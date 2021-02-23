После закрытия трех новостных телеканалов - NewsOne, 112 и ZiK - "Страна" анализировала перспективы еще одного "незаконченного" дела экс-президента Петра Порошенко - церковного.

Мы писали, что параллельно с закручиванием гаек СМИ, готовятся законодательные изменения, которые вынудят переименоваться Украинскую православную церковь.

Соответствующий закон был принят еще при прошлом президенте с расчетом на то, что УПЦ должна отразить в своем название принадлежность к "государству-агрессору", то есть именоваться Русской православной церковью в Украине.

В УПЦ же все эти годы настаивали на том, что этот закон не имеет к ним никакого отношения, ведь все уставные документы говорят о том, что центр управления находится в Киеве.

Но пока шли баталии вокруг этой темы с переименованием, в Раде созрел другой план наката на УПЦ.

Петр Порошенко внес в парламент проект закона №5051 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета производства и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора), суть которого - дать полномочия судам прекращать деятельность любых религиозных организаций по широкому списку причин.

Эту законодательную инициативу можно было бы счесть очередным пиаром бывшего президента, если бы под ней не подписались представители почти всех фракций и групп Верховной Рады. Включая "Слуг народа".

Что говорит о том, что дело может иметь серьезные последствия.

Какой накат на церковь готовится в Раде, анализирует "Страна".

Запрет по любому поводу

Итак, в парламенте был зарегистрирован законопроект, в котором предлагается дополнить ч. I ст. 16 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" новыми положениями, которые позволят прекратить деятельность религиозной организации по решению суда.

Основным автором документа является бывший президент Украины Петр Порошенко. В "свойствах" сопроводительных документов к проекту указано, что их готовил некий Анатолий Головатенко. Человек с таким же именем, судя по его декларации, занимает должность замруководителя секретариата фракции "Европейская солидарность" (к слову, с годовой зарплатой ни много ни мало в 637 тысяч бюджетных гривен). То есть работа над документом происходила именно во фракции бывшего президента.

Но под документом, кроме представителей ЕС, подписались члены фракции "Голос", групп "Доверие" и "За будущее" и, что важно, ряд "Слуг народа": Никита Потураев (глава профильного комитета), Елизавета Богуцкая и Татьяна Цыба.

Суть предлагаемых изменений в следующем.

Депутаты хотят позволить прекращать деятельность религиозных организаций в случае установления судом фактов совершения этой организацией действий, направленных на: ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам; а также распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерным, отрицание "вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году".

Понятно, что смысл этого законопроекта - создать основания для ликвидации УПЦ через суд под одним из вышеперечисленных предлогов. Тем более, что все эти понятия настолько размытые, что при желании под них можно подвести что угодно и кого угодно.

Например, раскритикует настоятель храма УПЦ деятельность церковных рейдеров от другой конфессии - вот и "разжигание религиозной вражды". Откажется священник отпевать прихожанина другой конфессии - еще один повод. Выскажется по поводу той или иной вакцины - "посягательство на здоровье населения". Скажет, что нужно молиться за людей, оставшихся на неподконтрольных территориях - "отрицание вооруженной агрессии РФ".

"Ознакомился с содержанием нового законопроекта №5051, внесенного на рассмотрение в Верховную Раду отдельными политиками, среди которых: Петр Порошенко, Никита Потураев и Елизавета Богуцкая. Учитывая специфику отношения к УПЦ, мы понимаем, что основная масса преамбулы этого законопроекта направлена именно против канонической Церкви. К примеру, очень интересными является следующий пункт: "Прекратить деятельность религиозных организаций в судебном порядке, в случае установления судом фактов разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека... нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Во-первых, что именно имеется ввиду под понятием "посягательства на права и свободы человека"? В нашем государстве у каждого человека имеются обширные права и свободы, однако они далеко не всегда совпадают с позицией Церкви. То есть, если, Церковь, к примеру, будет защищать традиционный семейные ценности в противовес нынешним веяниям в отношении однополых браков и т.п., значит она подлежит запрету? Или может Церковь будут запрещать когда она будет открыто выступать против абортов?

Дело в том, что многие "права и свободы" человека в мировых религиях трактуются, как грех. Таким образом, пользуясь этим законопроектом, можно довести до абсурда всё, что угодно, даже запретить Библию, как книгу "экстремистского содержания, посягающую на права и свободы граждан".

Во-вторых, понятие "нарушение прав граждан в зависимости от их религиозных убеждений" создаёт правовую коллизию, в результате которой неминуемо будет происходить наложение догматических доктрин одной религиозной организации на другую. Проще говоря, внутренние правила религиозных организаций хотят подчинить государственному закону, ввергнув таким образом церковный мир в так называемый религиозный синкретизм. То есть, законодатели хотят буквально ограничить религиозные организации, заткнуть им рты, и запрещать их на своё усмотрение по любому удобному поводу. Вот это "свобода совести"!" - говорит в разговоре со "Страной" протоиерей Украинской православной церкви Олег Точинский.

Закономерно, что этот проект уже вызвал критику религиозных экспертов. Финалист отбора на пост главы Госкомрелигии, религиовед, кандидат философских наук Юрий Решетников в разговоре со "Страной" говорит, что основания, которые предлагается использовать для запрета церковных организаций настолько размытые, что под них можно подвести что угодно.

"Мы уже привыкли к тому, что те религиозные инициативы, которые исходят от Петра Порошенко или "Европейской солидарности", направлены в первую очередь против УПЦ. Но в данном случае злую шутку с ними играет их низкая компетентность в этом вопросе. Потому что они не понимают, что их проект направлен против всех религиозных организаций, которые есть в Украине, а не только УПЦ. Предложенные ими основания для прекращения деятельности религиозных организаций в судебном порядке могут быть применены к любым религиозным организациям других вероисповеданий.

Например, предписания многих религиозных организаций предусматривают четкие ограничения относительно возможности быть священнослужителями лицам с инвалидностью. К религиозной вражде можно, при желании, отнести любые критические высказывания в отношении других религиозных учений.

А отказ от совершения церковных священнодействий в отношении людей, которые не являются прихожанами данной религиозной общины, трактовать как нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. Представьте, что к любой религиозной организации обращается кто-то, кто не является ее прихожанином, и требует провести в отношении него какие-либо священнодействия.

Община отказывает, потому что этот человек не является ее прихожанином. Человек подает в суд, считает, что его обидели и суд запрещает работу этой религиозной организации. Это проект, который несет опасность всему институту свободы совести и вероисповедания", - говорит "Стране" Юрий Решетников.

По его словам, на появление этого проекта должен отреагировать Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, ведь в случае принятия документа, работа всех конфессий будет под вопросом.

Важно, что еще одной причиной для запрета религиозной организации в судебном порядке может быть "посягательство этой организации на права или имущество государственных, гражданских или религиозных организаций".

Таким образом, после принудительного переподчинения приходов, церковь не сможет заявлять свои претензии на ранее принадлежащее ей имущество, опасаясь запрета всей религиозной организации в судебном порядке.

"Заслужить лояльность Госдепа"

Символично, что текст этого проекта был опубликован в один день с проведением в Киево-Печерской Лавре масштабного форума - собрания представителей общин захваченных храмов УПЦ. На мероприятии представители общин обратились к Верховной Раде, президенту и Кабмину с призывом отменить законы о перерегистрации религиозных организаций, чтобы сделать невозможным церковное рейдерство.

Как рассказал "Стране" глава Юридического отдела УПЦ Александр Бахов, уже зафиксировано около 500 случаев захвата или незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ. По его словам, церковь подала около 400 судебных исков по этим фактам, ведется 50 уголовных производств.

"Мы же понимаем, что это проект, хоть его можно применить ко всем конфессиям, четко направлен против только одной конфессии. Зачем незаконно захватывать храмы, сталкиваясь с противостоянием прихожан местных религиозных общин, если можно просто запретить деятельность всей церкви? Власть, как и в случае с телеканалами, идет по самому простому пути - блокировать все, что хочется, по любым надуманным основаниям", - анализирует политолог Руслан Бортник.

По его словам, активизация работы на церковном направлении связана с тем, что власть пытается подстроиться под новый курс новой американской власти.

"Это попытки подстроиться под новый американский курс. Создать условия для религиозного перекраивания в Украине, которые будут одобрены новой американской администрацией. Украинская власть будет поощряться за такое давление. В ближайшие годы ситуация будет постепенно прогреваться до уровня позднего Петра Порошенко. Также это символический жест под приезд Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы зафиксировать лояльность власти", - считает эксперт.

В то же время, политолог убежден, что власть может отказаться от попыток играться с религиозной тематикой, если увидит мощное сопротивление верующих.



"Нынешняя власть очень чувствительна не только к рейтингам, а религиозная тема им рейтинг еще больше опустит, но и к "улице". Стоит только верующим собрать новый крестный ход, как от такой идеи у Зеленского быстро откажутся", - считает Бортник.

Но в целом этот законопроект политическая ловушка для президента.

Зеленский, закрыв "112", "Ньюсван" и "ЗИК", решил показать всем, что он является новой, более решительной версией Порошенко. А ему подсовывают "церковный" законопроект, как бы предлагая: раз ты решительнее, чем твой предшественник, так возьми, "закрой" еще и УПЦ.

Для Порошенко эта игра беспроигрышная: если "слуги народа" прокатят законопроект, он сможет утверждать, что весь новый имидж Зеленского – "липа". А если поддержат – то можно заявлять, что действующий президент работает по повестке дня предыдущего.

Для Зеленского же появление такого законопроекта – проигрыш в любом случае. Даже если он пойдет дальше Порошенко и все-таки запретит УПЦ, то электорально только проиграет, спровоцировав возрождение религиозного конфликта в обществе, который поддерживают от силы 20% сторонников порошенковского "АрМоВира". И против которого все 73%, голосовавшие за Зеленского.

В такой ситуации Зеленскому стоит задуматься над тем, почему под этим законопроектом подписались Потураев с Богуцкой. Если, конечно, это не согласованная с Банковой инициатива.

Под раздачу попадут СМИ и партии

Интересно, что в этом проекте оказались и изменения к действующим законам, которые регламентируют работу печатных СМИ и теле-, радио-организаций, а также деятельность политических партий.

В частности, для печатных СМИ устанавливается запрет на разжигание "религиозной розни".

Кроме того, бывший президент и подписавшиеся под его проектом депутаты хотят наказывать и печатные и теле, радио СМИ за "глорификацию" (прославление, - Ред.) лиц, которые "осуществляли вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины в 2014 году, представителей как вооруженных формирований РФ, так и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных групп и групп наемников, созданных, подчиняющихся, управляемых и финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали исполнение властных полномочий на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы" и "вежливые военные люди".

Кроме того, на законодательном уровне хотят запретить "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в том числе, путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицание временной оккупации части территории Украины".

Отметим, что, очевидно, проект вносился на скорую руку, ведь некоторые фразы в нем дублируются по несколько раз. Кроме того, запрет на такие действия предлагается ввести, а санкции за их осуществление отсутствуют. Так, если проект будет принят, и в эфире теле, радио СМИ прозвучит "глорификация ополченцев", или "представление вооруженной агрессии РФ как "гражданского конфликта", то Нацсовет по телерадиовещанию сможет только вынести предупреждение этой телерадиоорганизации, но ни оштрафовать, ни обратиться в суд по аннулированию лицензии не сможет.

А вот для политических партий наступит серьезная ответственность в случае, если суд установит, что они "разжигают религиозную рознь" или же распространяют сведения, которые "содержат оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году".

В таком случае центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере регистрации объединений граждан (речь идет о Минюсте), может обратиться с административным иском в суд. И если суд признает, что политсила виновна в этом нарушении, таким образом будет запрещена деятельность этой политической силы в Украине.