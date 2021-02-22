За перипетиями вокруг введения санкций СНБО ушла на второй план тема, которая еще давно была самой скандальной в украинской политике. А именно - по Конституционному суду. Напомним, с октября прошлого года продолжается острейший конфликт вокруг КСУ после его решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Президент объявил судьям войну. Сначала хотел вообще уволить их решением Рады (хоть это полностью противоречило Конституции Украины).

Затем заблокировал его деятельность руками лояльных судей, которые отказывались принимать участие в заседаниях из-за чего не собирался кворум.

Наконец, 29 декабря отстранил на 2 месяца от исполнения обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого, после того как ему объявили подозрение. С нового года Тупицкого не пускает охрана на рабочее место. Правда, срок действия указа истекает уже на этой неделе. Но, по данным "Страны", его хотят продлить.

А на прошлой неделе Рада назначила по своей квоте судьей КСУ Виктора Кичуна - креатуру нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского, который сам является представителем президента Владимира Зеленского в Конституционном суде. А в ближайшее время "слуги" планируют заполнить и вторую вакансию.

Это происходит на фоне все более жестких требований Запада провести судебную реформу, которая бы передавала контроль над формированием органов судейского управления в руки представителей Запада.

Что происходит сейчас в КСУ и в судебной системе, анализирует "Страна".

Кичун с вопросами по декларации

Кандидатуру юриста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте парламента еще прошлым летом одобрила фракция "Слуги Народа". За это назначение ратовал Федор Вениславский, представитель Зеленского в Конституционном суде и нардеп президентской политсилы. Кичун - его давний друг, они знакомы еще со студенческих времен.

Будущий судья КС является доцентом кафедры конституционного права одного из мощнейших юридических вузов - Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого - и имеет опыт работы адвокатом.

Но, несмотря на такой "багаж", к самому Кичуну есть много вопросов. Еще летом прошлого года у Нацагенства по противодействию коррупции возникли претензии к декларации Кичуна. Там указана сумма в 171 миллион 717 431 гривна и 18 копеек, которую он получил как бенефициар публичного акционерного общества "Тепловозоремонтний завод". Частью акций этой компании владеет его супруга - Елена Кичун. Компания неоднократно выигрывала тендеры - в 2008, 2009, 2010, 2011 и 2018 годах.

При этом, по данным НАПК, сумма денежных активов декларанта и его семьи в более чем 10 раз превышает сумму всех доходов Кичуна и его семьи. Были вопросы и по денежным активам юриста - наличностью он хранит сумму свыше 5 миллионов гривен.

Уже перед голосованием по его кандидатуре сам Кичун сделал ряд неоднозначных политических заявлений. Например, что на сегодня Конституционный суд фактически является "сверхинституцией". "Если вы меня выберете, то у вас будет еще минимум один сторонник сдерживания Конституционного суда. Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную сверхинституцию, которая сегодня фактически доминирует в государстве", — сказал Кичун.

"Это выступал не юрист, а политикан, который имеет политическую заангажированность, который готов уже тут демонстрировать лояльность, не став даже судьей, но уже ставя под сомнение все следующие свои голосования и решения", - возмутилась его заявлениям депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

Порция критики досталась и тому факту, что монобольшинство решило дозаполнить квоты в Конституционном суде до судебной реформы, которую требуют провести посольства и организации-доноры. Они же рекомендовали не заполнять квоты до изменения законов (то же рекомендовала и Венецианская комиссия, к которой за разъяснениями обратился сам Зеленский).

Но тем не менее за Кичуна проголосовали.

По аналогичной схеме в Конституционный суд собираются завести еще одну кандидатуру. Это Ольга Совгиря, которая также ныне депутат от "Слуги народа" и представляет Верховную Раду в Конституционном суде.

При этом, по информации "Страны", на счет Совгири еще не решено окончательно. Собеседник поясняет "Стране", что изначально в прошлый четверг планировалось провести сразу две кандидатуры в Конституционный суд по квоте Рады, но затем второе назначение президентский офис поставил на паузу.

Впрочем, можно не сомневаться, что ту или иную кандидатуру "слуги" все-таки протянут.

Вопрос - почему они так торопятся?

Конституционный расклад

Согласно Конституции Украины, в состав КС входят 18 судей. По шесть кандидатур назначают президент Украины, Верховная рада и съезд судей. Кворум КС составляет 12 судей.

На сегодня назначенными на должности (уже вместе с Кичуном) являются 16 судей. В суде еще две вакансии: по квоте Верховной Рады (на это место как раз и сватают Совгирю) и по квоте съезда судей, который запланирован на 9-11 марта (предположительно, съезд назначит судьей КС Александра Коровайко, председателя Херсонского апелляционного суда).

Для принятия решений нужно 10 судей. Но даже если двое будущих судей будут лояльны Зеленскому (что далеко не факт по Коровайко), то президент вряд ли получит контроль над судом.

Во-первых, глава КСУ Александр Тупицкий, которого отстранил от работы президент Зеленский, хоть и передал печать своему заместителю Сергею Головатому, уходить в отставку не намерен. Срок полномочий Тупицкого и еще двух "стародонецких" (назначенных во времена Януковича) судей - Литвинова и Касминина - истекает только в 2022 году.

Головатый, который в прошлом году вошёл в число четырёх судей КСУ, которые осуществили демарш и отказались участвовать в заседаниях суда (считается, что это было сделано с ведома Офиса президента, а самих судей из-за этого посчитали лояльными Банковой), не может сплотить вокруг себя остальных судей.

Если к этим четырем судьям присоединится Кичун и еще двое будущих судей, то наберется всего 7 человек - далеко не большинство в суде. Максимум, что эти люди смогут сделать, это вновь блокировать работу КСУ, чтобы не набралось 12 судей для кворума.

Остальные судьи находятся в оппозиции к Банковой. При этом даже в отсутствие Тупицкого теоретически они могут собрать 10 голосов для принятия решений. Хотя на практике в отсутствие полноценного председателя это сделать трудно.

Собственно, единственное, что пока может сделать Зеленский, - это и дальше блокировать работу суда. Именно поэтому, скорее всего, отстранение Тупицкого продлят.

"У Зеленского нет задачи запустить Конституционный суд, чтобы он работал. Все президенты понимали, что Конституционный суд нужно держать под контролем. Но Зеленский не понимает, как это сделать, и поэтому и совершает разные хаотичные движения, которые вряд ли приведут к результату. Обратите внимание, что все задачи, которые сейчас стоят перед властью, - конституционный кризис, вакцинация, ФОПы и прочее, - это не решают, а подвешивают. Можно сравнить с тем, что укол делают, чтобы орган онемел. Это его не вылечит, но и временно не будет болеть. То же самое они делают с Конституционным судом", - говорит глава общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", ранее работавший советником главы Конституционного суда Святослава Шевчука, Денис Невядомский.

Как считает источник "Страны" в юридических кругах, у Зеленского сейчас две задачи по Конституционному суду.

Первая - блокировать его деятельность с целью не дать принять решения по резонансным темам - земля, язык, закон о санкциях и прочие, которые могут вызвать резкое недовольство Запада и националистов.

Вторая - заведя своих людей, попытаться перетянуть на свою сторону колеблющихся судей и создать лояльное президенту большинство.

"Именно для этого сейчас и заводятся в экстренном порядке новые судьи из числа "слуг народа". Фактически вопреки рекомендациям западных послов. Для Зеленского главное - чтобы была перспектива получить лояльный суд. Но это пока вилами по воде писано, мягко говоря. Все, что делал президент с КСУ в последние месяцы, только настраивало против него судей. Да и до того успехов в коммуникации у него было немного. Целые легенды ходят о том, как Вениславский рассказывал Зеленскому, что он с Тупицким договорился о полной поддержке Конституционного суда, но где эта поддержка и где теперь Тупицкий", - говорит источник.

О том, что ситуация в ближайшее время будет "подвешена", говорят и эксперты.

"На Банковой заинтересованы максимально подвесить все проблемные законы, которые рассматривает КС: по земле, по языку и так далее, чтобы никакие решения по ним и дальше не выносились", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Война за судебную систему

Миссия МВФ, которая в середине февраля безрезультатно завершила свою работу в Украине, так и не утвердив пересмотр кредитной программы, в качестве одного из главных условий выставила принятие судебной реформы.

Ее суть в том виде, в котором ее хотят видеть на Западе, заключается в следующем: к отбору членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны иметь решающее отношение так называемые международные эксперты. То есть люди, отобранные западными странами-донорами.

Сразу после заявления миссии МВФ Зеленский внес в Раду целый пакет судебных законов, которые по форме напоминали то, что требует Запад.

В первую очередь это касается закона о Высшем совете правосудия. В этот ключевой орган по контролю за судебной системой входит 21 член, из которых 10 назначают сами судьи, по двое выбирают съезды адвокатов, ученых и прокуроров, также по двое предлагает президент и Верховная Рада. И еще одним членом ВСП является председатель Верховного суда. В данный момент в ВСП есть 8 вакантных мест, и 4 из них могут быть заполнены уже на съезде судей в марте.

Зеленский внес в Раду законопроект, согласно которому на 6 лет в Украине будет создан Совет по этике в составе трех судей или судей в отставке, делегированных советом судей, и трех международных экспертов, предложенных западными донорами. Такой Совет по этике будет оценивать добропорядочность кандидатов в ВСП. А дальше подавать списки рекомендованных кандидатов субъектам назначения.

При этом в президентском проекте прописано, что для принятия решения в Совете по этике требуется минимум 4 из 6 голосов, в том числе три голоса международных экспертов. Что формально означает, что для того, чтобы прошло любое решение, его должен поддержать хотя бы один судья.



Аналогичная ситуация и в случае недобропорядочности действующих членов ВСП. Чтобы уволить такого члена ВСП, соответствующее решение должен принять также Совет по этике, и все так же 4 голосами, в том числе три голоса международных экспертов. То есть решение международных экспертов должен поддержать как минимум один судья из Совета.



В принципе такой подход логичный - в конце концов решение принимается простым большинством голосов. Да и формально требование Запада соблюдено - без "международных экспертов" ни одно решение пройти не сможет.

Но грантовым активистам и этого мало. Они хотят, чтобы у "экспертов" был вообще решающий голос. И называют законопроект от Зеленского "обманом западных партнеров".

Впрочем, даже в таком виде у него немного шансов пройти через Раду.

"Голосов под законопроект нет в принципе. Там слишком широки полномочия рекомендуемых Западом международных экспертов, а отдавать внешним силам полностью контроль над судебной системой желающих мало", - говорит источник во фракции "Слуги народа".

Но в любом случае законопроект не успеют уже принять к съезду судей. То есть как минимум половина вакансий в ВСП будет заполнена по старым правилам, без участия "международных экспертов".

"Что касается в целом требования ввести процедуру отбора международными экспертами, это абсурдно. ВСП формируется не просто властью или не просто Зеленским. Есть съезд судей, который сам избирает своих кандидатов, а им их навязывают, говорят, что, нет, вы не можете выбрать, кого захотите, вы должны выбрать из тех, кого мы вам предложим. И такое же говорят адвокатам, прокурорам, ученым. Если хотите уменьшить влияние власти на судебную систему - вводите экспертов для отбора представителей от Верховной Рады и президента. Но навязывать это требование для всех - это уже слишком. Думаю, что в таком виде проект не пройдет", - говорит "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"А почему Запад решил, что Зеленский отдаст им судебную систему? Зачем это ему? А кто отдал бы? Порошенко тоже не отдавал. И Зеленский не отдаст. Он бы и сам не против сконцентрировать в своих руках полное влияние на судебную систему. И шансы такие есть. А если нет, всегда есть механизм идти через СНБО, действовать персонально, назидательно и с санкциями", - комментирует политолог Вадим Карасев.

Впрочем, в ответ на вероятный провал судебной реформы в том виде, в котором ее хочет видеть Запад, может означать еще большие проблемы с получением кредита МВФ и прочей западной помощи. И тут уже вопрос - готова ли идти на это украинская власть, которая до сих пор четко следует прозападным курсом предшественников, да и сейчас соревнуется с Порошенко, кто активнее борется с "пророссийскими" силами.