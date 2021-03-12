Украина попала в черный список мировых должников.

За последний месяц украинские евробонды обвалились на 1000 базисных пунктов

"Торговались на месячном графике с премией в 8,3%, а теперь котируются с дисконтом в -0,7% (1000 bp). Что дает общую доходность в 7,275%. А еще в январе наши евробонды торговались с доходностями от 1,7% до 4,3%.

И мы на полном серьезе ожидали, что наш министр финансов Марченко вот-вот выйдет на рынок евробондов и привлечет все то, что нам не додал МВФ по ставке ниже 5% годовых. Но теперь - все это в прошлом. Мы в глазах внешних инвесторов катимся вниз", - написал на своей странице в Фейсбуке преподаватель макроэкономики бизнес-школы МИМ-Киев, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

"Речь идет о вторичном рынке еврооблигаций. Попросту говоря, их держатели, которые в свое время вложились в украинские долговые бумаги, теперь лихорадочно их сливают, даже в убыток себе, лишь бы избавиться. Для Украины это очень плохой знак. Особенно на фоне того, что в мире очень много "лишних" денег, и инвесторы активно вкладывают их в самых различные инструменты, даже те, что недавно казались не очень надежными, скажем криптовалюты. Но, как видно, наша экономика особого доверия не вызывает - вкладываться в нее не хотят", — пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Страна" разбиралась, что означает обвал украинских евробондов.

Евробонды - валятся, ОВГЗ - растут

Отметим, что в рейтинге инструментов заимствований еврооблигации - явно не в приоритете Минфина.

В прошлом году финансовое ведомство несколько раз выходило на международный рынок капитала.

Так, 23 июля Минфин разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму в 2 млрд долларов под 7,25% годовых.

11 декабря было доразмещение этих евробондов еще на 500 млн долларов с доходностью в 6,4%. А 18 декабря завершили дополнительное размещение на 600 млн долларов под 7,253%.

На этот год планы по евробондам - привлечь порядка 2,4 млрд долларов. От иностранных инвесторов в НБУ ждут покупок наших гособлигаций на миллиард долларов. Такие прогнозы озвучил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

"На международных рынках появился новый оптимизм. Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет Украину", - отметил Кирилл Шевченко.

О "новом оптимизме" на мировых рынках капитала мы уже писали. Речь идет о так называемых лишних деньгах, миллиардах долларов, которые появились после того, как ведущие страны включили печатные станки, пытаясь побыстрее вывести экономику из коронакризиса.

Как только они хлынули на рынок, инвесторы лихорадочно начали искать достойные объекты для вложения средств. На этой волне взлетели акции многих компаний, котировки на нефть, сырье, золото и др.

"Лишние" деньги докатились и до нашей пирамиды ОВГЗ - с декабря прошлого года наблюдается значительный приток спекулятивного иностранного капитала во внутренние бумаги.

Но вот с внешними - евробондами - ситуация со старта 2021 года не задалась. От них инвесторы, наоборот, пытаются избавиться. Что, собственно, и привело к их обвалу - на 1000 базисных пунктов за 30 дней.

Вопрос - почему? Ведь спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов, наоборот, продолжает расти. Только с начала марта было размещено облигаций на 12,2 млрд гривен, из них на аукционе 9 марта — на 5,2 млрд.

"Ненадежный должник"

"В чем разница между покупателями наших евробондов и ОВГЗ? В первые вкладываются серьезные и "осторожные" инвесторы, во вторые - спекулятивный капитал. Поэтому тот факт, что наши еврооблигации дешевеют прямо подтверждает: в украинскую экономику не верят. Собственно, об этом же можно судить и по резкому сокращению, по итогам прошлом года, прямых иностранных инвестиций - они упали почти на треть", — говорит Олег Пендзин.

То есть, чтобы убедить инвесторов вкладываться в украинские бумаги, нужно повышать их доходность, а это значит, что стоимость заемных денег для нашей страны будет расти.

"Повышение доходности облигаций — это индикатор отношения инвесторов к стране. Чем ниже ставки - тем надежнее заемщик, чем выше - тем больше рисков закладывают держатели долга при работе с заемщиком", - пояснил глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Тут стоит отметить еще один нюанс, системно-коррупционный, как назвал его экономист Алексей Кущ.

"Украина в последние годы размещала евробонды под завышенные проценты - до 7,5%. Скажем, Армения не так давно разместила 15-летние облигации на 750 млн долларов под 3,4%, хотя в стране - системный политический кризис и только что закончилась война. Дело в том, что украинские бумаги после первичного размещения под 7,2-7,5% сразу попадали на вторичный рынок с дисконтом доходности - до 2-3%. Это означает, что фактически половину доходности зарабатывали андерайтеры - международные финансовые компании, проводившие размещение. Но в этот раз произошла корректировка. И, вместо дисконта по доходности, на вторичном рынке, наоборот, получился рост", — говорит Кущ.

Но почему Украина так резко стала "ненадежным заемщиком"?

Как говорят эксперты, тут сложилось сразу несколько факторов - как внешних, так и внутренних. Рассмотрим их более подробно.

"Виноваты американцы"

Что касается внешних факторов, то, как говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер, тут причина находится в США.

"На долговых рынках многих развивающихся стран, а не только Украины, наблюдается настоящее цунами. Главная причина - рост доходности американских казначейских бумаг, что мотивирует инвесторов пересматривать свои позиции. Недавняя коррекция индекса Nasdaq 100 (в нем представлены акции технологических компаний) была связана именно с увеличением привлекательности трежерис (долговые обязательства правительства США - Ред.) Дело в том, что инвесторы готовы покупать рискованные инструменты: акции (особенно техкомпаний) и бумаги развивающихся стран, только тогда когда их доходность ощутимо превышает бенчмак - доходность долгосрочных казначейских бумаг США. Увеличение же доходности трежерис связано с инфляционными ожиданиями: на Уолл-стрит прогнозируют разгон показателя вплоть до 2,48% (крайне высокие значения для США) к декабрю 2021 года. Впрочем, именно благодаря сверхмягкой монетарной политике ФРС и стимулам со стороны Конгресса, по итогам 2021 года американская экономика может вырасти на 5,95% - лучшая динамика с 1983 года. Иными словами, помимо чисто спекулятивных факторов, интересу к американским бумагам способствуют и фундаментальные", — пояснил нам Сергей Родлер.

То есть у инвесторов, вкладывающихся в бумаги развивающихся стран, есть два режима: "риск-он" (когда они активно покупают бумаги в надежде на повышенную доходность) и "риск-офф" (когда предпочтение отдается более безопасным инструментам). Сейчас мы наблюдаем именно второй вариант, считает Родлер.

С ним согласен и Андрей Шевчишин.

"Сейчас на мировых рынках повышается доходность облигаций ввиду нарастающих инфляционных ожиданий. К примеру, доходность 10-летних американских трежерис в начале года была 0,8%, а сейчас - 1,5% и выше То есть почти двукратный рост. Что способствует росту доходности по всем бондам, в том числе рисковым, к которым относятся и украинские", - говорит Шевчишин.

Впрочем, бумаги других развивающихся стран за последний месяц все же не обвалились настолько существенно, как наши. То есть, дело не только во внешней конъюнктуре.

МВФ и проваленная вакцинация

Эксперты называют также целый список внутренних факторов, заставляющих инвесторов избавляться от украинских бумаг.

"Держатели евробондов всегда очень пристально следят, что происходит с экономикой страны, в бумаги которой они вложились. И какие перспективы "вынуть" оттуда деньги. И в последнее время для них было сразу несколько тревожных звоночков. Первый - это МВФ. Миссия Фонда завершила свою работу без результата, названо несколько достаточно сложных для выполнения пунктов, которые позволяют нам в теории рассчитывать на транш в этом году (снижение дефицита бюджета, повышение цен на газ для населения, судебная реформа и прочее). То есть шансы получить кредит в 2021 году, что бы ни говорили власти, не такие уж большие. А это веский индикатор для держателей евробондов. Второй тревожный звоночек - падение ВВП Украины в январе и не лучшие прогнозы по первому кварталу. И это в условиях, когда экономики других стран, наоборот, начинают оживать после коронакризиса. Третий "звоночек" — угроза очередного локдауна на фоне проваленной кампании по вакцинации. Другими словами, непонятно, когда закончатся все эти ковидные риски. Весь этот список в итоге дает общий фон - сплошное разочарование инвесторов", — говорит Олег Пендзин.

Дорогие деньги

По словам Андрея Шевчишина, в ближайшее время тенденции на международном рынке капитала сохранятся. А это значит, что внешние займы для Украины будут только дорожать.

"В обозримом будущем ситуация измениться не должна: доходность американских бумаг будет расти, что заставит центробанки развивающихся стран нервничать и повышать процентные ставки. Таким образом, потенциал дальнейшего снижения украинских евробондов сохраняется", — добавил Сергей Родлер.

То есть кредит от МВФ для Украины - под вопросом, размещение евробондов - также может оказаться не слишком удачным, и к тому же, мягко говоря, недешевым.

"Сейчас даже не стоит размещать евробонды - момент очень неудачный. Нужно ждать "отливов" по доходности американских бумаг и пользоваться этим "окном возможностей". При этом вполне реально размещаться под 3-4%, но - в правильное время", — говорит Кущ.

Между тем в 2021 году нам нужно где-то найти 700 млрд гривен: 450 млрд - на погашение старых долгов, 250 млрд - на финансирование дефицита бюджета. А особо рассчитывать в общем-то не на что, разве что на пирамиду ОВГЗ, — говорит Олег Пендзин. По его словам, чтобы загнать в ОВГЗ побольше денег, власти хотят пустить через них и амнистию капитала ("Страна" уже писала о соответствующем законопроекте).

"Там под ОВГЗ дают пригласительные условия - можно заплатить по ставке 2,5% вместо обычных 5% плюс еще и получить доход с бумаг", — отметил Пендзин.

"Ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных займов в Украине. Это, в свою очередь, ограничит возможности правительства по выполнению плана государственных займов с целью финансирования в полном объеме расходной части бюджета и поддержки национальной экономики. Напомню, что по итогам января-февраля 2021 года объем государственных займов составлял только 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, которые были профинансированы в объеме 90,7% от росписи отчетного периода", - говорит глава совета НБУ Богдан Данилишин.