом полиграф, собеседование с комиссией для проверки добропорядочности (анализ имущества и деклараций), выполнение практического задания, по результатам которого должны проверить лидерские качества кандидатов и владение навыками профессии.

Тех, кто осилит все эти этапы допустят к финальному собеседованию, которое и определит фаворитов гонки. Два собеседования с комиссией ввели не случайно. Вероятно если кто-то из "нежелательных" для власти кандидатов каким-то чудом вырвется на полкорпуса вперед, на последнем собеседовании его гарантированно "срежут".

Кто же эти люди из 133 кандидатов, кто рвется в кресто главы САП?

Львиная доля списка - малоизвестные прокуроры регионального и местного уровня, юрисконсульты и функционеры правоохранительных органов, которые решили поучаствовать в конкурсе для подпитки своих амбиций, в душе понимая, что финал предрешен и им отведена роль статистов.

Однако есть в этом списке и известные фамилии, которых явно не ждут на представлении у генпрокурора Ирины Венедиктовой в качестве руководства САП, но они также решили поиграть мышцами и напомнить общественности о своем существовании.

Стоит обратить внимание и на список не допущенных на конкурс САП из 41 кандидата, хотя бы потому что там красуется фамилия опального экс-зама Венедиктовой Андрея Любовича, должность которого сократили после его участия в подписании подозрений по делу судей ОАСК, которые по закону мог подписать только глава САП.

Одним из предостережений при приеме документов было то, что кандидат не должен был до вступления в силу изменений в законе "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года работать на должностях в правоохранительных органах - прокуратуре, милиции, СБУ и ВСУ, где в их должностные обязанности входила бы борьба с коррупцией. Вероятно у прокурора со стажем Любовича нашли такой "изъян" и на этом основании отказали в допуске к конкурсу.

Также не пустили на конкурс бывшего прокурора Киевской области Максима Киричука.

Основная же интрига заключается в том, сможет ли Офис президента и Зеленский отстоять свою кандидатуру (скорее всего речь идет о Костюке или ином кандидате из обоймы "слуг народа"), либо "западные партнеры" навяжут свою кандидатуру.

И это принципиальный момент. Так как именно от САП зависит открытие уголовных производств НАБУ и все процессуальные действия по ним. Поэтому Запад хочет, чтоб во главе САП оказался подконтрольный ему человек, который был бы готов работать в тандеме с главой НАБУ Сытником.

На Банковой же хотят продвинуть на эту позицию своего человека, чтоб контролировать ход всех расследований НАБУ.

Сергей Горбатюк. Вечный непроходной прокурор Майдана

Этот кандидат не нуждается в особом представлении, потому как сколотил свой имидж борца за права майдановцев еще во время президентства Петра Порошенко. Стараниями адвокатов Небесной Сотни Горбатюк представлялся едва ли не единственным начальником, способным довести эти дела до конца. Правда руководители Горбатюка оценивали его эффективность иначе и весьма критично.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко вспоминал, что Горбатюк как энергетический вампир часами высасывал из него энергию, оправдываясь за отсутствие видимого результата, хотя все его хотелки и по матобеспечению и по людям выполнялись. Все равно Горбатюк был вечно недоволен. После прихода генпрокурора Руслана Рябошапки, этот прокурор также с ним не поладил. Решил что аттестации не подлежит и отказался ее проходить.

Как охарактеризовал его Рябошапка: "Человек-конфликт". Он заявил, что лично сидел с Горбатюком и его коллегами и объяснял в течение нескольких часов, "что такое аттестация, как и почему она происходит", но "Горбатюк послушал и сделал по-своему. Почему так поступил? Очевидно, что Горбатюку выгоден конфликт. Горбатюк и конфликт - это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но "Горбатюк" равно "конфликт". Постоянное создание из себя образа жертвы дает возможность защищаться от всех".

Сейчас Горбатюк титрует свою деятельность как глава Благотворительной организации "Право на справедливость" и судится за восстановление на работе. Но так как иск подсуден ОАСКу и в этом суде соавтора "пленок Вовка" совсем не жалуют, то решение пока не принято. И вряд ли будет в пользу Горбатюка.

А долгий конкурс в САП это шанс если не выиграть, то опять предстать в образе борца за справедливость в свете софитов и лишний повод обвинить организаторов конкурса в договорняках.

Хотя, возможно, именно на него могут сделать ставку западные структуры, продавливая кандидата, который бы был им (а не Офису президента) полностью подотчетен.

Виталий Куприй. Из "громадськой" прокуратуры в специализированную

В анкете кандидата на главу САП он весьма своеобразно охарактеризовал свой трудовой путь с 1995 по октябрь 2014 года - "предприниматель, в том числе и в сфере права". Что такое "предприниматель в сфере права" известно вероятно только самому соискателю, так как ни в одном классификаторе профессий такого не сыщешь.

Вероятно экс-нардепу просто хотелось придать своей биографии более юридический флер. С 27 ноября 2014 года по 29 августа 2019 года Куприй был нардепом Верховной Рады от оппозиционной партии "УКРОП", которую связывали с Игорем Коломойским. После проигрыша на выборах Куприй опять пишет, что работал "предпринимателем в сфере права". Но в январе прошлого года Закарпатская коллегия адвокатов наконец выдала Куприю свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и с тех пор отпала необходимость работать "предпринимателем в сфере права".

Еще будучи депутатом Куприй позиционировал себя как борца за права "политзаключенных". Его часто можно было встретить в суде, где он просил поручиться за очередного активиста, нахулиганившего под Верховной Радой. Любил он также бомбардировать прокуратуру запросами по всевозможным делам и не скрывал свои генпрокурорские амбиции. Правда назначения в прокуратуру так и не случилось, поэтому он ограничился авторской телепередачей "Громадська прокуратура".

Для него конкурс в САП, как и для Горбатюка - лишняя возможность напомнить о себе, чтобы потом была пища для интервью из кулуаров гонки за креслом руководителя САП.

Андрей Костин."Слуга народа", которому прочат назначение

Сливы о том, что именно Костина изберут главой САП появлялись неоднократно и звучали как из уст политиков так и близких к Банковой политологов. Группа поддержки нынешнего руководителя НАБУ Сытника в штыки восприняла такую перспективу и уже развязала против Костина войну, угрожая карами со стороны западных партнеров.

Поэтому, нельзя исключать, что по итогу Офис президента сделает ставку на менее известную, но подконтрольную себе кандидатуру, чтоб не нарываться на новый скандал.

Но пока среди фаворитов, повторимся, называют именно Костина.

Согласно анкете кандидата трудовой путь он начал в 1993 году юристом в Одесском украинско-немецком фонде, потом была вереница работ юристом в Одесском областном экологическом центре и адвокатским конторах "Приморье" и "Право".

Правда с 2010 по 2012 год была руководящая должность руководителя Южноукраинского направления в известной адвокатской конторе "Арцингер", где в свое время работал бывший замгенпрокурора Виталий Касько. И должность зама главы Совета адвокатов Одесской области с 2016 по 2019 год.

Путь на властный Олимп для Костина начался в 2019 году, с избранием нардепом от провластной партии "Слуга народа". Он получил портфель зама главы престижного комитета по вопросам правовой политики. А 14 января прошлого года возглавил этот комитет после ухода Венедиктовой на позицию и.о. директора Госбюро расследований.

Источники "Страны" в партии "Слуга народа" говорят, что Венедиктова просила назначить главой комитета вместо себя именно Костина и довольно положительно его охарактеризовала.

Максим Грищук. Ветеран АТО и "просто хороший парень"

Не оставил попыток занять главное кресло в своем же органе и нынешний и. о. главы САП Максим Грищук.

На первом конкурсе биография защитника Донецкого аэропорта - "киборга" сыграла ему хорошую службу и он был назначен заместителем Назара Холодницкого, а после его отставки стал и.о.

На своем посту он ничем особенно выдающимся не выделился. Кроме разве что крайне мутной истории с тем, как он дал разрешение на выезд за пределы Украины скандального Максима Микитася, который был подозреваемым по уголовному делу. Микитася успели снять буквально с самолета.

А в конце прошлого года именно Грищук выписал подозрение против заместителя главы Офиса президента Олега Татаров, по которому НАБУ завело уголовное дело в отместку за критику Сытника. При этом дело, что интересно, строилось на показаниях все того же Микитася.

Оппоненты Грищука по словам наших собеседников, имеюших отношение к партии "Слуга народа", говорят что "хороший парень это не профессия" и все таки старую команду Холодницкого, в которую входил Грищук, нужно менять.

Также в связи с баллотированием Грищука вспоминаются не лестные комментарии о нем бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который в интервью "Стране" заявил, что при собеседовании с Грищуком у него сложилось впечатление, что он вообще не разбирается в юриспруденции.



"Как он работает я не знаю", - иронизировал над профессиональным уровнем Максима Грищука бывший генпрокурор Шокин.

Кстати, кроме Грищука руководить САП рвется еще один его бывший коллега - экс-зам Владимир Кривенко. Похожий на его голос звучит на известных "аквариумных" пленках Холодницкого, где он предлагает порешать вопросы "с бабушкой", подразумевая главу Соломенского райсуда Шереметьеву, который до появления ВАКС был главным судом для САП и НАБУ.

Юрий Севрук. От столяра второго разряда до и.о. генпрокуророра

Этот кандидат вероятно самый опытный из всех.Так как за свою многотрудную биографию сумел выстроить карьеру от работника Житомирского мебельного комбината до первого лица Генпрокуратуры, хоть и в статусе и.о.

Основная часть трудового пути Севрука связана с органами прокуратуры. После окончания Харьковской юридической академии, он в 1997 году поступил на работу в Житомирскую областную прокуратуру и двигался по карьерной лестнице от следователя прокуратуры до начальника отдела, занимал различные руководящие посты в ГПУ, пока после отставки Шокина в 2015 году не занял пост и.о. генпрокурора.

С приходом Рябршапки, Севруку указали на дверь и он ушел на пенсию, пристроившись профессором кафедры в МАУП. Как вспоминал в одном из интервью сам Севрук, Рябошапка при личной встрече упрекнул его что он "начудил на конкурсе в САП", к организации которого он имел отношение при Шокине и не предложил стоящей работы.

Вероятно Севрук решил снова войти "в ту же реку", но уже не членом жюри, а конкурсантом. Шансы Севрука на победу наши собеседники из Офиса Венедиктовой оценивают скромно. Говорят: "Он не член команды Зе". Поэтому вероятно участие этого кандидата будет оценено сугубо формально.

Ранее сохранялась интрига, пойдет ли на конкурс нынешний первый зам Венедиктовой - Роман Говда, однако в списке кандидатов его фамилия так и не появилась. Вероятно, он не смог заручиться достаточной поддержкой Банковой да и появление похожего на его голос на "пленках судьи Вовка" сыграло для него не самую удачную роль.

Поэтому Говда, который по признанию в интервью "Стране" того же Шокина, был в шаге от кресла главы САП еще в 2015 году, сейчас попросту решил остаться "при своих" и не рисковать.