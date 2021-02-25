Приговор радикалу Сергею Стерненко напомнил, что идеологический антагонизм в президентской фракции “Слуги народа” никуда не делся. На судебное решение в Одессе депутаты от СН отреагировали двумя противоположными по духу заявлениями и конфликтом в фракционном чате.

Как казус Стерненко напомнил о разобщенности монобольшинства и дал повод задуматься о его перспективах, расскажет “Страна”.

Парад заявлений в СН

Мы писали, что 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. С осуждением приговора выступили многие представители прозападной части истеблишмента в диапазоне от либералов вроде экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и партии “Голоса” до “чистых” националистов типа шоумена Сергея Притулы, партии “Свобода” и экс-президента Петра Порошенко.

Возле Офиса президента прошел митинг в поддержку Стерненко, закончившийся столкновениями с полицией.

Судя по “темникам” и комментариям неофициальных спикеров, власть решила открещиваться от ситуации со Стерненко, кивая на суд, а за бурными протестами разглядела попытку дестабилизации.

Однако прозападные депутаты и “соросята” во фракции СН повели себя по-другому. Они снова продемонстрировали особую позицию - на этот раз касательно Стерненко.

Выделим четыре главных тезиса из этого заявления от имени “депутатов от фракции “Слуги народа”.

Первый: приговор радикалу вынес сомнительный судья - “демонстративный поклонник Сталина”, который якобы “не способен обеспечить достаточный уровень беспристрастности в деле”, и это “не может не вызывать возмущения”.

Второй: решение может разделить общество, чему будет способствовать заинтересованная оппозиция, и привести к гражданскому конфликту.

Третий: необходимо немедленно провести судебную реформу, которая должна стать приоритетом в 2021 году.

Четвертый - попытки дестабилизации неуместны (намек на Порошенко).

Судя по посту на странице одного из подписантов народного депутата Виталия Безгина (СН), заявление поддержали 17 членов президентской фракции.

Но от СН было и другое заявление, которое опубликовали, в частности, народные депутаты от Зе-партии Максим Бужанский и Даниил Гетманцев.

В нем говорится, в частности, что “депутаты фракции политической партии “Слуга народа” уважают право на мирные собрания, однако осуждают любые проявления насилия и “не разделяют попытки использовать реализацию права на мирные собрания как способ давления на органы власти и суд с целью избежания отдельными лицами правосудия”.

“Мы требуем от правоохранительных органов Украины действовать с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах наших городов”, - сказано в заявлении.

Никто никуда не идет

Два противоположных по духу заявления вызвали в политтусовке иронические комментарии.

“Никакая политическая партия не имела такого ярко выраженного плюрализма мнений!” - дал оценку на своей странице в Фейсбуке народный депутат двух созывов Виктор Чумак.

Но внутри СН по этому поводу возник конфликт. Как свидетельствуют скриншоты переписки во внутрифракционном чате, которые публиковала "Страна", руководство фракции упрекнуло прозападных подписантов, что-де в таких случаях нужно предъявлять личную позицию, а не писать коллективные письма, которые воспринимаются как позиций всей фракции.

В ответ подписавший заявление Никита Потураев предложил исключить авторов из фракции, в чем его поддержали другие подписанты Елизавета Богуцкая и Виталий Безгин. Последний напомнил Арахамии, что в СМИ часто нелицеприятные для СН случаи приписывают всей фракции.

“А когда в СМИ куча зашкваров подаётся с отметкой ”слуги народа” норм? Ничего, как-то живем полтора года. Поэтому, если не нравится текст, который, кстати, четко очерчивает вражду к БПП и ОПЗЖ, пожалуйста, на фракцию выноси об исключении”, — заявил Безгин.

При этом тема Стерненко не всем по душе во фракции.

“Я лично не хочу в этом участвовать, потому что со Стерненко не знакома, с его жертвой тоже (речь идет о другом обвинении Стерненко - в убийстве - Ред.), и вообще даже мимо не проходила. И никакие заявления фракции на эту тему не поддерживаю. Вообще хайповать и пиариться на решении суда - политический моветон. Занялись бы лучше чем-то полезным для избирателя”, - написала на своей странице в Фейсбуке член фракции Ольга Василевская - Смаглюк.

Официально, впрочем, во фракции призывают во внутрифракционном споре о Стерненко видеть “эмоциональную дискуссию”.

“Я бы даже конфликтом это не назвала. И тем более никто выходить из фракции не планирует. Или ставить вопрос об исключении”, — заявила зампредседателя фракции Евгения Кравчук “Стране”.

“Думаю, что Безгин будет и дальше гнуть свою линию, и в критические моменты, когда фракции нужны будут голоса — он как раз и сможет съехать. Ему вообще ближе идеология партии “Голос”. Не удивлюсь, если увижу его вместе с другом Гуриным (народный депутат от СН Дмитрий Гурин - Ред.) на субботнем митинге сторонников Стерненко на Банковой. А Потураев как бы в чате не возмущался, пока, скорее, за Зеленского, чем против. Елизавета Богуцкая у нас против всех, но никто серьезно это не воспринимает. Она уже давно голосует, как ей вздумается”, — говорит источник из прозападной группы в СН.

Даниил Гетманцев также не считает нынешний конфликт несерьезным.

“В данном случае рекомендую пословицу “милые бранятся - только тешатся” и коротенькую поговорку “не дождётесь”, - написал он в своем Телеграм-канале.

Источник во фракции "слуг народа" полагает, что массового выхода недовольных депутатов из фракции не будет.

"Это все скорее просто пиар на теме, чтоб их идейные соратники не травили. Показать особую позицию. Сами они выходить из фракции не будут, так как большинство прошли по списку и это означает для них потерю мандата. Идти в отказ по большинству голосований тоже не будут - у всех есть свои обязы, позиции во фракции. Терять этого никто не хочет. Поэтому демарша я не предполагаю", - говорит источник.

Со своим интересом

В этой истории важен еще призыв ускорить проведение судебной реформы. Либеральная группа в СН отозвалась эхом на аналогичную установку посольств западных стран для команды президента Владимира Зеленского.

Реформировать суды призывает сейчас весь прозападный лагерь, так как предлагаемые варианты реформы делают решающей роль "международных экспертов" в отборе органов судейского самоуправления - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационно комиссии судей (подробнее об этом можно прочитать здесь).

“Эта часть президентской фракции, повторяя призывы западных партнеров, хочет таким образом заручиться их поддержкой. Если смотреть более ширее - встроиться в систему отношений с Западом и США, в частности, которая формируется сейчас после прихода президента Байдена. Да и судебная реформа открывает окно возможностей, когда при наличии нужных связей можно завести своих людей на хорошие должности. Так что заявления в поддержку реформы будут продолжаться”, - подытожил политолог Руслан Бортник в комментарии “Стране”.