Экс-генеральный прокурор и, в далеком прошлом, главный редактор газеты "Грани+" Юрий Луценко возвращается в журналистику - правда, теперь в телевизионную. Как заявили на “5 канале”, политик станет у них ведущим политического ток-шоу “Прямым текстом с Юрием Луценко”, стартующего 11 марта.

Зачем это нужно Луценко и Петру Порошенко и какие вообще перспективы у бывшего генпрокурора, разбиралась “Страна”.

Прямым текстом

“5 канал” анонсировал запуск нового ток-шоу с броским названием “Прямым текстом с Юрием Луценко”. В пресс-релизе сказано, что это будет “острая дискуссия на главные политические темы недели”. Обещают “прогноз развития событий, анализ ошибок власти, представление альтернативного решения проблем Украины”.

“Молчать не хочу и не буду! Буду говорить прямым текстом!” - сообщил в анонсе будущий ведущий Луценко.

Экс-генпрокурор ушел в политическую тень после увольнения 29 августа 2019 года. Хотя, даже судя по его постам в Фейсбуке, он внимательно следил за происходящим в стране, критически оценивая действия команды нового президента Владимира Зеленского. Изредка Луценко давал интервью, в том числе, телеканалам “5 каналу” и “Прямому”.

Оба сегодня официально принадлежат его давнему соратнику Петру Порошенко.

Одно время после проигрыша Порошенко ходили разговоры, что экс-генпрокурор решил самостоятельно искать политического счастья. Также говорили, что именно по этом причине, а не по состоянию здоровья, покинула фракцию "Евросолидарности" в парламенте жена Ирина Луценко в ноябре 2019 года.

Но, как бы то ни было, прошедшая в сентябре 2020 года совместная пресс-конференция Луценко и начальника штаба партии Порошенко Александра Турчинова с обвинениями власти в провале операции с “вагнеровцами” показала, что экс-генпрокурор вернулся в обойму экс-президента.

Это объясняет, например, и созвучные с позицией "Евросолидарности" заявления вроде о необходимости запрета импорта электроэнергии из-за рубежа. Закупки считаются невыгодными энергетическому бизнесу Рината Ахметова, с которым Порошенко еще с президентства поддерживает дружественные отношения.

Появление Луценко в роли телеведущего на “5 канале” - еще одно однозначное свидетельство возобновления старых связей.

Перлы в телеэфире

Фигура известного политика должна привлечь внимание к новому ток-шоу, но будет и обратный процесс. “Луценко - хороший спикер. И если этот телепроект будет успешен, то Юрий Витальевич не только актуализируется в политике, но и наберет политический же вес при очевидной поддержке Порошенко”, - прогнозирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Собеседники в аппарате "Евросолидарности", впрочем, отрицают, что Луценко “накачивают” для активной политической деятельности.

“5 канал” - не тот, через который возвращаются в политику. У Юрия Витальевича сейчас много свободного времени. Работа ведущего, конечно, поможет сберечь публичность, но это, скорее, для души - как издание книг, которым он недавно занялся. Да и с Порошенко они не так уж близки, как может показаться”, - утверждает источник.

“Тут нет политической истории. Возможно, Луценко немного добавит к рейтингу “5-го”. Он такие перлы выдавал в политике - пусть теперь попробует на телевидении. Деньги? Не думаю, что там они фигурируют, во всяком случае большие. Человеку просто захотелось в “телевизор”, и ему пошли навстречу”, - настаивает другой собеседник из партии Порошенко в разговоре со “Страной”.

Фото из открытых источников

Ничто не забыто

У работы Луценко на телевидении может быть еще один интересный аспект. Как считает эксперт Бортник, публичная деятельность может послужить экс-генпрокурору “в какой-то мере” защитой, если при американском президенте от Демократической партии Джо Байдене ему припомнят конфликт с бывшим послом США в Украине Мари Йованович, встречи с доверенным лицом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани и интриги с делом компании Burisma, в котором фигурировал сын Байдена Хантер.

Отметим, что именно Луценко в начале 2019 года стал тем человеком, который предложил окружению Трампа компромат на его потенциального главного соперника на выборах Джо Байдена (по делу Burisma) в обмен, как считалось, на поддержку Белого дома президента Порошенко на выборах президента Украины. Трамп тогда Порошенко так и не поддержал, но дары от Луценко принял и тема зажила своей жизнью.

Приближенный к Луценко прокурор Кулик начал активно "копать" по Burisma, выявляя связь с ним Хантера Байдена. И, во многом, стараниями Луценко была отправлена в отставку тогдашний посол США в Украине Мари Йованович.

Все это подробно изложено в переписке Луценко с соратником Джулиани бизнесменом Львом Парнасом, которая была официально обнародована в США после ареста Парнаса.

И после известия о будущей телероли Луценко лобби Демпартии в Украине дало понять, что экс-генпрокурор ничего простили.

“Экс-генеральный “побрехун” Юрий Луценко решил, что все забыли о его государственной измене 2 года тому назад и возвращается на экране “неолигархического” телеканала “щирого украинца и государственника” Петра Порошенко. Если действительно кто-то забыл, то напомню: в марте 2019 года Луценко, занимая должность Генерального прокурора Украины, дал лживое интервью для американского издания “The HIll”. В нем он оболгал посла США в Украине Мари Йованович, сказав, что имеет доказательства вмешательства Украины в выборы в США, анонсировал уголовное дело против Байдена и в целом втянул Украину в сумасшедшую внутриполитическую бурю в США. Луценко сотрудничал с Львом Парнасом, прихвостнем Джулиани, которого еще полтора года тому назад ФБР арестовало и выдвинуло обвинения в подкупе политиков в США за российские деньги… Придется обновить наше обращение в Минфин США по ЮрВитальевичу (о санкциях против Луценко - Ред.) И тут у меня вопрос к Петру Алексеевичу: вы действительно считаете людей за лохов, которые не помнят, что произошло два года тому назад?” - написала исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк на своей странице в Фейсбуке.

В этом смысле увеличение публичности Луценко может восприниматься как превентивная реакция на угрозу применения против него жестких мер со стороны американцев.

Впрочем, другой собеседник в лобби Демпартии сомневается, что дело дойдет до санкций.

“Луценко не Дубинский и Деркач (народные депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач, против которых Минфин США ввел санкции - Ред.) Он бывший глава президентской фракции и экс-генпрокурор. Нет смысла его загонять, потому что это подставит Порошенко. Они же понимают, что близкий соратник Луценко тогда не занимался самодеятельностью. А если трогать Юру, то надо и Петра. Но решения множить на ноль Порошенко, несмотря на все слухи и разговоры, у Вашингтона пока нет. И не факт, что будет. По крайней мере до тех пор, пока на правом фланге не появится альтернатива экс-президенту”, - говорит источник.

У Луценко, впрочем, есть проблемы и посерьезнее, чем внимание к нему американцев. Он не скрывает, что у него нашли рак, и идет непростое лечение.

Но это все не отменяет того, что Луценко активно возвращается в публичное поле. И, скорее всего, если будут досрочные выборы, то в них он будет участвовать вместе с Порошенко и его партией.