Три закрытых по указу Зеленского оппозиционных телеканала – ZIK, NewsOne и "112", – возвращаются на экраны. Но вместо трех каналов теперь будет один – "Перший незалежний". Сегодня, 26 февраля, в 18.00 он вышел в эфир.



"Страна" выяснила, как будет работать новый канал, кто будет его главными лицами, с чего начнется сегодняшний эфир и какую цель перед собой ставят создатели "Першого незалежного".



Новый канал с известными ведущими и ток-шоу



"Перший незалежний" также будет информационным и прямоэфирным, как и закрытые ZIK, NewsOne и "112".



Такое название – "Перший незалежний", – телеканалу дали неслучайно.



"Мы все сообща будем строить действительно "Первый независимый" телеканал. Ни у кого не будет права влиять на информационную, редакционную политику. Мы будем объективно показывать все новости и станем площадкой для плюрализма всех мнений. Как это и был на "112", ZIK и NewsOne", – комментирует "Стране" генпродюсер канала "112 Украина" Артем Марчевский.



На площадке нового телеканала сойдутся топовые ведущие всех трех закрытых медиа: Диана Панченко (NewsOne), Вячеслав Пиховшек (NewsOne), Анастасия Дайнод (ZIK), Ростислав Сухачев (ZIK), Надежда Сасс (ZIK), Виталий Дикий (NewsOne), Елена Кирик (NewsOne), Василий Апасов (ZIK), Павел Кужеев (112 Украина), Юрий Бибик (112 Украина) и другие.



Президент "Першого незалежного" – Егор Бенкендорф, гендиректор телеканала "112 Украина".



При этом зрителям представят те же флагманские шоу под теми же названиями, что на ZIK, NewsOne и "112".



"На новом канале будут ток-шоу, аналитические проекты, новости, и все это в разных новых и старых жанрах. Все ведущие также остаются, вопреки "хотелкам" наших врагов. Коллектив не распадается, а продолжает работать на благо телезрителей в эфире "Первого независимого" канала, пока идут судебные процессы по вещателям ZIK, NewsOne и "112", – сообщает "Стране" Марчевский.



Открывать сегодняшний эфир будут Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек с уже известным зрителю шоу "Противостояние".



"Мы выходим в эфир с нашими флагманскими шоу, к которым привык зритель. Сегодня начинаем с короткого выпуска новостей в 18.00, а сразу после новостей до 23.00 будет "Противостояние". Во вторник выйдет ток-шоу "Пульс", в среду – "Украинский формат". Также параллельно мы готовим несколько новых больших шоу, которые всех удивят. У меня тоже появится новый проект, где я смогу отстаивать свободу слова и свободу мысли", – рассказала в комментарии "Стране" телеведущая Диана Панченко.



Каналом владеют журналисты



При этом интересно, что совладельцами "Першого незалежного" стали члены коллектива закрытых каналов.



"Соучредителями "Першого незалежного" стали сотрудники трех закрытых каналов. В том числе и я, у всех равные доли, – комментирует Артем Марчевский. – Если у трех заблокированных телеканалов был понятный собственник, против которого незаконно ввели санкции, то пусть теперь попробуют ввести санкции против сотни журналистов. Я хочу на это посмотреть".



Сто человек из числа сотрудников получили по 1% доли канала, оформленного как ТОВ "Медиахолдинг "Новини". Среди них, к примеру, – ведущие Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек.

Где можно увидеть канал?



Новый канал будет вещать на спутнике ASTRA-4A, 5° в.д.

Также его можно найти в крупнейших кабельных сетях провайдеров программной услуги "Воля", Triolan и других операторов.

Интернет-трансляция телеканала доступна на сайте https://pnk.tv/, а также на Ютуб-канале.

Власть и оппозиция

Будут ли в сегодняшнем эфире представители власти, пока неизвестно. По нашим данным, "Слуги народа" пока опасаются участвовать в программах "Першого незалежного". Однако президент телеканала Егор Бенкендорф заявил, что телеканал планирует приглашать в эфир и власть, и оппозицию.



"Как и прежде, слово на нашем телеканале получат как представители власти, так и оппозиции. Мы будем работать объективно, невзирая на возможное давление, а зритель уже пусть решает, какой канал смотреть и каким журналистам доверять", – заявил Егор Бенкендорф.



"Хотела бы, чтобы сегодняшний эфир посмотрел Зеленский"

Егор Бенкендорф также сказал, что на "Первом независимом" сойдутся журналисты и коллектив всех трех заблокированных каналов.



"С самого первого дня закрытия "112 Украина" мы сказали своим любимым зрителям, что просто так мы не сдадимся, не опустим головы, а будем бороться за свободу слова и за своё законное право быть в эфире. Мы это обещание сдержали: уже с пятницы мы возвращаемся на экраны", – говорит в комментарии "Стране" ведущая канала "112 Украина" Юлия Колтак.

Ведущая канала ZIK Надежда Сасс сообщила "Стране", что в эфире нового канала также продолжит вести свою передачу "Международная панорама".



"Программа останется в любом случае, так как на украинском телевидении нет альтернативных международных программ. В эфир вернутся все полюбившиеся зрителям ток-шоу, которые на первых порах останутся в прежних форматах, а далее канал будет постепенно обновляться, ориентируясь на реакцию граждан. Нужно понимать, что все происходящее – не результат нашего желания что-то менять. Наоборот, мы максимально хотим отстоять то, что и делало годами три закрытых канала лидерами информационного вещания", – заявила Надежда Сасс.

"Вся эта ситуация с блокировкой нас сплотила, а журналисты стали еще более дерзкими и готовы работать с удвоенной силой, – говорит Диана Панченко. – Давление, с которым мы столкнулись, говорит о том, что наша работа востребована. Мы входим в новую эру журналистики: власть поймет, что попытки закрыть неугодным рот и навязывать свои нарративы ничего хорошего не дадут".



В комментарии "Стране" Диана Панченко добавила, что хотела бы, чтобы сегодняшний эфир посмотрел президент Украины Владимир Зеленский, который заблокировал своим указом каналы ZIK, "112" и NewsOne.



"Я бы хотела, чтобы президент сегодня вышел из своей информационной "теплой ванны", посмотрел наш эфир и открыл глаза на то, что происходит в стране: про рекордный долг за коммуналку, вакцинацию, которая проводится через странную фирму-прокладку, про ситуацию на Донбассе. Сегодня в эфире мы покажем, как люди в разных регионах страны реагируют на блокировку трех наших каналов. Если нас хотели сломать и запугать через цензуру – им не удалось. Я для себя увидела новый смысл в своей работе. Если нас настолько боятся, значит мы на правильном пути", - отметила Диана Панченко.