Центральная избирательная комиссия опубликовала списки зарегистрированных кандидатов в народные депутаты на промежуточные выборы в мажоритарных округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область).

Кто эти люди и у кого какие шансы разбиралась "Страна".

Шевченко с "клонами", Вирастюк и Кошулинский

Выборы в обоих округах, освободившихся после ухода тамошних мажоритарщиков в мэры, запланированы на 28 марта.

По данным Центризбиркома, в округе №87 с центром в городе Надворная в Ивано-Франковской области зарегистрированы 15 кандидатов. Шестеро из них - самовыдвиженцы, остальные - от известных и не очень политических сил.

Как писала “Страна”, президентская партия “Слуга народа” (СН) выдвинула известного силача Василия Вирастюка.

От “Свободы” идет руководитель секретариата партии “Свобода” и глава ее фракции во Львовском горсовете, экс-вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, от “Европейской солидарности” Петра Порошенко - Елена Самбул, которая в избирательном бюллетени будет фигурировать под более известным именем Маруся Зверобой-Беленькая. Она “прославилась” руганью и угрозами в адрес президента и его семьи.

Партия “За будущее” (ЗБ) поставила на народного депутата восьмого созыва, а ныне депутата Ивано-Франковского областного совета от ЗБ и совладельца курорта "Буковель" Александра Шевченко.

Как писала “Страна”, эту политсилу относят к орбите совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского.

В перечне малоизвестных партий, отрядивших своих кандидатов штурмовать парламент, фигурируют “Платформа общин” (кандидат - директор компании “Прикарпатсервис” Юрия Голиней, проживающий в Надворнянском районе), “Развитие и достаток” (ее председатель и народный депутат двух созывов от “Блока Юлии Тимошенко” Руслан Зозуля из Одесской области), “Важен каждый” (народный депутат первого созыва, юрист Иван Макар из Киева), Партия венгров Украины, ПВУ (Иосиф Резеш из Ужгорода), “Новая демократия” (член Центрального комитета партии, адвокат Юрий Юрченко из Киева, пытавшийся баллотироваться в президенты страны в 2019 году).

Последняя политсила интересна еще и тем, что в свое время она попала в список так называемых партий-призраков, чьи регистрационные свидетельства Министерство юстиции хотело аннулировать через суд по причине невыдвижения кандидатов на выборах президента и народных депутатов на протяжении 10 последних лет. По данным реестра партий Минюста, регистрация “Новой демократии” еще действует. Заявка ее кандидата на округ №87 выглядит и как желание защититься от обвинений в неучастии.

Интерес к этим довыборам ПВУ тоже стоит разобрать подробнее.

Напомним, это региональная политсила, базой которой являются районы Закарпатья с компактным проживанием венгров. Появление ее кандидата с узнаваемо-венгерской фамилией на Ивано-Франковщине (и, забегая вперед, в округе на Донбассе), где венгров разве что единицы, неожиданное, но вполне объяснимое.

“Вероятно, партия хочет показать, что не является “диванной”, - рассуждает политтехнолог Андрей Золотарев.

“Политсила, возможно, решила сыграть на опережение, памятуя о пока нереализованных планах ввести ограничения для местных партий, не интересующихся кампаниями за пределами целевых территорий”, - говорит глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

В списке самовыдвиженцев бросаются в глаза полный тезка (имя, отчество и даже фамилия) и однофамилец с тем же именем кандидата от ЗБ Александра Шевченко. Оба, судя по анкетным данным, не имеют никакого отношения к округу: один проживает в Киевской области, другой - из Киева.

То есть речь идет о хорошо известной на украинских выборах технологии “клонов”. Применяется против оппонентов, особенно, когда это раскрученный кандидат, способный победить. Но не всегда.

“Лучше всего технология работает при минимальной разнице между рейтингами кандидатов. Если они идут нос к носу, пару процентов, что отберет у соперника “клон”, могут сыграть решающую роль”, - комментирует политтехнолог Андрей Золотарев “Стране”.

Политтехнологи, впрочем, могут и обернуть участие “клонов” в пользу для “оригинального” кандидата. “На этом можно сыграть и привлечь внимание избирателей: дескать, со мной борются некие недруги, значит, не хотят, чтобы вы меня избрали и вот почему”, - комментирует глава КИУ Кошель.

Отметим, по замерам социологической группы “Рейтинг” в середине февраля, наибольшей поддержкой среди избирателей округа №87 пользуется кандидат от ЗБ Александр Шевченко - 42,8% тех, кто определился с выбором и готов проголосовать. Рейтинг Кошулинского - 21,4%, Вирастюка - 15,8%, Зверобой - 8,1%. У остальных уровень поддержки значительно меньше. Неопределившихся респондентов - около 12%.

В тоже время, шансы Шевченко могут серьезно уменьшить скандал вокруг принадлежащего ему курорта "Буковель". Он не закрывался даже на нокдаун. Продолжает работать и сейчас, несмотря на то, что область попала в "красную" зону и бьет рекорды по заболеваемостью коронавирусом. Поэтому "Буковель" многие называют чуть ли не главной причиной роста коронавируса в регионе, а то и вообще в Украине.

По крайней мере эта тема активно обсуждается в СМИ. Но насколько она собьет позиции Шевченко - покажут выборы.

Остальные самовыдвиженцы - скандально известный бывший замминистра доходов и сборов, экс-глава Госслужбы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк, предприниматель Руслан Дереворез из Тернополя, менеджер фармацевтической фирмы Мария Жолоб из Ивано-Франковска, руководитель народного любительского драматического коллектива “Думка” Сергей Сивачук из Ивано-Франковска.

Аксенов, Марчевский и битва за Донбасс

Округ №50 с центром город Покровск (бывший Красноармейск) Донецкой области собрал 19 кандидатов.

Наиболее популярная на Донбассе “Оппозиционная платформа - За жизнь” (по данным Киевского международного института социологии, в начале февраля рейтинг ОПЗЖ на Донбассе составлял 51,5% среди определившихся с выбором респондентов) выдвинула здесь руководителя молодежного крыла партии, генерального продюсера телеканала “112 Украина” Артема Марчевского.

Кандидат от регионального политпроекта бизнесмена Рината Ахметова “Порядок” - мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Он идет при поддержке значительной части местных кланов и структур Ахметова.

В числе первых - вертикаль власти в Покровске во главе с мэром Русланом Требушкиным, после избрания которого освободился округ. Как считается, на Требушкина имеет влияние народный депутат четырех созывов Евгений Геллер, который сейчас ориентируется на Коломойского. Покровитель мэра, впрочем, сам не пошел по округу, хорошо знакомому ему по кампании 2014 года.

И мэр Покровска публично поддержал Аксенова.

Аксенов, кстати, был соперником Требушкина на досрочных выборах в Раду в 2019 году, проиграв с незначительной разницей. На последних местных выборах он стал мэром Доброполья, и лучшего кандидата у группы Ахметова для округа не нашлось. Разные источники “Страны” утверждают, что Аксенову не хотелось снова баллотироваться по округу, но для него нашли "сильные аргументы".

Поддержали кандидатуру Аксенова ориентированные на Ахметова внефракционные народные депутаты Муса Магомедов, которого называют лидером “Порядка”, и Виктория Гриб, а также городской голова Мирнограда Александр Брыкалов (это город из той же агломерации, что и Покровск).

Также в группе поддержки - глава областной организации “Порядка” Леонид Байсаров, который руководил градообразующим предприятием - шахтоуправлением “Покровское” до перехода его в собственность “Метинвеста” Ахметова и его бизнес-партнера Вадима Новинского. Имя Байсарова теперь часто услышишь в связке с кандидатским, их фото украшают агитационную продукцию Аксенова.

Агитационная продукция Аксенова, фото: Телеграм-канал "Типичный Мирноград"

Местный бизнесмен, депутат Покровского горсовета от Молодежной партии Сергей Андрийченко обеспечил Аксенову эфир и внимание своего телеканала “Капри”. Ходили слухи, что народный избранник сам думал баллотироваться, но он появился и выступил на съезде выдвижения кандидата от “Порядка”.

Источник, близкий к руководству ОПЗЖ, говорит, что Андрийченко движет обида на партию, которую он перенес на ее кандидатуру Марчевского. “Он, было дело, просился к нам в партию, думал от нас идти на местных выборах, но не подошел биографией”, - рассказал собеседник без уточнений. Другой телеканал в городе “Орбита” принадлежит “Метинвесту”. По его линии наняты Аксенову политтехнологи, как говорят источники издания. К кампании Аксенова подключился также директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом “Метинвеста” Алексей Комлык.

По всей видимости, сыграет Аксенов в пас и с некоторыми другими кандидатами. От другого политпроекта Ахметова “Оппозиционный блок” баллотируется пенсионерка Надежда Масло, которую уже выставляют “настоящим кандидатом от оппозиции”. То есть, пытаясь отобрать голоса у Марчевского.

Самовыдвиженцами идут горняк очистного забоя ш/у “Покровское” Сергей Звагольский и советник Требушкина Юрий Третяк. Они также, скорее всего, будут "играть" за Аксенова. Как минимум на уровне членов избирательных комиссий.

В ОПЗЖ уже обвиняют Аксенова и его группу поддержки в подготовке к кампании по "черному пиару" против Марчевского. В том числе через создание фейковых телеграмм-каналов, выпуск фейковых газет и производство дискредитирующих кандидата передач на местных телеканалах.

Бывшую управделами исполкома горсовета Мирнограда Ларису Ревву выдвинула партия “Батькивщина”. При том что на местных выборах в Мирнограде она боролась от ОПЗЖ за кресло мэра, а выиграл Брыкалов. Вряд ли этот партийный перескок обойдут вниманием ее и не только ее конкуренты.

Как писала “Страна”, от СН баллотируется председатель Покровской райгосадминистрации Андрей Бондаренко, который вяло ведет свою кампанию. Забавно, что на округе зафиксирован еще один кандидат от президентской политсилы, правда, бывший - Богдан Мироненко. Сейчас он избрал самовыдвижение, но на недавних местных выборах в Покровский горсовет он был самым молодым кандидатом от СН. Правда, в горсовет Мироненко так и не попал, а фракция СН с 4 депутатами - самая маленькая в городском собрании.

Впрочем, и в этот раз президентской силе с ее рейтингом на Донбассе 5,4% мало что светит. По объему рекламы лидируют кандидаты от ОПЗЖ и “Порядка”, за ними стоят самые серьезные ресурсы, а кампания только входит в свою самую активную фазу. Победа станет и личной, и партийной, и во втором случае это уже часть большой политической игры.

“Довыборы всегда были возможностью для партий показать, на что они способны, подтвердить социологию. Но на округе №50 будет еще символическая победа. Донбасс сегодня - зона борьбы между ОПЗЖ и проектами группы Ахметова”, - говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Что касается остальных кандидатов, то это:

- глава областной организации “Голоса” Юлия Гакова (“Голос”),

- предприниматель из Покровска Николай Головко (самовыдвижение),

- помощник директора по экономической и корпоративной безопасности госпредприятия “Шахтоуправление “Южнодонбасское №1” Александр Груздев (самовыдвижение),

- советник председателя “Общества венгерской культуры Закарпатья” Иштван Добша (Партия венгров Украины),

- медсестра из Прилук Людмила Дорошенко (Партия “Будущее страны”),

- волонтер, обвиняемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко (“Европейская солидарность”),

- директор Покровской ритуальной службы Андрей Масенец,

- адвокат Валентин Рыбин (Партия Шария),

- менеджер киевского центра “Мать и ребенок” Антон Ровенский (самовыдвижение),

- юрист из Волновахи Александр Тамбулатов (самовыдвижение),

- глава правления общественной организации “Антивойна” Виктория Шилова (“Держава”).