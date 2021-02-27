В Украине скоро могут разрешить гражданам владеть короткоствольным огнестрельным оружием.

Об этом идет речь в проекте закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", который недавно был рекомендован к принятию за основу. Ранее мы подробно писали о нормах этого законопроекта.

Сейчас же "Страна" решила выяснить у представителей криминального мира, как они относятся к легализации пистолетов.

Юрий В., три судимости по ст.185 (кража), общий стаж пребывания за решеткой 8 лет

"Этот закон ничего не изменит. Как выносили хаты (совершали квартирные кражи – Ред.), так и будут выносить - без разницы, есть у хозяина квартиры плетка (пистолет – Ред.) или нет. Чтобы выстрелить в человека, нужно быть к этому готовым психологически. Одно дело купить ствол, другое – быть готовым из него выстрелить по живому человеку".

Станислав, две судимости по ст.187 и 185 (разбой, кража), общий стаж пребывания за решеткой пять с половиной лет

"Квартирными кражами промышляют профессионалы. На дело идут, зная все о хозяине и его домашних, есть информация о графике работы. Если вор встретит хозяина на хате во время кражи, это считается косяком (непрофессионализмом – Ред.). Но даже в этом случае терпила (потерпевший, жертва преступления – Ред.) вряд ли будет разгуливать по хате с пистолетом за поясом трусов. Вероятность того, что владелец ствола будет отстреливаться от воров, близка нулю, ему просто не дадут времени достать ствол из сейфа и перезарядить".

Константин П., общий стаж в местах лишения свободы 4 года

"После принятия такого закона у ментов прибавится в статистике еще одна графа – хищения пистолетов. Какой из воров пройдет мимо оружейного сейфа, когда будет обносить хату? Стволы интересный товар. Всегда есть спрос у барыг на ворованные плетки. После того как сладкие (состоятельные – Ред.) граждане кинутся покупать стволы для самозащиты, стоит ждать, что часть этих пистолетов появится после краж на черном рынке. Будут спиливать номера и перепродавать".

Богдан, одна судимость по ст.115 (убийство) и ст.189 (вымогательство), общий стаж в колонии 7 лет, освобожден по закону Савченко

"Читал внимательно этот закон. Общее впечатление, что его писали для тех, кто получит доступ к складам оружия, которое можно продать на гражданском рынке. Носить пистолеты по закону нельзя. Следовательно, никакой опасности владелец пистолета не представляет. Какой толк от того, что у него где-то дома лежит в сейфе ствол? Случаи, когда хозяева домов отстреливались от воров, можно посчитать по пальцам. Те, кто все же решится отстреливаться, могут потом пополнить количество арестантов. В Украине нет четкого понятия самозащиты, закон о ней в судах крутят как хотят".

Михаил К. был подозреваемым по ст.263 и 189 (незаконное обращение оружия и вымогательство), стаж лишения свободы полтора года СИЗО

"Блатные никогда не заморачивались вопросом, где взять ствол. Оружия на черном рынке хоть отбавляй, на любой вкус и кошелек. Закон об оружии уличную преступность не снизит – для убийства чаще используют нож. Это тихо, нож можно забрать с собой. А самозащита при помощи пистолета – сказочка для людей, далеких от криминала. Если закон об оружии примут, в тюрьмах появится новая категория сидельцев – по случаям пьяной стрельбы. Много будет тех, кто по пьянке захочет поразмахивать стволом и пострелять в потолок перед соседями или гостями".