Самое резонансное событие последних дней - приговор одесскому радикалу Сергею Стерненко. Ему дали семь лет за разбойное нападение в апреле 2015 года на депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

Сергей Стерненко - один из самых известных ультраправых активистов, бывший руководитель "Правого сектора" Одессы. По другому уголовному производству его также обвиняют в убийстве безоружного человека в Одессе.

"Страна" уже публиковала полный текст приговора Приморского суда Одессы. Радикала осудили по двум статьям Уголовного кодекса:

1) ст.187, ч.2 - разбой в составе группы лиц, по предварительному сговору. Наказание по ней сроком от 7 до 9 лет. Именно по этой статье Стерненко получил приговор 7 лет и конфискацию половины имущества.

2) ст.263, ч.2 - незаконное ношение огнестрельного оружия. За это Стерненко дали три года. Однако, согласно УК, больший срок поглощает меньший. Поэтому в итоге Стерненко получил только семь лет.

Правда, по основной статье, по которой обвиняли Стерненко и Демчака - ст.146 "Похищение группой лиц" - истек срок давности. Поэтому данное обвинение с подельников сняли.

В отличие от Стерненко, Руслану Демчаку не вменяли в вину незаконное ношение оружия. Но срок приговора оказался тоже 7 лет, поскольку был определен по самой "тяжелой" ст.187 УК.

Все было известно в 2015 году

Фабула дела, по которому посадили Стерненко, была опубликована еще в сентябре 2015 года в определении апелляционного суда Одесской области. Этим определением была установлена мера пресечения и подельнику Стерненко, Руслану Демчаку.

Отметим, что практически все обстоятельства дела, перечисленные в этом документе, были полностью признаны и повторены судом при вынесении приговора. Так что большинство аспектов преступления были установлены еще в 2015 году.

В определении, которое уже пять лет находится в открытом доступе, Сергей Стерненко был обозначен как "ОСОБА_5". Такой вывод можно сделать из того, что в документе указана его должность - глава общественной организации "Правый сектор". Относительно "ОСОБА_4" указано, что он депутат Коминтерновского райсовета, следовательно, это потерпевший Сергей Щербич. Оставшегося "ОСОБА_3" можно идентифицировать как подельника Руслана Демчака. Он обозначен как "куратор" от "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Кто затягивал суды

Уголовное производство № 12015160330000570 было начато по горячим следам 25 апреля 2015 года - на следующий день после совершения преступления. Но чтобы дойти до приговора, понадобилось почти шесть лет. Пять из них дело болталось в судах.

Рассматривать дело начали 17 июня 2016 года в Суворовском райсуде Одессы. Дело принял в производство судья Александр Деркачев.

Но почти сразу, в июле 2016 года, он отказался вести процесс, сославшись на неопределенность места совершения преступления. Преступные действия происходили в разных районах Одессы - Приморском, Суворовском, Малиновском, а также в поселке Фонтанка Коминтерновского района Одесской области. Из-за этого судья самоустранился и направил его в областной апелляционный суд для определения подсудности.

Одесский областной апелляционный суд решил, что дело должен рассматривать Приморский районный суд. Там дело попало к судье Виктору Попревичу.

Еще одним фактором затягивания процесса стали трудности с допросом жертвы преступления. Один из доводов сторонников Стерненко - потерпевший Сергей Щербич не являлся в суд. Но это утверждение опровергается документами судебного процесса.

На самом деле Сергей Щербич участвовал в судебном разбирательстве, но только в режиме видеоконференции. Суд назначал видеодопрос в июле 2017 года, в ноябре 2017 года, в январе и феврале 2018 года, и в январе 2020 года.

Стерненко сам порой затягивал суд. Например, в январе 2018 года он заявил, что потерпевший дает показания на русском языке, которым Стерненко не владеет, и поэтому затребовал себе переводчика. В итоге суд назначил ему переводчика с русского на украинский, с компенсацией расходов за счет государства.

Подельник Стерненко оказался рецидивистом

Интересно, что в пылу баталий вокруг приговора Стерненко остался за кадром приговор его подельнику Руслану Демчаку, который получил точно такой же вердикт. Это все неспроста: у сообщника Стерненко оказалось богатое криминальное прошлое.

Дело в том, что подельник Стерненко - неоднократно судим. Всего за 4 месяца до совершения преступления с похищением и пытками, Руслан Демчак был осужден по приговору Суворовского районного суда Одессы на 3 года лишения свободы. Однако он остался на свободе с испытательным сроком 1 год. Его осудили по ч.3 ст.358 УК Украины - подделка документов по предварительному сговору группой лиц.

Демчака осудили за то, что он занимался подделкой справок о доходах. Такие справки использовались для получения кредитов в банках.

По данному уголовному делу Демчаку с двумя подельниками был вменен эпизод, когда в сентябре 2011 года они изготовили поддельную справку от имени одного ООО. Согласно этой справке, один из сообщников якобы получил доход 33,6 тысячи грн. Эту справку он предъявил затем в отделение "Траст Банка" с целью получения потребительского кредита.

А еще раньше Руслан Демчак был осужден на 5 лет лишения свободы 9 марта 2006 года по приговору Коминтерновского районного суда Одесской области. Демчака обвиняли по статьям 186 ч.2 "Грабеж", 289 "Незаконное завладение транспортным средством" и ч.2, 395 "Нарушение правил административного надзора" УК Украины. По этому делу Демчак отсидел три года, и был условно-досрочно освобожден в июле 2009 года.

Видимо, криминальным прошлым подельника Стерненко и объясняется тот факт, что все "активисты", громко осуждающие приговор Стерненко, молчат о приговоре его соучастнику. А ведь он участвовал во всех преступных действиях, которые вменяются в вину бывшему вождю одесского "Правого сектора".

Как это было: похищение, пытки, стрельба

"Страна" уже рассказывала о ходе преступления, по которому Стерненко получил тюремный срок. Теперь опишем те события более подробно.

Как указано в приговоре, потерпевший Сергей Щебрич работал директором Фонтанского дома культуры, и на местных выборах в апреле 2015 года был избран депутатом Коминтерновского районного совета.

24 апреля 2015 года примерно в 19:00 Демчак позвонил Щербичу и предложил встретиться возле заправки "ТатНафта" на улице Семенова, 1 в поселке Фонтанка. Сергей Щербич приехал туда примерно в 19:30, и сел на заднее сиденье автомобиля "Ореl", со скрытым номером и надписью "ПТНХ", принадлежащего Демчаку. Демчак сидел в авто на водительском месте, а Стерненко - на переднем пассажирском.

После недолгого разговора на общие темы на заднее сиденье с двух сторон сели незнакомые Щербичу люди, ограничив ему возможность передвижения, и по указанию Стерненко начали его избивать.

Находившийся за рулем Демчак начал движение в сторону села Александровка Коминтерновского района. А сидевший на переднем сиденье Стерненко повернулся в сторону Щербича и трижды выстрелил в него из травматического пистолета, повредив ему туловище и бедро.

Затем автомобиль заехал во двор домов по адресу ул. Центральная, 39 в поселке Фонтанка. После остановки Стерненко с подельниками вытащили Щербича из салона и продолжили его избивать. Щербичу связали сзади руки пластиковой стяжкой с фиксатором, запихнули обратно в автомобиль, натянули на голову черный мешок из ткани и завязали его скотчем.

Затем Щербича повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать руками и ногами. Из его телефона вытащили сим-карты.

Потом Щербича куда-то привезли, вытащили из автомобиля и, продолжая избивать, переместили в подвальное помещение. При этом угрожали ему убийством и нецензурно ругались.

В подвале Стерненко, по предварительному сговору с Демчаком и другими неустановленными лицами, продолжая насилие, требовали от Сергея Щербича выполнить их условия, а именно якобы добровольно сложить с себя депутатские полномочия и прекратить любую служебную деятельность.

Пытки и избиения Сергея Щербича продолжались в подвале более пяти часов. Стерненко с подельниками угрожали ему огнестрельным оружием, а один из неустановленных подельников произвел выстрел возле головы Щербича.

У Щербича также похитили банковскую карту, разрешение на ношение травматического оружия и деньги в сумме 300 гривен.

Кроме того, Стерненко с подельниками травмировали пальцы рук Сергея Щербича плоскогубцами.

Список телесных повреждений, причиненных Сергею Щербичу, поражает воображение. В результате избиений и пыток он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки на веках левого глаза, на слизистой оболочке верхней губы справа, очаговые кровоизлияния в склеры левого глаза, поверхностную забито-рваную рану области правого крыла носа, ссадины в теменной части справа, на красной кайме верхней губы справа, в лобной области слева, множественные ссадины в ягодичных областях, на передней поверхности левой голени в средней трети, в области правого лучезапястного сустава по внешней поверхности, в области левого лучезапястного сустава по передней поверхности, в нижней трети правого предплечья на передней наружной поверхности.

Затем мучители на некоторое время оставили жертву в подвале, а после возвращения снова затолкали его в машину и отвезли его в Красный сквер по улице Черноморского казачества, 68 в Одессе. Рядом с этим местом находится Суворовский районный суд.

Здесь похитители снова стали угрожать Сергею Щебричу. Они сообщили, что в случае невыполнения выдвинутых требований, а именно добровольного сложения с себя депутатских полномочий, к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий вплоть до смерти.

Чем доказана вина Стерненко

Еще сторонники Стерненко утверждают, что все обвинение якобы строится только на показаниях потерпевшего. Это не так: в приговоре указано, что у преступления был посторонний свидетель.

Когда автомобиль, в котором находился похищенный Сергей Щербич, заехал во двор возле дома № 39 на Центральной улице Фонтанки, одна из жительниц дома, знакомая с Щербичем, услышала его крики о помощи, доносящиеся из машины. Через открытое окно квартиры она увидела два автомобиля, и запомнила номер одного из них. После этого она вышла во двор, и увидела, как в автомобиле происходит борьба С. Щербича с двумя неизвестными в камуфляжной форме. После того, как неизвестные побороли Щербича, автомобили уехали в неизвестном направлении:

Фрагмент приговора С. Стерненко и Р. Демчаку. Фото: "Страна.UA"

Еще одно доказательство - по запросам операторам мобильной связи были восстановлены звонки и передвижения телефонов фигурантов дела. Они полностью соответствуют передвижению самих фигурантов. Телефоны и похитителей, и похищенного находились в зоне действия одних и тех же базовых станций мобильной связи в то время, когда происходило похищение Щербича:

Фрагмент приговора С.Стерненко и Р. Демчаку. Фото: "Страна.UA"

"Страна" анализировала, почему власть решила посадить Стерненко, в материале "Первый срок Стерненко. Как радикалу на 23 февраля семь лет тюрьмы дали и будут ли новые приговоры".

После вынесения приговора у здания, где проходило заседание, начались беспорядки. Группа поддержки Стерненко не выпускала автозак с ним из суда, начались столкновения. В итоге Стерненко все же вывезли.

Затем в Киеве сторонники Стерненко пытались штурмовать Офис президента. "Страна" разбиралась, что теперь будет с этими протестами в материале "Битва при Банковой. Почему сторонники Стерненко устроили потасовки у офиса Зеленского и что будет дальше".