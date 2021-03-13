“Страна” продолжает анализировать итоги последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 11 марта.

Как власть может использовать эти неоднозначные решения, можно ли говорить о росте политического влияния человека, их озвучивающего - секретаря СНБО Алексея Данилова, чего еще ждать от этого органа, по кому будет нанесен новый удар - отвечаем на главные вопросы.

Флот и завод

Что конкретно приняли на очередном заседании Совбеза, “Страна” уже писала.

Кратко напомним, что СНБО принял “Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г.Севастополь”, над которым работали якобы около года. Секретарь Данилов на брифинге заявил, что документ послужит “четким дорожным указателем” Украине в деле возвращения аннексированного Крыма.

Но не “Стратегия” вызвала всеобщий интерес (ее подробности журналистам так и не раскрыли, хотя участник заседания - глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ее раскритиковал).

Говоря о предпосылках аннексии, Данилов назвал одной из них так называемые Харьковские соглашения, по которым Черноморский флот России оставался в Крыму до 2017 года в обмен на скидку на газ. Депутатов, проголосовавших за их ратификацию 27 апреля 2010 года, секретарь Совбеза обвинил фактически в сдаче Крыма и объявил, что по распоряжению СНБО Служба безопасности Украины проверит по части госизмены всех этих 236 парламентариев.

Среди них очень много известных фамилий: самый богатый украинец, владелец корпорации СКМ Ринат Ахметов, народных депутат нескольких созывов Евгений Геллер, внефракционный народный депутат Андрей Деркач, попавший недавно под американские санкции, бывший глава Центризбиркома Сергей Кивалов, экс-премьер-министр Анатолий Кинах (все тогда во фракции Партии регионов), Петр Симоненко со своей фракцией Компартии, нынешние глава Одесской области Сергей Гриневецкий и мэр Бердянска Валерий Баранов (члены фракции Блока Литвина) вместе с самим тогдашним спикером Владимиром Литвиным, соратник совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского народный депутат из депгруппы “За будущее” Игорь Палица (тогда “Наша Украина - Народная самооборона”), ныне лояльный Банковой заместитель главы Конституционного суда Украины Головатый и многие другие.

Формулировка обвинения с точки зрения юристов абсурдная: статья 80 Конституции гласит, что народные депутаты не несут юридической ответственности за голосования или высказывания в парламенте.

Но Данилов угрожает ответственностью и уголовной, и политической (дескать, некоторые из проголосовавших “до сих пор в украинской политике”) и даже перешел на личности. К этому моменту мы еще вернемся.

Из остальных решений интереснее всего - о возвращения ПАО “Мотор Сич” в Запорожье государству неким “конституционным способом”. Каким - пока непонятно.

Сам Данилов дает противоречивые комментарии. Например, вчера у Савика Шустера он заявил, что речь идет не о национализации, а о "возвращении украинскому народу". Хотя собственно это и есть национализация.

Контрольный пакет акций ПАО - у китайских компаний, их партнером в этой сделке была бизнес-группа DCH Александра Ярославского. Пекин внимательно следит за ситуацией и уже потребовал соблюдать права инвесторов. Слово "потребовал" в устах китайских дипломатов звучит не часто и отражает сильную степень недовольства.

Решение о национализации стоило ожидать, памятуя о сопротивлении украинской власти сделке с китайцами, к которому подтолкнул Вашингтон.

В декабре китайские инвесторы ПАО объявили об обращении в международный арбитраж с целью взыскать с Украины 3,5 млрд дол.

Кроме того, Китай в 2020 году занял первое место в списке торговых партнеров Украины. В этой связи важный вопрос: захочет ли Поднебесная наказать Киев, ограничив импорт украинских товаров и взыскав средства через суды? Если такое решение будет принято, то может стать очень болезненным ударом для Украины.

Что осталось за кадром

Стоит обратить внимание на то, что украинская власть снова вернулась к теме Крыма. По мнению политолога Костя Бондаренко, Совбез принял “Стратегию” в рамках подготовки к саммиту по запуску “Крымской платформы”, призванной поддержать международное внимание к аннексированному полуострову. “Крымская “Стратегия” - единственный утилитарный результат этого заседания, который нужно рассматривать в контексте опять-таки “Крымской платформы”, - полагает эксперт Бондаренко.

Как писала “Страна”, мероприятие, на которое хотят пригласить “высоких” зарубежных гостей, запланировано на 23 августа. Как заявил замглавы Офиса президента (ОП) Игорь Жовква, который отвечает за международное направление, ОП надеется получить некий “скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму”.

Бондаренко допускает, что принятая крымская “Стратегия”, которую секретарь Данилов пообещал перевести на английский язык и разослать западным партнерам, станет частью упомянутого Жовквой инструментария.

“Или на это надеются в ОП”, - отметил эксперт. На этот саммит президентский офис и МИД делают большую ставку, и одной “Стратегией” дело, судя по всему, не ограничится.

Придется поработать и парламенту, где уже есть межфракционное депутатское объединение “Крымская платформа”.

Не чуя под собой земли

Данилов, снова выступив глашатаем итогов заседания, входит во вкус своей нынешней роли. Он все чаще позволяет себе заявления с претензией на государственный масштаб без привязки к работе СНБО вроде о необходимости всеобщего внедрения английского языка. Взлет Данилова вызывает к нему ревность.

“Он достаточно серьезно усилился, и в нем уже видят конкурента другие игроки - из окружения президента, премьер Шмыгаль, министр внутренних дел Аваков”, - полагает политолог Руслан Бортник.

Но в этот раз он позволил в своем выступлении неоднозначные вещи. Как было сказано выше, на обсуждении Харьковских соглашений Данилов неожиданно прошелся персонально по экс-спикеру Литвину. Он заговорил о том, что тот хочет стать ректором Киевского государственного университета имени Шевченко.

“Я прошу прощения, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, тем студентам, чтобы сейчас идти в ректоры, при этом голосовав за те позорные вещи, которые состоялись в результате того голосования”, - заявил Данилов, имея в виду, вероятно, аннексию Крыма и конфликт на Донбассе.

Как считает Бортник, цель этого отступления было попытаться сбить Литвина как кандидата на ректора, и действовал Данилов в интересах неких соперников экс-спикера на вузовских выборах.

И это показательный момент: по мнению эксперта, СНБО стал инструментом для сведения счетов с конкурентами, которым пользуется не только власть ради своих политических интересов, но и приближенные к ней группы влияния.

“Сейчас в СНБО стоит длинная очередь желающих подставить своих конкурентов. А Совбез взял на себя роль эдакого партийного суда, который решает, кому играть в политике и бизнесе, а кому - нет. Думаю, в новых решениях мы увидим удивительные фамилии и компании, чему, конечно, найдут соответствующее объяснение”, - прогнозирует политолог Бортник.

К слову, сам Литвин в интервью “Стране” также заявил, что его таким образом хотят выбить из избирательной гонки за ректорское кресло.

“По факту Данилов с помощью административного ресурса вторгся в университетский избирательный процесс, нарушив при этом все правила. Какое право он имеет вмешиваться в выборы? Если уж он так сильно обеспокоился судьбой университета. Если он полагает, что я не имею морального права смотреть в глаза студентам и преподавателям, то предлагаю ему встречу в университете. Будет возможность убедиться, кто имеет право смотреть в глаза коллективу, а кто не имеет права даже об этом говорить”, - заявил Литвин, отказавшись назвать имена своих оппонентов, кто “донес свое желание “служить” власти”.

Что интересно: секретарь Совбеза вспомнил тогда и некоего “известного” олигарха, проголосовавшего за ратификацию соглашений. По мнению политолога Бондаренко, имеется в виду бизнесмен Ахметов. И это тоже не случайность.

“Данилов - человек Гайдука (бизнесмен, бывший совладелец “Индустриального союза Донбасса” Виталий Гайдук, который имеет влияние на команду Зеленского - Ред.) И через Данилова Гайдук передал привет Ахметову, с которым у него старый бизнес-конфликт”, - считает Кость Бондаренко.

Впрочем, Данилов сейчас может себе это позволить. В последнем видеообращении к народу Зеленский заявил, что продолжит использовать инструмент СНБО для "борьбы с олигархами".

И даже назвал их поименно - Коломойский, Фирташ, Медведчук, Порошенко, Пинчук, Ахметов.

Борьба с оппозицией

Характерно, что в этот список Зеленский включил Порошенко и Медведчука. И если первый действительно по масштабам своего бизнеса является классическим олигархом, то Медведчука к таковым можно отнести с большой натяжкой.

Но для чего это сделано понятно - президент хочет перевести свою борьбу с оппозицией с обоих флангов - и с партией Порошенко, и с партией Медведчука, из борьбы с политическими оппонентами в разряд "борьбы с олигархами", рассчитывая, что это вызовет большее понимание у общества и на Западе.

Источник "Страны" близкий к Банковой говорит, что давление через СНБО и другими путями на оппозицию продолжится.

"Насколько можно судить будут идти тремя путями. Во-первых, продолжится жесткое давление против ОПЗЖ и других сил, которые относят к пророссийским. С ними будут поступать по беспределу, включая уголовные дела и новые санкции. Во-вторых, будет усилена информационная война против Порошенко. Введение против него санкций не получит одобрения Запада, потому его будут минусовать пиар-методами. А потом, если минусовка удастся и будет создан необходимый общественный фон, возможно, активизируют и уголовные дела. В-третьих, будет запугивание олигархата и вообще бизнеса. Чтоб в политическом плане шел в русле вектора Банковой и все телеканалы олигархов работали на Зеленского. Для этого будет использовано много показательных шагов. Зеленский и Данилов уже неоднократно озвучивали аудит по недрам - это очень хлебная тема. Тем более, что по закону о санкциях можно лишать лицензий на разработку недр. То есть это приглашение к "договариваться" и к "приручению". Что касается Коломойского, то его в угоду американцам будут публично всячески полоскать, но в реальности добивать не будут, а постараются максимально приручить. Зеленский сейчас пытается отбиться от попыток американцев поставить ситуации в стране под свой полный контроль. Поэтому с одной стороны идет им на некие показательные уступки и выполняют просьбы по непринципиальным для Банковой вопросам вроде "Мотор Сичи", а с другой олигархату дают понять - что нужно быть ближе к президенту, иначе американцы всех съедят. Ну и параллельно устраивая показательные порки олигархов, предполагая, что это понравится народу", - говорит источник.

Собеседники "Страны" в правоохранительных органах подтверждают, что против ОПЗЖ готовится серьезный накат.

"В ближайшее время начнутся атаки националистов на "Оппоплатформу". Решение принято на уровне политического руководства страны", - сообщает источник.

Также, как предполагает политолог Бортник, команда президента продолжит атаку на оппозиционные СМИ.

“Через Центр противодействия дезинформации, который будет работать на базе СНБО, будут пробовать закрывать неугодные медиа”, - говорит политолог.

Как считает источник в правоохранительных органах ахиллесовой пятой "блицкрига Зеленского" может стать само СНБО.

"Если посмотреть на состав СНБО, то там есть, мягко говоря, очень разные люди. Верных штыков у Зеленского там человек пять-шесть. Остальные могут быть подвержены разным боковым влияниям. Или же сами создать такое влияние (вроде Авакова). Поэтому если вдруг Запад даст понять, что его подход с СНБО не устраивает и параллельно к этому же выводу придут и олигархические группы, то голосов просто не хватит", - считает источник.