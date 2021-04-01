Политическое разнообразие в Украине не мешает политикам искать собственные ниши. Нередко к этому стремятся даже известные представители уже существующих партий, которые хотят выделяться в общем строю или задумались о самостоятельной политической карьере.

О наиболее интересных случаях последнего времени рассказывает "Страна".

Подозрительная прививка

Народный депутат Алексей Гончаренко (“Европейская солидарность”, ЕС) - видный член своей фракции. Он часто выступает в парламенте, появляется на телевидении, активен в соцсетях, постоянно комментирует события в стране, критикует власть и лично Зеленского.

Но при этом его риторика и действия иногда отличаются от общепартийной линии.

Например, он жестко критикует главу НАБУ Артема Сытника, хотя в целом партия Порошенко к антикоррупционным структурам относится лояльно.

А недавно случилась известная история с прививками.

Петр Порошенко на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов парламента 1 марта процитировал неизвестного врача с пораженного эпидемией Прикарпатья, который считает “г..ном” индийскую вакцину.

И вскоре после этого неожиданно Гончаренко открыто вакцинировался Covishield и призвал всех сделать тоже самое. Публичной реакции его партии на это не последовало, как нет и новости об этом на сайте ЕС, хотя сообщили все СМИ.

Все это породило слухи о том, что Гончаренко готовится начать сольную политическую карьеру отдельно от Порошенко.

В комментарии “Стране” Гончаренко эти слухи отрицает и повторил тезис, что считает правильной всеобщую вакцинацию.

“У меня высшее медицинское образование. Да, это не лучшая вакцина в мире, но она работает. И я, пройдя вакцинацию, сделал свой вклад в коллективный иммунитет в стране”, - заявил нам парламентарий.

И Порошенко, по его словам, не против прививок.

Нет речи, как утверждает Гончаренко, и о самостоятельной политкарьере.

“Я не готовлю свой политпроект. У меня нет отдельных от “Евросолидарности” политических планов”, - заявил он “Стране”.

Вместе с тем, один из штабистов Порошенко считает, что Гончаренко хочет большей самостоятельности в политике и уже двигается к ней, правда, не по прямой.

“Алексей нащупывает нишу. Обратите внимание на его проект “Гончаренко центры”, которые открывает по всей стране. Неполитическая тема, но кто знает, во что выльется в итоге. Вспомните его несостоявшийся поход на мэра Киева: тоже была попытка нащупать, что он собой представляет без нас (“Евросолидарности” - Ред.), и тогда это было, по нашим замерам, 5% [рейтинга]” - говорит собеседник не под запись.

Идея с центрами якобы обсуждалась с лидером партии (“Первым” это санкционировано”).

Сам Гончаренко, открывая центр в Черновцах, назвал его “образовательно-культурным пространством”, где можно будет заниматься английским языком, ораторским искусством, повышать финансовую грамотность.

При этом один из одесских парламентариев также говорит, что Гончаренко пока не строит собственную партию, но к этому все идет.

“По разговорам в окружении Гончаренко, где-то за полгода до парламентских выборов померяют рейтинг его именной партии и тогда уже решат. Кроме того, присматриваются к Гончаренко и ряд представителей крупного бизнеса. В частности Ахметов”, - утверждает источник на правах анонимности.

В свою очередь собеседник в окружении Гончаренко объясняет бурную деятельность того в последнее время желанием “усилить позиции внутри ЕС” и сделать задел на будущее.

“На предыдущих выборах его отправили избираться на север Одесской области - не слишком дружелюбный к ЕС регион, да еще посоветовали выйти из партии, потому что он-де ее дискредитирует: сильно скандальный, к тому же бывший регионал. Хотя он работал на партию, как немногие в ней. Это не обида, а понимание, что в политике ты нужен только самому себе. Он будет работать в ЕС. Дальше может быть что угодно, но это вопрос не сегодняшнего дня”, - говорит источник, попросивший об анонимности.

“Какая обида у Алексея на нас? Нет ее. Он на хорошем счету, наш топовый спикер”, - реагирует собеседник в штабе ЕС.

В тоже время, источники "Страны" на украинских телеканалах сообщили нам, что бывали случаи, когда гостевые продюсеры напрямую договаривались с Гончаренко об участии на телеэфирах, а потом на каналы звонили от Порошенко и просили позвать от партии кого-то другого.

"Может ли потенциальный политический проект Гончаренко быть успешным, сложно сказать. Но на начальном этапе в него могут вложиться олигархи, чтобы использовать, например, как проект, который может взять голоса от партий Порошенко, "Нашего края", "За будущее". Сам Гончаренко - достаточно активный политик, яркий спикер", - сказал политолог Руслан Бортник "Стране".

Борис Колесников, фото: facebook.com/kolesnikovofficial

Колесников и его партия

В политических кругах пошли разговоры о желании построить собственный политический проект народного депутата трех созывов, бывшего вице-премьер-министра по инфраструктуре Бориса Колесникова.

При этом, по данным Госреестра партий, он по-прежнему возглавляет “Оппозиционный блок” (ОБ), от которой он баллотировался в 2019 году по округу №49 в Донецкой области. Оппоблок тогда не преодолел 5%-й проходной барьер, а Колесников проиграл кандидату от ОПЗЖ.

Отметим: ресурс "Clarity Project" называет нынешним руководителем ОБ некую Наталью Пешехонову.

Но вернемся к созданию партии.

По версии собеседника в аппарате ОБ, Колесникову она нужна, чтобы в случае создания нового политпроекта группы Ахметова на будущие парламентские выборы, войти в него полноправным партнером.

“Возможно, новую партию представят как союз нескольких партий. По всей видимости, Колесников хочет, чтобы одна была его”, - говорит источник.

Группа Ахметова на местных выбора 2020 года сделала ставку на разные политпроекты в ключевых для нее городах. Так, в Мариуполе это был именной блок мэра Вадима Бойченко, в Запорожье - блок городского головы Владимира Буряка, на подконтрольной Киеву части Донецкой области - партия “Порядок”, лидером которой называют внефракционного народного депутата Мусу Магомедова.

Как писала “Страна”, от этой политсилы на довыборах по округу №50 избрался мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Как считает источник в аппарате ОБ, потенциально "Порядок" может стать ядром будущего объединения, если, конечно, такую концепция получит одобрение Ахметова.

“Оппоблок, растерявший популярность, для этой роли не годится. Мураеву (лидер партии “Наши” Евгений Мураев, баллотировавшийся по списку ОБ в 2019 году - Ред.) стать в центре не дадут. Возможно, это будет “Порядок” и остальные кто нужно и кто захочет. Партия Колесников - в том числе”, - говорит источник.

Собеседник, близкий к Колесникову, говорит, что идея собственной политсилы в офисе Колесникова “поселилась давно”.

“Возможно, он кому-то поручил детальнее над ее проектом поработать, и это вышло наружу. Но мне кажется, это пока что не более чем прикидки”, - заключает источник.

Но это не отменяет того факта, что Колесников в последнее время зачастил на телеканалы Ахметова и не только. В эфире "Хард с Влащенко" он заявил, что в парламент нужно приходить большой командой, а партию нужно строить на "консервативных принципах".

Еще один интересный момент: по открытым данным, Колесников связан с любопытными общественными организациями (ОО). Речь идет об "Объединении "Украина - наш дом" и "Украина - путь к успеху: Украинская мечта". В обоих Колесников является сооснователем, и у них общий адрес в Киеве - ул. Мечникова, 2. Это бизнес-центр "Парус", где также находится офис самого Колесникова.

Названия этих организаций примечательны тем, что напоминают известные партийные бренды, правда, не украинские: "Наш дом - Россия" бывшего российского премьер-министра Виктора Черномырдина и "Грузинская мечта" экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили (сегодня правящая партия).

ОО "Украина - наш дом" руководит Марина Готовкина, давняя соратница Колесникова, "Украинской мечтой" - некая Виктория Герля.

В украинской политике превращение общественных организаций в партии - распространенное явление. "Обычно если известный политик обзавелся организацией с громким названием, значит, жди такую партию. Это своего рода мимикрия под инициативу снизу, общественный запрос. Политическая институализация будет следующим этапом", - комментирует политолог Анатолий Октисюк.

На момент публикации этого материала Борис Колесников не ответил на просьбы журналиста "Страны" прокомментировать тему собственной партии.

Что касается создания под патронатом Ахметова новой партии как союза разных политсил, ориентированных на электорат юго-востока, то пока политические игроки, которые относят к орбите донецкого олигарха, скептически говорят о такой идее.

Так, лидер партии "Наши" Евгений Мураев сообщил "Стране", что в подобное объединение он "слабо верит".

"Любая партия должна исповедовать какие-то ценности, а не группироваться вокруг сомнительных результатов. У меня уже был опыт объединения с "партией мэров" ("Оппозиционный блок" - совместный проект Рината Ахметова и Игоря Коломойского на парламентскую кампанию 2019 года, к которому присоединились партии мэров Харькова и Одессы - Ред.). Когда много центров принятия решений, всегда сложно оперативно реагировать на вызовы", - прокомментировал "Стране" Евгений Мураев, уточнив, однако, наблюдает за "развитием ситуации".

По его словам, партия "Наши" сегодня сосредоточена на "медийной работе": "Любая активность партии сейчас - это ресурсы". Досрочные выборы в Раду Мураев считает маловероятными.

"Они не нужны ни финансово-промышленным группам, ни президенту Зеленскому", - полагает Мураев.

У бизнес-партнера Ахметова, народного депутата Вадима Новинского (внефракционный) тоже не в восторге от идеи общей партии.

"Но все зависит, какой будет воля одного человека (то есть Ахметова - Ред.). А он пока на этот счет молчит", - говорит источник в "Оппоблоке", близкий к Новинскому.

В тоже время, опыт местных выборов показал, что проекты, близкие к Ахметову конкурируют с ОПЗЖ за избирателя юго-востока, нередко взаимодействуя с властями, которые также борются с "Оппоплатформой".

Поэтому теоретически, конечно же, нельзя исключать, что ближе к парламентским выборам различные "ахметовские" проекты оформятся в новую партию.

Но собеседник "Страны", близкий к окружению Ахметова предлагает не торопиться с выводами.

"Во-первых, непонятно кто будет в лидерах этой гипотетической партии. Если говорить о Новинском, Мураеве или же Колесникове, то каждый из них, скажем так, скептически оценивает перспективы другого. Во-вторых, непонятно, когда будут выборы в Раду и какая накануне них будет конфигурация сил. Поэтому варианты партстроительства и поведения на выборах могут быть очень разные", - говорит источник.