В Украине снова поднимается уже подзабытая за последние годы тема добычи сланцевого газа.

Случилось это после того, как "Нафтогаз" отрапортовал о том, что вплотную подошел к разработке Юзовской площадки, той самой, которую еще десять лет назад хотели отдать на откуп сланцевикам.

Напомним: планы на эти месторождения в свое время были у международных гигантов Shell и Chevron, однако позже эти проекты заморозили из-за начала войны на Донбассе.

И вот в январе 2020 года "Нафтогаз" заявил, что ввел в эксплуатацию Святогорское месторождение газа, которое находится на Юзовской площадке.

По сути, это не совсем сланец, но в то же время и не "обычное" месторождение: газ там залегает в плотных породах, что требует применения других технологий, чем при традиционной газодобыче, в том числе, так называемого гидроразрыва пласта. Что, при отсутствии должного контроля со стороны государства, может нанести серьезный удар по экологии всего региона.

"Страшилки" по этому поводу уже озвучиваются и распространяются среди местных жителей.

Но вот будет ли ожидаемая газовая отдача - пока вопрос.

"Экономика там сомнительная. При нынешний ценах на газ себестоимость газа, добытого с применением такой технологии, может оказаться слишком высокой. Поэтому, не исключено, если этот проект станет сугубо политическим, а то и откровенно коррупционным", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Страна" разбиралась, вернется ли Украина к идее добычи сланцевого газа, и как ее будут воплощать в жизнь.

Газовый прорыв или "сланцевый геноцид"?

В январе этого года компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов.

"Начали подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится "внутри" большой, недавно приобретенной нами Юзовской площадки. Чтобы сделать это возможным, наши специалисты из "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины", - написал на своей странице в Фейсбуке глава НАКа Андрей Коболев.

Он также отметил, что добывать газ из плотных пород сложнее, но это возможно, если "применять современные технологии". В их суть глава НАКа не вдавался.

На вопрос "Страны" - какие именно технологии применяются для добычи газа на Святогорском месторождении, в "Нафтогазе" пока не ответили.

Стоит отметить, что этот вопрос - не праздный.

Проект НАКа уже спровоцировал волнения местного населения. Тем более, что месторождения находится вблизи от курортных зон на берегах Северского Донца около Святогорска.

Люди связали с начавшейся разработкой месторождения разного рода экологические ЧП в регионе. Пошли даже разговоры, что, дескать, из-за начала добычи газа, в колодцах пропадает вода. И, якобы, есть риски загрязнения Северского Донца.

Также пошли слухи, что речь идет о добыче "сланцевого газа", по поводу которого и раньше у экологов было много вопросов.

Хотя, отметим сразу, Святогорское месторождение - это не сланцевый газ, а газ из твердых пород песчаников.

"Но при его добыче применяется та же технология, что и в случае со сланцевым газом — так называемый гидроразрыв пласта (ГРП) или фрекинг, - пояснил соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Суть этой технологии в следующем: в скважину закачивают "химию" (смесь из воды, песка и химических веществ), которая разрывает твердый песчаник, высвобождая газ. Последний таким образом подается на поверхность. Отсюда - и страхи населения: людям, собственно, все равно, как называется газ - сланцевым или из твердых пород.

Они опасаются последствий - удара по экологии.

В тоже время, власти преимущественно списывают протестные настроения на "подрывную работу России", которая не хочет развития украинской газодобычи.

Но, по словам Дмитрия Марунича, негативные последствия для экологии все же теоретически возможны.

"Могут быть даже мини-землетрясения. Такое, по крайней мере, случалось в районах добычи сланцевого газа в США. Но эти риски, как правило, характерны для участков с большой добычей. Понятно, что пока о них даже говорить не стоит. Разве что накосячат с технологией и техникой безопасности", — говорит он.

"Понятно, что риски есть. Даже обычная газодобыча, мягко говоря, не полезна для экологии. Есть риск излучений, поэтому при выработке месторождений скважины рекомендуют бетонировать. В идеале при разработке с помощью ГРП людей из ближайшего радиуса лучше отселять, представляя им новое жилье и инфраструктуру. Все это, как и соблюдение техники безопасности, должен обеспечивать разработчик, то есть, НАК, а контролировать - государство", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Но самая главная угроза на данном этапе - возможность проникновения "химии" в подземные воды.

Непонятно, что будет в дальнейшем. Ведь Святогорское месторождение сам НАК позиционирует как первый этап более масштабной добычи газа из плотных пород в этом регионе. Между тем, ни о каких затратах на экологию не говорит.

Ранее теперь уже экс-руководитель газового направления НАКа Андрей Фаворов, презентуя перспективы Святогорского месторождения заявлял о бурении 30-60 скважин и проведении большее 200 гидроразрывов. А это уже может оказаться более серьезным ударом по экологии, чем кажется на первый взгляд.

Сланцевое наследство Shell

Поясним более детально, в чем суть проекта по разработке Святогорского месторождения и почему вокруг него уже ломают копья.

Как уже отмечалось выше, Святогорское месторождение - это часть Юзовской площадки.

В конце прошлого года Кабмин разрешил "Нафтогазу" ее приобрести. НАК и "Надра Украины" подписали договор купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская". Последнее владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке, расположенном в Донецкой и Харьковской областях.

Также "Нафтогаз" выкупил 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская" у дочернего предприятия "Надр Украины" — "Украинского геологического научно-производственного центра". То есть, сейчас - НАК - единственный владелец Юзовской площадки.

Юзовская площадка — это те самые месторождения, которые в свое время обещали американским сланцевикам.

Участок площадью в 7,9 тысяч квадратных километров расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

В 2013 году международный гигант Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции, которое предусматривало разведку и добычу углеводородов.

Но в конце 2014-го в Shell заявили, что из-за боевых действий на Донбассе дальнейшая разработка проекта невозможна. А в 2015 году компания и вовсе из него вышла.

А Юзовскую площадку окрестили "самой спящей лицензией десятилетия".

В 2016 году, несмотря на заявку НАКа, Юзовскую площадку отдали нидерландской Yuzgaz. А в 2018 году она подыскала инвестора — словацкую Nafta a.s. (входит в состав холдинга EPH Group). Но в 2019 году она также отказалась от участия в проекте. Хотя при этом EPH Group заявлял, что не потерял интерес к украинским месторождениям. Но наш газ интересен не прямо сейчас, а в перспективе.

НАК же заявил, что уже готов инвестировать в разведку и разработку четырех нефтегазовых участков 3,6 млрд гривен. И первым пилотным проектом стало Святогорское месторождение. То есть, его разработка - это по-сути, ключ к освоению всей Юзовской площадки.

Для дальнейшего изучения потенциала месторождения компания провела широкоазимутальные 3D-сейсмические исследования. С использованием этих данных, ведется бурение еще одной скважины в так называемый sweet spot - место наиболее возможной концентрации газа.

По результатам будет приниматься решение о дальнейшей программе освоения месторождения, — сообщали в "Укргаздобыче".

Будет ли реальная добыча

Разработка Святогорского месторождения - один из этапов стратегии по добыче газа "Тризуб", которую для НАКа утвердили еще в начале 2020 года. Тогдашний руководитель газового направления "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявлял, что именно эта стратегия позволит обеспечить "прорыв" в добыче углеводородов.

"Тризуб" включает три элемента - добычу глубоких залежей, газа сланцевых пород и разработку черноморского шельфа.

Но после того, как Фаворова "ушли" из НАКа, "Тризуб" притормозили, а программа добычи газа-2020 фактически провалилась, ведь, вместо ожидаемого наращивания объемов, по итогу года вышли в минус.

В одном из интервью глава НАКа Андрей Коболев заявил, что реализуется два их трех направлений "Тризуба" - бурится сверхглубокая скважина на Шебелинском месторождении и идет разработка песчаников (то есть, Святогорского месторождения).

Запасы газа на Святогорском месторождении оценивают в 50-70 млрд кубов. Но насколько это точные оценки пока сказать сложно, как и просчитать экономическую выгоду проекта.

НАК не раскрывает - какая себестоимость газа со Святогорки.

Юрий Корольчук говорит, что речь может идти о порядка 200 долларов за тысячу кубов, что заметно больше, чем стоит газ с "традиционных" скважин (50-80 долларов).

"Пока не вижу экономического смысла в такой добыче. О нем можно будет говорить не ранее, чем нефть подскочит до 100 долларов за баррель, и потянет за собой остальные энергоресурсы. Да и то не факт. При этом нужны миллиардные инвестиции, и нет гарантий, что НАКу удастся привлечь на этот проект иностранных инвесторов. Ведь они тоже умеют деньги считать. А с учетом ситуации в регионе и близости линии разграничения туда попросту побояться зайти. По всей видимости, пока это сугубо политический проект — "Нафтогаз" хочет, как говорится, набить себе цену, показать, что развивает добычу, ищет серьезных инвесторов, то есть, фактически обезопасить себя таким образом от попытки властей "закрутить гайки" и снять вопрос - а зачем нам вообще газовая надстройка в лице "неуправляемого" НАКа", — говорит Корольчук.

Еще один вариант, по его мнению - попытка "Нафтогаза" выбить под газовые разработки щедрые дотации из бюджета. А будет ли реальный выхлоп - это уже вопрос десятый.

"Часть Юзовской площадки ушла на неподконтрольные территории, месторождения проходят близко к линии разграничения, нужны немалые инвестиции, непонятна себестоимость и цена газа в перспективе. То есть, на сегодняшний день все ни шатко, ни валко", — говорит Марунич.

"В теории газодобыча в Украине интересна тем же американцам. Они уже приезжали на "разведку" к нам, еще при Трампе. И, уверен, вернутся при Байдене. Но их интересует, в первую очередь, традиционная добыча газа, а не плотные породы или сланец. Под них инвесторов в обозримом будущем найти будет нелегко", — отметил Корольчук.

Чтобы обеспечивать себя газом полностью Украине нужно увеличить добычу примерно на 15 млрд кубов или почти вдвое, — добавил Олег Попенко. Но сможет ли Украина потянуть столь резкое увеличение добычи или же этот проект станет всего лишь "дорогой игрушкой" для бюджета - пока вопрос.