Мировые биржи сошли с ума, биткойн за полгода подорожал на 350%, а нефть - почти вдвое. И всеобщий ажиотаж инвесторов, начиная от рядовых граждан и заканчивая бизнесом, только растет.

Денег на рынках так много, что все мало-мальски ценное разлетается как горячие пирожки.

Так вкратце можно описать основные постковидные экономические тенденции последних месяцев.

В прошлом году на волне пандемии мировая экономика буквально обрушилась, причем, эксперты утверждали, что восстанавливаться после такого удара она будет очень долго.

Скажем, по ценам не нефть выхода на докризисные показатели ждали только через три года. Но меньше чем за год нефть выбралась из минусовых ценников и вплотную приблизилась к отметке 70 долларов за баррель. Причем, этот рекорд - промежуточный. Уже вскоре котировки могут подскочить до 100 долларов.

Биткойн, который еще летом стоил 11 тысяч долларов за монету, взлетел почти до 60 тысяч (в последние дни цены откатили, но эксперты говорят, что это временно). И, по прогнозам, криптовалюта уже в этом году может подорожать до 100 тысяч, а то и 200 тысяч за монету.

В 2020 году все биржевые индексы выросли - S&P500 - на 15%, Dow Jones - на 5,5%, Nasdaq - и вовсе на 45%. Аналитики утверждают, что акции многих компаний уже сильно переоценены. Дорожает также золото.

При этом не сказать, что с реальной экономикой уже все хорошо - она только начинает оживать после коронакризиса.

То есть, фактически впору говорить о "пузырях", которые надуваются сразу по нескольким направлениям. Что чревато, как минимум, разгоном мировой инфляции, а то и новым кризисом, когда эти пузыри лопнут и цены резко пойдут вниз.

Для Украины - отдельные риски. В этот раз сырьевые ножницы, которые в прошлом году спасли отечественную экономику от рекордного обвала, "режут" уже не в нашу сторону. Ведь энергетические товары (нефть, уголь и др.) дорожают куда быстрее, чем товары украинского экспорта (зерно и руда).

Причина надвигающегося коллапса проста - деньги, точнее, их избыток.

"Страна" разбиралась, почему мировая экономика утопает в "лишних" деньгах, и чем это грозит Украине.

Откуда взялись "лишние" деньги

Об излишней ликвидности эксперты заговорили еще в прошлом году, когда инвесторы начали атаковать биржи. Но откуда на пике коронакризиса в мире вдруг появились "лишние" деньги?

Дело в том, что как раз на пике эпидемии многие страны включили печатный станок и запустили дополнительную эмиссию, пытаясь таким образом поддержать людей и бизнес. Скажем, США в прошлом году напечатали больше триллиона долларов.

Недавно сенат проголосовал за новую порцию денег — "пакет Байдена" еще на 1,9 триллионов долларов. Он предусматривает дополнительные меры по поддержке бизнеса и домохозяйств, увеличению пособий по безработице и пр.

Накачивает экономику деньгами также Европа.

Но в реальную экономику эти деньги идут далеко не всегда.

"Так как в период пандемии нет никакой определенности - чего ждать завтра, потребительские настроения падают. Люди не спешат тратить средства, предпочитая отложить их "на черный день". Точно так же осторожничает и бизнес", - говорит экономист Сергей Козлов. В итоге появились "лишние" деньги, причем, их очень много.

"Взять например США: огромнейшее количество безработных — на пособиях по безработице все еще находится 4,5 млн человек, однако американские фирмы продолжили отчитываться об увеличении выручки. В III квартале 2020 года корпоративная выручка выросла до 2 126,656 млрд долларов, что не только выше, чем кварталом ранее (1 739,103 млрд), но и превышает значения за III квартал 2019 года (1 920,338 млрд)", - говорит аналитик Теле Трейд Сергей Родлер.

"Европа накопила за карантин бесстыдно много денег. После любой войны начинается экономический бум. Это аксиома. Но годовая битва с коронавирусом, кажется, превзойдет все послевоенные подъемы. В прошлом году на сберегательные счета в еврозоне поступило 585 миллиардов евро, согласно анализу гамбургского финансового аналитика Deposit Solutions. Иначе говоря, несмотря на стоны и жалобы, европейцы здорово заработали на том, что лишились привычных утех и развлечений. В целом объем сбережений в ЕС вырос на 48 процентов по сравнению с предыдущим годом (2019: +395 млрд. евро), говорится в исследовании. Большая часть новых денег, около 150 миллиардов евро, приходится на немецких вкладчиков. В Германии и без того гигантский объем сбережений увеличился на 37 процентов. Но Германия, что удивительно, не чемпион вирусной экономии. Французы отложили на счетах на 72 процента больше, чем в 2019 году. В Великобритании рост сбережений оказался и вовсе рекордным - составил 170 процентов.Денег стало ощутимо больше даже у расточительных итальянцев и испанцев. Италия добавила 32 процента к своим заначкам, Испания - 38 процентов. Огромная масса сэкономленных во время вынужденного годового схимничества средств ждет своего звездного часа. Как только рынки откроются, сотни миллиардов евро хлынут на них. Ведь на сберегательных счетах граждан их ничто не держит: процент доходности столь мал, что не покрывает даже микроскопической европейской инфляции. А это значит, что ЕС ожидает небывалый бум покупательской активности. Все бизнесы, кто доживет до него, сказочно разбогатеют", - пишет на своей странице в Фейсбуке журналист Борис Фельдман.

Но деньгами накачиваются не только и даже не столько банковские счета.

"В развитых странах ставки уже фактически отрицательные. В США - 0%, но с учетом инфляции в 2%, фактически - минусовая. В ЕС все еще хуже - процентные ставки многих центробанков изначально отрицательные. Вкладываться на таких условиях - это терять деньги. Доллар, в который ранее вкладывались инвесторы, также подешевел. Так что ликвидных активов поубавилось", - говорит экономист Алексей Кущ,

"Объем сбережений на счетах у физлиц это лишь вершина айсберга. Главная причина для переживаний - это рост денежной массы: число долларов в обращении за последние 12 месяцев увеличилось на 26%. Европейцы не отстают: в последние месяцы скорость эмиссии новой валюты ускорилась на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. В целом, и ФРС и ЕЦБ планируют разогнать инфляцию до 2% и только после этого предпринять какие-либо меры по ее сдерживанию. По итогам января в ЕС рост годовых цен составил 0,9% (в декабре наблюдалась дефляция в 0,3%), а в США - 1,4%. Участники рынка стали переживать за возникновение “инфляционного пожара”, что привело к росту доходности долгосрочных облигаций в США и других развитых странах", - отмечает Сергей Родлер.

Свободные деньги ринулись в те финансовые инструменты, которые считаются более-менее надежными - золото, нефтяные деривативы, акции, криптовалюту. Что спровоцировало их подорожание. Причем, инфляция активов только набирает обороты, - говорит Алексей Кущ.

Нефть по 100, биткойн - по 200 тысяч

Об ажиотажном спросе, и, как следствие, росте по многим финансовым инструментам мы уже писали.

К примеру, нефть начала дорожать еще с осени прошлого года. На 23 февраля цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель. Последний раз на этой отметке она была еще в "доковидную" эпоху - в январе 2020 года.

При этом, как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, реальная нефть и спрос на нее весьма условно привязаны к биржевым котировкам. Спрос на нефть постепенно растет, но пока она все равно в излишке, даже несмотря на старания ОПЕК+ по ограничению добычи. То есть, ценники раскручивают спекулянты, потерявшие берега и которые вкладываются в нефтяные деривативы.

Тем не менее, как говорит глава компании "А-95" Сергей Куюн, биржевые котировки, хоть и "спекулятивные", все равно влияют на стоимость реальных нефтепродуктов.

"В контрактах по оптовым поставкам нефтепродуктов заложена привязка к биржевым котировкам, поэтому растет нефть на бирже - дорожает на заправках. А спекулятивно или нет- это уже вопрос десятый", - отмечает Куюн.

По прогнозам экспертов, уже в этом году ценник на нефть достигнет 100 долларов. Причем, с каждым днем аналитики сокращают временные промежутки по достижению этого рекордного уровня. Если ранее ждали нефть по 100 к концу года, то сейчас говорят уже о конце весны- начале лета.

По биткойну также наблюдается рекордный рост. Буквально недавно ценник составил 58 тысячи долларов, правда, потом он откатил. Но рыночная капитализация биткойна превысила триллион долларов.

"Люди и бизнес пытаются найти актив с понятным горизонтом цены, и биткойн таковым является. Понятно, что в долгосрочной перспективе (10-20 лет) криптовалюты будут дорожать, хотя периодически возможны корректировки цены и откаты. Как к примеру, это было в 2017 году, когда биткойн схлопнулся втрое и наступила "криптозима", - говорит Сергей Козлов.

Подорожанию криптовалют, по его словам, способствует повышенный спрос со стороны как системного бизнеса (к примеру, Tesla вложила 1,5 млрд долларов), так и рядовых покупателей. Ажиотажу способствует и популяризация расчетов в биткойн. Так, та же Tesla собирается разрешить покупку авто за биткойны, а Mastercard обещает держателям карт операции в криптовалюте.

Есть прогнозы, что биткойн может подорожать до 100-200 тысяч долларов за монету.

"На ближайшие период может быть цена в 80 тысяч за монету", - говорит руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Но может быть и обратная тенденция, когда биткойн резко "схлопнется", - предупреждает Козлов,.

На фондовых биржах - также ажиотаж. Эксперты обращают внимание, что в последние месяцы вырос индикатор Баффета. Он показывает, насколько биржи оторваны от реальности, то есть, как сильно переоценены акции компаний.

Он высчитывается как соотношение капитализации фондового рынка к ВВП США.

И, так как все биржевые индексы к концу 2020 года выросли, а ВВП США, наоборот, сократился на 3,5%, это соотношение вплотную приблизилось к 200%, что даже больше чем в 2000-х, накануне "краха доткомов" (тогда этот индекс составлял 160%). То есть, впору говорить, о надувающемся на фондовом рынке пузыре.

Инфляционный пожар и "пузырь"

Главный вопрос - что будет дальше. На фоне массовой вакцинации потребительские настроения постепенно растут, как и реальная экономика.

"Начал проявляться отложенный спрос, идет восстановление рынков", - говорит Шевчишин.

Но все же реальная экономика пока растет медленнее, чем биржевые котировки, то есть, "пузыри" продолжают надуваться.

Рисков тут несколько. Одно из очевидных последствий - ускорение инфляции. На первом этапе - речь идет об инфляции активов (что уже наблюдается), а затем - об общей инфляции и "подорожании всего".

Причем, как отмечает Родлер, может быть настоящий "инфляционный пожар", то есть, рост цен на десятки, если не сотни процентов.

В такой сценарий не все верят. Многие эксперты рассчитывают на "адекватную реакцию регуляторов".

"Скажем, сложившая ситуация уже толкает вверх ставки облигаций США. Если ранее доходность 10-20 летних облигаций была 0,8%, то сейчас - 1,4%. Это позволит убрать с рынка лишнюю ликвидность", - говорит Шевчишин.

В то же время он прогнозирует разгон инфляции. К примеру, в США - до 3%, что является относительно высоким показателем.

"У нас будет еще выше, так как мировая инфляция может наложиться на внутреннюю", - отмечает Шевчишин.

Некоторые эксперты и вовсе прогнозируют, что надувающиеся на биржах "пузыри" начнут лопаться. К примеру, акции некоторых компаний в сфере здравоохранения, которые взлетели на фоне пандемии, уже переоценены - окупаемость составляет 50-100 лет, а в отдельных случаях вообще до тысячи лет.

Впрочем, по мнению Шевчишина, от большого обвала фондовые рынки защитит растущая инфляция, ведь номинальные обороты компаний тоже будут расти.

"Но точно предсказать - что будет дальше, и не ждет ли нас масштабный кризис, скажем, как в 2008 году, сказать сложно", - добавил эксперт.

Чего ждать Украине

По словам экспертов, нынешняя ситуация весьма опасна для украинской экономики.

Во-первых, риски в подорожании энергетических товаров, от импорта которых зависит Украина, в частности, нефти и газа.

Собственно, рост цен на нефтепродукты и газ украинцы уж почувствовали на своих кошельках, а дальнейшие прогнозы не радуют: бензину прочат ценник в 35 гривен за литр, а газу - 11 гривен за куб. Что взвинтит ценники практически на все товары за счет подорожавшей логистики, и на и без того космические платежки.

При этом, как говорит Кущ, мы можем получить как шок, так и "антишок", поскольку вслед за нефтью будут дорожать и другие сырьевые товары, в первую очередь, кукуруза и подсолнечное масло, а также руда.

Собственно, это уже происходит. В феврале 2021 года цены на кукурузу (которые зависят от цены на нефть, так как из кукурузы производят биотопливо) в мире достигли семилетнего максимума. За год они выросли более чем на 42%, а за месяц - на 11%. На 23 февраля кукуруза на биржах торговалась по 229,7 евро за тонну (на март), а по прогнозам ее цена вскоре (если нефть продолжит дорожать) может стать и выше 300 долларов. В Украине кукурузу скупают по 7,9-8,3 тысяч гривен за тонну.

Но все зависит от пропорции этих ценовых накруток. Ведь, как показывает практика, нефть на пике ажиотажа дорожает быстрее, чем руда и зерновые.

"Для нас нефть по 100 будет "безопасной", если руда в это время будет стоить 200 долларов за тонну. Но пока она по 150-170 и дорожать не собирается. При установившихся ценах на руду, украинская экономика переварит нефть максимум по 70", - добавил Алексей Кущ.

Андрей Шевчишин считает, что для Украины нефть по 70 долларов (а к этой отметке осталось совсем чуть-чуть) уже "угрожающая".

Он также говорит, что для нас будут сюрпризы по инфляции - скорее всего, она окажется выше 7%, так как на внутренние показатели могут наложиться еще и внешние.

На этом фоне Украина рискует еще и лишиться доступа к заемным деньгам.

"Если для борьбы с инфляцией ФРС и ЕЦБ перекроют поток ликвидности на рынке и увеличат ставки, инвесторы больше не будут вкладывать "дешевые" деньги в бумаги развивающихся стран и начнут закрывать позиции. Зачем рисковать если американские инструменты предлагают адекватную доходность? Таким образом, Украина станет гораздо больше зависима от денег внешних кредиторов, в то время как привлекать финансирование через ОВГЗ станет намного сложнее", - подытожил Сергей Родлер.