В Украине готовится запуск платной медицины.

Мы уже писали, что в профильном комитете Рады создана рабочая группа, которая займется темами сооплаты медицинских услуг (то есть, когда часть суммы платит государство, а часть - пациент со своего кармана) и страховой медицины.

Внедрение в Украине страховой медицины на этой неделе обсуждали также у президента.

То есть, по всему видно, что эти темы будут активно двигать. Уже в ближайшее время должен появиться законопроект о сооплате медицинских услуг. Новая модель, когда за лечение вскладчину платят пациент и государство, в последующем может стать первым этапом страховой медицины.

Что это значит на практике?

С точки зрения властей никакой катастрофы не ожидается. Просто будет узаконена уже давно сложившаяся в Украине схема, когда пациенты оплачивают лечение - полностью или частично - за свои деньги.

По крайней мере, в этом уверен глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

По его оценкам, уровень неофициальных платежей в отечественной системе здравоохранения на сегодняшний день составляет 95 млрд гривен. И, по чистой случайности, НСЗУ не хватает для финансирования программы медгарантий как раз примерно такой же суммы. То есть, если люди заплатят не в карман врачу, а официально - в кассу — то проблема будет решена или практически решена.

По крайней мере так считает Радуцкий.

Впрочем, есть нюансы. "Благодарят" врачей украинцы по желанию, да и суммы особо не нормируются, варьируясь в зависимости от платёжеспособности человека.

В случае же официальной сооплаты все кардинально поменяется — государство будет покрывать лишь часть стоимости медуслуги, а остальное пациенту придется доплачивать по прайсу в обязательном порядке. Что делать, если денег на доплату не хватает или их вовсе нет - вопрос открытый.

Стоит отметить, что тема сооплаты в медицине не нова.

Ее пытались протянуть в Раде еще в 2017 году, при Супрун, при голосовании за реформу здравоохранения. Тогда же появились примерные цены на врачебные манипуляции. Даже сейчас, спустя почти четыре года и несколько витков инфляции, они кажутся заоблачными. Скажем, кардиологические операции — 112-176 тысяч гривен, лечение травм конечностей — 50-60 тысяч, диагностика и лечение артериальной гипертензии (высокого давления) - 20,3 тысячи. Банальный фурункул и тот оценили больше чем в 7 тысяч.

К слову, это намного больше, чем покрывает НСЗУ по аналогичным случаям сейчас. То есть, доплаты будут явно не копеечными.

"Страна" разбиралась, как в Украине будут вводить сооплату за медуслуги, и сколько придется доплатить каждому.

Сброситься по 95 миллиардов

Михаил Радуцкий, оценив объем теневых денег в здравоохранении (то есть, то, что платят пациенты в карман врачам) в 95 млрд гривен в год, задается вопросом: как вывести эти средства из тени.

"Один из механизмов - сооплата. Мы предлагаем ввести ее для тех услуг, которые не входят в гарантированные государством пакеты. Например, гражданин хочет, чтобы его оперировал известный хирург. НСЗУ платит за проведение операции, а пациент доплачивает разницу между тарифами обычного хирурга и известного профессора. Сегодня этот механизм работает нелегально. Пациент просто договаривается с врачами и платит за операцию в конверте. Мы хотим легализовать сооплаты: четко определить, за какие услуги платит государство, за которые у пациента есть возможность доплатить. Этот шаг позволит провести детенизацию рынка неформальных услуг", - написал Радуцкий на своей странице в Фейсбуке.

Он также добавил, что в ВР уже создана рабочая группа по страховой медицине, в которую входят представители НСЗУ, Нацбанка, руководители коммунальных и частных медучреждений и страховых компаний. В работе — законопроект о сооплате и доплате за медуслуги.

Интересно, что идут консультации по этому поводу с американцами. Михаил Радуцкий написал, что он обсудил идею с директором Офиса здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID) Беном Зиннером.

Также Радуцкий считает, что в рабочую группу нужно пригласить представителей ВОЗ и Всемирного банка.

Инфаркт — до 150 000, травма - 60 000

Во врачебном сообществе намечающиеся нововведения уже окрестили очередным этапом медреформы Супрун. Аналогии проводятся не просто так.

Дело в том, что тема сооплаты за медицинские услуги для Украины не нова.

Еще в 2016 году появился законопроект №4456 (авторы - Ольга Богомолец, Олег Мусий, Татьяна Бахтеева, Андрей Шипко, Константин Ярынич и другие). В нем был предусмотрен механизм доплаты пациентом за медицинские услуги, но строго «дозировано». То есть, сначала предлагали рассчитать экономически обоснованную стоимость медуслуги, а затем определить, какую часть от этой суммы "сверху" могут взять с пациента клиники.

То есть, предлагали покрывать за государственный счет экономически обоснованный тариф, но пациенты могли при желании выбирать более комфортные больницы (скажем, частные) и доплачивать за лечение там со своего кармана.

Но этот проект так и не вынесли в сессионный зал. А в 2017 году ему на замену подали законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг, тот самый, на котором базируется вся медреформа Супрун.

В первоначальном варианте этого проекта было указано, что государство полностью берется покрывать только экстренную и первичную медпомощь, а вторичку и высоко специализированное звено - частично, то есть, с доплатой пациентов. К слову, там присутствовали и положения о страховой медицине.

"С целью стимулирования застрахованных лиц к ответственному отношению к своему здоровью устанавливается сооплата за предоставленные медицинские услуги, которые частично покрываются за счет государственного бюджета. Тарифы сооплаты оплачиваются за счет средств добровольного медицинского страхования, собственных средств застрахованных лиц или других источников", - отмечалось в проекте.

Также появились предварительные просчеты по тарифам. Нардеп Ольга Богомолец, комментируя их, назвала проект, вокруг которого тогда как раз шли нешуточные бои в Раде, "законом о сооплате для небедных людей".

"Чтобы все были готовы к том, что их ждет, и чтобы не жаловались, что не знаю, предоставляю отдельные сканы предварительных расчетов цен за медицинские услуги из разных медицинских учреждений", - написала тогда на своей странице в Фейсбуке Ольга Богомолец, обнародовав сканы медицинских прайсов.

Даже сейчас эти ценники впечатляют, несмотря на то, что с 2017 года много чего поменялось, и в целом жизнь в Украине подорожала.

Скажем, коронарное шунтирование оценили почти в 131 тысячу гривен, диагностику и лечение ишемышечной кардиомиопатии стволовыми клетками - в 145- 199 тысяч, протезирование клапанов сердца - в 168-215 тысяч гривен.

Ценник на инфаркт миокарда — 86 тысяч, а, если с осложнениями — 102-156 тысяч, на лечение цирроза печени - до 200 тысяч гривен, острого панкреатита — около 72 тысяч, хронической почечной недостаточности — 136,5 тысяч, удаление камня желчного пузыря - 34-50 тысяч. По травмам выставили расценки в 50-60 тысяч. Скажем, открытая рана локтя оценивалась в 53,7 тысяч, травма мышц и сухожилий нижних конечностей — 61,5 тысяч, открытая рана ступни - больше 71 тысячи.

Вскрыть абсцесс, фурункул иди карбункул кожи предлагалось за 7,1 тысячу.

Понятно, что по состоянию на сейчас эти цены уже устарели. То есть, в случае введения механизма сооплаты их явно пересчитают, как минимум, на процент инфляции.

Но тогда, в 2017-м, обнародованные медицинские прайсы вызвали скандал, в итоге нормы о сооплате и медицинскому страхованию так и не решились внедрить. Из итогового текста законопроекта о медгарантиях они пропали.

"В 2017 году бывший состав парламента принял закон о Государственных гарантиях. Некоторые политики-популисты под лозунгом "бесплатная медицина" добились удаления пункта о сооплаты из законопроекта. За четыре года внедрения медицинской реформы мы увидели, что этот шаг был ошибочным", - написал в Фейсбук Михаил Радуцкий.

И сейчас, по всей видимости, эту "ошибку" хотят исправить.

Доплатить за комфорт или за операцию?

Стоит отметить, что у "медицины вскладчину" немало сторонников.

Особенно в системе частной медицины.

"Мы не заключаем договор с НСЗУ, так как предложенные тарифы слишком низкие, нам это невыгодно. Но, скажем, почему человек не может получить часть средств по тарифу НСЗУ и доплатить свои деньги до нашего тарифа. В этом случае лечение в частной клинике ему будет стоить дешевле, чем если бы он полностью оплачивал все сам. То есть, люди смогли бы выбирать - идти полностью бесплатно "по НСЗУ" в государственную больницу, или с доплатой - в частную", - сказали нам в одной из столичных частных клиник.

В частном роддоме "Лелека" также отмечают, что к ним нередко обращаются с вопросом - можно ли рожать у них "по контракту с НСЗУ" (Нацслужба выделяет на роды порядка 8 тысяч гривен) пусть даже с доплатой.

Но пока такой вариант невозможен.

"Нам некуда деваться - все равно рано или поздно придется согласиться на модель ссоплаты, так как покрывать лечение полностью за счет государственного бюджета Украина не в состоянии", - говорит заместитель председателя правления Константин Надутый.

То есть, на первый взгляд, вырисовывается вполне "безобидная" модель - человек или лечиться бесплатно на тех условиях, что прописаны в контрактах клиник с НСЗУ, либо - "улучшает" пакет, но уже за свой счет. Скажем, доплачивает за более комфортную палату, частную клинику, именитого врача и прочее.

Но на практике все может оказаться не совсем так.

Или даже совсем нет так - на условиях сооплаты будут предоставляться не только услуги в частных клиниках, но и в государственных. Которым сейчас НСЗУ хронически недоплачивает. И они могут покрыть эту недостачу за счет пациентов, если им дадут такую легальную возможность.

К примеру, по тарифам НСЗУ на лечение инфаркта выделяется порядка 30 тысяч гривен. И это уже повышенный прайс (его изменили летом прошлого года), прежний был всего 16 тысяч.

А по расчетам четырехлетней давности лечение инфаркта без осложнений стоит 86 тысяч. То есть, на 56 тысяч больше. То есть, вполне может быть, что эту разницу придется покрывать человеку.

"Сооплаты и доплаты, если и вводить, то только строго "по формуле", на доказательной базе. То есть, рассчитав экономически обоснованную стоимость медицинской услуги по прозрачной методике, определив, какую именно часть может доплатить пациент и т.п. Если же правил не придерживаться, то получится полный хаос", — говорит Константин Надутый.

Глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский считает, что за счет пациентских доплат государство может попытаться решить проблему с лечебными учреждениями, которые сейчас фактически оказались за бортом медреформы.

"Скажем, судебно-медицинская экспертиза НСЗУ не финансируется, субвенцию на нее дали 2 млн вместо 20 млн, местные власти не имеют права финансировать (только сверх программы медгарантий). Все - легальных способов для выживания у таких учреждений не остается. Или, взять, к примеру коммунальные лечебные учреждения. НСЗУ не заключит с ними договор, если у них нет сертификата доступности для маломобильных групп населения. Но не все могут установить пандусы, расширить дверные проемы и перестроить санузлы - немало больниц находится в исторических зданиях, и там эти работы в принципе запрещены. Нет сертификата - нет контракта с НСЗУ - нет денег. Что дальше? Будет идти накопление долгов, и в итоге их передадут в рамках частно-государственного партнерства в концессию частникам. Где и пригодится механизм сооплаты. Но ценник у частных клиник ничем не регулируется. Они не предоставляют расчеты по себестоимости услуг, как это делают коммунальщики. То есть, могут выставить буквально любую цену, а людям придется платить, так как выбора особо не будет", — говорит Кубанский.

Кроме того, по его мнению, введение фактически платной медицины противоречит Конституции.

"Еще в 2002 году Конституционный суд определил, что такое бесплатная медицина, которая гарантирована гражданам Конституцией, и в каком объеме она должна предоставляться. Безоплатно люди должны получать медпомощь, которая им нужна по жизненным показаниям на данный момент. И только за услуги, которые прямо не влияют на здоровье и жизнь человека, больницы могут брать деньги, это, скажем, пластическая хирургия, массажи и прочее. То есть, к примеру, если вам прописали МРТ с контрастом, нельзя, чтобы НСЗУ оплатила только МРТ, а за контраст доплачивал пациент. Поэтому на первый план выходят рамки "безоплатности". Одно дело, если со своего кармана человек просто оплачивает более комфортную палату, и совсем другое - если нужно "сбрасываться" на операцию. Или пусть монобольшинство уже меняет Конституцию и убирает из нее норму о бесплатной медицине. В конце концов, нужно иметь смелость сказать гражданам правду, а не пытаться любыми способами переложить на них проблемы нашей медицинской системы", — считает Кубанский.

Что касается внедрения страховой медицины, то сооплата может стать неким элементом франшизы по страховке.

То есть, все идет к тому, что медицина в Украине частично, а по некоторым услугам и полностью или почти полностью может стать платной.