Эпопея с евробляхами, которых в Украине осталось нерастаможенными еще порядка 500-750 тысяч, выходит на финишную прямую.

Сегодня парламент принял за основу законопроект №4643-д, который прописывает схему легализации авто на иностранных номерах. В водительской среде его уже окрестили "законом о растаможке за тысячу евро". Собственно, этот пункт в документе главный - поставить на украинские номера любую евробляху можно будет, заплатив не больше тысячи евро. Напомним: ранее за оформление старых авто могли потребовать в 2-3 раза больше, чем они реально стоили. И это было главным аргументом евробляхеров, почему они не спешат растамаживать машины.

Стоит отметить, что в Раду в разное время было подано почти с десяток проектов на тему евроблях, но в итоге в профильном комитете отдали предпочтение варианту Гетьманцева-Ковальчука— №4643-д. Он был зарегистрирован только в конце января, и сразу же получил одобрение комитета, а сегодня - проголосован в Раде.

При этом сами евробляхеры этот законопроект критикуют. АвтоЕвроСила продвигала проект №3704, под которым еще летом прошлого года подписалось несколько десятков депутатов. Активисты заявляли, что этот проект - не только для бляхеров, но и для всех остальных водителей.

18 февраля евробляхеры собрались под Радой, чтобы добиться включения в порядок дня "своего" законопроекта. А проект Гетьманцева- Ковальчука, назвали "схемой", на которой неплохо заработают те, "кто в теме", в частности, владельцы дорогих авто и даже импортеры новых машин. Но депутаты к ним не прислушались и приняли проект Гетьманцева.

Впрочем, документ еще ожидает второго чтения, так что сейчас начнется самое интересное - торги за условия растаможки.

"Страна" разбиралась, как будет работать новый закон.

От Южаниной до Гетманцева

Мы уже подробно писали как развивалась история с евробляхами. Еще в 2018 году был принят так называемый "пакет Южаниной", который давал несколько месяцев на растаможку евроблях по льготной формуле (базовую ставку 50 евро для бензинового двигателя или 75 для дизельного умножить на коэффициент двигателя (объем) и коэффициент возраста (количество лет с момента выпуска авто, но не больше 15) плюс НДС и таможенная пошлина 10%.

Для тех, кто все равно не легализирует авто, по истечению отведенного срока должны были включиться драконовские штрафы (до 170 тысяч гривен и конфискация транспортного средства). Тогда основная масса евробляхеров растаможилась, но не все. Перенос даты "Ч", когда льготный период еще продлевали по-сути, ничего не решил. Те, кто не поставил авто на украинские номера, заявили, что для них растаможка по формуле все равно очень дорогая, так как в итоге набегает сумма, превышающая стоимость машины. Тогда же "АвтоЕвроСила" включилась в разработку нового закона, который бы сделал растаможку "доступной". И Зеленский, прийдя к власти, их в этом поддержал.

Но продвижение самого проекта изрядно затянулось, хотя в вариантах "доступной растаможки" недостатка не было. Но не удавалось решить ключевую проблему - как сделать растаможку дешевой и в то же время получить деньги в бюджет. Предлагались самые разные схемы, вплоть до заработка за счет законопослушных водителей (хотели увеличить транспортный налог на дорогие авто).

Ситуация уже по-сути достигла точки кипения. Евробляхеры чувствовали себя на дороге "королями", их «не видели» новые камеры автофиксации, никто не штрафовал. Что откровенно не нравилось ведомству Авакова.

Поэтому с недавних пор евробляхерам уже начали закручивать гайки. Так с недавних пор полиция начала штрафовать авто на иностранных номерах, о чем "Страна" уже писала.

Как заявил глава профильного комитета Данил Гетманцев, проблему нужно решить и забыть.

Для чего, собственно, и разработана новая схема растаможки.

Формула для евроблях

В принятом сегодня проекте №4643-д несколько ключевых моментов:

1.Льготной растаможке подлежат автомобили, которые ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года и находятся в режиме временного ввоза или транзита.

Под эту норму подпадают все евробляхи, которые уже колесят по дорогам страны. Но воспользоваться льготами и завезти дешевую машину после вступления закона в силу уже нельзя. То есть, кто не успел, то опоздал. Что, по словам руководителя Autoconsulting Олега Омельницкого, явно несправедливо по отношению ко всем остальным водителям.

2. Растаможить можно один автомобиль одной категории (легковой, грузовой, прицеп) на человека. То есть, всего можно оформить по льготам три транспортных средства на каждого.

3. Авто должно быть не ниже стандарта "Евро 2" (то есть, не старше 1995 года выпуска)

4. Льготный период будет действовать 180 дней с момента вступления закона в силу (он наступает через 2 месяца после публикации и кто времени Кабмин должен разработать нормативку под закон)

5. Растаможить авто можно будет по формуле: базовая ставка + Ve+Fe.

Базовая ставка определяется в евро в зависимости от возраста авто. Для авто не старше 9 лет она составляет ноль, для десятилетних - 25 евро, а затем ха каждый год набрасывают еще по 25 евро. В итоге на 15- летнее авто базовая ставка - 150 евро.

Ve - это ставка, которая определяется путем умножения объема двигателя в кубических сантиметрах на разные коэффициенты - от 0,2 до 0,5 в зависимости от мотора. Скажем, для авто с движком до 3 литров коэффициент 0,2, а если модель пятилитровая - уже 0,35, свыше 5 литров - 0,5.

Скажем, для авто с двухлитровым движком (1999 кубических сантиметров) ставка Ve составит 399,8 евро.

Fe - ставка налога, которая зависит от типа двигателя. Она стандартная для всех моделей - 100 евро. Но эту ставку не включают при расчете растаможки для еврокаров.

Но эта формула - для расчета только акциза.

6. По НДС (20%) и таможенной пошлине (10% от стоимости) также будут изменения. Пошлина вообще исчезает, а НДС насчитывается не на стоимость авто, как сейчас, а на суммы акциза.

То есть, если взять среднестатистический автомобиль — 10-летнюю дизельную легковушку с мотором 2,5 литра, то акциз составит 625 евро, а полная сумма растаможки - 750 евро. Как видно, это даже дешевле обещанных тысячи евро.

И все же евробляхеры недовольны и называют новый закон "подачкой".

"Будем продвигать свой проект"

Как пояснил один из руководителей "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский, принятый в первом чтении закон их не устраивает. Главная претензия - растаможка будет практически одинаково стоить и для элитных "ероблях" и для дешевых. То есть, человек заплатит до тысячи евро и за Audi за 10 тысяч евро и за старенький Ford за 500 евро.

"Сохраняется акциз, который создает 300% налог на дешевые автомобили", - говорит Чернявский.

Тем не менее, евробляхеры прекратили акцию протеста. Как говорит Чернявский, "это только первое чтение, депутаты нам пообещали, что будут правки. Также некоторые депутаты сказали, что все равно нужно возвращаться к проекту №3704. Поэтому мы продолжим добиваться своего - принятия проекта №3704, хотя, возможно, это будет уже после растаможки авто по закону Гетьманцева- Ковальчука", - отмечает Чернявский.

О чем проект №3704, который так активно лоббирует АвтоЕвроСила?

Основной пункт там - отмена акциза на легковые авто, мотоциклы, прицепы, маршрутки. Причем, это касается не только евроблях, а всех автомобилей.

Также предлагается временно освободить от уплаты НДС легковые и грузовые авто до 3,5 тонн, если их ввозят ветераны боевых действий (авто должно стоить не больше 43 минимальных зарплаты).

По ряду транспортных средств предлагается предоставлять владельцам рассрочку на уплату НДС.

При этом есть пункт об увеличении транспортного налога на владельцев новых авто до 6 минималок (36 тысяч гривен) вместо нынешних 25 тысяч гривен. Плюс прописано снижение порога для налогообложения "роскошных авто"- с нынешних 375 до 200 минимальных зарплат. Таким образом, по словам Омельницкого, налог станет распространяться не только на элитные авто, а и на машины среднего класса.

Что вряд ли понравится автовладельцам.

В "АвтоЕвроСиле" говорят, что проект Ковальчука выгоден не столько владельцам евроблях, сколько импортерам новых авто, которые, якобы, его и пролоббировали. И теперь будут таможить по льготам новые иномарки, которые завезли еще в прошлом году. Впрочем, сами импортеры называют это "бредом".

Что же касается евроблях, то, по словам Омельницкого, какой бы не приняли закон, проблема с авто на европейских номерах полностью не решится. Во-первых, на часть машин попросту нет никаких документов и их невозможно восстановить (оформлялись на европейские фирмы -однодневки, которые давно закрылись), а значит, и растаможить. Во-вторых, далеко не все водители вообще готовы платить - любую сумму. "Какой бы ни была стоимость растаможки, она все равно будет отличной от нуля, что не устраивает многих владельцев евроблях. Поэтому для них идеальный вариант - по-максимуму тянуть время - чтобы не нужно было ничего таможить, но и не штрафовали за еврономера", - подытожил Омельницкий.