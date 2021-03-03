В отношениях Офиса президента Владимира Зеленского (ОП) и городского головы Киева Виталия Кличко наметилось обострение. На киевского мэра повели атаку сразу по нескольким позициям.

При том что Кличко, во многом именно благодаря негласному соглашению с ОП о ненападении, переизбрался в первом туре и обеспечил худо-бедно баланс интересов в Киевсовете, дав "долю малую" и "слугам народа".

Также близкие к Банковой люди играли не последнюю роль в контроле за самыми "хлебными" секторами столичного хозяйства. Как уже писала "Страна", на этой теме работал, в частности, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и застройщик Денис Комарницкий.

Почему сейчас между, по сути, союзниками, пробежала черная кошка, разбиралась “Страна”.

Пиар не нужен

Одним из первых заметных проявлений в публичной сфере конфликта стало заявление заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, курирующего выполнение программы президента “Большая стройка”. Тот объявил в телеэфире, что государство намерено достроить в столице Подольско-Воскресенский мост и развязку на Дарницком мосту.

Займется объектами Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”). По словам Тимошенко, начать планируется с Дарницкого моста для “облегчения жизни киевлян”.

“Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает - значит, мы будем сами это делать. То же самое касается и Подольско-Воскресенского моста”, - заявил Тимошенко.

Мэр в долгу не остался. По его словам, Дарницкий мост, который почти 20 лет не введен в эксплуатацию, находится на балансе “Укрзализныци”, которая якобы, несмотря на все обращения столичной власти, не передает этот объект и ряд других городу. Кличко призвал центральную власть “не заниматься политиканством”.

“А возьмите и наконец постройте Большую кольцевую дорогу вокруг столицы, которая снимет транспортную нагрузку со столичных дорог и мостов”, – написал городской голова в своем Телеграм-канале.

Но это была не первая стрела в Кличко из ОП.

Еще раньше замглавы Офиса Тимошенко обвинил столичного мэра в пиаре на вопросе вакцины. За несколько дней до этого Кличко провел через Киевсовет решение о выделении 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. Мэр заявлял, что Киев рассчитывает подписать контракт на закупку 1 миллиона доз некой вакцины для прививания не менее полумиллиона киевлян из наиболее подверженных болезни категорий населения.

Кличко выбрал не самый удобный для власти момент, когда ее сильно критиковали как раз за задержку вакцинации.

ОП в ответ упрекнул мэра в голословности. “Это более была пиар-акция градоначальника относительно того, что будет вакцина. Выделить деньги и закупить за эти деньги вакцину – это разные вещи”, – заявил в телеэфире все тот же Тимошенко.

Словесной пикировкой дело не закончилось. Кличко показательно проигнорировал заседание Совета развития общин и территорий 25 февраля, которое было частью программы форума “Украина 30”. Это пиар-проект Банковой, приуроченный к 30-летию обретения Украиной независимости. Форум разделили на отдельные мероприятия, которые будут проходить до 24 августа.

Киевский мэр не появился, хотя красной нитью, проходившей через заседание, была тема взаимоотношений центральной и местной властей. При этом Зеленский объявил на этом мероприятии о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Объединение с постоянно действующим офисом, по словам Зе, должно стать “площадкой для диалога и решений” и способствовать тому, чтобы эти самые отношения центра и регионов были “конструктивными, прозрачными и действенными”.

На конгрессе стоит остановиться подробнее.

Как рассказал глава ОП Андрей Ермак, руководящим органом этого объединения станет президиум, который возглавит президент и в состав которого также войдут наивысшие должностные лица страны и делегаты палат. Будут палаты местных властей и палаты регионов. Каждая направит в президиум трех представителей. Руководящий орган будет собираться каждый месяц, палаты - ежеквартально, чтобы подготовить предложения для повестки дня работы президиума. Общее заседание конгресса хотят проводить каждые полгода.

Тут нужно напомнить, что Кличко возглавляет Ассоциацию городов Украины (АГУ) - по сути объединение мэров.

Кстати, на заседании 25 февраля с участием Зеленского отсутствовали еще, помимо прочих, мэры Днепра Борис Филатов, Одессы Геннадий Труханов.

Источник “Страны” в руководстве АГУ утверждает, что такое единодушие было неслучайным: мэры не хотят подыгрывать Банковой в создании конкурента их ассоциации.

“Кличко мог возглавить эту фронду, ведь у него хотят перехватить инструмент влияния”, - соглашается политолог Руслан Бортник.

Через АГУ мэр Киева ведет свою игру с региональными элитами. Городской голова Днепра Филатов даже как-то в интервью назвал его “вождем”, который представляет общие интересы в отношениях с центральной властью.

Ведет Кличко и свою игру с командой президента и какое-то время она казалось успешной. Он сумел отбиться от Андрея Богдана в бытность того главой ОП, наведя мосты с другом и помощником президента Андреем Ермаком. Благодаря этому союзу, Кличко избежал опасных для него сценариев, например, разделения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации (эту должность мог получить по одному из раскладов нынешний глава Минкульта Александр Ткаченко, которого лоббировал Богдан) или принятия нового закон о столице в редакции, уменьшающей влияние мэра на город.

Как уже писала "Страна", договоренности были скреплены созданием новой связки Кличко-Офис президента, в которой ключевую роль играл соратник экс-мэра столицы Леонида Черновецкого, крупный застройщик Денис Комарницкий и нардеп Николай Тищенко, который выполнял роль "связного" со своим кумом Андреем Ермаком. В СМИ было много информации, что эти договоренности имеют не только политическую, но и финансовую основу - Комарницкий резко усилил влияние на экономические процессы в столице, а люди, которых связывают с Банковой, приобщились к контролю над "потоками".

Эти отношения сыграли роль и во время выборов.

Кличко переизбрался в первом туре. Причем, по слухам, немало поспособствовала ему в этом Банковая, которая не хотела допустить второго тура с участием кандидата от ОПЗЖ Александра Попова (а все экзит-полы показывали, что Кличко не добирает 50%).

После победы Кличко, конечно, пришлось поделиться с ОП должностями в руководящей вертикали и ключевыми депутатскими комиссиями Киевсовета.

Но сейчас, как видим, отношения начали давать трещину.

Интересы объединяют и разъединяют

Чем же обусловлено обострение отношений столичного мэра и ОП? Причин может быть несколько.

Так, народный депутат восьмого созыва Вадим Денисенко считает, что команда президента озаботилась своими рейтингами в столице и по примеру Партии регионов решила добиться народной любви завершением резонансных долгостроев. Отсюда и показательные разносы от Кирилла Тимошенко.

“Мы видим не просто дискуссию о мостах: это желание Зе-команды вернуть любовь киевлян. И что еще может дать такую любовь, как не достройка моста на Троещину? В свое время именно такую логику исповедовала Партия регионов, которая в 2011-12 годах пробовала купить киевлян развязками и дорогами. Сейчас мы видим те же самые подходы и полное непонимание психологии избирателя”, - написал Денисенко на своей странице в Фейсбуке.

Еще он видит в атаках на Кличко политтехнологию: в ОП, по его мнению, считают, что показательный конфликт мэра с властью добавит к его рейтингу пару процентов, которые тот отберет у Порошенко.

А, как писала “Страна”, Зе делает сейчас идеологический разворот вправо и считает, что Порошенко ему мешает, чем и объясняются нападки на экс-президента. По мнению Денисенко, в ОП видят следующую конфигурацию для себя: “Порошенко “уничтожат”, на его поле будет несколько маргиналов, включая ручной “Голос” и маловлиятельного Кличко, а весь центр достанется Зеленскому”.

В свою политолог Бортник связывает нынешние трения Кличко с ОП тем, что мэр “фактически начал президентскую кампанию” с оглядкой на довольно высокий уровень доверия.

“В эту канву укладывается то же заявление Кличко о вакцине или встречи на камеры со спикером Разумковым, который тоже гнет свою линию, а тот вызывает не меньшее раздражение в ОП. Важно еще и то, что ОП ревнует к связям Кличко за рубежом. Для часть элит Европейского союза мэр - самый важный собеседник и информатор о состоянии дел в Украине”, - комментирует Бортник.

Он допускает, что мэр столкнется в скором времени с “навязчивым вниманием силовиков” к себе и своему окружению.

Собеседник в команде Кличко, однако, говорит, что послевыборные договоренности мэра с ОП перевесят обмен колкостями. “Никто не будет нарушать с таким трудом выстроенную конструкцию, хотя “ребят” (ОП - Ред.) и вправду несет”, - утверждает источник.

Источник в киевских политических кругах полагает, что ключевым индикатором будет отношения Кличко с Комарницким и Тищенко.

"Если по этому, самому главному, денежному направлению конфликта не будет, можно считать, что все это буря в стакане воды. Если же начнутся движения - то значит разлад серьезный. Кроме того, нельзя исключать, что все эти наезды принуждение Кличко еще более широко поделиться с Банковой контролем над потоками. Либо, как вариант, забрать в наказание часть строительных тем, переведя на их общегосударственный уровень", - говорит источник.