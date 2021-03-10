От заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), перенесенного на 11 марта, ждут новых решений, какими в последнее время отметился СНБО под руководством президента Владимира Зеленского. Повестка дня публично не обсуждается.

Но стоит обратить внимание, что заседание состоится почти через неделю после введения санкций Государственного департамента США против совладельца группы “Приват” и бывшего бизнес-партнера Зеленского Игоря Коломойского. А также - за несколько дней до предполагаемого выхода расследования международной группы Bellingcat о провале операции по задержанию наемников из российской ЧВК “Вагнера”.

Обе темы считаются чрезвычайно щекотливыми для Офиса президента (ОП), но, как считают эксперты, реагировать на них как-то придется.

И сюрпризом тут решения СНБО не станут, другое дело - что напишут в них. Какие будут в таком случае последствия, разбиралась “Страна”.

Неожиданная спешка

Запланированное изначально на пятницу, 12 марта, заседание СНБО вдруг перенесли на день раньше.

Секретарь Совета Алексей Данилов проинформировал, что перечень вопросов для рассмотрения уже согласован с президентом, но отказался назвать их СМИ. Данилов заявил, что “до начала совещания СНБО... никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в том числе Игоре Коломойском и Оксане Марченко (жена главы политсовета “Оппозиционной платформы - За жизнь” Виктора Медведчука - Ред.) и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании”.

Непонятно, почему Данилов упомянул Марченко, ведь СНБО уже ввел санкции против нее 19 февраля.

А вот Коломойский - другой разговор, учитывая санкции Госдепа против него. Но о нем чуть ниже.

По утечкам в СМИ, среди решений СНБО в этом раз планируется лишение воинских и почетных званий граждан, которые перешли на сторону России. Вероятно, пойдет разговор о ходе выполнения государственного оборонного заказа, прежде всего - в 2021 году. Но будут и какие-то другие вопросы.

Пункт - Коломойский

Важен контекст будущего заседания СНБО. Примерно неделю тому назад госсекретарь Энтони Блинкен лично объявил о введении санкций против “олигарха и бывшего украинского государственного служащего Игоря Коломойского”, суть которых - в запрете на въезд ему и ближайшим родственникам в США.

Потому у Данилова и спросили об аналогичном решении СНБО в отношении Коломойского.

Но секретарь Совета ушел от ответа.

Есть мнение, что в Вашингтоне ждут от Зеленского каких-то действий в этом плане. По мнению американистки, директора центра “Новая Европа” Алены Гетманчук, сегодня украинско-американские отношения “начинают пребывать под определенным влияниям санкций относительно отдельных украинских граждан, так или иначе соприкасающихся с украинской властью”.

“Первым таким тестовым кейсом для Зеленского стали санкции относительно представителя его властной партии Дубинского (внефракционный народный депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции СН в связи с американскими санкциями - Ред.) Санкции против его бывшего бизнес-партнера Коломойского, который по сути контролирует и часть его же партии, является следующим тестовым кейсом. То, каким образом Зеленский отреагирует или не отреагирует на эти и следующие санкции, будет определять тональность диалога во всяком случае на уровне тех лиц в Администрации США, для которых подобные реакции принципиальны и показательны. Блинкен, который воспользовался правом госсекретаря, чтобы лично объявить о санкциях против Коломойского, входит в это число. А Блинкен и Байден привыкли за годы совместной работы говорить в унисон настолько, что уже давно непонятно, где начинается мысль первого, а где заканчивается мысль второго”, - написала Гетманчук на своей странице в Фейсбуке.

Публичных сигналов из Вашингтона или от американского посольства в Киеве насчет Коломойского за прошедшую неделю, впрочем, не было. Хотя это не значит, что они не прозвучали по неофициальным каналам.

Политолог Руслан Бортник, однако, считает невысокой вероятность вынесения какого-то решения по вопросу Коломойского. По его мнению, ОП будет дальше работать по антироссийской повестке.

“По всей видимости, в четверг СНБО примет решения, которые касаются усиления давления на те силы, структуры и отдельные фигуры антизападной направленности, которые имеют ярлык пророссийскости”, - допустил Бортник в комментарии “Стране”.

В тоже время источник, близкий к Офису президента, не исключает введение неких мер в отношении Коломойского и не только него.

"Речь может идти не санкциях против олигарха, а о решении СНБО касательно расследования уголовных дел по "Приватбанку" или еще по какой-то теме, связанной с Коломойским. Это не прямой удар, как санкции, а подвешивание ситуации. Заодно и американцам покажут, что занимаются олигархом", - полагает источник.

Также по его словам прорабатывается вопрос нанесения удара и по Порошенко.

"Но в каком виде это будет сделано пока нет понимания. Но мыслительный процесс идет", - говорит наш собеседник, уточняя, что действия против Коломойского и Порошенко не исключают того, что будут и новые меры против сил, которые причисляются к "пророссийским".

Также, возможно, будут решения и по Донбассу, где в последнее время наметилось обострение ситуации.

По ком звонит “кот”

Не менее интересна версия, что побуждает так действовать Зеленского и его окружение.

“Все последние действия СНБО в той или иной степени связаны с расследованием Bellingcat о провале операции с “вагнеровцами” и призваны в какой-то степени компенсировать возможные обвинения со стороны расследователей в наличии “кротов” в ОП и сотрудничестве с Россией и потенциальный серьезный политический кризис”, - утверждает политолог Бортник.

“Страна” писала, что в ближайшее время выйдет фильм известной группы Bellingcat о сорванной операции украинских и западных спецслужб по перехвату Киевом участников российской частной военной компании Вагнера. И вокруг премьеры закипают страсти. Снова разгоняется версия, что “крот” работает возле президента, и это даже глава ОП Андрей Ермак (другой вариант - советник главы государства, первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко).

Если в фильме версия о причастности Ермака к "сливу" будет главной, это упадет на подготовленную почву и - скандала не миновать.

“Если расследование получится обвиняющим, и это будет подхвачено улицей, Зеленскому придется пожертвовать частью своего окружения. Это может касаться Ермака”, - допускает Руслан Бортник.

В тоже время политолог Вадим Карасев считает, что фильм не приведет к увольнениям в ОП.

“Я бы не преувеличивал последствия выхода расследования Bellingcat. История длится долго, наши спецслужбы опровергали версию о “кроте”. Никакого бабаха не будет. В конце концов, это не заявление Госдепа, ЦРУ, американского или британского посольств, МИ-6?! И кто на замену Ермаку? Зеленский привык работать с теми, кому доверяет, а доверяет тем, кого хорошо знает. Ермак подпадает под это определение, другого такого сложно назвать”, - говорит Карасев в комментарии “Стране”.

В любом случае, угроза обвинений против руководства страны в связи с провалом операции по "вагнеровцам" может побудить Банковую к неким неожиданным шагам, чтоб перебить эффект от возможного скандала.

Этим как раз и можно объяснить перенос заседания на четверг: любой пиарщик знает, что четверг - лучший день для резонансных заявлений. Гораздо лучше пятницы.