Офис президент Владимира Зеленского (ОП) хочет додавить Верховную Раду в клинче, в котором оба очутились из-за и.о.министра энергетики Юрия Витренко. Поcле двух неудачных попыток назначить Витренко полноценным главой министерства плюс первым вице-премьером в ОП решили повторить с ним фокус Ульяны Супрун, которая чуть более трех лет руководила министерством здравоохранения, оставаясь только исполняющей обязанности министра.

Но для этого нужно вернуть “временщикам” былой набор полномочий. Внесенный с этой целью законопроект Рада, однако, приняла в сильно урезанном варианте, не устроившем Зеленского. Президент его ветировал и инициировал внеочередное пленарное заседание на вторник, 23 февраля, для нового рассмотрения. По мнению собеседников среди депутатов, дело уже не столько в Витренко, сколько в желании ОП вернуть инструмент расстановки лояльных людей на правительственные посты в обход непредсказуемой и своенравной Рады.

Подробности - в материале “Страны”.

Его в дверь прогоняют, а он в окно лезет

Мы сообщали о президентском вето на принятый неделю тому назад законопроект №453 с поправками, делающими и.о.министра фактически полноценным главой министерства. В ходе рассмотрения депутаты отбросили большую часть предложенного, предоставив “временщикам”, однако, право на подписание финансовых документов, что важно в свете задержек зарплат в энергетике.

Проект в такой редакции поддержали 289 народных избранников (президентская фракция “Слуги народа” (СН) дала 225 голосов), и это был недвусмысленный сигнал, что Рада по-прежнему не хочет назначения Витренко в любой форме и вообще не позволит раздавать руководство министерствами в обход себя. Но и президент не захотел отступать, настаивая, чтобы и.о.министра опять стали полномочными начальниками. Этот вопрос будет единственным в повестке дня внеочередного пленарного заседания 23 февраля.

Правда, аргументы для ветирования законопроекта Зеленский подобрал своеобразные.

Глава государства по сути обвинил парламент в создании кризиса в работе министерства энергетики из-за отсутствия полноценного руководителя.

“Верховная Рада Украины фактически самоустраняется от исполнения конституционных полномочий назначать по представлению премьер-министра Украины членов Кабинета министров Украины.., допуская в период, когда должность министра вакантна, возложение на первого заместителя министра и заместителей министра исполнение только отдельных полномочий из определенных статьями 8 и 18 Закона Украины “О центральных органах исполнительной власти. Непринятие Верховной Радой Украины на протяжении долгого времени решения о назначении министра приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти относительно формирования и реализации государственной политики в определенной сфере”, - говорится в предложениях президента к ветированному законопроекту.

На уровне монобольшинства в ход идет несколько другая формулировка.

“Старшие в наших группах, на которые разбита фракция, рассказывают, что, не вернув все полномочия и.о.министра, мы оставили 35 тысяч шахтеров без зарплаты. Это странный аргумент, ведь у Витренко по принятому закону есть право подписывать финансовые документы. И за 60 дней, отведенных ему на исполнение обязанностей, вполне можно это сделать”, - говорит собеседник среди депутатов от СН.

Он также недоумевает по поводу обвинений Рады в самоустранении от назначений.

“Это тоже странная фраза. Парламент дважды заявил, что Витренко не будет министром. Подавайте новую кандидатуру, проводите консультации с нашей и другими фракциями. Депутаты несут за каждое назначение политическую ответственность. А после всего, что Витренко наговорил, как за него проголосовать? И в обход Рады не получилось”, - говорит источник в президентской фракции.

По его словам, значительная часть фракции не поддерживает предложения президента, и этих людей даже не пытаются заставить. “По крайней мере я не слышал о никаких мерах воздействия”, - говорит источник.

В свою очередь глава СН и первый зампредседателя ее парламентской фракции Александр Корниенко рассказал “Стране” о дополнительных консультациях с депутатам монобольшинства, упомянув все те же задолженности горнякам.

“Мы говорим, что нужно вернуться к тому состоянию законодательства, которое было до внесения так называемой поправки Шкрум (депутат от партии “Батькивщина” Алена Шкрум, которая внесла вступившие в силу в декабре прошлого года изменения к закону, лишившие и.о. министров почти всех полномочий, - Ред.). Из-за нее все пошло не в ту сторону. Исполняющие обязанности не имеют никаких полномочий, в частности, не могут расписать зарплату шахтерам”, - сообщил он изданию.

По его словам, “максимальное количество” присутствующих депутатов от СН поддержат предложения президента. С этим прогнозом согласна и замглавы фракции Евгения Кравчук.

Собеседник в руководстве одной фракций утверждает, что голосами президентской фракции поможет сателлит в Раде депутатская группа “Доверие”, а также депгруппа “За будущее” (ЗБ). “На самом деле все “бородатые” дают голоса”, - заявил собеседник. Так за глаза называют депутатов во фракции СН и не только, на которых оказывает влияние совладелец группы “Приват” Игорь Коломойский, иногда отпускающий бороду. В парламентских кулуарах считают, что он влияет и на ЗБ, хотя там это отрицают.

В комментарии “Стране” сопредседатель депгруппы Тарас Батенко подтвердил,что ЗБ поддержит предложения президента к законопроекту №4531. Означает ли это, что группа изменила свою позицию по отношению к Витренко, которого она не поддержала при второй попытке назначения?

“Так вопрос не стоит. Речь идет о поправках, которые разблокируют оплату задолженности шахтерам и другие вопросы, в том числе, возобновление конкурсов на государственную службу”, - отметил народный депутат Батенко (ЗБ).

Согласие ЗБ голосовать источник “Страны” в руководстве одной из фракции связал с громкой историей с экс-первым замглавы бывшего банка Коломойского “Приватбанка” Владимиром Яценко, которому не дали улететь за границу, задержав в аэропорту “Борисполь”.

Президент берет под контроль назначения в правительство

С возвращением и.о.министра полноправного руководства министерствами ситуация с Витренко уже не будет настолько болезненной для ОП. Впрочем, политолог Анатолий Октисюк считает, что Зеленский снова попытается завести и.о.министра в правительство. “Зе поверил обещаниям Витренко найти управу на тарифы, взять под контроль отрасль и будет пытаться его назначить, пока Рада не уступит”, - считает эксперт.

Впрочем, гораздо заманчивее горизонты открываются перед ОП с полномочными “временщиками”.

“Все эти призывы подумать о шахтерах - для отвода глаз. На самом деле они (команда президента - Ред.) хотят вернуть себе возможность назначать и.о. на любое министерство, которые будут по сут полноценными министрами причем без голосования в Раде”, - говорит собеседник в руководстве одной из фракций.

Ранее "Страна" уже писала, что через механизм назначения и.о. власти предполагают завести в правительство рекомендуемых американцами кандидатов из числа так называемых "соросят", которые через парламент точно не пройдут.

“Это по сути законопроект о праве президента расставлять в обход Рады полноправных руководителей министерств. Дело не только в Витренко. Еще раньше был случай Саакашвили, кандидатуру которого “зарубила” собственная фракции. Если за эти изменения проголосуют, то разговор с Радой будут вести с позиции сильного”, - резюмирует политолог Руслан Бортник в разговоре со “Страной”.