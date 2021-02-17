В Киеве созрел новый план по увольнению главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. В Раду был внесен правительственный законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, в тексте которого есть прямая норма, которая обязывает прекратить полномочия руководителя НАБУ, а на время отбора нового главы бюро передать полномочия Сытника его первому заму (сейчас это Гизо Углава).

Лобби Сытника - так называемые "антикоррупционные" активисты уже заявили, что увольнение главы НАБУ - личное решение Владимира Зеленского, а появление такого законопроекта в Раде - реакция на начало расследования о закупке вакцин от COVID-19.

Между тем, ключевой советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер опубликовал многозначительный твиттер с репостом статьи на эту тему, символизирующий, что он наблюдает за ситуацией.

Чем закончится новый виток борьбы вокруг Сытника, анализирует "Страна".

"Условие МВФ"

В начале недели Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект №5070 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. Необходимость в таком документе возникла еще прошлой осенью после двух решений Конституционного суда, который признал не соответствующим Основному закону указ бывшего президента Петра Порошенко по назначению Сытника директором НАБУ.

Он предусматривает перевод НАБУ в статус "органа центральной исполнительной власти" и передает права по назначению его руководителей от президента правительству. Для этого будет создана конкурсная комиссия, в котором три члена будет от СНБО, три члена от правительства, три члена также от правительства, но по предложению международных партнеров-доноров, которые предоставляли Украине техническую помощь на борьбу с коррупцией (ранее комиссию формировали президент, Рада и Кабмин). Решения принимается минимум в 6 голосов. Победителя конкурса утверждает Кабмин.

Проект разрабатывал министр юстиции Денис Малюська, он же и рассказал общественности о том, что документ готов.

"Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым "подходом к барьеру" стал законопроект №4437 – в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило предоставить Артему Сытнику полномочия директора до избрания нового руководителя по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламентском комитете (На самом деле комитет вообще не рассматривал этот проект. - Прим. Авт). А проблема "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ остались. И ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ", - пояснил Малюська.

"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который наделяет НАБУ статусом органа исполнительной власти, и новую процедуру избрания директора НАБУ", - добавил он.



В новом проекте есть норма отстраняющая Артема Сытника от должности главы НАБУ. Пока не будет проведен новый конкурс, руководить Бюро будет нынешний первый зам Сытника Гизо Углава.

Документ был одобрен Кабмином и отправлен в Раду.

Лобби Сытника разразилось гневом в адрес авторов законопроекта. Например, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в Facebook, что Кабмин поддержал проект закона о НАБУ, в который с голоса была внесена поправка, увольняющая Сытника с должности директора НАБУ.

"По нашей информации, увольнение Сытника – личное решение Владимира Зеленского", - заявил Шабунин.

Он связал эту инициативу с началом расследования НАБУ о закупке вакцин от COVID-19.

Также он пригрозил гневом "международных партнеров" и прекращением сотрудничества с МВФ. И называет это поворотным моментом - или же Зеленский выберет евроатлантический вектор (то есть, оставит Сытника), либо потеряет поддержку Запада, пойдет на союз с Россией, после чего его свергнет Майдан.

К слову, первая реакция международных партнеров на появление такого законопроекта тоже есть. Но пока она весьма сдержанна. Например, ключевой советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер в своем твиттере репостнул статью на тему "Зеленский стоит за подготовкой отставки Сытника" со смайликом в виде двух глаз, что свидетельствует о том, что он наблюдает за этой ситуацией.

Советник Байдена следит за ситуацией с Сытником. Скрин: Твиттер М. Карпентера

Кроме того, интересен пассаж министра юстиции в дискуссии, которая разразилась под его же сообщением об этом законопроекте в Facebook. Шабунин спросил у Малюськи, почему норму об отстранении Сытника в законопроект вносили с голоса на заседании Кабмина. На что Малюська ответил: "Эта норма уже месяц как обсуждается с МВФ, а не включили ее сразу по техническим соображениям - формулировка все еще в режиме досогласования и доработки внутри правительства, нужно было время определиться с фамилией и.о".

Доведут ли дело по Сытнику до конца

Впрочем, на самом деле пока непонятно - имел ли в виду МВФ на самом деле принятие законопроекта в котором прописано увольнение Сытника, либо просто законопроекта, который предусматривает разрешение коллизии с вердиктом Конституционного суда, а норму по Сытнику туда добавили по своей инициативе украинские власти.

В конечном счете это станет ясно реакции Фонда и западных посольств - публичной и кулуарной.

Мнения экспертов на этот счет разделились.

Одни считают, что вопрос с Западом согласован и на этот раз Сытнику придется уйти.

Адвокат, старший партнер адвокатского объединения "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец говорит "Стране", что такой законопроект авторства министра юстиции вообще не мог появиться без ведома западных кураторов.

"Мы прекрасно осознаем, насколько зависима украинская власть от Запада. Судя по отсутствию реакции посольств на появление этого законопроекта, их такой вариант устраивает. Скорее всего, Шабунин и другие "активисты" просто по традиции пытаются переложить весь негатив от этого решения на власть. Но я думаю, что Сытник надоел уже всем, своими коррупционными проделками, своими непрофессиональными расследованиями, сокрытием преступлений, которые стали очевидны уже даже нашим иностранным партнерам. И решение это принято не столько президентом Украины, сколько в самом обеспокоенном посольстве в мире", - считает Кравец.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник говорит "Стране", что момент для принятия решения по НАБУ выбран удачно.

"Пока Зеленский только пытается наладить отношения с новой администрацией США, созрел удобный момент для замены руководителя НАБУ. Скорее всего, увольнение Сытника все-таки уже одобрено и согласовано на всех уровнях, в том числе с западными партнерами. Для Запада фигура Сытника уже тоже стала слишком токсичной. Поэтому принятие этого законопроекта может быть определенным консенсусом власти и посольств. Кроме того, сам Зеленский тоже пытается закручивать гайки, что мы видим на примере закрытия телеканалов, открытия дел по Труханову, и в том числе и по этому законопроекту", - говорит Бортник.

"Вообще на НАБУ хочет иметь влияние президент через Кабмин. Убрать Раду, подвинуть "грантовиков", взять бюро под свое влияние. Пока американское посольство на пересменке, Зеленский пошел в наступление, чтобы расширить свое влияние на НАБУ. Но если еще протянуть своего кандидата на пост главы НАБУ по новым правилам получится, то вести обособленную политику в НАБУ под вниманием кураторов будет непросто", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

В тоже время источник "Страны" в "Слуге народа" сомневается, что с Западом согласовывали вопрос увольнения Сытника.

"Реакция Запада будет понятна после официального обнародования законопроекта. И мне трудно представить, что она будет позитивной. Вопрос лишь в том какого уровня негативной она будет - жесткой, с ультиматумами по разным вопросам, либо негативно-пассивной, как по Рябошапке в прошлом году, которого уволили, несмотря на просьбы западных послов. По ощущениям, сейчас по Сытнику хотят уже решить вопрос, потому что он уже пустился в авантюры, уверовав в свою безнаказанность. Что стоит одно уголовное дело по Олегу Татарову, которое просто высосали из пальца. Запад сейчас давит по многим моментам. И потому Сытника решили убрать, чтоб хоть как-то ослабить хватку. Кроме того, законопроект появился после прекращения миссии МВФ без результата по кредиту. Не исключаю, что на Банковой уже готовятся жить без кредита, а потому и не будут обращать внимание на требования оставить Сытника. Но все будет понятно после оглашение позиции Запада - как на нее отреагируют на Банковой и останется ли вообще эта норма в проголосованном законопроекте. Если будет политическая воля Зеленского, то голосов за законопроект в Раде будет с запасом", - говорит источник.