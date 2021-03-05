Сегодня США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. «Страна» опросила депутатов «Слуги Народа», что они думают об этих санкциях.

Ирина Верещук, депутат фракции «Слуга народа»:

«Санкции не стали большим сюрпризом для самого Коломойского, учитывая прошлые санкции на Александра Дубинского. Кто следит за этим делом, понимает, что Америка готовила доказательства. Их законодательство позволяет собирать доказательства без оповещения стороны подозреваемого. Что и произошло.

Теперь вопрос к украинской стороне. Как будет реагировать Украина? Потому что США — наш партнёр. Понятно, что не реагировать не удасться. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о санкциях в отношении Коломойского было политическим. Понятно, что там ожидают реакции Украины.

Мы не знаем подробностей о санкциях, но как я понимаю, речь идёт о периоде, когда Коломойский был главой Днепропетровской ОГА. То есть, 2014-2015 год. Посмотрим на детали. Но однозначно без реакции президента и других высокопоставленных чиновников не обойтись.

Какой может быть реакция президента? Президент может быть знаком с кем угодно, и иметь дела до момента принятия должности президента — все остальное остаётся за кулисами и за скобками. Сегодня у президента нет большого выбора. И этот выбор должен быть на стороне закона, конечно. Какой должна быть эта реакция? Уголовное производство. Возможно, оно есть, мы просто о нем не знаем, а может — нет, но будет как реакция на санкции. Исключить из фракции Коломойского не получится, так как его формально нет во фракции. Но, как вы понимаете, есть другие вопросы, которые нужно будет обсудить.

Господин Коломойский — бизнесмен. Его бизнес есть в Украине и связан с критической инфраструктурой. Я имею в виду энергетическую отрасль, где его влияние очевидно. Как теперь сделать так, чтобы его влияние не причиняло ущерба нашим национальным интересам и не было угрозой безопасности? Это большой вопрос”.

Дмитрий Чёрный, депутат фракции “Слуга народа”:

“Человеку и его семье запретили въезд на территорию США. Мегасанциями я бы не называл. Многим людям отказывают в получении американской визы. А здесь запретили въезд. Хотел ли он туда ехать? Сомневаюсь. Эти санкции введены скорее для заголовков в СМИ.

Реакция Зеленского? А почему ему нужно как-то на это реагировать? По факту, какое отношение Коломойский имеет к Зеленскому? Почему президент должен реагировать на запрет въезда гражданам Украины в США? Сегодня запретили въезд Коломойскому, завтра, условно, ещё кому-то запретят. Ему постоянно нужно на всех реагировать?

Возможно, какое-то заявление будет в Офисе президента, но президент сейчас заявляет, что он хочет создать страну без олигархов. Ну, ок. Будет ли уголовное производство в Украине? За что? За то, что Коломойскому запретили въезд? Или Украина откроет уголовное производство против правительства США? Думаю, что нет. А зачем?

Это история против личности, которой инкриминируют коррупцию во времена, когда он был на государственной должности. Как я понимаю. На территории Украины, насколько мне известно, нет уголовных дел против Коломойского, и подтверждений фактов его коррупции нет. Как мне кажется, это более субъективное отношение к нему США, а не объективное”.

Роман Каптелов, депутат фракции “Слуга народа”:

“Будет ли уголовное производство? Это вопрос не ко мне. Я думаю, что все, кто были причастны к махинациям в прошлом, будь это олигарх или кто-то другой — должны отвечать за свои поступки. Тем более, это другое государство, у них есть свои законы.

Будет ли реакция Зеленского? А к чему она должна быть? У них с Коломойским были какие-то в прошлом отношения, но, когда Зеленский стал президентом, как я понимаю, отдалился от олигархов. Я не вижу, что они близкие люди.

Я не сотрудник правоохранительных органов, не могу сказать, будет ли уголовное производство против Коломойского. Как депутат скажу, что это ожидаемо, потому что это в рамках производств, которые США вводит против Дубинского, Коломойского.

Не то, чтобы я радовался и прыгал от санкций против Коломойского. Но есть факт, и думаю, что это не фейк. К этому нужно относиться как к верховенству права, закона, государства. Нам нужно на США равняться с той точки зрения, что все перед законом равны”.

Алексей Мовчан, депутат фракции “Слуга народа”:

"Давайте подождём, посмотрим на эти санкции и поймём, что это вообще такое. Не знаю, будет ли реакция фракции. Я не криминалист и не могу сказать, что один олигарх виноват, а остальные невиновны. Если есть доказательства, предъявите.

Я против того, чтобы президент лично вмешивался в работу правоохранительной системы, инициируя уголовные дела.

Я не представляю, как эта история может повлиять на фракцию. У нас уже был кейс одного депутата "Слуги народа", который попал под санкции - Александр Дубинский. Говорили, что это все - конец. Но, как видим, не конец. Это почти никак не повлияло на фракцию.

Основа - это реакция президента. А будет она или нет - давайте подождём. От этого все будет зависеть".

Алексей Жмеренецкий, депутат фракции “Слуга народа”:

"Зеленский изначально на выборах в 2019 году заявлял о деолигархизации. Но в таких делах нужно международное сотрудничество. Обычно крупные олигархи, коррупционеры имеют трансконтинентальный характер. И чтобы с ними бороться, нужно сотрудничество в том числе с американскими институциями, правоохранительными органами.

Смена Администрации президента США, безусловно, улучшила это сотрудничество. Так что получается такая синергия: и новая Администрация усилила антикоррупционную работу в развивающихся странах, и это дало возможность украинской власти опираться на добрую волю американских партнеров.

Отношения Зеленского и Коломойского переоценены. Даже если у них были общие бизнес-интересы, у меня нет информации, что они были друзьями. Если есть повод и доказательная база, будет и уголовное производство против Коломойского в Украине. Личные взаимоотношения не остановят Зеленского.

У депутатов из так называемой "орбиты Коломойского" теперь два сценария.

Первый: Коломойский, пытаясь шантажировать украинскую или американскую власть, усилит деструктивное влияние своих депутатов. Это может быть саботаж, инициирование провокационных проектов.

Или второй вариант. Лояльные к Коломойскому депутаты и отдельные политические группы переосмыслят выгоду сотрудничества с Коломойским. Поймут, что все, кто так или иначе сотрудничал с Коломойским, попадут под удар Администрации президента США и в перспективе правоохранительных органов Украины. Тогда они испугаются, чисто экономически почувствуют, что продолжать сотрудничество невыгодно, и влияние Коломойского ослабеет.

От него просто отвернутся. Его кинут".