Партия “За будущее” (ЗБ), которая перед местными выборами провела серьезную мобилизацию, сейчас переживает обратный процесс. Из нее начали уходить люди, причем знаковые.

Это происходит на фоне кулуарных разговоров о якобы разладе между главой политсилы, членом депутатской группы ЗБ в Верховной Раде Игорем Палицей и совладельцем группы “Приват” Игорем Коломойским, которому приписывают влияние на деятельность депгруппы.

Подробности - в материале “Страны”.

Назад в свою партию

Мы уже сообщали, что депутатскую группу ЗБ покинул народный депутат Антон Яценко, избранный по мажоритарному округу №200 в Черкасской области. Таким образом в этом парламентском объединении, состоящем сплошь из победителей выборов на одномандатных округах, осталось 23 народных депутата.

В комментарии “Стране” Яценко сообщил, что вышел из ЗБ, чтобы продолжить строить собственную политическую силу.

“Как вы знаете, у меня есть своя партия. "За будущее" - это тоже партия. Возникла идея, что надо строить свой политический проект, и чтобы люди не путались, чтобы знали, что я представляю свою партию, а не партию “За будущее”, я решил сделать официальное заявление о выходе из группы”, - утверждает Яценко.

Он также опроверг слух о своем переходе в депгруппу “Доверие”, заявив, что намерен пока оставаться во внефракционном статусе. “Доверие” одно время переманила из ЗБ трех депутатов, из орбиты владельца "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

Яценко действительно до последних местных выборов возглавлял партию своего имени, с которой, по нашей информации, готовился к избирательной кампании. Но на старте он присоединился к ЗБ (в одноименную депутатскую группу он входил почти с момента ее образования в Раде девятого созыва).

Согласно данным Минюста, сейчас партию Антона Яценко возглавляет Владимир Яценко (а отчество самого депутата - Владимирович). Кроме того, в политсовет партии и ее коллегию входит Татьяна Яценко, которую в прессе называют матерью народного избранника.

Следы эрозии

Уход Яценко не сильно повлиял на позиции его бывшей депгруппы в парламентских раскладах. ЗБ остается пятым по численности объединением в Раде: у “Доверия” и фракции “Голоса” - по 20 депутатов, а во фракции “Батькивщины” - 24-ре.

А монобольшинство “Слуги народа” (СН, 245 депутатов) сейчас испытывает серьезные проблемы с дисциплиной голосований и принимает помощь со стороны. Поэтому даже ЗБ с ее небольшим количеством голосов (а точнее ее бенефициары) может вступать в торги с Офисом президента, у которого со своей вроде бы фракцией СН уже не работают ни кнут и ни пряник.

И все равно случай Яценко важен. Ядром ЗБ изначально были депутаты из одноименной группы в Раде, а это - самодостаточные люди, успешно совмещающие политику и бизнес. Под стать им было пополнение, завлеченное главным партийным строителем Палицей под выборы. Наиболее влиятельные в своих регионах кадры занимались кампанией партии. Тот же народный депутат Антон Яценко, возглавив Черкасскую областную парторганизацию, встал во главе избирательных списков ЗБ в облсовет и в Уманский горсовет.

В областном собрании фракция политсилы составила по итогам выборов 12 человек (разделила второе место по численности фракций с “Слугой народа”) из 64-х, а в совете Умани - 14 человек из 38-ми.

Как сообщил “Стране”, член политсовета ЗБ Денис Борисенко, после заявления Яценко, что он вернется в свою партию, областной организации будут рекомендовать снять его с руководства на ближайшей партконференции.

“У нас найдется кем заменить его в Черкасской области”, - заверил Борисенко издание.

Однако уход Яценко можно толковать как разрушение концепции партии влиятельных на местах людей.

“Нардепы, которые состоят в это партии, не идеологичны, а прагматичны. Я бы даже сказал, что бизнесменов в них больше, чем политиков. И если Яценко вышел из группы и партии, значит, быть в ней ему, скорее всего, невыгодно. Судите сами. Партия не “выстрелила”, динамики в ее развитии нет. Она не зашла в правительство, хотя об этом ходили разговоры до последних выборов. В местных советах “За будущее” представлена неплохо, но “своих” руководителей облгосадминистраций не получила. Ее рейтинг не растет. У патрона партии Коломойского - проблемы с американцами и украинскими властями. В парламенте депгруппа - в полуоппозиции. И случай Яценко - это признак эрозии. По моей информации, Александр Герега (народный депутат и фактический владелец сети супермаркетов “Эпицентр” - Ред.) тоже рассматривает вариант “развода” с “За будущее”, - утверждает политолог Анатолий Октисюк.

Отметим: по замерам в начале февраля рейтинг ЗБ составляет от 1,6% (среди определившихся респондентов, КМИС) до 4,4% (“Рейтинг”).

Трактовку эксперта отрицает член депутатской группы ЗБ и глава Донецкой областной парторганизации Дмитрий Лубинец. “Это не эрозия, а эволюционный процесс, через который проходят любые партии. Кроме того, что приходят новые члены, неизбежно, что если большинство смотрит и движется в одном направлении, те члены, которые смотрят в другую сторону, или перестают, или откалываются. Можно посмотреть по голосованиям коллеги-депутата: это точно не был один из людей, которые демонстрируют линию нашей депутатской группы”, - ответил народный депутат Лубинец (ЗБ) на вопрос “Страны”.

Он также заверил, что Черкасская областная партячейка получит нового руководителя и спрогнозировал, что это может быть коллега по группе Сергей Рудык (избран по мажоритарному округу №198 в Черкасской области). “В ближайшее время вы услышите об изменениях в партийном областном руководстве”, - заверил он “Страну”. Не ожидает народный депутат, что будут другие кадровые потери в его депутатской группе.

Народный депутат Сергей Рудык (справа) может сменить покинувшего партию Антона Яценко во главе Черкасской областной партячейки, фото: rada.gov.ua

Если друг оказался вдруг

А вот как отразится следующая проблема на партию, сказать пока сложно.

Как стало известно “Стране”, разладились отношения между лидером ЗБ Игорем Палицей и бизнесменом Игорем Коломойским.

Наличие этой проблемы подтвердили изданию независимые источники, связанные с партией. Дескать, даже среди друзей (а Палица и Коломойский не раз называли себя друзьями в интервью) бывают “разные взгляды на разные процессы”. О причинах разладах точной информации нет. По одной из версий это может быть связано с желанием Палицы отстранится от Коломойского в свете его проблем с США.

По этой причине или нет, Палица перестал участвовать в популярном политическом ток-шоу “Право на власть” на принадлежащем Коломойскому телеканале “1+1”, хотя раньше он всегда был среди гостей. Вместо него в эфире - сопредседатель депгруппы ЗБ и глава Львовской областной парторганизации Тарас Батенко.

Правда, близкий знакомый Игоря Палицы, с которым переговорила "Страна" говорит, что слухи о разрыве между Палицей и Коломойским сильно преувеличены. "А то, что на эфиры не ходит - так просто лень сидеть там до поздней ночи", - сказал знакомый Палицы.