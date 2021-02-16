В Украине хотят вновь сажать за неуплату налогов. В начале февраля парламент принял в первом чтении законопроект №3959-1, который прописывает законодательную базу для старта работы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

О последнем мы уже детально писали - эта структура должна заменить налоговую милицию и отдел "К" СБУ (по борьбе с экономическими преступлениями), а также получить полномочия и других силовых структур в области финансов и экономики.

Новый проект вносит сразу несколько изменений в административный и уголовный кодексы. Самое скандальное — ужесточение статьи 212, которая сейчас предусматривает штрафы за неуплату налогов.

Теперь же предлагается вернуть и тюремный срок.

Стоит отметить, что тюрьма за налоги в Украине уже существовала в прошлом. Но затем, во времена президентства Виктора Януковича, тюрьму убрали, оставив только штрафы.

"Раньше были реальные сроки за уклонение от уплаты налогов, люди годами сидели с СИЗО, платили огромные взятки. В итоге эту статью гуманизировали, убрав тюремный срок. Но сейчас мы буквально возвращаемся в прежнюю эпоху и даже хуже. Так как в новой интерпретации даже не нужно доказывать злой умысел в неуплате налогов. То есть, нашли налоговый долг, - и уже можно открывать уголовные дела", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Будет полный беспредел. С учетом того, как у нас работает фискальная система, уголовные дела на бизнес можно будет открывать пачками. Ну, или придется договариваться. То есть, новый проект, если его примут, это по-сути, коррупционная схема на миллионы. Так сказать, сначала создали БЭБ, а теперь - кормушку для него", — добавил глава движения SaveФОП Сергей Доротич.

"Страна" разбиралась, зачем власти хотят вернуть уголовку за налоги и как будет работать новая схема.

Вперед, в прошлое

Напомним: уголовное наказание за уклонение от налогов - не новость для Украины, такое у нас уже было. Но статью 212 УК гуманизировали в 2012 году.

Тюремное заключение убрали, при этом повысили штрафы за неуплату налогов и ввели конфискацию имущества.

"Аргумент - налоговики слишком сильно злоупотребляют возможностью выписать реальный срок даже за небольшую налоговую недоимку. Вот как звучала формулировка о необходимости "гуманизировать" эту часть УК:

"Отечественное законодательство характеризуется необоснованно завышенным уровнем криминализации правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, что является препятствием для развития предпринимательства, а также выступает причиной недополучения государственным бюджетом Украины надлежащего возмещения вреда, причиненного противоправными действиями в указанной сфере. Так, неоправданно широкий круг законодательно установленных оснований для применения наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений в экономической сфере не способствует возмещению осужденными причиненного ими ущерба. Кроме того, нередки случаи злоупотреблений правоохранительными органами при привлечении предпринимателей к уголовной ответственности".

Как это работало на практике? Как только налоговая выписывала ППР-ку (податкове повідомлення-рішення) о неуплате налогов возле "порога", достаточного для квалификации по ч. 2 ст. 212 УК (а именно это частью предполагалось уголовное наказание в виде ограничения свободы), автоматически регистрировалось уголовного производства за уклонение от налогообложения.

По факту перед бизнесменом было два пути: попробовать судиться, но при этом иметь риск сесть в тюрьму, либо же заплатить начисленную фискалами недоимку и таким образом закрыть вопрос. Многие принимали решение пойти по второму пути, бюджет наполнялся, все были "довольны". Если предприниматель платил обязательства добровольно до вручения уведомления о подозрении, он освобождался от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 УК Украины", — пояснил адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский.

То есть, по факту работал конвейер по выбиванию из бизнеса денег. Поэтому эту статью в итоге решили гуманизировать.

Сроки за ЕСВ и НДС

Но теперь законодатели включили задний ход, и снова хотят сажать за неуплату налогов. Об этом говорится в проекте закона №3959-1, который Рада приняла в первом чтении в начале февраля.

Как указано в пояснительной записке, он разработан в рамках создания в Украине нового ведомства - Бюро экономической безопасности. Чтобы обеспечить законодательную базу для его работы, якобы, нужно внести ряд изменений в административные и уголовный кодексы.

Основное изменение - это криминализация статьи 212. Причем, в новом законопроекте предлагается ввести уголовку за уклонение от уплаты не только налогов, но также "сборов и платежей". То есть, по-сути, неуплата любых сумм в государственный или местные бюджеты, Пенсионный фонд уже подпадает под статью. Таким образом, в случае принятия проекта, уголовка может светить, к примеру, за неуплату ЕСВ. Оговоримся - статья 212 УК распространяется не на все налоговые недоимки, а только на те, которые стартуют от 3,4 млн гривен. Но такую, на первый взгляд, значительную сумму, "заработать" не так сложно, как кажется на первый взгляд. Ведь на налоговые недоимки начисляют штрафы и пеню, и в итоге долги растут как снежный ком.

Тюремное заключение за неуплату налогов по статье 212 в новой версии - до 7 лет. Причем, криминализируются все части этой статьи - от само легкой до "тяжелой".

Так, если речь идет о неуплате налогов и сборов в "значительных" размерах (от 3,4 млн), предусмотрено два варианта: штраф в 5-7 тысяч необлагаемых минимумов, а это 119 тысяч гривен (его тоже повысили, действующий штраф -3-5 тысяч необлагаемых минимумов - 85 тысяч гривен ) или арест на 6 месяцев, плюс запрет занимать определенные должности на срок до 2 лет.

Если уклонение от налогов — "по предварительному сговору", и речь идет о неуплате налогов в "больших размерах" (5,7 млн), то наказание уже другое: штраф (его предлагается повысить с 5-7 тысяч необлагаемых минимумов до 7-10 тысяч, а это 170 тысяч гривен) или тюремный срок до 5 лет. Хотя в действующей редакции - только штраф.

За умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей на сумму от 7,9 млн грн. (или в случае совершения преступления лицом, ранее судимым за уклонение) штраф увеличивается с 255 тысяч до 425 тысяч гривен и теперь возможно лишение свободы до 7 лет.

"Во всех перечисленных выше случаях сегодня предусмотрены только штрафы, лишение права заниматься определенными видами деятельности на срок до трех лет, и только по наиболее тяжкой- третьей части -предусмотрена конфискация имущества. Теперь все становится жестче, и возвращение практики автоматического возбуждения уголовных дел с "подвешиванием" предпринимателей перед риском сесть в тюрьму неизбежно", - говорит Радзиевский.

Также в новом проекте появляется еще одна часть статьи 212 - о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость. В ней указывается, что незаконное получение возмещения НДС или даже подача "незаконного" заявления на возмещение караются штрафом в 50 необлагаемых минимумов или общественными работами на 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или заключением до трех лет.

Эти же действия, совершенные повторно или организованной группой лиц — штраф в 50-100 необлагаемых минимумов или тюремный срок до 5 лет. В зависимости от суммы незаконно полученного возмещения, тюремный срок может увеличиваться до 12 лет.

"Все, что нужно знать об этой статье, это то, что теперь данное преступление сопоставимо с умышленным убийством (от десяти до пятнадцати лет лишения свободы). Что безусловно не является нормальной практикой, поскольку человеческая жизнь является большей ценностью, чем любые финансовые активы", - считает Радзиеский.

Экономическое НАБУ

Отдельно стоит отметить полномочи БЭБ в деле выбивания налогов.

"Директору БЭБ предоставляется право налагать предварительный арест на имущество или средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Такие меры применяются сроком до 48 часов. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее чем в течение 24 часов, прокурор обращается к следственному судье с ходатайством об аресте имущества (сейчас такое право есть только у директора НАБУ по уголовным производствах относительно коррупционных преступлений). Что это означает? Что директор БЭБ получает беспрецедентные полномочия по давлению на предпринимателей, которые будут находиться в его поле зрения", - говорит Радзиевский.

Детективы БЭБ по разрешению следственного судьи смогут проводить такой вид негласных следственных действий, как мониторинг банковских счетов - банк могут обязать предоставлять в текущем режиме информацию об операциях, осуществляемых на одном или нескольких банковских счетах (сейчас такое право есть только у НАБУ по уголовным производствам о коррупционных преступлений). Фактически это означает онлайн доступ к счетам любого бизнеса. "Понимая, как эта информация может распространяться, можно смело говорить о повышении уязвимости каждого предпринимателя, который попадет в поле зрения нового органа", - добавил Радзиевский.

При этом в проекте появилось несколько пунктов, которые защищают самих бэбовцев, — говорит Кравец.

Речь идет о следующих пунктах:

за незаконное использование названия и знаков принадлежности БЭБ — штраф в 17-85 тысяч гривен

pа посягательство на жизнь директора БЭБ - тюремное заключение до 15 лет.

"То есть, если срока за налоговые нарушения вам покажется мало, могут инкриминировать еще и "заговор" против БЭБ", - говорит Кравец.

"Насчитатют долги и пришьют срок"

На первый взгляд, тюрьма за налоги угрожает только недобросовестным плательщикам, а честному бизнесу бояться нечего. Сторонники "закручивании гаек" говорят, что, в Украине и так постоянный недобор по налогам, а не платят, в том числе, и из-за лояльного законодательства.

"Если компания ведет бизнес честно, и платит все налоги, то она не понесет ущерба от предлагаемых жестких санкций. Поэтому на бизнесе, в частности, застройщиках, которые выстаивают новую прозрачную бизнес-модель, принятие данного закона вряд ли как-то отразится", - считает основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

Но многие юристы, и предприниматели уверены, что риски есть - и для нарушителей, и для законопослушных плательщиков. А под БЭБ создается новая "кормушка".

"Интересно, что, по-сути, уже даже не нужно указывать злой умысел уклонений от уплаты налогов - достаточно самого факта недоимки. А так как недопоступление налогов может трактоваться двояко, уголовное дело при желании можно будет открыть буквально на любую компании или ФОП - было бы желание. Это позволит работникам БЭБ создать новую коррупционную схему", - считает Кравец.

"Вместо экономического либерализма, под лозунгом которого "Слуга народа" пришла к власти, украинцам еще больше закручивают гайки. За уклонения от уплаты налогов сейчас можно привлечь, без преувеличение любого - как говорится, был бы человек, а статья найдется. Даже сам факт упрощенки уже может стать поводом для открытия дела - не уклоняется ли итаким образом бизнес от налогов. Плюс - посмотрите, как работают наши базы и реестры, постоянно какие -то сбои. Я уже две недели хожу, как на работу, в один из государственных банков, где открыты счета SAVEФОП - постоянно вылетают данные о руководстве и приходится все заполнять заново. В налоговой электронной документации бардака также хватает, поэтому и ошибок немало. Что также могут использовать как повод, чтобы кошмарить бизнес. Если этот проект примут, предпринимателю будет проще вообще не платить налогов и работать в черную, договариваясь к "крышей". Ведь в этом случае меньше рисков, что тебя поймают", - резюмировал Доротич.

"Тут ко второму чтению готовится законопроект 3959-1 о внесении изменений в административный и уголовный кодексы. Повод уважительный - создание Бюро экономической безопасности Украины, которому надо расширить поле для деятельности.

Под это дело даже вновь "криминализировали" 212 статью - и снова готовы сажать за неуплату налогов. До семи лет. Почти как за убийство. В первом чтении 3 февраля аж 239 депутатов проголосовало. Инициаторы - четыре нардепа от Слуг.

Что забавно, декриминализировали эти статьи 9 лет назад по инициативе (не при детях будет сказано) Януковича.

А Портнов, в пояснительной записке к законопроекту, тогда писал, что "значительная часть случаев незаконного влияния на предпринимателей со стороны представителей правоохранительных органов связана с тем, что действующий кодекс предоставляет возможность необоснованного и безосновательного применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно признавал эту особенность отечественного законодательства такой, что не соответствует общепризнанным демократическим стандартам и принципа верховенства права".

Но у нас же целое Бюро создают, им же потом носки по 375 грн нужно будет покупать, а если полномочий нет, то какие носки?

Вряд ли отправленный в тюрьму бизнесмен пополнит казну налогами и вряд ли такая государственная политика будет способствовать развитию экономики инвестициям. И я здесь не защищать тех, кто не платит. Все помним: заплати налоги и спи спокойно. Но мне неспокойно от того, что любое наступление на бизнес и любое усиление полномочий правоохранителей это движение в сторону диктатуры, а не демократии. Только сильный бизнес толкает развитие экономики и конкурентоспособности. Только сильный бизнес может оппонировать государству и совместно искать баланс интересов капитала и интересов общества. А когда тебе в любой момент могут насчитать налоговый долг, а потом ещё и посадить на 3-7 лет, то как-то разговора на равных не получится", - написала на своей странице в Фейсбуке совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.