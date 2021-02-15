Уже на этой неделе в Верховной Раде вынесут на голосование скандальный законопроект, который разрешит украинцам владеть огнестрельными пистолетами.



Речь идет о проекте закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", который подготовлен депутатами от "Слуги народа".



В конце января его одобрил профильный комитет Верховной Рады – проект рекомендован к принятию за основу. Закопроект вынесут на голосование уже в этот четверг.



А это значит, что все идет к легализации огнестрельного оружия в Украине.



"Страна" разобралась, что предполагает этот законопроект, и какие последствия может повлечь его принятие.

Оружие для "домашнего использования"

Необходимость принятия этого закона нардепы объясняют тем, что огнестрельное оружие позволит гражданам защитить свою жизнь и здоровье "от преступных посягательств". А для этого нардепы предлагают дать право украинцам владеть короткоствольным огнестрельным оружием – пистолетами и револьверами.



При этом важно отметить, что законопроект не легализирует применение оружие – только хранение. То есть, иметь пистолет дома можно, но выходить с ним на улицу и стрелять – нельзя.



Для этого нужно будет еще принять специальный отдельный закон, который урегулирует уже не только владение, а и ношение оружия. Законодатели прямо прописывают это в законопроекте – правда, не уточняют конкретные сроки подготовки соответствующего документа. Но в любом случае, до принятия специального закона ношение револьверов и пистолетов все равно будет запрещено.

А до тех пор огнестрельное оружие останется лишь для "домашнего использования".

"По сути, этот законопроект – первый шаг к легализации короткоствольного огнестрельного оружия", – анализирует адвокат Ростислав Кравец. – Хоть пока пистолет нельзя будет носить с собой. Оно может храниться только дома и защищаться им можно тоже только дома. Нельзя его носить с собой. То есть, пока это несколько "обрезанное" право владения оружием: храни пистолет, но не носи. Видимо, это будет следующим этапом. А пока законодатели хотят посмотреть, к чему приведет разрешение на продажу оружия, и если не будет эксцессов, пистолеты разрешат не только хранить, а и ходить с ними".

То есть, пока что практическая плоскость применения огнестрела остается очень узкой: из пистолета можно будет стрелять только у себя дома. Например, владелец сможет защититься, если в жилье проникнут грабители. И то – с рядом оговорок.

В законе отмечается, что использовать огнестрельное оружие можно только после предупреждения, за исключением случаев, когда промедление создает "непосредственную небезопасность" для владельца оружия. Запрещено использовать огнестрелы против женщин "с явными признаками беременности", лиц с инвалидностью, несовершеннолетних (кроме группового нападения), а также против работников правоохранительных органов, военнослужащих во время исполнения служебных обязанностей, кроме случаев осуществления теми действий, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Также предписано, что тот, кто использовал оружие и причинил телесные повреждения, обязан вызвать скорую помощь и Нацполицию.

Но если какое-то из этих условий нарушено, ответственность теоретически может грозить и владельцу оружия – за необоснованное применение огнестрела.

"Главным аргументом в пользу нарезного оружия была и остается охрана частной собственности. И тут неплохо бы довести до ума положения 36-й статьи УК Украины, введя в оборот формулу "защита всегда законна". Суть ее в том, что стрелявший должен освобождаться от любой ответственности, если злоумышленник вторгся на территорию его частной собственности. Осознание того факта, что проникновение в чужой дом смертельно опасно, отобьет у преступника всякое желание заниматься подобными глупостями", – анализирует адвокат Максим Могильницкий.



Хотя адвокат Владимир Клочков утверждает, что в случае применения оружия для собственной безопасности при неотложных обстоятельствах, владелец оружия не рискует понести ответственность за выстрел.

Кому какое оружие можно будет хранить

Сегодня украинцам запрещено владеть короткоствольным огнестрельным оружием – пистолетами и револьверами. Можно покупать только длинноствольное оружие – гладкоствольное охотничье ружье или нарезную винтовку и карабин, и только украинцам старше 21 года.

Теперь же депутаты предлагают разрешить владеть короткоствольным огнестрельным оружием (категория С) гражданам, которым исполнилось 28 лет. Но есть ряд условий. Они не должны иметь медицинских противопоказаний и судимости. Еще обязательный пункт – чтобы эти лица не привлекались к админответственности в течение последнего года и не менее 5 лет законно владели другим гражданским огнестрелом.

Оружие категории А - автоматическое огнестрельное оружие - физлицам будет запрещено приобретать. А юрлицам - только для тиров и стрельбищ (на этот вид деятельности необходимо будет получить специальную лицензию) и не более 5 единиц одной модели.

Оружие категории В (травматы) будет позволено покупать гражданам Украины, которые достигли возраста 21 год и которые не привлекались к админответственности более 2 раз.

Право на получение оружия категории D (длинноствольным огнестрельным) можно будет владеть после 18 лет.

Последняя категория E - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие) будет разрешено иметь лицам старше 25 лет.

Реестр владельцев оружия непонятно за какие деньги

Одной из ключевых новаций проекта является создание специального Реестра владельцев оружия, вести который будет Министерство внутренних дел. Вся информация о наличии и приобретении оружия будет храниться в реестре 30 лет. И будет иметь частично ограниченный доступ.

Но есть одно "но". Депутаты не просчитали, во сколько создание и ведение такого реестра обойдется госбюджету.

"Депутаты не подготовили экономическое обоснование по стоимости администрирования этого реестра. То есть, непонятно, в какую сумму вообще выльется имплементация закона государственному бюджету", – сообщает Ростислав Кравец.



Всем владельцам оружия будут выдаваться удостоверения с указанием категории оружия. Для его получения необходимо будет обратиться в МВД с заявлением и пакетом документов. Среди них – медвывод ЛКК о том, что такому гражданину позволяется владеть оружием.

Еще одна новация – для получения удостоверения на владение оружием украинцы должны будут пройти курсы по обращению с оружием.

Но есть риск, что эта норма на практике будет соблюдаться не так, как планируют законодатели.

"Главный вопрос тут в контроле: кто будет следить за тем, посещает владелец оружия специальные курсы или нет? Есть опасения, что граждане просто будут покупать справки о прохождении этих курсов – точно так же, как покупаются в Украине справки о состоянии здоровья. А на фоне расформирования психдиспансеров в результате реформы Супрун, оружие может оказаться в руках людей, у которых его быть не должно", – отмечает Ростислав Кравец.

Отдельный вопрос – кому разрешат продавать оружие и какого происхождения будут предложенные огнестрелы. Здесь важно законодательно определить прозрачные лицензионные условия и следить за их выполнением.



"Получить разрешение на хранения оружия не составит проблемы. Проблемой будет покупка этого оружия, и перечень тех компаний, которым будет разрешено его продавать. Здесь могут быть коррупционные риски. Все будет зависеть от того, как будут прописаны лицензионные условия для продавцов", – отмечает Ростислав Кравец.

Наградное оружие непонятно за какие заслуги

Также интересно, что этим проектом депутаты хотят внести изменения в закон "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины", который содержит инструкции относительно круга лиц и оснований для награждения ведомственными поощрительными отличиями "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие".

По дисциплинарному уставу, ведомственными наградами могут быть награждены военнослужащие за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск (сил), укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Но законопроект упраздняет эти положения. Таким образом, создается ситуация, когда награждать можно будет кого угодно, на каких угодно основаниях и даже без каких-либо оснований.

Как пишет в своих выводах к законопроекту Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, это "нивелирует ценность указанных ведомственных знаков отличия и создает коррупционные факторы".

Юристы с этим согласны.

"Это тревожная норма. Она повлечет за собой дополнительные затраты бюджета и создаст коррупционные риски. Непонятно, на основании чего и кому будут вручать наградное оружие от государства", – отмечает Ростислав Кравец.

"Если не застрелит, так зарубит топором"

Мнения экспертов относительно легализации огнестрельных пистолетов кардинально расходится.

Мнения "за"

Как считает Ростислав Кравец, страшных последствий принятие законопроекта о легализации короткоствольного оружия не повлечет. Хоть эксперт и не исключает, что украинцы могут злоупотреблять правом хранить у себя пистолеты.



"На первом этапе могут быть злоупотребления, но не думаю, что это приведет к массовым домашним убийствам и всплеску преступности. Тут же дело не в оружии. Если у человека уже появился умысел на убийство, он жертву если не застрелит, так зарубит топором. И так в новостях видим, что недавно человек просто взял гранату, вышел на детскую площадку и взорвался", - отмечает Кравец.



Он приводит в пример Молдову, где легализовали короткоствольное оружие в 90-х.



"Уровень преступности там снизился, и не было скачка умышленных убийств. К тому же, нужно учитывать, что на территории Украины идет война. На руках у населения много незарегистрированного оружия. Более серьезная проблема – существующий уровень преступности в Украине, чем то, что дома у людей будет храниться пистолет", - считает юрист.

Владимир Клочков согласен, что легализация огнестрельного оружия будет способствовать уменьшению уровня административных и уголовных правонарушений. А гражданам обеспечит право на самозащиту.



"Если преступник будет понимать, что у потенциальной жертвы есть оружие, на психологическом уровне это сформирует у правонарушителя понимание возможного противостояния, которое, в свою очередь, делает преступление опасным и для самого нападающего", - полагает Клочков. И уточняет, что именно страх самих преступников получить отпор от жертвы будет способствовать снижению уровня преступности в Украине.



Кроме того, по его мнению, законодательное регулирование процесса регистрации, оборота, изъятия и прочих действий с огнестрельным оружием приведет к уменьшению теневого оборота оружия.

Мнения "против"



Однако Максим Могильницкий считает, что право на владение огнестрелом не обезопасит граждан – а даже наоборот, может стать дополнительным стимулом для преступников.



"Результаты многих психологических и социологических исследований свидетельствуют о том, что перспектива схлопотать пулю эскалации конфликта не препятствует. Скорее наоборот. Да и преступников возможность нарваться на вооруженную жертву совсем не отпугивает. Это ведь прекрасно! Бонусом к телефону и бумажнику можно пистолет заиметь", - анализирует юрист.



Кроме того, законопроект разрешит использовать короткоствольное огнестрельное оружие частным охранным фирмам. Здесь эксперты тоже видят риски, ведь в Украине подобные фирмы нередко используются при незаконном отжиме собственности и рейдерских захватах.

Категорически против легализации выступает и нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Просто новости за последние сутки: стреляли, расстреляли, застрелили. Согласитесь, стране очень не хватает легализации короткоствольного оружия. Чтобы точно знать, что половина принявших участие в пьяной ссоре, уже точно не примет участия во второй.

Пистолет в доме ничем не защитит вашу жизнь лучше, чем длинноствольное оружие. Если вы будете вынимать его из сейфа. И поставит под угрозу жизнь ваших близких намного быстрее, чем карабин, если храниться в сейфе не будет.

Так зачем же нужен закон о легализации короткоствольного оружия и кому он нужен?

Ну как кому? Рынок, ёмкостью в 10 миллионов единиц оружия. Возьмите, очень грубо, стоимость одной единицы в тысячу долларов. И получите размер пирога в 10 миллиардов. 10 миллиардов долларов. Дорого тысяча долларов за пистолет? Ок, посчитайте по 500$, пусть будет 5 миллиардов. Вот за ними и идёт охота, под басни о вашей безопасности, которая вдруг вырастет", - написал Бужанский в своем телеграмм-канале.

Оружием нельзя владеть "по приколу"

Отдельные опасения вызывает вопрос психологической устойчивости лиц, которые смогут получить право на владение оружием. Напомним, что для этого необходимо пройти медосмотр. Однако в украинских условиях такие справки легко покупаются и продаются. То есть нет гарантии, что пистолет не достанется психически неуравновешенному человеку.



"На сегодняшний день мы говорим скорее о покупке бланка с каким-то текстом и вашей фамилией. Настоящий медицинский осмотр всерьез проходят единицы. Если эта проблема не будет решена, то ни о каком оружии не может быть и речи. Процедуру необходимо ужесточить. А то нам только сумасшедших с легальными "стволами" не хватает для полного счастья", – полагает Могильницкий.



Кроме того, по мнению адвоката, "оружейный" закон должен содержать положения о праве на ношение огнестрела категориями лиц, чья профессиональная деятельность связана с повышенной опасностью. Речь о тех же правоохранителях, судьях, журналистах, адвокатах и многих других.



"Оружие – не игрушка, но дополнительная ответственность. И перед обществом, и перед самим собой. Того, кто желает им владеть, следует на законодательном уровне обязать учиться пользоваться оружием и регулярно оттачивать навыки. Кроме того, счастливый обладатель "короткоствола" должен быть законопослушным гражданином. Никаких проблем с законом, включая и нарушения ПДД. Два привлечения к административной ответственности в течение года – отмена разрешения. Привлечение к уголовной ответственности – приостановление действия разрешения. Осуждение за любое преступление – отмена разрешения. Тогда граждане поймут, что оружием нельзя владеть "по приколу", – уверен Максим Могильницкий.