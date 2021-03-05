В понедельник, 1 марта, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) сообщила о выявленных в финансовом отчете партии "Слуга народа" признаках уголовных преступлений. Обвинения выдвинуты сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

"Страна" уже разбиралась, какие правонарушения могут быть инкриминированы представителям политсилы президента Зеленского и какое наказание им грозит согласно Уголовному кодексу.

Теперь "Страна" изучила, какие именно претензии НАПК предъявляет к правящей партии, и сядет ли кто-то за эти нарушения в тюрьму.

Заметили год спустя

Претензии к правящей партии "Слуга народа" в НАПК оформили двумя документами. Это заключения по результатам анализа отчетов "слуг" об их финансах за 1 и 2 кварталы 2020 года. Оба заключения были оформлены в НАПК в один день 26 февраля.

В частности, НАПК сообщило, что отчет "Слуг народа" за 1 квартал 2020 года был подан с грубым нарушением установленной формы отчета:

Титульная страница отчета НАПК по деятельности партии "Слуга народа" за 1 квартал 2020 года, источник: nazk.gov.ua

Конкретные претензии НАПК по данному вопросу состоят в том, что в некоторых таблицах партийного отчета отсутствуют графы "Целевое назначение платежа", "Код строки", коды физических и юридических лиц и т.п. То есть, отчет партии был подан не по установленной форме. Эти нарушения могут быть основанием для остановки государственного финансирования партии, а также для наложения админштрафа на должностных лиц, подписавших партийный отчет.

Более серьезные претензии касаются платежей в адрес двух предпринимателей – ФОП Новикова Г.Б. и ФОП Евтушенко А.А. В платежах этим предпринимателям НАПК обнаружило признаки преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Согласно партийному отчету за 1 квартал 2020 года, ФОП Новикову Г.Б. партия "Слуга народа" заплатила по одному договору №18-02АА от 18.02.2020 года три транша. Первый на сумму 132 тыс грн был уплачен 19 февраля 2020 года за услуги по "организации и обеспечению конгресса":

Затем по тому же договору 11 и 12 марта 2020 года были уплачены еще два транша на сумму более 2,3 млн грн:

Проблема в том, что согласно данным из налоговой администрации, которые НАПК получил в ответ на свой запрос, счет в банке, на который партия платила деньги, был открыт 17 марта 2020 года. Это позже даты, когда были осуществлены платежи. То есть, "слуги" якобы заплатили деньги на несуществующий счет

На самом деле партийные деньги были уплачены на другой счет. Он был открыт на имя того же ФОП Новикова Г.Б., но в другом банковском учреждении.

В итоге НАПК пришла к выводу, что информация, предоставленная партией "Слуга народа" в своем отчете, является недостоверной. И является основанием для прекращения государственного финансирования партии.

Затем специалисты НАПК пошли дальше. Они проанализировали, какие конкретно услуги оказывал ФОП Новиков для партии. И обнаружили значительные расхождения между отчетом и фактическими данными.

Услуги ФОП Новикова для "слуг" состояли в организации общественных обсуждений на тему "Конституционное обеспечение децентрализации в Украине - 2020". НАПК запросило информацию о деталях мероприятий, которые проводились в нескольких областях, у их организаторов на местах.

В итоге был сделан вывод, что фактические данные не согласуются с документами по объемам услуг. В частности, не совпадают количество привлеченных модераторов, использование технического оборудования, канцелярии и т.п. Другими словами, имели место банальные приписки, с целью получения больших сумм, чем фактически оказанный объем услуг.

Еще НАПК пришел к похожим выводам по другому ФОП Евтушенко А.А. Ему партия заплатила 503 тыс грн. за услуги по разработке и релизу веб-сайта. НАПК считает, что есть признаки, которые могут свидетельствовать о значительном завышении стоимости этих услуг, поскольку среднерыночная стоимость таких услуг в десятки раз ниже.

Отметим, что согласно партийному отчету "Слуг народа", ФОП Евтушенко получил 503 тыс грн с немного другой формулировкой – за "разработку дополнительного модуля ПО":

За 2 квартал 2020 года "Слуги народа" подали отчет, который тоже вызвал претензии со стороны НАПК. Антикоорупционеры повторили претензии относительно платежей в адрес ФОП Новикова и ФОП Евтушенко, и добавили еще новые:

Титульная страница отчета НАПК по деятельности партии "Слуга народа" за 2 квартал 2020 года, источник: nazk.gov.ua

В фокус внимания НАПК попал факт, что в партийном отчете не было отражено приобретение программной продукции на 66,9 тыс. грн. НАПК считает, что это основание для составления протокола об административном правонарушении и привлечении руководителя партии к административной ответственности:

Источник: nazk.gov.ua

Еще одно нарушение – в отчете были отражены излишние платежи в адрес ФОП Ковальчук Л.Б. за проведение социологических исследований. Как оказалось, партия четыре раза заплатила за разработку одной и той же социологической анкеты. Вопросы вызвало также время, потраченное на проведение соцопросов. НАПК посчитала сведения о таких расходах недостоверными, что влечет за собой остановку финансирования партии из бюджета.

Еще внимание НАПК привлекло движение средств между контрагентами партии. Партия Зеленского заплатила 5,5 млн грн за разработку программного обеспечения ООО "Украинская интернет группа ДА.НЕТ". А эта фирма, в свою очередь, перечислила уже упомянутым ФОП Ковальчук и Евтушенко сумм 1,64 млн и 2,19 млн грн соответственно.

НАПК считает, что этот круговорот денег может свидетельствовать о совершение сделок без намерения создания правовых последствий. Другими словами, речь идет о фиктивных операциях:

Еще вызвали вопросы платежи в адрес ФОП Корх Ю.М. на сумму 600 тыс грн. Деньги были уплачены за пять онлайн-вебинаров продолжительностью по полтора часа каждый. То есть, один час работы лектора был оценен в 80 тыс. грн. НАПК заявил о значительном завышении стоимости услуг.

Цена вопроса – 140 миллионов

Оба партийных отчета подписал нардеп от "слуг" Анатолий Остапенко. Поэтому, по идее, именно он должен отвечать за содержание отчетов.

Нардеп прошел в Верховную Раду по списку "Слуг" под номером 130. В парламенте он занимает пост руководителя подкомитета по социальной защите прав ветеранов:

Источник: sluga-narodu.com

В 2020 году НАПК распределил 283 млн грн на финансирование деятельности политических партий. Из них партия "Слуга народа" получила 140 млн грн.:

Распределение денег из бюджета на финансирование политических партий в 2020 году. Источник: nazk.gov.ua

Деньги из бюджета раздаются только тем партиям, которые прошли в Верховную Раду. Сумма определяется пропорционально количеству голосов за партию, полученных на последних парламентских выборах. За каждый полученный голос избирателя партия получает ежегодно 1 % от размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января. При соблюдении гендерных квот партии получают дополнительные суммы.

В итоге из-за выявленных нарушений НАПК уже лишило партию "Слуга народа" государственного финансирования. Соответствующий приказ подписал глава Нацагентства Александр Новиков по результатам анализа отчета партии.

В НАПК также составили протоколы на админштрафы в отношении лидеров ряда партий, в том числе партии "Слуга народа". Материалы проверок, где обнаружены признаки уголовных правонарушений, направлены в Национальную полицию.

По данным пресс-службы НАПК, в документах пропрезидентской партии выявлены признаки преступлений последующим статьям Уголовного кодекса:

ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования политической партии";





ст. 366 "Служебный подлог". Под служебным подлогом обычно понимают банальную подделку документов. Примечательно, что в НАПК указали, что партия нарушила пятую часть статьи, однако в Уголовном кодексе данная она состоит всего из двух частей;





ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Обычно по этой статье судят должностных и материально ответственных лиц за хищения и растраты.

В свою очередь глава "Слуги народа" Александр Корниенко пообещал, что все ошибки в отчетности будут исправлены.