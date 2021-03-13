Год назад в Украине был введен первый локдаун из-за пандемии коронавируса. В одночасье были закрыты отели, рестораны, салоны красоты, торговые центры, фитнес-клубы и спортклубы, отменены концерты и туристические поездки. Граждан перевели на удаленную работу и закрыли по домам. А украинскому бизнесу пришлось думать, как жить дальше.



Затем страну еще дважды закрывали на карантин, хоть и "гибридный": в ноябре – карантин выходного дня, в январе 2021-го – карантин после новогодних праздников.



"Во время первого локдауна мы привыкали к новой реальности, – вспоминает управляющий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец. – Потом был недолокдаун выходного дня – мы были категорически против. Он очень ударил по бизнесу: в ноябре процентов на 20 упала посещаемость и обороты арендаторов. Мы только выдохнули после весеннего локдауна, к октябрю вернулись за стол переговоров с будущими арендаторами – и тут же переговоры остановились".



По его словам, каждый новый карантин приостанавливает любые переговоры ТЦ с будущими арендаторами.



"В декабре снова начали что-то планировать – ввели эти непонятные две недели карантина в январе, когда весь Буковель катался на лыжах, а ТРЦ в Киеве были закрыты. Сейчас потенциальные арендаторы вернулись. И мы с придыханием смотрим на заявления о возможном новом локдауне. Это отбросит нас опять на полгода назад", – говорит Емец.

Пожалуй, единственные, кто встретил 2021 год успешнее, чем в "докоронавирусные" времена – это сервисы доставки. Так, по оценкам Glovo, украинский рынок доставки вырос в 2020 году в 6-7 раз. Это и неудивительно: курьеры весной прошлого года стали невероятно востребованными. Ресторанам запретили принимать посетителей, а клиенты, запертые на самоизоляции, массово заказывали блюда на дом.



Также "выиграли" от пандемии стриминговые сервисы, которые фактически стали полноценной "домашней" заменой традиционным кинотеатрам, которые большую часть прошлого года были закрыты или работали с ограничением на продажу половины мест.

Бизнесы, завязанные на непосредственное присутствие клиента/гостя и на "торговлю впечатлениями", приняли на себя главный удар карантина. Практически вся сфера услуг из-за череды карантинов вошла в глубокий "минус", из которого выбрались не все.



"Страна" разобралась, как украинский бизнес пережил этот "карантинный" год, с какими финансовыми показателями встретил 12 марта 2021 года. И сможет ли пережить еще один локдаун.

Персонал ресторана выходил на смену курьерами

Опрошенные "Страной" бизнесмены признаются, что прошедший год выдался сложным. Никому не удалось войти в март 2021 года с такими же показателями по прибыли и посещаемости, как в март 2020-го.



"Мы не досчитались около 5 млн долларов прибыли по итогам 2020 года. По количеству посетителей мы отстаем на 22%, по оборотам ситуация чуть лучше. Новый тренд – покупка стала более целевой. Раньше были посетители, которые просто чашку кофе брали и уходили. А сейчас, если человек уже пришел в ТЦ, вероятность того, что он купит что-то значительное, больше", – рассказывает "Стране" Роман Емец.



Убытки также потерпел весь сегмент HoReCa (отели, рестораны, кафе).

Эксперты считают рестораны одной из наиболее пострадавших из-за пандемии сфер бизнеса. По данным Poster, только первый мартовский карантин сократил число работающих кафе и ресторанов вдвое, а уже в апреле работало только 32% ресторанов, выручка просела на 80%.

"Отельно-ресторанный бизнес и отрасли, ориентированные на туристов-иностранцев, пострадали больше всего. Экскурсии вообще умерли. Некоторые отели упали на 70%. Особенно пятизвездочные, так как в больших городах — это туристический сегмент, а границы были закрыты, люди не путешествовали", – анализирует бизнес-эксперт и консультант Влад Вавилов.



В условиях пандемии ресторанам разрешили работать "на вынос" и на доставку. Однако по словам рестораторов, такой "урезанный" формат не мог сравниться по доходам с полноценной работой общепита. Ведь люди ходят в рестораны не только за едой, но и за социализацией, атмосферой, общением. К тому же, агрегаторы доставок (курьерские службы) забирают львиную долю стоимости заказа (до 40%).



"Доставка и работа в формате takeaway не имеют ничего общего с нормальной работой ресторана. Соответственно речь идет не про недополученную прибыль, а про "выживание" бизнеса", - рассказывала "Стране" Мария Банько, маркетинг-директор "Семьи ресторанов Димы Борисова".



Поэтому многие заведения стали создавать свои собственные службы доставки, хотя до карантина об этом могли даже не задумываться.

К примеру, свою доставку сформировали в ресторанах Валерия Созановского. "Вначале персонал, у кого был личный транспорт, выходил на смены курьерами. Теперь мы уже разрабатываем собственное приложение по доставке", - говорит ресторатор "Стране".



Созановский говорит, хоть год и был тяжелым, но его заведения смогли выйти в "плюс".



"Правда, этот "плюс" очень далек от того "плюса", который должен быть по показателям. Но стали сильнее, кревтивней, проворней – однозначно! И строимся дальше", - отмечает ресторатор.



"Семья ресторанов Димы Борисова" также запустила свою службу доставки. Но Мария Банько признает, что это все равно "не то".



"Еще во время весеннего карантина 2020 года мы запустили собственный сервис доставки 1 euro delivery и вышли на неплохие показатели (в будние дни – от 500, а в выходные - около 1000 доставок в день). Но если учитывать, что обычно в наших ресторанах около 20 000 гостей ежедневно, то эти числа не могут иметь ничего общего с бизнес-моделью, которая была бы жизнеспособной сама по себе. Это скорее способ оставаться на связи с гостями, частично сохранить рабочие места и, в лучшем случае, зарабатывать на оплату коммунальных услуг", – считает Мария Банько.



К тому же, работа с доставкой выгодна только определенному типу заведений, изначально ориентированных на простую и удобно транспортируемую еду – например, пиццу, суши.



"Форматы заведений, которые изначально работали на доставку и на вынос, выиграли – получили увеличение продаж. У нас же доставка и самовынос – это копейки. Мы это знали изначально и не пытались придумать что-то, чтобы развить это направление", – отмечает Максим Храмов, ресторатор, управляющий партнёр сетей Pastateca и "Сихарули", президент Leaders Club Ukraine.



Но в Pastateca придумали другой способ "сохраниться": стали производить замороженные и охлажденные полуфабрикаты PastaBox.



Хотя в абсолютных цифрах ситуация с ресторанами выглядит катастрофической.



"Если считать с марта по март, это 750 тысяч долларов вложений в новые проекты. Полученной прибыли за этот год – 10 тысяч долларов. Дополнительных инвестиций в существующие проекты – 120 тысяч долларов, чтоб не "умерли" (аренды, зарплаты прочее поддержание жизнедеятельности)", – делится подсчетами Максим Храмов.



Впрочем, бизнес все равно развивается. В Украине открываются как совершенно новые заведения, так и существующие расширяются по франшизе. Но, конечно, прирост рынка ощутимо замедлился по сравнению с докарантинными временами.



При этом рестораторы отмечают, что у карантина есть и свои плюсы. Для многих бизнесов и отдельных сотрудников это испытание стало точкой роста и помогло оптимизировать рабочие процессы.



"Локдаун мы использовали, чтобы наших сотрудников сделать универсалами. Оказалось, что один повар может делать и заготовки для PastaBox, и нарезать салаты и приготовить пасту. А девочка-бармен может и обрабатывать заказы на PastaBox, и общаться с клиентами, и собрать заказ на доставку. Мы ее теперь переведем в зал на должность старшего официанта. Потому что увидели, что она общается с клиентами лучше многих официантов. А раньше она на баре кисла. Это такая маленькая история успеха, которая смогла проявиться благодаря карантину", - рассказал "Стране" Максим Храмов.

Год без ожидаемых фильмов и с полупустыми залами

Еще одна из наиболее пострадавших из-за ковида и карантина сфер – кинотеатры. По данным Poster, сборы кинотеатров в первый послекарантинный месяц упали в 10 раз по сравнению с 2019 годом.



В отличие от других бизнесов (ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов), которым разрешали работать хотя бы в ограниченном режиме, кинотеатры многие месяцы вообще не могли принимать посетителей.



"2020 год для нас был очень тяжелым. Большую часть года мы были полностью закрыты либо работали с ограничениями 50% продаж и без ожидаемых фильмов (которые в обычное время приносят нам 80% доходов)", – говорит "Стране" совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.



Один из наиболее ярких примеров несостоявшихся премьер – выход нового фильма из цикла про Джеймса Бонда. Дата премьеры до сих пор не оглашена.



По словам Деркача, пережить этот год кинотеатрам помогли клиенты и контрагенты, партнеры, поставщики. Последние пошли на большие скидки (например, по аренде помещений) или отсрочки платежей. А сами кинотеатры выкручивались, как могли.



Летом, к примеру, организовывали кинопросмотры под открытым небом. А сеть Деркача во время локдауна запустила в продажу сертификаты, которые клиенты позже могли обменять на билеты в кино. Это помогло бизнесу удержаться на плаву. Так, по словам владельца, лояльные клиенты купили во время первого локдауна больше 100 тысяч сертификатов на сумму больше 11 миллионов гривен.



"Это просто сумасшедшая поддержка, на которую мы даже не могли надеяться (когда мы запускали эти сертификаты, мы думали, что, если мы продадим несколько тысяч, это уже будет успех)", – признается Деркач.



Впрочем, показатели по итогу прошедшего года все равно неутешительные. Так, выручка кинотеатров упала более чем в два раза.



"В 2020 году наша посещаемость была на 60% ниже, чем в 2019 году, несмотря на то, что в 2020 году мы открыли большой кинотеатр в Днепре и “полный год” работал наш самый успешный кинотеатр в ТРЦ River Mall (который мы открыли в середине 2019 года). По выручке мы просели на 55% и в целом закончили 2020 год с убытками. Февраль и март 2021 пока довольно неплохие по посещаемости (с поправкой на то, что мы можем продавать только 50% мест)", – отмечает Дмитрий Деркач.

За день в салоне красоты – два клиента

По оценкам Влада Вавилова, бьюти-бизнес "упал" в среднем на 25%, фитнес — до 30%.



Оксана Элмс, владелица салона красоты Sisters Style Studio, также отмечает, что год был тяжелым для ее бизнеса. Впрочем, салон смог выжить. Но не всем так повезло. К примеру, сеть французских салонов красоты премиум-класса Dessange закрылась.



Однако и в сокращении конкурентов есть свои плюсы: на рынке труда появились свободные квалифицированные кадры.



"Минус прошлого года - многие не пережили карантин. Но есть и плюс: можно найти хороших сотрудников на рынке труда в связи с тем, что многие конкуренты закрылись. Вот мы как раз недавно наняли сотрудника из закрывшейся сети салонов красоты", - отметила Оксана Элмс.



Однако от финансовых последствий коронакризиса никуда не убежишь. Прибыль салона красоты в среднем за год упала в два раза.



Оксана связывает это с тем, что карантин ударил не только по бизнесу, но и по финансовому положению клиентов. Покупательская способность снизилась: многие потеряли работу или резко просели в доходах. И уже не могут позволить себе тратиться "на красоту" как раньше.



"Несколько месяцев мы вообще не работали, сейчас работаем, но хуже, чем обычно, потому что финансовое положение клиентов ухудшилось. По сравнению с прошлом годом прибыль упала на 50%. Этого хватает, чтобы просто чтобы "перебыть" сейчас. Аренда же не снизилась, зарплаты тоже, а расходы только возросли. В некоторых месяцах был ноль прибыли, в некоторых нормально, потом работали на 50% - вот так волнообразно. Как ковид накрывает волнами, так и бизнес. И сейчас опять волна. На сегодня, к примеру, у нас была полная запись в салон, но люди массово звонят и отменяют бронь. Либо заболели, либо боятся заболеть. В итоге за день к нам пришло только два человека", - жалуется Оксана Элмс.



Пережить "карантинный" год было непросто. "Соломинкой" стала диджитализация. Как и любой гибкий бизнес в период пандемии, бьюти-индустрия тоже начала завоевывать онлайн.



Так, салоны красоты стали торговать косметикой в интернете и даже высылать клиентам красители для самостоятельного окрашивания дома. Многие салоны производили домашние наборы для маникюра и педикюра. Некоторые консультировали клиентов по видео-связи. Как говорят владельцы бизнеса, это спасло их в периоды, когда салоны красоты были закрыты.



Однако Оксана Элмс признается, что в случае нового локдауна бизнес, скорее всего, придется закрыть.



"Мы уже сейчас рассматриваем другие виды бизнеса, не только бьюти - недвижимость, продукты питания, ювелирный бизнес. Это и как страховка, и как возможный переход в другую сферу. Карантин научил меня, что любой вид деятельности не может быть стабильным, кроме как еда. Люди всегда хотят есть", - комментирует владелица салона.

Пандемия очистила рынок

Украинский бизнес на фоне третьей волны пандемии коронавируса спустя год после первого локдауна снова оказался в подвешенном положении. Многие бизнесмены честно говорят о том, что новый карантин могут не выдержать.



"Не знаю, сможем ли мы пережить еще один такой год. Я так устала от этих стрессов и неопределенности, хочется просто работать. Если снова введут локдаун, я не понимаю, зачем еще год тратить на что-то, что не приносит дохода и радости? Проще будет закрыть салон и заняться чем-то другим", – рассуждает Оксана Элмс.



Для кинотеатров повторение жестких локдаунов прошлого года тоже может стать убийственным. Учитывая, что за прошлый год эта отрасль и так просела более чем в два раза.



Дмитрий Деркач говорит, что первые месяцы 2021-года выглядят обнадеживающе: посещаемость понемногу растет. Но все может измениться, если из-за пика заболеваемости власти снова решат все закрыть.



"Мы видим, что люди соскучились по социализации. Интуитивно мы ощущаем, что люди начали больше ходить в кинотеатры, мне кажется, что всем уже надоело сидеть дома. Это при том, что у нас до сих пор нет тех самых ожидаемых фильмов, от которых обычно сильно зависят наши результаты. Мы очень боимся возможного очередного локдауна", – признается владелец сети кинотеатров.



Владельцы бизнеса уже год твердят о том, что государство не помогает предприятиям, закрытым на карантин, как в более развитых странах, где власть компенсировала вынужденный простой. Но в Украине отсутствие работы из-за пандемии легло на плечи самих бизнесменов.



Опрошенные "Страной" собеседники признаются, что сейчас речи не идет о получении прибыли или развитии. Главная задача для любого бизнеса – просто выжить.



Но это удастся не всем.



"Малый бизнес из-за череды карантинов почти убит, – считает Роман Емец. – Если в прошлом году он был готов заходить в ТРЦ, то сейчас маленькие магазины лучше пойдут торговать на базар, чем подписывать с ТРЦ неразрывные договора с покрытием аренды за два последних месяца договора. Запас прочности населения и арендаторов исчерпан. И если сейчас будет новый локдаун, все зависит от формата. Если дома будет сидеть вся страна, мы еще это поймем. А не если опять будут все равны, но кто-то "равнее".



Впрочем, где одни видят кризис – другие видят возможности.



"Кризиса нет. Есть ленивые, немотивированные люди. Кто хочет строить свой бизнес – строит его, несмотря на карантины. Например, отельный бизнес практически умер – но с другой стороны, это повод апарт-отелям (гостиницы, номера которых оборудованы как квартиры) взять все в свои руки. Особенно на фоне того, что в некоторых отелях даже трубку не берут", – говорит Влад Вавилов.



Несмотря на коронакризис и атмосферу неизвестности, эксперт смотрит на перспективы бизнеса в Украине оптимистично. А панику вокруг возможного нового локдауна считает преувеличенной.



"Я, наверное, должен был сказать, что все очень плохо, но на самом деле пандемия просто убрала с рынка все ненужное. Те, кто хотят зарабатывать — зарабатывают, а те, кто хотят жаловаться — жалуются. Я вас удивлю, но в Киеве, может, только один или два крупных спортклуба закрылось. А остальным "подвальным" клубам, может, и стоило закрыться. Пандемия очистила рынок. Я не вижу, чтобы системный бизнес с грамотным подходом и персоналом закрывался. И новые бизнесы продолжают открываться, несмотря на пандемию. То, что не так много — согласен. Но, может, это и хорошо. Зачем нам еще 100 ресторанов? Те, кто закрылись сейчас, все равно закрылись бы через два-три года. А качественный структурный бизнес будет работать дальше, даже если введут новый локдаун", – рассуждает Влад Вавилов.