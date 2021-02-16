На днях и.о. министра энергетики Юрий Витренко направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением сменить руководств "Нафтогаза" и прекратить контракты с членами набсовета компании.

В качестве главных аргументов Витренко приводит, якобы, срыв НАКом планов по добыче газа в стране и финансовые нарушения в "Нафтогазе", которые подтвердила Госаудитслужба (на сумму 75,5 млрд гривен).

Попросту говоря, Витренко сейчас предлагает уволить своего бывшего шефа - главу НАКа Андрея Коболева и едва ли не разогнать "Нафтогаз".

Что, с одной стороны, может поясняться старыми обидами и банальной местью. Ведь в свое время именно Коболев поспособствовал уходу Витренко из "Нафтогаза". Причем, Юрия Юрьевича фактически выставили за дверь даже без выходного пособия (за деньги он затем еще долго судился, но сумел выбить компенсацию в 4 млн долларов только под свое назначение в Минэнерго).

Впрочем, есть и другие версии.

К примеру, что на противостоянии с Коболевым Витренко пытается заработать дополнительные баллы в парламенте.

"Витренко играет на теме "монополиста "Нафтогаза", который задирает ценник на газ для людей. И хотя сам он - из "нафтогазовских", сейчас, якобы, кается и требует справедливости. Но на самом деле ему нужны голоса в Раде под утверждение в Минэнерго. И, выходя на тропу войны с Коболевым, он рассчитывает заручиться поддержкой депутатов, недовольных "антинародным "Нафтогазом", - считает соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Еще одна версия - Витренко фактически используют как "таран", чтобы, если и не сменить руководство НАКа, то, как минимум, ослабить его "самостоятельность".

"Хотят снести всю эту надстройку и поставить у руля "Нафтогаза" более лояльных людей", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. Причем, тут столкнулись интересы разных групп влияния, начиная с ОП и заканчивая Ахметовым и Коломойским, которые сейчас как раз активно делят энергорынок.

"Страна" разбиралась как Витренко собирается разогнать "Нафтогазе".

"Два альфа-самца в одной стае не уживаются"

О конфликте Витренко с Королевым мы уже подробно писали.

В мае прошлого года Юрий Витренко выступил с громкими заявлениями - разоблачениями по поводу своего увольнения из НАКа (формальным поводом для увольнения стало сокращение должности исполнительно директора, которую он занимал).

"Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом. Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе", - отметил тогда Витренко.

Он дал довольно нелестную оценку своему бывшему шефу - Андрею Коболеву и даже назвал его "голым королем".

"Он паразитирует на достижениях других. Он говорит то, что от него хотят услышать нужные ему и его патронам люди, хоть он и не собирается это делать. При этом он пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться над неугодными, обосновывая это необходимостью защищаться "от врагов", - заявил Витренко. И добавил: "Имидж Коболева - это одежды из сказки о голом короле".

Но к моменту увольнения Витренко, его конфликт с Коболевым длился уже несколько лет, - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Там было несовпадение позиций по целому ряду вопросов. К примеру, Витренко был приверженцем более плотного сотрудничества с Кабмином, а Коболев - полностью прислушивался к иностранцам - в набсовете и не только. Также был конфликт по линии "Укрнафты" (часть активов контролирует Коломойский - Ред). Витренко (его на тот момент считали человеком Коломойского -Ред.) выступал за выход НАКа из нефтяного подразделения компании, а Коболев не хотел его терять. Плюс Витренко лоббировал инвестиции в газодобычу, а Коболев был сторонником оптимизации расходов и максимального увеличения прибыли", - говорит Рябцев.

Также никто особо не скрывал личное противостояние. Фактически после прихода к власти Зеленского был момент, когда у Витренко появились реальные шансы занять кресло главы НАКа. Но западное лобби Коболева оказалось сильнее, а Витренко сделал ставку на Коломойского, и в итоге - проиграл. Причем, Витренко еще долго судился с "Нафтогазом" за деньги, и получил 4 млн долларов (в том числе, часть невыплаченной премии за победу в Стокгольмском арбитраже) в аккурат под назначение в Минэнерго.

Теперь же, как считает Рябцев, Витренко пытается "отыграться". "Это (попытка убрать из "Нафтогаза" Коболева - Ред.) - на 99% личное. Хотя, наверняка, ни одна сторона этого не признает. И Витренко, и Коболев - очень амбициозные, высоко себя ценят, и болезненно воспринимают критику. А два альфа-самца, как известно, в одной стае не уживаются", - говорит Рябцев.

"Собирает голоса в Раде"

Впрочем, как считает Дмитрий Марунич, личный фактор в нынешнем конфликте если и есть, то он явно не главный.

"Витренко амбициозный, но не настолько, чтобы сейчас мстить за старые обиды. Тем более, что у него есть куда более важный "проект" - Минэнерго, полноценным главой которого он очень хочет стать. А в перспективе, возможно, и кресло вице-премьера.

Но для этого нужны голоса в Раде, которые никак не набираются (напомним: парламент уже дважды "прокатил" Витренко). В свете этого Витренко срочно нужны "свежие" решения для завоевания симпатии депутатов. И, не исключено, что "борьба против антинародного "Нафтогаза" позволит ему найти новых сторонников в Раде", — отмечает Марунич,

"Витренко очень хочет стать вице-премьером, но вот Рада его не хочет. Чтобы добрать голосов (части "слуг" и "Батькивщины") он сейчас и активизирует войну с Коболевым", - говорит Попенко.

"Выступая против Коболева, Витренко пытается "войти в доверие" к депутатам, которые за него потенциально могут проголосовать, и убедить их, что он - за реформы в "Нафтогазе". На которых особенно активно настаивает блок Тимошенко, выступая под лозунгом, что "Нафтогаз" нужно разогнать", - добавил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Причем, Витренко сможет эксплуатировать "фактор Коболева" как сейчас, при голосовании за него на должность министра энергетики, так и в последующем, когда встанет вопрос о назначении вице-премьером. "Ведь, понятно, что министр энергетики не сможет "разогнать "Нафтогаз" - полномочий не хватит. Разве что может обозначить свою позицию и "бомбить" бывшего работодателя в публичной плоскости. Но вот если Витренко станет первым вице-премьером, и тем более, если уйдет Шмыгаль и он будет и.о премьер-министра - ситуация резко меняется", — говорит Корольчук.

Между Ахметовым и Коломойским

Но есть и другие, более глубинные причины - почему Витренко пытается "разогнать "Нафтогаз".

"Витренко сейчас отстаивает интересы трейдеров, в том числе, иностранных. А те сильно недовольны политикой "Нафтогаза", который буквально обрезает им бизнес, в частности, не дает возможности закупать газ "Укргаздобычи" на бирже, оставаясь таким образом монополистов и диктуя рынку свои условия. По этой же причине пика направлена на только в сторону Коболева, но и в сторону некоторых членов набсовета, в частности, Ватерландера, которые в НАКе курирует газовое направление", - пояснил Корольчук.

По словам Корольчука, пока все действия Витренко - в русле интересов Ахметова (его компания YASNO в прошлом году вышла на розничный рынок газа, а ДТЭК является одним из крупнейших в стране газодобытчиком). Не исключено, что олигарх попытается воспользоваться окном возможностей, которе открылось на этапе смены власти в США, когда внимание американских кураторов к Украине ослабло, и завести в НАК своих людей.

Что же касается Коломойского, протеже которого считают Витренко, то тут ситуация неоднозначна. По крайней мере, по состоянию на сейчас, - утверждают наши источники.

По словам источника на энергорынке, Коломойский нашел общий язык с Коболевым, и, если и хочет что-то поменять в "Нафтогазе", то как-нибудь потом, как минимум, после того, как закончится процесс раздела "Укрнафты".

Он, собственно, уже запущен.

Стало известно, что НАК начал переговоры с акционерами группы Приват по поводу дальнейшей судьбы "Укрнафты".

В комментарии "Интерфакс-Украина" Коболев сообщил: "Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о последующих шагах по будущему Укрнафты. Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", – заявил Коболев.

"То есть, Коломойскому важно, чтобы этот процесс прошел в его интересах, и у него осталась доля в нефтегазовом блоке. Хотя изначально был вариант, что "Укрнафта" вообще отправится на приватизацию. Но пресловутое "окно возможностей" пять таки позволяет все переиграть. Поэтому я не уверен, что подконтрольная Коломойскому группа депутатов и в этот раз даст голоса за Витренко", - говорит Корольчук.

Но вот в будущем, когда вопрос с "Укрнафтой" будет улажен, планы Коломойского могут поменяться.

"Окном возможностей" могут заинтересоваться и у Зеленского, где уже оформляется пул кураторов энергорынка (в частности, по слухам, неформальным куратором "Энергоатома" стал Сергей Шефир).

И попытаются оперативно сменить руководств НАКа. Тем более, если Украина останется без кредита МВФ, то и его требования по "независимости "Нафтогаза" уже можно не выполнять.

Впрочем, пока способов сместить Коболева и набсовет НАКа немного, так как у руководства НАКа есть действующие контракты.

"Того же Коболева, в теории, пытаться уволить можно, но с выплатой огромных компенсации и путем проведения решения через набсовет, которое весьма сомнительно. Но есть "обходные пути", к примеру, начать расследование и на его время отстранить Коболева", - отмечает Рябцев.

Витренко в своем письме Шмыгалю предлагает "зацепиться" за уже найденные нарушения.

В частности, провал по газодобыче (вместо ожидаемых 18,2 млрд кубометров газа в 2019 году, и не менее 20,1 млрд в 2020 году, в бизнес-плане НАКа — 15 млрд и 14,9 млрд кубов соответственно, а в прогнозах НАК ожидает сокращения добычи до 9,9-12,5 млрд кубов в 2025 году), выявленные Госаудитслужбой финансовые нарушения (на 75,5 млрд гривен), нарушения по линии Офиса крупных налогоплательщиков в "Укртрансгазе" (на 37,3 млрд, которые привели к занижению дивидендов НАКа на 35,2 млрд) .

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.