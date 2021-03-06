Совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский попал под персональные американские санкции и рискует растерять свое политическое влияние. Но, похоже, олигарх ожидал какой-то атаки на себя и потому начал перегруппировку сил в парламенте. Ключевое значение для его будущего будут иметь отношения с президентом Владимиром Зеленским.

А точнее - начнут ли власти вслед за американскими санкциями уголовное преследование олигарха внутри Украины. Пока все выглядит так, что президент попытается использовать ситуацию не для уничтожения олигарха и его бизнеса, а для его "приручения", чтоб он и его группа влияния в Раде выполняли все приказы Банковой.

Но коррективы в эту стратегию могут внести американцы, которые настроены полностью "обнулить" влияние Коломойского и будут давить по этому поводу на Зеленского.

Подробности ситуации - в материале "Страны".

“Дубина” притяжения

Известный возмутитель спокойствия в парламенте народный депутат Александр Дубинский (внефракционный), изгнанный из фракции “Слуги народа” (СН) после введения американских санкций, собирает депутатов в межфракционное депутатское объединение.

“В соответствии со статьей 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании… межфракционного депутатского объединения “Дубина - слуга украинского народа. Председатель - Дубинский Александр Анатольевич”, - объявил спикер Дмитрий Разумков на пленарном заседании 4 марта.

В своем Телеграм-канале Дубинский очертил следующие задачи МФО: - “служить украинскому народу и защите национальных интересов Украины”.

- содействовать формированию повестки дня для власти, в том числе, парламента, которая бы “реально отвечала требованиям украинского общества и современным вызовам”.

- реализовывать “конкретные эффективные шаги по решению главных и актуальных проблем Украины”.

- противодействовать “законными средствами любым попыткам вмешательства и незаконного влияния в деятельность органов государственной власти Украины и государственных деятелей Украины”.

- содействовать “выполнению Украиной своих многолетних международных обязательств в расследовании резонансных преступлений и осуществлении настоящего правосудия в этих делах”.

Дубинский также отметил, что количество участников МФО не будет ограничено своим первоначальным составом, но не назвал других участников.

Список предполагаемых членов МФО опубликовал народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Кроме Дубинского, в нем Алексей Мовчан (СН), Сергей Швец (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Андрей Боблях (СН), Дмитрий Черный (СН) и Антон Поляков (депутатская группа “За будущее”, который ранее был исключен из президентской фракции).

Дубинский фактически подтвердил факт вхождения этих коллег в состав МФО, а заодно обвинил неких аферистов в слежке за Разумковым.

“Учитывая, что этот список подавался лично спикеру и им нигде не оглашался, а информация о составе участников не была публичной и ждала своего обнародования мной чуть позднее, то “агент” Гончаренко спалился. Потому что подобную информацию могли иметь только аферисты, обсевшие Банковую от их источников, тайно следящих за Разумковым и мгновенно сливающих суперважную информацию тем самым аферистам”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Народный депутат от СН Дмитрий Черный объяснил “Стране”, что члены МФО намерены сосредоточиться на выявлении лоббистской активности в парламенте.

“К сожалению, в Раде все чаще появляются лоббистские законопроекты под ту или иную отрасль, человека. И поддерживать их следом за большинством фракций я не собираюсь”, - заявил он “Стране”. Кроме того, он спрогнозировал появление со временем с подачи МФО “определенных медийных историй”, но не захотел конкретизировать.

Народный депутат также допустил неоднозначное отношение к своему присоединению к “Дубине” во фракции СН.

“Александр Дубинский для большинства “слуг народа” — враг, хотя и остается членом партии. Но для меня это (вхождение в МФО - Ред.) - нормальное решение. Никто не агитирует к нам присоединяться, бегая по сессионному залу, но двери открыты. Александр сам сказал, что число депутатов в МФО будет расти”, - утверждает парламентарий.

Интересно, что Антон Поляков на вопросы "Страны" о вхождении в МФО ответил в стиле "еще рано о чем-то говорить".

"Меня раз в несколько дней просят вступить в МФО: без проблем, подписываюсь. А вообще этим МФО придают столько внимания в СМИ, будто новая партия создалась. Пусть покажет какой-то результат, а потом уже задавайте вопросы. Если Александр действительно будет собирать людей, которые будут что-то делать и это будет иметь недекларативный характер, тогда можно будет о чем-то говорить", - сказал "Стране" народный депутат Поляков ("За будущее").

"Будет акцент на конкурирующих группах влияния и, возможно, прямых контактах некоторых нардепов от СН с известным олигархом по фамилии А (то есть владелец корпорации СКМ Ринат Ахметов - Ред.)", - спрогнозировал деятельность группы один из депутатов от "Слуги народа".

Депутатов, которые вошли в МФО во главе с Дубинским относят к группе влияния совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского, что сами народные избранники опровергают. А выходец с телеканала олигарха “1+1” Дубинский утверждает, что Коломойский не влияет на его депутатскую деятельность.

"Дубинский уже начал говорить о зашкварах “слуг народа” и теперь будет делать это от имени МФО. Если история “взлетит” медийно, это может вылиться в новый политический проект. Особенно на фоне того, что от “майбаха” (неформальное прозвище группы “За будущее”, на которую, как считается, влияет олигарх — Ред.) летят колеса, а Палица (глава партии "За будущее" - Ред.) все больше отстраняется от Коломойского, Игорю Валерьевичу может понадобиться еще одна опора в Раде", - полагает источник среди депутатов.

Депутат Черный, впрочем, отрицает, что МФО создано для каких-то иных целей, чем заявленные. “И это точно не политический проект”, - говорит он.

Однако эта группа депутатов теоретически может стать ядром нового парламентского объединения. Все они мажоритарщики, а значит, смогут выйти при желании из фракции СН без угрозы лишится депутатских полномочий. Названы фамилии семерых, но всего членов МФО, как говорят, уже десять. А для создания собственной депгруппы нужны 17 (по образцу наименьшей фракции в момент ее создания: в Раде этого созыва это был “Голос”). К орбите Коломойского относят плюс-минус 25 депутатов только внутри фракции "Слуга народа". А есть еще его люди и в "За будущее". То есть группу сформировать можно.

Кроме того, еще одна интересная политическая арифметика. Если из фракции "Слуга народа" выйдет хотя бы 20 человек, то в ней будет 225 членов и, таким образом, монобольшинство де-юре исчезнет. А это - прямой повод для досрочных выборов либо для создания коалиции.

Правда, Банковая может попробовать взять депутатов во фракцию со стороны, либо просто игнорировать этот факт и работать дальше без формального большинства. Но, в любом случае, ситуация будет не из приятных.

В общем, определенный рычаг влияния на фракцию "слуг" у Коломойского имеется. И то, что близкие к нему депутаты создали свое объединение именно сейчас (намекая, что этим рычагом могут воспользоваться) тоже вряд ли случайно.

Учитывая то, что произошло в пятницу - введение американских санкций против Коломойского.

Кольцо сжимается

В пятницу, 5 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против олигарха, а также его ближайших родственников. Им запрещен въезд в США. Основание - обвинение в причастности к коррупции в период руководства Коломойским Днепропетровской областью с 2014-го по 2015 год.

Это, по мнению Блинкена, подорвало “верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы”.

“Хотя это назначение санкций основано на действиях, совершенных им (Коломойским - Ред.) во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего”, - отметил Блинкен.

Упоминание в качестве мотива введения санкций работу Коломойского губернатором Днепропетровской области многие восприняли как иронию судьбы - ведь как раз на этом посту олигарх отметился сопротивлением "Русской весне". И теперь этот период деятельности Коломойского Блинкеном характеризуется как "коррупционные деяния, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды".

Но на самом деле, американцам просто нужна была формальная привязка для того, чтоб подвести Коломойского под категорию Section 7031(c). По ней санкции накладываются на госчиновников, а единственным периодом работы на госслужбе олигарха был период его губернаторства.

Под эти санкции, слову, не так давно, в июле 2020 года, попал глава Чечни Рамзан Кадыров по обвинению в нарушениях прав человека. А в январе того же года - молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, которого обвинили в коррупции.

Неделю тому назад госсекретарь Блинкен сделал заявление о санкциях против бывшего генерального прокурора Словакии Доброславе Трнки, связанного, как утверждается, с авторитетным бизнесменом Марианом Кочнером. В целом за пять лет действия закона под его действие попали 150 человек.

Сами по себе санкций на первый взгляд не существенные и включают в себя только запрет на въезд. Санкции финансового плана не введены. По крайней мере пока (финансовые санкции вводит не Госдеп, а Минфин США и, вполне возможно, они также последуют в будущем).

Но всем понятно, что это в первую очередь политический сигнал и самому Коломойскому и украинским властям.

“Мы понимаем политический вес такого сигнала”, - комментирует на своей странице в Фейсбуке ситуацию с санкциями народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил в группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США.

У Коломойского уже были проблемы с американской визой в 2000-х. И именно за работу главой области в критические для послемайданной власти 2014-15 годах ему вернули право на въезд.

С тех пор отношение Вашингтона и Запада в целом к Коломойскому и другим украинским олигархам поменялось. В их услугах по сдерживанию российское влияния на юго-востоке Украины США уже не нуждаются так как нуждались в 2014 году. На Западе их стали в большей степени воспринимать как конкурентов в борьбе за установление контроля над внутриполитическим и экономическим пространством страны.

“Проблема наших олигархов в том, что они слишком влиятельны в политике и экономике и место в будущем их должны занять транснациональные компании”, - написал политолог Руслан Бортник на своей странице в Фейсбуке.

Выбор Зеленского

Но главный вопрос в этой истории - на чью сторону станет президент Владимир Зеленский.

Офис президента сразу после известия о наложении санкций на Коломойского заявил, что Зеленский и сам борется с олигархами и благодарит партнеров за помощь в этом нелегком деле.

Но это слова. Куда важнее - последуют ли за ними дела. То есть - будут ли предприняты реальные действия по уголовному преследованию Коломойского в Украине? Например, будет ли вручено подозрение? Посадят ли его в тюрьму? Начнется ли процесс конфискации активов олигарха из-за его долгов перед НБУ и "Приватбанком"? Лишить его украинского гражданства на основании того, что он сам признался в наличие гражданств других стран?

“Наиболее опасный для Коломойского вариант - лишение его гражданства. Как украинского гражданина наша страна не может выдать другим государствам, но как гражданина Кипра или Израиля вполне. Тем более что и прецеденты лишения политиков гражданства из-за второго паспорта имеются (спросите у Артеменко)”, - полагает Бортник, напоминая о ситуации народного депутата восьмого созыва Андрея Артеменко, которого лишили мандата за якобы наличие канадского паспорта.

В тоже время, учитывая, что Коломойский является близким и давним партнером Зеленского, а также контролирует почти три десятка депутатов фракции "Слуга народа" и один из крупнейших телеканалов 1+1 такой путь может быть для президента очень болезненным.

Другой вариант - ничего не делать, фактически поддержав Коломойского. Но так он укрепит представление о себе в США как “ставленнике олигархов” и рискует потерять американскую поддержку с рисками дестабилизации внутри страны.

Призывы к Зеленскому ускорить расследование дел против Коломойского звучат особенно громко из прозападной части истеблишмента. Там надеются, что группа влияния олигарха в парламенте в страхе перед неминуемыми проблемами начнет рассыпаться. Но пока наши собеседники в ней не теряют оптимизм.

“Пока непонятно, как на это отреагирует Банковая, но пока мы остаемся в “Слуге народа” и в своей группе”, — сообщил источник в группе влияния Коломойского.

Как поведет себя Коломойский - самый интересный вопрос в этом контексте. По мнению политолога Вадима Карасева, олигарху сейчас лучше не обострять ситуацию, иначе будет еще хуже. “За ним пристально следят и в Украине, и за границей. Если он попытается, например, через своих людей в Раде сыграть на обострение, то только ухудшит свое положение”, - полагает Карасев.

“Возможностей для игры и действий у Коломойского достаточно. Он сможет при желании попортить нервы и президенту, и обитателям дома на Сикорского (посольство США - Ред.) Но действовать все равно он станет исподтишка. Идти на “вы”, как в случае с Порошенко, он вряд ли будет. Уровень поддержки Зеленского в общество сегодня все же выше, чем у Порошенко в конце срока. Поэтому Коломойский не станет горячится и попробует действовать опосредованно”, - полагает политолог Андрей Золотарев.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко считает, что вряд ли стоит ожидать ареста Коломойского в Украине, конфискации его активов и тому подобного. "Для этого вначале должны быть уголовные производства, следственные действия и судебные решения. Вот открытие криминальных производств вполне возможно", - написал Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

Он сомневается, что будут санкции СНБО против олигарха. "Для таких санкций должно быть основание в виде содействия (хотя бы финансового) терроризму. Как-то мало верится, что у Коломойского были какие-то бизнес-связи с ОРДЛО. А вот поручение СНБО соответствующим правоохранительным органам провести расследование по обвинениям, заявленным в санкционном решении Госдепартамента США, также вполне возможно", - допускает эксперт.

Приручение олигарха

По данным "Страны" уже неделю в политических кругах Киева ходит слух о том, что Коломойскому могут в ближайшее время вручить подозрение.

После известия о наложении американских санкций эти слухи усилились.

Впрочем, после общения "Страны" с несколькими источниками, близкими к Офису президента, а также с нардепами "Слуги народа" вырисовывается несколько иная картина.

"В определенной степени у Зеленского даже обрадовались санкциям против Коломойского. У них двоих действительно давние и тесные отношения. Но олигарх - проблемный партнер, который склонен постоянно качать права и чего-то требовать. Поэтому на Банковой сейчас хотят использовать санкции против олигарха для его приручения. Мол "смотри Игорь Валерьевич - шаг влево, шаг вправо, тебе конец. Американцы наседают. Сам видишь, ситуация серьезная. И единственный твой шанс - вести себя смирно и делать то, что мы тебе говорим. Твои депутаты должны голосовать так как мы скажем, а твой телеканал показать нас хорошо". Возможно, чтоб показать серьёзность намерений и "пидозру" вручат даже. Но не чтоб посадить в тюрьму и отобрать бизнес (понятно, что это вызвало бы ответные жесткие действия олигарха против Зеленского), а чтоб сделать еще более управляемым. Заодно и другим олигархам послать сигнал. Но в такой схеме есть два проблемных момента. Во-первых, это не нужно американцам. Вашингтон требует не приручить Коломойского, а разобраться с ним всерьез и конфисковать его активы в счет долгов перед "Приватбанком". Во-вторых, Коломойский - не тот человек, который приручается. Он импульсивен и может сорваться. Поэтому ситуация для Зеленского сложная. И все зависит от того как жестко будут давить американцы и согласится ли на "приручение" Коломойский", - говорят наши собеседники.