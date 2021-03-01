В Украине готовится запуск налоговой амнистии, или так называемых нулевых деклараций для всех.

Людям предложат "вспомнить" с каких доходов (в деньгах или активах) они в свое время не заплатили налоги, и теперь легализировать все нажитое.

На подачу специальных деклараций отведут год - с июля 2021 по июль 2022 года. Всем, кто оформит в этот период "нулевую декларацию", нужно будет заплатить от 2,5% до 9% (в зависимости от актива) и можно будет считать себя "прощенными".

После оплаты разового налога деньги и имущество будут считаться легальными, и ними можно будет спокойно пользоваться как в Украине, так и за рубежом, — заявил глава профильного парламентской комитета Данил Гетманцев.

Все эти новшества содержатся в пакете президентских законов, которые попали в Раду в конце февраля. Отметим сразу - идея с налоговой амнистией не нова, это один и лозунгов, с которым Зеленский шел на выборы. Как сказал Гетманцев, "мы на 1,5 года с этим уже опоздали".

Но изначально предполагалось, что власти сначала разберутся с доходами чиновников и политиков, а уже затем возьмутся за всех остальных граждан. Теперь же "легализироваться" предлагают всем.

Есть и другие вопросы.

"Смущает сам механизм, который, судя по всему, не очень продуман. Декларация почему-то подается нотариусу, соотвественно, за деньги. Придется доплатить еще порядка 2 тысяч. Что за лобби нотариусов, почему декларации нужно нести не адвокатам, и не в ЖЭК?", - иронизирует глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он также обращает внимание, что легализации будут подлежать все деньги на банковских счетах. "Неясно, как их можно проверить на предмет уплаты налогов, и не получится ли так, что бабушка, наторговавшая за молоко и морковку с грядки, тоже будет вынуждена заполнять нулевую декларацию", - говорит Кравец.

Впрочем, главный нюанс - что будет с теми, кто не станет легализировать свое имущество.

Данил Германцев заявил, что готовящаяся налоговая амнистия буде сугубо добровольной. То есть, можно не заполнять никаких деклараций, и тебе за это ничего не будет. Но тогда вопрос: какой смысл в "амнистии".

"По логике, после даты "Ч", когда все добровольно "обнулятся", должен наступить следующий этап — жесткие меры по отношению в "уклонистам". Иначе в налоговой амнистии попросту пропадает смысл", - говорит экономист Алексей Кущ.

Он также отмечает, что обычно за добровольной легализацией следует обязательное для всех декларирование доходов и наказание для тех, кто их утаивает.

Так что вполне возможно, что власти выдают украинцам готовящиеся нововведения "порционно", чтобы раньше времени не сильно накалять обстановку.

"Страна" разбиралась, как украинцам предлагают легализировать свое имущество, и что вообще значит налоговая амнистия в наших условиях.

Что декларировать и сколько платить

В конце февраля Зеленский подал в парламент сразу четыре законопроекта на тему налоговой амнистии — №5153 (им вносятся изменения в Налоговый кодекс), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (изменения в валютное законодательство), №5156 (правки в Уголовный и другие кодексы). Все они имеют статус неотложных. Но тексты этих законопроектов появились только сегодня.

Исходя из них, подробности готовящейся налоговой амнистии следующие:

1. Украинцам предложат задекларировать активы в стране или за рубежом, которые были приобретены за счет доходов, незадекларированных на 1 января 2021 года

2. Под налоговую амнистию подпадаю физлица- резиденты (то есть, граждане Украины) или нерезиденты, которые на момент приобретения активов были резидентами

3. Запрещено подавать декларации несовершеннолетним или недееспособным лицам, а также тем, что начиная с 1 января 2005 года подавали декларации по антикоррупционному законодательству (чиновники, госслужащие, депутаты и др.). Исключение - те, кто декларации подавали, но на должность так и не попали (скажем, не прошли по конкурсу). То есть, получается, в нынешней налоговой амнистии ни политики, ни чиновники участвовать не будут. Все готовится для бизнеса и рядовых граждан. Но сразу же возникает вопрос - чиновников и депутатов выводят из-под амнистии в связи с тем, что они уже подавали декларации и считаются "чистыми" перед законом (что весьма сомнительно, учитывая, как эти декларации проверяются) или же для них будет своя, более суровая "амнистия". Пока ответа на этот вопрос нет

4. Нулевая декларация может быть персональной или "безличностной" (то есть, персонификация будет по специальному коду) и подается через нотариуса. Что, как отметил Ростислав Кравец, тянет за собой дополнительные траты, порядка 2 тысяч гривен за услуги нотариуса.

5. Декларировать можно будет все активы (движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и пр.). Но есть исключения

6. Не подлежат декларированию следующие активы: 1. "полученные вследствие уголовных правонарушений", за исключением тех, которые проходят по статьям уклонения от налогов или нарушения валютного законодательства. 2. активы, по которым открыты дела по статьям "Легализация доходов, полученных преступным путем" и "Финансирование терроризма"

7. Сроки подачи деклараций - с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. То есть, "легализироваться" можно будет уже с этого лета.

Сколько придется платить за легализацию?

Ставки разные в зависимости от актива, для денег и имущества, которое находится в Украине - это 5% от суммы, для активов, размещенных за границей (скажем, в иностранных банках) — 9%.

"Это делается для того, чтобы заинтересовать декларантов возвращать средства на родину и уже здесь легализировать по более низкой ставке", - пояснил Кущ.

Если "нелегальные средства" пойдут в ОВГЗ (их нужно приобрести с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года, до подачи нулевой декларации), то платить придется всего 2,5%.

"Логика понятна - ведь в этом случае граждане фактически профинансируют бюджет, дав государству в долг. Вопрос только в том, как затем будут тратиться эти деньги и не "потеряются" ли они в бюджете. Более логично было бы выпустить специальные инфраструктурные ОВГЗ, и за привлеченные деньги, скажем, обновить стратегические коммуникации в городах, пусть их на строительство новых энергоблоков АЭС и прочее", - отметил Кущ.

Деньги под легализацию обязательно должны размещаться на специальных банковских счетах (то есть, наличку "обелить" нельзя), а активы - оцениваться (понятно, что за оценку тоже нужно платить).

Налог нужно будет уплатить в течение 10 дней с дня подачи декларации.

Налоговая проверка декларации будет, но не станут проверять источник доходов, - заверил Гетманцев.

"Но, если будет налоговая проверка, то, значит, будет и ответственность за недостоверные данные, то есть, изначально предусматривается "наказание за ошибку". Также вопрос к системе верификации - если фискалов вдруг засыплют миллионами деклараций, хватит ли ресурса, чтобы все их оперативно проверить, как сработают базы данных, как будут защищать персональную информацию", - задается вопросами Кравец.

Целевая группа

Кому не нужно будет ничего декларировать, и тем не менее, к нему не будет претензий со стороны налоговых органов?

Выделено несколько видов имущества, по которым не нужно заполнять декларации и платить. Это, в частности:

недвижимость: квартира до 120 квадратов или дом до 240 квадратов (незавершенное строительство, если есть право собственности на землю)

нежилая недвижимость некоммерческого назначения до 60 квадратов. Это может быть, к примеру, гараж или сарай, но не помещение, которое сдается в аренду и с которого вы получаете доход - такой объект уже подлежит декларированию

земельный надел в рамках нормативов по безоплатной приватизации (до 2 гектаров)

одно транспортное средство. Но есть исключения: авто, предназначенное для перевозки 10 лиц и более, с мотором больше 3 литров, стоимостью свыше 375 минимальных зарплат (2,25 млн гривен). Последние уже подлежат декларированию

другие активы, общей стоимостью не более 400 тысяч гривен.

То есть, перечислен в общем-то стандартный "набор" имущества среднестатистической украинской семьи. Получается, что большинство украинцев из-под налоговой амнистии автоматически выводятся - им не нужно будет заполнять никаких деклараций, чтобы считаться "чистыми" перед налоговиками.

На кого же тогда нацелена налоговая амнистия, если она не касается ни чиновников и депутатов, ни рядовых граждан с невысокими доходами (даже теневыми)?

"Получается, под прицелом - заробитчане, предприниматели, в том числе, ФОПы, а также украинцы с доходами выше среднего, которые получают зарплату в конвертах или по схеме ФОПов (это могут быть, к примеру, IT-шники - Ред)", — говорит Кущ.

Зачем запускают "амнистию" и что будет дальше

Зачем вообще нужна налоговая амнистия? С точки зрения государства, все просто.

"Идея, в принципе, правильная. После затяжного периода хаотичного накопления капитала и колоссальной теневой экономики нужна так называемая "нулевая точка", которая бы позволила перезагрузить всю систему", — говорит Кущ.

То есть, для государства амнистия - это попытка вытащить из тени экономику плюс получить немалые единоразовые поступления в бюджет. Сколько именно можно будет собрать - пока неясно, но в любом случае речь идет о миллиардах.

Человек, который заполнит нулевую декларацию и заплатит налог, получит "легальное" имущество. Подразумевается, что по нему уже никогда не возникнет вопросов со стороны налоговиков и государства ни в Украине, ни за границей. То есть, даже если годами не платил налоги, можно будет отдать 2,5-9% и спасть спокойно.

Позволит ли готовящаяся налоговая амнистия в том виде, как ее представили у президента, достичь этих целей?

Алексей Кущ говорит, что государственный интерес (то есть, перезагрузка экономики и выведение ее из тени) под большим вопросом.

"Как показывает практика других стран, прежде чем проводить налоговую амнистию, нужно сначала реализовать налоговые реформы, то есть, убрать те факторы, которые загоняют экономику в тень. В нашем случае, это, прежде всего, налоги на труд. Именно высокие ставки налогов на зарплатный фонд заставляют бизнес платить зарплаты в конвертах. Чтобы их обелить, нужно зафиксировать налог приблизительно на том же уровне, что бизнесу обходится обслуживание "серых" зарлат (обналичка, схема ФОПов и пр.), а это примерно, 10%", — говорит Кущ.

Также, по этой логике, должна пройти масштабная налоговая реформа для бизнеса, которую Зеленский, идя на выборы, также обещал.

Но, как видно, никаких налоговых реформ пока нет, более того, наоборот, бизнесу закручивают гайки. То есть, фактически не создается никаких стимулов для того, чтобы предприниматели выходили из тени и работали по-честному. Также никуда не исчезла коррупция, вымогательство и шантаж бизнеса. Особенно со стороны силовых структур.

"В такой ситуации предпринимателям выгоднее и дальше оставаться в тени, чтоб не светить свои доходы. Доказать при этом, что бизнесмен уклоняется от уплаты налогов или совершает какое-либо другое финансовое преступления сложно. А вот если засветить на счетах в Украине деньги, но в любой момент их можно будет арестовать по свежесфабрикованному уголовному делу. И пока такая угроза остается, никто светить свои доходы на счетах в украинских банках не будет. Ни за 9%, ни за 5%, ни даже за 1%. Сейчас налоговая амнистия будет полезна только тем, кто сдает электронные декларации - политики, чиновники, силовики, судьи, депутаты. Либо для тех, кто собирается ими стать. Они таким образом получат возможность засветить свои теневые доходы. Еще как вариант - когда на кого-то нужно будет оформить крупную покупку, то ему на счет положат деньги, заплатят 5% и с них он оформит сделку. То есть это такой разовый инструмент, который не приведет к детенизации экономики", - сказал "Стране" один из киевских предпринимателей.

"Пока вряд ли можно рассчитывать, что человек легализирует свое имущество и дальше будет спокойно жить и работать по-белому. А значит, вместо налоговой амнистии у нас будет холостой выстрел, ну или лазейка для коррупционеров, которые таким образом смогут легализировать свои теневые доходы через родственников и на подставных лиц", - говорит Кущ.

Что касается интересов рядовых граждан, которым предлагают "заплатить и спать спокойно", то они пока тоже не очевидны.

"К примеру, если будете открывать счет или что-то покупать за границей, украинская "нулевая декларация" никакого веса иметь не будет. Все равно потребуют подтвержденный источник дохода. Да и в целом такой механизм легализации уже изрядно устарел, его нужно было проводить в 90-х годах прошлого века, а не сейчас. Пока все похоже на попытку выманить у людей денег плюс списать несколько миллиардов на запуск системы "амнистии", а она достаточно громоздкая, так как нужен колоссальный человеческий и технический ресурс", - говорит Кравец.

Если же еще и учесть, что "легализация" будет сугубо добровольной, как обещает Гетманцев, то вообще непонятно, зачем платить.

Впрочем, не исключено, что налоговая амнистия - только первый шаг.

"Следующим может быть всеобщее декларирование доходов. И те, кто не заплатит сейчас, будут платить вдвойне, а то и втройне потом. В итоге заробитчане, самозанятые украинцы и предприниматели рискуют попасть под колоссальный фискальный пресс. Скажем, если тот же заробитчанин, накопив 50 тысяч долларов, не захочет делиться с государством по нулевой декларации, а затем купит квартиру, то он заплатит уже не 5%, а почти 20% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Точно так же ФОПы, украинцы, получающие зарплаты в конвертах. А, если власти откроют охоту на "уклонистов", то платить придется не только за новое имущество, но и за приобретенное давно, скажем, за квартиру, которая по площади превышает разрешенные 120 квадратов", — подытожил Кущ.

К примеру, уже прямо сейчас, параллельно с "добровольным" нулевым декларированием, хотят ужесточить требования к декларациям доходов.

Скажем, если на данный момент за подачу недостоверных данных предусмотрено предупреждение или штраф в размере 3-5 необлагаемых минимумов, то в проекте закона №5156 речь идет уже о штрафе в 5-15 неблагаемых минимумов (а о предупреждении речь вообще не идет).

Также появилась новая статья - специально для ФОПов и самозанятых лиц. Если они не подадут или подадут не вовремя декларацию, а также не будут вести учет доходов и расходов, то заплатят штраф 50-100 необлагаемых минимумов (до 1,7 тысяч гривен).