Лишится ли Артем Сытник кресла директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) из-за законопроекта о статусе этого правоохранительного органа - одна из главных политических интриг в Украине сегодня.

Прозападное антикоррупционное лобби ополчилось на Офис президента (ОП) и лично Владимира Зеленского, считая его зачинщиком в этой истории, хотя формально законопроект зашел в парламент из Кабинета министров. Но до сих пор нет реакции посольств западных стран, что получает прямо противоположные объяснения.

Почему молчит Запад и могут ли на этот раз уволить Сытника, разбиралась “Страна”.

Дела передать Углаве

Как сообщала “Страна”, Кабмин внес в Раду законопроект №5070 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. Законодательство решили кардинально переписать после решений Конституционного суда о неконституционности назначения директора бюро указом президента Украины, так как это не входит в его полномочия.

Согласно проекту закона, НАБУ из правоохранительного органа станет “центральным органом исполнительной власти со специальным статусом”, чья деятельность будет “направляться и координироваться непосредственно Кабинетом министров”. Последний будет назначать и увольнять директора бюро, которого отбирает конкурсная комиссия в составе девяти человек.

По три - от Совета национальной безопасности и обороны, правительства и международных партнеров-доноров, которые предоставляют Украине техническую помощь на борьбу с коррупцией (впрочем, подает этих членов комиссии тоже Кабмин). За кандидата должны высказаться минимум 6 членов комиссии, а их выбор утвердит своим распоряжением Кабмин.

Впрочем, весь сыр-бор разгорелся из-за пункта в заключительных и переходных положениях, который фактически отстраняет действующего директора Сытника, передавая руководство бюро его первому заместителю Гизо Углаве.

Лобби НАБУ во главе с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным встретило проект в штыки. Главных обвинений было два. Первое: Зеленский хочет расправиться с Сытником за дела о закупках вакцины против коронавируса и заместителе главы ОП Олеге Татарове. Второе: ОП намерен через новую процедуру назначения директора НАБУ провести своего ставленника и получить контроль над бюро.

Как считает Шабунин, ОП покушается таким образом на независимость НАБУ и всей антикоррупционной инфраструктуры, а это, мол, даром не пройдет. МВФ якобы заморозит программу кредитования, как не будет и “нормальных отношений” с США и странами Западной Европы, настаивающими на продолжении борьбы с коррупцией в Украине.

“К слову, я уверен, что страны “Большой семерки” и ЕС этот проект тоже не пропустят. По той причине, что еще несколько недель тому назад Зеленский лично заверял их послов, что он “с детства” за эффективное НАБУ и действующего независимого директора”, - написал Шабунин в своем Телеграм-канале.

Кроме того, он дает понять, что Сытник может не уйти с должности, сославшись на политические мотивы принятия законопроекта.

“То есть в случае голосования законопроекта НАБУ получит: и и.о. с полномочиями директора (речь об Углаве - Ред.), и директора с не прекращенными полномочиями (Сытника - Ред.) В итоге такая конструкция полностью подрывает легитимность любых решений обоих: и и.о. (Углавы), и директора (Сытника)... Мне кажется, что такая формулировка - не ошибка, именно так и задумано: не просто уволить Сытника, а подорвать работу всего НАБУ”, - утверждает Шабунин.

История чужого успеха

Вернемся, однако, к тезису о гарантированной реакции западных партнеров. Несмотря на прогнозы Шабунина, внятных предостерегающих сигналов пока не было, при том что одобренный на внеочередном заседании правительства 15 февраля законопроект о статусе НАБУ с пунктом о смене руководства был в тот же день зарегистрирован в Раде. В отличие от антикоррупционного лобби, сразу поднявшего крик, в посольствах никак не отреагировали на этот факт, во всяком случае официально.

Лоббисты НАБУ, правда, ссылаются на твит советника президента США по внешним делам Майкла Карпентера со статьей англоязычного издания Kyiv Post на тему заинтересованности Зеленского в увольнении Сытника, но это совсем не заявление и даже не комментарий официальных лиц.

Политолог Владимир Фесенко предполагает, что идея снять Сытника законодательным путем могла предварительно обсуждаться с Западом. Этим и объясняется дипломатическое молчание. “Поэтому если в ближайшее время не будет публичной реакции западных партнеров в защиту Артема Сытника, значит вопрос о его замене в основном согласован. А вот если, как и раньше, Запад грудью встанет на защиту Сытника, тогда все будет гораздо сложнее”, - сделал выводы на своей странице в Фейсбуке Фесенко.

“Твит Карпентера не считаю важным сигналом. Вероятно, кто-то из наших видных антикоррупционеров, лично с ним знакомый, скинул статью, которую тот и затвитил. А вот то, что четвертый день молчат послы, означает, что переговоры о Сытнике продолжаются и, возможно, с неутешительным пока для директора НАБУ результатом”, - объясняет “Стране” бывший депутат из числа выходцев из грантового сообщества.

“Майкл просто так не пишет. Реакция еще будет. Просто пока нет движения по законопроекту в Раде”, - прокомментировал источник, близкий к Офису генерального прокурора и вхожий в антикоррупционные круги.

Он считает, что западные партнеры не сдадут Сытника, потому что он - одна из их главных кадровых ставок в Украине.

“Это не Рябошапка (экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка - Ред.). Сытник - в контрольном листе у Запада. И я не вижу причин, по которым его могут “сдать”. Что может предложить ОП в обмен? Законопроекты в рамках судебной реформы не подходят для сделки, так как к ним полно вопросов. Просто Зе поднимает ставки. Он как бы говорит: раз МВФ не дает денег, я сниму Сытника. Давайте договариваться”, - настаивает собеседник.

Размен на Углаву, по его мнению, также не устроит Запад.

“Вопрос, насколько Углава будет устойчив к “пожеланиям” ОП. Пока Сытник за спиной, он держится. Или будет как с Грищуком (и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком - Ред.), которого окружение Зеленского “съело”. И Углава будет осторожничать”, - полагает источник.

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов также допускает игру с МВФ.

“Миссия завершила свою работу с отрицательным результатом и заявила, что денег не будет, но вы держитесь. Хотя в прошлом году украинская сторона выполнила все маяки и требования. Теперь озвучены новые требования относительно коммунальных тарифов и влияния на кадровую политику в судебной власти. Личность Сытника соответственно может стать аргументом для получения прошлогоднего транша. Хотя размен кредитных миллиардов на увольнение и назначение конкретных людей выглядит как-то слишком цинично и мало влияет на институциональные реформы и успешность экономики”, - написал на своей странице в Фейсбуке Попов, входивший в “антикоррупционный” комитет в Раде своего созыва.

Владимир Фесенко тем не менее предлагает такой вариант сделки с Западом, которая может стоить Сытнику кресла.

“Временной заменой будет Гизо Углава (нынешний первый зам Сытника), который вряд ли вызовет возражения у сторонников НАБУ, а будущий официальный преемник будет избираться по конкурсу, но при согласовании с западными партнерами, которые помогали создавать НАБУ. Возможно, компромисс заключается в следующем: полномочия НАБУ не урезаются, новая редакция закона о НАБУ принимается достаточно быстро (чтобы снять правовую коллизию, вызванную решением Конституционного суда), антикоррупционная политика не только не сворачивается, но будет усилена”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

А если Сытник-де останется, законопроект будет сложно принять.

“Вариант квоты трех человек в комиссии для западных коллег - это нормальный компромисс. В принципе от СНБО тоже может зайти некий грантовый деятель с хорошей на Западе репутацией. Эти члены комиссии заблокировать решение комиссии, конечно, не смогут, но, если выбор им не понравится, дадут об этом знать кому надо”, - полагает бывший депутат из числа выходцев из грантового сообщества.

По его словам, плохо для Сытника, что послы, оказывавшие ему поддержку, уже покинули Украину, как, например, послы США в Украине Джеффри Пайетт, при котором он был назначен директором, и Мари Йованович, не раз выступавшая в его защиту (а точнее, ее заместитель и куратор антикоррупционных органов Джордж Кент). “Для нынешних послов Сытник - история не их успеха. Он им достался по наследству. Это может сыграть не в его пользу”, - полагает собеседник.

Теперь надо ждать, когда ОП даст отмашку парламенту взяться за законопроект. Но депутат от монобольшинства из числа оппонентов Сытника сообщает, что “движения в этом плане пока не видно”.

“Не вижу серьезности в намерениях. Давайте дождемся решения комитета по этому законопроекту. Тогда и можно будет говорить о его перспективах в сессионном зале”, - сказал народный избранник изданию.

Главным комитетом для этого проекта будет антикоррупционный. Его возглавляет народный депутат от СН Анастасия Радина, которую причисляют к лобби НАБУ.

“Возможно, мы увидим какое-то сопротивление проекту, но от руководства фракции, а значит, ОП будет зависеть, попадет ли он в сессионный зал в конце концов”, - резюмировал депутат.

Но, повторимся, главное значение будет иметь то, будет ли давление Запада с целью спасти Сытника (и какой степени будет давление). И как на это давление отреагируют украинские власти.

Ниже приводим мнения депутатов Рады, как они относятся к предложенному законопроекту по НАБУ и к перспективам увольнения Сытника.

Ирина Верещук, "Слуга народа":

"Я еще не видела этот законопроект, он только к нам придет. Я готова его рассматривать. Если подтвердится то, что я успела прочесть на странице министра юстиции Малюськи, а логика в этом есть. Он говорит, что если процедура снятия Сытника запустится, то кто-то должен выполнять обязанности. Мы не можем к одному Сытнику привязать все НАБУ. Он не вечный, разное случается, пусть с Богом живет сколько хочет и будет здоров. Так что нам теперь никогда не приступать к законодательству и не менять его? Нет закаменелого законодательства. Его нужно совершенствовать, тем более что оно было не до конца проработано, когда голосовали закон о НАБУ. Конституционный суд нам в этом помогает и указывает, где наши ошибки. Их нужно решать. И решение КС есть, его нужно выполнять".

Марьяна Безуглая, "Слуга народа":

"Конечно, если он попадет на рассмотрение в зал, будет поддержка профильного комитета или комитет примет решение, чтобы зал определился. То есть есть те или иные процедуры. Это еще и решение фракции, конечно. То есть весь комплекс я буду поддерживать. Моя позиция: нужно урегулировать законодательство, потому что у нас юридическая коллизия, и ее нужно решить. Поддерживаю ли я отставку Сытника? Я бы поддержала изменение директора НАБУ".

Алексей Кучеренко, "Батькивщина":

"У меня нет сомнения, что принято политическое решение на высшем уровне руководства государства, что Сытника необходимо уволить. Как это сделать юридически грамотно, чтобы не возникало вопросов, что это все-таки не политическая расправа, а юридическая. При всем том, что я абсолютно негативно отношусь к профессиональным способностям Сытника и считаю, что он вообще провалил часть антикоррупционной реформы. Но я бы очень хотел, чтобы это было сделано безупречным юридическим способом".

Алексей Гончаренко, "Европейская солидарность":

"Я еще не определился. У нас на фракции будет обсуждение этого законопроекта, так как он не на повестке дня. Я, безусловно, поддерживаю отставку Сытника, как человека, которого две инстанции суда признали коррупционном. Это давно нужно делать. Но есть вторая сторона - в этом законе есть нормы, которые позволят Зеленскому в удобный способ назначать следующего директора НАБУ, а это значит, что он возьмет под контроль и этот правоохранительный орган. Который как раз должен бороться с коррупцией действующей власти в первую очередь. Поэтому это очень плохая история".

Виктор Черный, "Оппозиционная платформа - За жизнь":

"Мы монолитная партия, и решения принимаются на заседании фракции, поэтому я могу сказать только свою личную позицию. 90%, что мы проголосуем за снятие Сытника, но это только норма в законе, может, в законопроекте есть другие нормы, которые могут оказаться для нас неприемлемыми. Это будет компромисс, который мы рассмотрим на заседании фракции".

Сергей Шахов, "Доверие":

"Я лично буду поддерживать, но за коллег по группе не скажу, так как мы еще не собирались. Я не вижу работы ни одного антикоррупционного органа, как и работы силовых структур".

Антон Поляков, "За будущее":

"Я буду поддерживать. Сытник - это тот человек, который не имеет права занимать эту должность. Как может наркоман бороться с наркоманией, а коррупционер с коррупцией? Может только возглавить. НАБУ превратилось в частное детективное агентство, которым руководит Сытник, используя информацию детективов НАБУ только в личных целях. И опять-таки не внесены изменения в Конституцию, поэтому можно будет обжаловать его в КСУ".

Роксолана Пидласа, "Слуга народа":

"Нет, я не буду поддерживать. Я думаю, что это нецивилизованный путь решения вопроса. Я согласна с тем, что Сытника должен назначать Кабмин, это нужно было сделать еще в прошлом созыве. Я также согласна с тем, что нужно изменить состав конкурсной комиссии - это выходит из решения Конституционного суда, что мы убираем членов конкурсной комиссии, которых предлагает президент. Но эта норма о том, что во время конкурса, руководить НАБУ будет первый заместитель, противоречит действующему законодательству и здравому смыслу. Нет такого основания - увольнение с должности директора НАБУ или отстранение его от полномочий из-за проведения конкурса. У нас конкретные вопросы к Сытнику, так давайте вносить основания для увольнения директора НАБУ. Например, вступление в силу судебного решения по коррупционному правонарушению или занесение в реестр коррупционеров".