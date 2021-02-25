В Украине разворачивается кампания по вакцинированию. Сегодня прививать врачей начали в Киеве и Полтавской области, первые партии вакцины доставили на Харьковщину.

Между тем, по индийской вакцине CoviShield остается немало вопросов, начиная от ее статуса и регистрации в Украине и заканчивая эффективностью.

А так как внятных разъяснений со стороны Минздрава пока так и не последовало, в обществе, в том числе, врачебном, сейчас царят не самые лучшие настроения.

Их вряд ли улучшит новый скандал, который разворачивается вокруг вакцины CoviShield. Как оказалось, в Украине ее зарегистрировали по заявлению малоизвестной фирмы с примечательным названием "Грейс оф Гоод", то есть, "Божья милость".

Она зарегистрирована только три месяца назад с уставным капиталом в 28 тысяч гривен, и берется за все - от поставок фармпродукции до торговли овощами и фруктами. На первый взгляд, появление в вакцинальной цепочке это структуры, по всем признакам похожей на банальную фирму-прокладку, выглядит странно. Ведь, к примеру, заявителем по регистрации вакцины Pfizer в Украине выступила сама компания Pfizer.

История же с CoviShield от "Божьей милости" вызывает большие подозрения - если все так запутано с регистрацией, то все ли так "чисто" с самой вакциной, как утверждают в Минздраве.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Укол "божьей милости"

Мы уже подробно писали о самой вакцине CoviShield, которую наши власти пытаются представить как "индийскую Astra Zeneca", хотя в Европе ее считают вакциной для стран третьего мира.

Также есть путаница в оценке эффективности - в Минздраве заявляют о 70%, а у "соросят" называют цифру в 63%. Но вернемся к теме — чем CoviShield, отличается от оригинальной Astra Zeneca — позже.

Есть и другой нюанс - регистрацию вакцины в Украине. На самом деле это не вопрос медицинской бюрократии, как может казаться на первый взгляд.

Использовать в Украине незарегистрированные препараты, в том числе, вакцины, запрещается. Получение же регистрации означает, что государство признает вакцину безопасной для здоровья и жизни людей.

Индийская вакцина CoviShield была зарегистрирована в Украине 22 февраля этого года сроком на год - до 22 февраля 2022 года. Информация о регистрации есть в Государственном реестре лекарственных средств Украины.

Из него следует, что вакцина CoviShield производства Serum Institute of India зарегистрирована по заявлению украинского ООО "Грейс оф Год".

Что это значит и как имеет значение - кто именно заявитель?

Как пояснил нам глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, индийская вакцина зарегистрирована в Украине по процедуре "под ответственность". Это значит, что заявитель обязуется представить полный пакет документов по вакцине по завершению третьей стадии испытаний, а также берет на себя ответственность за препарат.

Согласно действующему законодательству, заявителем на регистрацию может быть как резидент, так и нерезидент Украины, в том числе, сам производитель.

Если заявитель-нерезидент, от него не требуется создавать представительство в Украине, однако он обязан поддерживать фармнадзор на территории нашей страны, а также определить лицо, которое будет нести ответственность за качество препарата.

Также все эти обязанности могут быть переданы по доверенности третьей стороне.

Заявителем в Украине выступило ООО "Грейс оф Год", соответственно, вся ответственность за препарат теперь на нем.

Имеет ли эта фирма доверенность от производителя выяснить пока не удалось. По указанному в регистрационных документах телефону постоянно включается автоответчик.

Что это за компания? Согласно You Control, ООО "Грейс оф Год" зарегистрирована совсем недавно - 4 ноября 2020 года с уставным капиталом в 28 тысяч гривен. Сфера деятельности фирмы весьма широка - от оптовой торговли фармацевтическими товарами до торговли фруктами и овощами, мясом, молочными продуктами и яйцами, табачными изделиями, одеждой и обувью, часами и ювелиркой, парфюмерией и косметикой и пр. То есть, бизнес-модель очень похожа на классическую фирму-прокладку - когда регистрируются сразу десятки видов деятельности, чтобы затем можно было выбирать из списка по необходимости.

Бенефициаром и одновременно руководителем этой фирмы является некто Кумар Пранаав (судя по имени и фамилии - индус). Наши источники говорят, что он студент КПИ, однако подтвердить этот факт пока не удалось. Судя по всему, и имя, и фамилия нашего заявителя на вакцину среди индусов достаточно распространенные,

Но тот же Кумар Пранаав является учредителем еще одной фирмы, которая имеет тот же юридический адрес, что и "Грейс оф Год" (проспект Соборности, 15) — "Аеон Биотех".

Эта компания зарегистрирована в 2020 году Кумаром Пранаавом (он внес в уставной фонд 11,2 тысячи гривен), Вирди Бикрамом Джит Сингхом (такая же доля) и Симарджит Кауром (5,6 тысяч гривен). Основная специализация компании — оптовая торговля фармацевтическими товарами.

Компания - тезка украинского ООО — Aeon Biotech — есть и в самой Индии.

Это частная компания, зарегистрированная в 2009 году в Дели. Руководят компанией Ашок Кумар Шарма и Пинки Шарма. Специализируется она также на медицине и фармакологии.

Интересно, что другой соучредитель украинского ООО "Аеон Биотех" - Вирди Бикрамом Джит Сингхом является полным тезкой одного из тп-менеджеров "Аселор Миттал Кривой Рог"

Еще один бенефициар - Симарджит Каур является также совладельцем компании "Бейбишьор Эко", которая занимается общей медицинской практикой. По улице Чигорина, 16, который указан в регистрационных документах этой компании размещено и несколько других фирм, специализирующихся на здоровье, к примеру, ООО "Сандживни Аюверда" (деятельность по обеспечению физического комфорта), ООО "Дентал энд Бьюти клиник", Evo Clinic и др. Наконец, по этому же адресу числится фирма "Ом Интерпрайзес" (мобильное питание), где учредителем является некая Оксана Александровна Кумар, владелица "Дентал энд бьюти клиник" и однофамилица заявителя на регистрацию индийской вакцины Кумара Пранаава.

Ее бизнес-партнером является Игорь Карабчук, на которого записано несколько десятков фирм (от строительства до сельского хозяйства и торговли).

То есть, вырисовывается достаточно запутанная бизнес-пирамида. И тут же возникает вопрос - как вся эта структура может гарантировать фармацевтический надзор и качество индийской вакцины, за которую Украина уже заплатила больше 1,5 миллиарда.

"У Минздрава не отнять чувство юмора, это реально "богадельня" - специально создается компания-однодневка, на которую в случае чего можно будет повесить всю ответственность за вакцину", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Но на самом деле привлечь к отвественности компанию-заявителя в случае чего будет непросто. Ведь формально она не связана ни с производителем, ни в Минздрравом, и по факту имеет мизерный капитал и офис на одну комнату.

"В случае чего - все вопрос к конкретному индусу", - говорит Кравченко.

При этом еще остается вопрос сертификации самого производителя - Индийского института сывороток.

Ранее Кравченко сообщал, что у производителя есть проблемы с GMP- сертификатом (он является обязательным для производителей лекарств, чьи продукция поставляется в Украину). То есть, получается, что регистрация вакцины прошла с нарушением украинского законодательства, - отметил Кравченко.

Аналог AstraZeneca или "другая вакцина"

На фоне всей этой истории опасения в качестве и безопасности вакцины, которые сейчас высказывают не только "вакциноспекптики", но и медики, которые в общем - за вакцинацию, выглядят вполне логичными.

Мы уже писали, что в Минздраве вакцину CoviShield представляют как индийскую AstraZeneca, которая выпускается по лицензии последней.

Но можно ли считать эти вакцины аналогами? На этот счет подробные пояснения дал известный врач-инфекционист Андрей Волянский.

"Индийская вакцина, выпускаемая по лицензии "Астра-Зенека" и оригинальная вакцина - это одно и то же? Векторная технология довольна сложна и я предполагаю, что индусы получили от АстраЗенека полный технологический цикл генно-инженерного этапа. Могут ли индусы что-либо сделать не так? Контролируют ли англичане производственный процесс и готовый продукт? В какой степени? Ответов пока нет. Известно, что для программы вакцинации нищих стран covax индусы собираются дать ни много-ни мало - миллиард доз", - написал Волянский на своей странице в Фейсбуке.

Он также ссылается на данные Национального агентства по санитарному надзору (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa) Бразилии, разрешившего применять Covishield.

"В презентации, посвященной результатам своей экспертизы, она сообщило буквально следующее: банки клеток SII и AstraZeneca отличаются. Это означает, что продукты, произведенные этими двумя производителями, на самом деле имеют разное непосредственное происхождение и, следовательно, могут представлять собой разные продукты, даже если они имеют схожие характеристики. В отличие от AstraZeneca, с трудом согласившейся в последние дни поставить в ЕС 39 млн доз вакцины в течение І кв., SII, устами своего главного исполнительного директора Адара Пунавалла (Adar Poonawalla) заявляет о готовности поставить в тот же период 40–50 млн доз Covishield. Для стран за пределами ЕС важно, что это – не та вакцина, которая получила одобрение европейского регулятора. Нашел слепое рандомизированное исследование 2/3 фазы, проведенное в Индии с конца августа 2020 до конца января 2021. В нем ПРЯМО сравнивали иммуногенность через месяц после второй дозы Covishield и Oxford/AZ- ChAdOx1.

Intervention - Covishield (SII-ChAdOx1 nCoV-19) vaccine

Comparator Agent - Oxford/AZ-ChAdOx1 nCoV-19 vaccine

Смущает незначительное количество вакцинированных - 400 человек для оценки иммуногенности и 1200 человек для оценки реактогенности. Результатов пока не вижу", - отметил Волянский.

Его также удивили особенности регистрации индийской вакцины.

"Интересно ООО "Grace of god" (заявитель "Covishield") - ЭТО КТО? Прокладка для сброса прибыли? Такая схема применяется для индийских вакцин, заявитель - никому не известное ЛТД. При этом у "Комирнати" (вакцина Pfizer Comirnaty- Ред.) заявитель сам Пфайзер», - отметил Волянский.

То есть, получается, что на сегодняшний день нет ни полной картины по самой вакцине (что это за продукт, насколько он эффективен и безопасен), ни ясности с регистрацией и главное - зоной ответственности. Кто будет отвечать в случае непредвиденных ЧП с вакциной - вопрос открытый.