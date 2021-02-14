На днях в Минэнерго состоялось совещание по Восточному горно-обогатительному комбинату, которое вызвало большой резонанс.

"Страна" уже писала об этом совещании. Оно запомнилось, в частности, скандальными высказываниями и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко о судьбе самого предприятия и его рабочих.

Витренко, которого сейчас Офис президента пытается провести через Раду на пост первого вице-премьера, выступил за ликвидацию предприятия, а рабочим посоветовал уезжать на заработки за границу.

Казалось бы такая постановка вопроса и вообще вся ситуация вокруг Восточного ГОКа выглядит полностью абсурдной. Потому что это единственное в Украине предприятие по добыче урановой руды и уранового оксидного концентрата (который используется для производства ядерного топлива), а половина всей электроэнергии в Украине производится атомной генерацией.

Но при этом предприятие уже давно находится в кризисе - падает добыча на урановых шахтах, а горнякам хронически задерживают зарплаты, из-за чего они уже не раз выходили на акции протеста.

И как раз сейчас, по словам главы Независимо профсоюза Михаила Волынца, шахтеры снова собираются "на Киев".

В тоже время, проблемы Восточного ГОКа носят системный характер и связаны они с переориентацией украинских АЭС на американское ядерное топливо. Продукция Восточного ГОКа используется для производства ТВЭЛов - российского ядерного топлива. Эти поставки продолжились даже после 2014 года (правда, идут они через Казахстан). Кроме того, имелись планы создания производства ядерного топлива внутри Украины. Это должен был быть совместный проект России и Украины. И, в таком случае, уран с Восточного ГОКа был бы однозначно востребован.

Но после 2014 года эти планы рухнули, Украина стала наращивать поставки американского ядерного топлива, но для его производства наш уран не нужен из-за высокой цены.

Подробнее - в статье "Страны".

Как Витренко с ураном разбирался

Напомним вкратце о чем говорили у Витренко на совещании 11 февраля.

Главной темой стал договор между "Энергоатомом" и Восточным ГОКом и определение цены на урановый оксидный концентрат на 2021 год.

Сейчас цена Восточного ГОКа слишком высокая. Как пояснили в "Энергоатоме", они платят по контракту по 120 долларов за тонну. Хотя могут покупать на мировом рынке дешевле. Скажем, есть возможность приобретать продукцию из Канады, Австралии или Казахстана, где цены по 70-80 долларов за тонну. Правда, нужно давать заявку за полгода.

И.о главы Восточного ГОКа Антон Бендик заявил, что они разработали план вывода предприятия из кризиса, что в перспективе должно снизить и себестоимость продукции.

По его словам, сейчас в Украине добывается порядка 900 тонн урана в год, что на 40% обеспечивает потребности АЭС. Потенциал отечественных урановых месторождений - еще до 90 лет. Самая перспективная шахта сейчас - Новоконстантиновская. Там можно добывать уран по 90 долларов за тонну (на остальных себестоимость 130-260 долларов). Чтобы развивать перспективные месторождения нужно, по расчетам ГОКа, прядка 2,5 млрд гривен.

Что прописано в инвестпрограмме предприятия.

Но Витренко поставил вопрос по другому. Он спросил, какая маржинальная себестоимость, то есть, затраты без учета амортизации (то есть, если производство просто "выжимать", ничего в него не вкладывая). Бендин пояснил, что амортизация - это 200 млн в год, а все затраты - 2,5 млрд. То есть, максимум, что можно сэкономить на себестоимости на данный момент - это меньше 10%.

После чего Витренко задался вопросом - в чем вообще смысл работы ГОКа и зачем его постоянно субсидировать, если на мировом рынке можно свободно купить более дешевое урановое сырье.

"Канада и Австралия - наши международные партнеры, и они могут нас даже прокредитовать", - сказал Витренко.

Доводы уранщиков, что они дают в местные бюджеты Днепропетровской и Кировоградской области порядка 4 млрд Витренко не впечатлили.

А аргумент Бендика о том, что урановые шахты просто так не закроешь, так как это экологически небезопасные объекты, а на их содержание нужно 800-900 млн в год, для главы Минэнерго, похоже, стал открытием.

То есть, Витренко, идя на совещание по урану, был не в курсе, что по выводу из эксплуатации урановых шахт есть отдельная программа на 1,2 млрд. И речь идет о выводе только двух шахт - Ингульской и Смолинской. Но их закрытие планируется компенсировать за счет развития Новоконстантиновской шахты и новых месторождений.

Витренко же предлагает более "простой" и "выгодный" вариант - ликвидировать ГОК со всеми шахтами и покупать уран на мировом рынке. Именно в ходе этой дискуссии, кстати, и появилась скандальная фраза о том, что люди, которые потеряют работу на ГОКе, могут уехать в Польшу и им так даже будет "лучше".

"Они тогда получат лучшие условия труда. А во-вторых они там будут больше зарабатывать. У нас переводы от заробитчан один из основных источников для экономики", - сказал Витренко и далее пустился в рассуждение об экономической теории времен британского экономиста 19 века Адама Смита.

"Чтобы быть богатыми как нация, нам нужно понимать, что если где-то проще и дешевле выращивать бананы, то выращивать их нужно не в Украине. Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это опубликовано в книге Адама Смита, которая появилась, не знаю... 200 лет тому назад. Это библия экономиста", - сказал Витренко.

Представитель Восточного ГОКа спросил у чиновника, что произойдет, если все люди с закрытых предприятий уедут на заработки за границу и в Украине не будет производиться ничего, потому что это не выгодно.

"Пока что так не будет. В Украине что-то будет производиться. Сельским хозяйством можно заниматься", - ответил Витренко.

Интересны итоговые решения совещания.

Руководство Восточного ГОКа должно уже до 22 февраля разработать и подать в Минэнерго и "Энергоатом" программу обеспечения конкурентоспособности предприятия. Если программа будет "неудовлетворительного качества", - поставят вопрос о соответствии руководства ГОКа занимаемым должностям. Если же программа будет "качественной" - рассмотрят вопрос присоединения Восточного ГОКа к "Энергоатому".

Стоит отметить, что идея передать ГОК "Энергоатому" озвучивалась уже не раз. Так, ее не так давно высказывала экс-министр энергетики Ольга Буславец.

Но Витренко ставит вопрос немного иначе - нужна ли вообще Украине добыча урана, если на внешнем рынке его можно купить дешевле.

Планировался под ТВЭЛ, американцы не берут

Стоит отметить, что Восточный ГОК и урановые шахты действительно переживают не лучшие времена. В декабря прошлого года работники урановых шахт несколько раз выходили на акции протеста и перекрывали трассы, требуя погасить им долги по зарплате. Шахты остановились на простой.

После чего "Энергоатом" выделил ГОКу 72 млн. Но уже 9 января 2021 года шахтеры снова пикетировали Кабмин, требуя полного погашения долгов по зарплатам, которые составляют 142 млн грн. Правда, работу ГОКа тогда возобновил.

И вот буквально на днях Волынец сообщил, что уранщики снова готовятся "идти на Киев", так как вопрос с зарплатами и кризисной ситуацией на предприятии остается нерешенным.

То есть, Восточному ГОК не платит вовремя "Энергоатом", который и сам в убытках. В то же время "Энергатом" заявляет, что продукция ГОКа слишком дорогая, на мировом рынке можно купить на 30% дешевле.

Поясним, как используется украинский уран.

До 2014 года Украина отправляла весь свой уран на заводы российской компании ТВЭЛ, на которых из него производилось ядерное топливо для наших АЭС.

Во времена Януковича с Россией были достигнуты договоренности о строительстве завода по производства ядерного топлива в Украине. 50% минус 1 акция должны были принадлежать российской компании ТВЭЛ (входит в структуру "Росатома"), а 50% плюс одна акция — Государственному концерну "Ядерное топливо", в который входил и Восточный ГОК. Завод должны были ввести в эксплуатацию уже к 2020 году.

Но после событий 2014 года этот проект фактически остановили.

Тем не менее, Украина не отказалась полностью от российского ядерного топлива, хотя и начала постепенно сокращать его долю, наращивая поставки от американской компании Westinghouse.

Урановой концентрат шел по той же схеме - на обогащение в Международный центр по обогащению урана, который находится в России (10% акций были переданы нашей стране на этапе договоренностей строительстве в Украине завода ТВЭЛ). Затем - на производство ядерного топлива для украинских АЭС на мощностях российской компании ТВЭЛ в Казахстане.

Также ранее обсуждалась возможность строительства в нашей стране завода по производству ядерного топлива в сотрудничестве с другими странами. Но пока никаких конкретных договоренностей так и не достигли.

В 2016 году "Энергоатом" подписал договор на обогащение урана с британско-немецко-голландской компанией URENCO. Предполагалось, что этот уран будет идти на производство ядерного топлива для АЭС Украины на предприятия американской Westinghouse в Швеции. Но, как следует из пояснений "Энергоатома", сейчас эта компания наш уран не берет, так как он казался слишком дорогим.

К слову, как отметили в "Энергоатоме", казахи готовы покупать украинский уран для ТВЭЛов по 79 долларов за тонну (то есть, в минус для "Энергоатома").

Но стратегическую ставку Украина сейчас делает на ядерное топливо из США. Сегодня компания Westinghouse Electric поставляет его на семь из 15 энергоблоков украинских АЭС. И, как заявил недавно Витренко, до 2023 года Украина должна полностью перейти на американское ядерное топливо.

При этом американцам наш уран не нужен. На вопрос Витренко на недавнем совещании , почему "Энергоатом" не предлагает его компании Westinghouse, представители НАЭК ответили, что американцы не берут, так как с нашим ураном "не помещаются в цену". То есть, если в Казахстане украинский уран соглашаются покупать хоть и в минус для нас, то американцы от него вовсе оказываются.

Урановый рычаг

Поэтому вопрос Витренко - зачем нам вообще свой уран, шахты и Восточный ГОК, проистекает из перспектив атомной энергетики Украины. При переходе на американское ядерное топлива смысл в них исчезает.

"Действительно, у ГОКа при нынешнем раскладе нет перспектив. Они могли бы быть, если бы Украина создала полный ядерный цикл, то есть, производила бы ядерное топливо внутри страны. Но, следует признать, что мы такой цикл создать уже вряд ли сможем, нужны огромные вложения, которые к тому же вряд ли окупятся. Это должно быть, скорее, политическое, чем экономическое решение. И, после того, как поставили крест на строительстве завода ТВЭЛ, судьба уранщиков, по-сути, была предрешена. Можно долго рисовать планы по спасению ГОКа, и тратить на это бюджетные деньги, но будет ли результат - больше вопрос. Если мы делаем ставку на американское топливо, то им наш уран не нужен, у них свой есть. То есть, автоматически появляется еще одна отрасль, где Украину ставят в зависимость от поставки даже не импортного сырья, а импортных технологий, а они намного дороже", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"С одной стороны — есть постоянные проблемы на Восточном ГОКе, и со сбытом, и со схемами. Открыто несколько уголовных дел против руководства ГОКа. Долги по зарплате на январь 2021 года превысили 100 млн гривен.

С другой стороны, — отказ главного покупателя продукции ГОКа - "Энергоатома" брать урановый оксидный концентрат по договорной цене которая подписана до 2025 года, но которая уже казалась неконкурентной. И Витренко очевидно решил разобраться по-своему. Вместо того чтобы сохранить единственное производство уранового концентрата в Украине и рабочие места, он просто предлагает отправить людей в Польшу.

Хотя Украине эту отрасль стоит сохранить как стратегическую. Кабмину необходимо разработать схему компенсации разницы в цене, ведь себестоимость отечественного концентрата вряд ли можно резко снизить по причине особенностей залегания урана на украинских месторождениях. Он залегает в гранитных породах, и его добывают в шахтах из гранита блочным выщелачиванием, что значительно повышает себестоимость. В других странах уран залегает в мягких грунтах, и его добывают менее затратным методом подземного выщелачивания", — пояснил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Другими словами, уничтожение собственного уранового производства автоматически ставит нас в тотальную зависимостью от иностранных поставщиков концентрата и ядерного сырья. А так как атомная энергетика для нас является стратегически важной, в будущем эта зависимость может стать еще одним рычагом внешнего давления на Украину.