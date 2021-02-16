Офису президента опять не удалось собрать голоса за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко полноценным главой министерства плюс первым вице-премьером.

Не решившись на третью попытку, Банковая решила пойти обходным путем, вернув полномочия "временщикам", сокращенные недавно принятым законом. Но парламент на эту уловку не клюнул. Хотя определенные полномочия и.о.министра Витренко все же получил.

Подробности - в материале "Страны".

Переменная полярность

Мы писали, что ОП дважды не удалось провести Витренко на двойную должность из-за противодействия серьезных групп влияния внутри президентской фракции "Слуги народа".

Сперва в деле назначения Витренко ОП поддержала группа совладельца группы "Приват" Игоря Коломойского. В политических кругах на тот момент считали, что эта кандидатура устраивает олигарха в энергетических раскладах. Действительно, многие депутаты и во фракции СН, и в депутатской группе "За будущее", ориентирующиеся на Коломойского в своей деятельности, проголосовали за Витренко.

Но в президентской фракции отказались это сделать часть депутатов из группы влиятельного на таможне бизнесмена Ильи Павлюка, а также председатель парламента Дмитрий Разумков и его люди, некоторые прозападные депутаты. "Павлюков" считают конкурентами группы Коломойского во фракции и вообще политике.

Спикер объяснил свою позицию нежеланием Витренко отказываться от огромной премии за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, что плохо выглядит в глазах общества, а также подходами кандидата в тарифной политике. В парламентских кулуарах, впрочем, говорили о сближении Разумкова с владельцем корпорации СКМ Рината Ахметова - конкурентом Коломойского в энергетике, а также оппонентом Витренко главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.

В общей сложности за Витренко набралось только 186 голосов (при том что формальная численность фракции СН - 246 "штыков"). Тем не менее, его завели в правительство и.о.главы Минэнергетики. Но в этом статусе нельзя полноценно руководить министерством из-за нового закона (на что сразу стал жаловаться Витренко), да и срок пребывания у "временщика" - только 30 дней.

Новое голосование показало, что "полярность" сторон изменилась.

Группа Коломойского теперь была против назначения Витренко (как раз в этот момент из фракции выдавливали видного представителя группы Александра Дубинского, попавшего под американские санкции). Зато "за" стала группа Павлюка, которая захотела обменять поддержку на "хлебные" должности в парламентских комитетах. Вне фракции СН кандидатуру поддержали депутаты, ориентирующиеся на Ахметова.

Принципиально расклад голосов это не изменило.

Хотя поддержать Витренко просил лично президент Владимир Зеленский, а в сборе голосов участвовал глава ОП Андрей Ермак. Но кандидатура Витренко собрала в сессионном зале только 204 голоса депутатов. Отказались поддержать вместе с людьми Коломойского мини-группа Разумкова с ним самим, депутаты, на которых оказывает влияние министр внутренних дел Арсен Аваков.

Важно: оба провала произошли на фоне слухов, что Витренко двигают в ОП не просто так, а на него есть виды как нового премьер-министра. В принципе Шмыгаля тоже привели к премьерскому креслу, сначала проверив на должности вице-премьера-министра развития общин и территорий в Кабмине Алексея Гончарука. Аналогия напрашивалась сама собой, хотя официального подтверждения подобным подозрениям не было.

"В нем увидели конкурента те, кто сам бы хотел занять пост главы правительства. Поэтому за назначение Витренко не дала голосов фракция "Батькивщины" Юлии Тимошенко, против был и Арсен Аваков, у которого, как говорят мои источники, амбиции занять минимум место первого вице-премьера, сохранив руководство МВД", - объясняет политолог Руслан Бортник "Стране".

Впрочем, по его мнению, слухи в отношении Витренко могли повлиять на настроения и простых депутатов. "Кто-то из них мог подумать: "А какая моя выгода от назначения кандидата в премьер-министры? Со мной не договорились, поэтому я не буду за Витренко голосовать", - допускает эксперт.

Критики остались при своих

С момента второго провального голосования отношение к Витренко во фракции остается неоднозначным. Внутрифракционная группа Коломойского по-прежнему хочет его "сбить", о чем наглядно говорит поток критики в его адрес.

Витренко, впрочем, сам дает повод для злословий. "Страна" писала, например, что и.о.министра энергетики высказался за закрытие Восточного горно-обогатительного комбината в Желтых Водах (единственного в Украине предприятия по добыче урановой руды и уранового оксидного концентрата, который используется для производства ядерного топлива), а его рабочим-де будет лучше уехать на заработки в Польшу.

В ответ народный депутат Дмитрий Черный (СН), избранный как раз в мажоритарном округе, куда входят Желтые Воды, написал на своей странице в Фейсбуке, что ураново-добывающая отрасль - это энергетическая "безопасность" страны. "А идеологам уничтожения отрасли хочу сказать одно. Идите сами выращивайте свои бананы и освободите место для тех, кто готов развивать предприятия, а не закрывать их", - заявил нардеп, который, впрочем, и ранее не поддерживал назначение Витренко.

Огонь критики разожгло и заявление Витренко, что украинцы должны платить за газ внутренней добычи в два-три раза больше, чем его себестоимость, якобы чтобы обеспечивать субсидии малоимущим согражданам, а еще поддерживать на плаву "Нафтогаз".

Такие высказывания не прибавили ему поддержки в президентской фракции.

"Назначенный в обход Верховной Рады и.о. министра Витренко не совершил ни одного политического действия, которое избавило бы его от негативного шлейфа", — констатировала "Стране" народный депутат Нелли Яковлева (СН), дважды не голосовавшая за кандидата. До избрания в Раду она вместе со спикером Разумковым и представителем правительства в Раде Василием Моканом были совладельцами "Укрaинcкoй пoлиткoнcaлтингoвoй группы".

А вот группа Павлюка, похоже, готова снова поддержать эту кандидатуру. Во всяком случае, народный депутат Олег Марусяк (СН), которого собеседники во фракции причисляют к ней, заверил издание, что будет голосовать за Витренко.

"Я поговорил с ним: он грамотный человек, понимает, слушает. По крайней мере, пока за него не проголосовали, слушает, а там посмотрим", - отметил народный депутат Марусяк (СН), затруднившись предсказать, хватит ли голосов на этот раз.

Собеседник в депутатской группе "Доверие", дважды помогавшей СН голосами за Витренко, говорит о готовности поддержать его снова.

Но в целом ситуацию с голосами он назвал "сложной".

Дефицит полномочий

В комментарии "Стране" замглавы фракции СН Евгения Кравчук сообщила, что пока пока нет точной информации, когда снова внесут кандидатуру Витренко. По ее словам, опрос членов фракции СН на его счет еще не проводился, но Кравчук не верит, что на этот раз монобольшинство сможет самостоятельно его назначить. "Я готова проголосовать и в третий раз, как и большинство коллег по фракции. Но очевидно, что нужны и "внешние" голоса для результативного голосования", — сообщила она "Стране".

При этом глава парламентской фракции "Голоса" Ярослав Железняк спрогнозировал новую попытку проголосовать на пятницу, 19 февраля. Причем, он считает, что этот заход Витренко в Раду будет "счастливым".

Источники во фракции СН, тем временем, уверяют, что голосов за это назначение набирается недостаточно.

Похоже, это правда. Вместо третьей попытки протащить желанную кандидатуру Банковая попробовала снова наделить и.о. министра полномочиями, сравнимыми с полноценными министрами. Об этом шла речь в законопроекте №4531 об изменениях к законодательству о госслужбе, а поправки, применимые к Витренко, принадлежали представителям СН.

Тем не менее, в этой редакции проект не прошел, хотя вообще собрал 289 голосов депутатов, заново запустив конкурсы в госструктурах.

Как рассказала соавтор народный депутат Алена Шкрум ("Батькивщина"), и.о. министра предоставили возможность в течение 60 дней подписывать приказы и распоряжаться финансами по линии министерства, прежде всего, закрывая острый вопрос задолженности по зарплатам.

"Офис президента кричит, то нужно вернуть и.о. министра все полномочия, кто-то говорит, что нужно оставить все, как сейчас (то есть совсем без полномочий - Ред.), часть поправок были компромиссными, и их приняли", - рассказала народный депутат Шкрум "Стране".

Еще одна принятая поправка народного депутата от СН Вячеслава Рублева заслуживает внимания в контексте Витренко: если кандидат на должность министра отклонен Радой, то его нельзя сделать исполняющим обязанности. "Поправка не имеет обратной силы. Но если кандидатуру Витренко еще раз внесут в сессионный зал и провалят, то и.о. главы Минэнергетики ему уже не быть", - комментирует народный депутат Шкрум ("Батькивщина").

Витренко не дают укрепиться в правительстве и ломают его политические перспективы.

"После голосования даже не за его кандидатуру, а за технический закон, связанный, однако, с Витренко, очевидно, что его шансы занять премьерский пост мизерные, несмотря на желание ОП. Более того, попытка не мытьем, так катаньем укрепить Витренко в Кабмине, вопреки позиции парламента, усугубила кризис доверия между Радой и Банковой. Уже дело не в самом Витренко: депутаты хотят, чтобы ОП и правительство договаривались с ними о кабминовских кадрах, перепрыгнуть через головы Рады не получится", - резюмирует политолог Бортник.