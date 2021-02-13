Вокруг мэра Одессы Геннадия Труханова сгущаются тучи. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор Малиновского райсуда Одессы по так называемому "делу Краян", где главным фигурантом был Труханов.

Одесского мэра, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из бюджета путем покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости. В 2019 году прокуроры просили для Труханова по этому делу 12 лет лишения свободы. Но в июле 2019 года Малиновский райсуд Одессы признал Труханова невиновным. Теперь суд отменил этот оправдательный приговор и дело возвращается в суд первой инстанции. Причем не в районный суд, а в Высший антикоррупционный.

Интересно, что перипетии с "делом Краян", которое снова нависло над Трухановым, происходят на фоне взаимовыгодного сотрудничества партии Труханова "Доверяй делам" с пропрезидентской "Слугой народа" как в Одесском горсовете, так и в Одесском областном совете.

Формальные коалиции в местных органах власти образовались сразу после осенних выборов, на которых Банковая оказала Труманову масштабную поддержку, чтоб не допустить победы кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика.

Почему несмотря на столь плотное взаимодействие с Офисом президента Труханов вновь оказался на судебном крючке, анализирует "Страна".

История "Краян"

Когда-то легендарный завод Краян выпускал тяжелые краны с грузоподъемностью до 100 тонн. Предприятие, созданное на базе бывшего Одесского завода тяжёлого краностроения им. Январского восстания, являлось одним из важнейших в тяжёлом машиностроении СССР и обеспечивало работой около 5 тысяч одесситов.

В конце 90-х производство остановилось, было возбуждено дело о банкротстве завода. Постепенно предприятие разрушалось, большинство территории завода было разрушено, а люди уволены. В 2015 году столярные цеха завода были уничтожены при пожаре.

А менее, чем год спустя, Одесский городской совет купил здание, входящее в комплекс завода Краян, за 185 млн грн, и начал восстанавливать его. По задумке власти, после ремонта корпуса, в нем должны были обосноваться городские чиновники. Под эту идею часть финансирования выделили даже ЕБРР и Всемирный банк.

А затем внезапно оказалось, что сумма покупки была завышена в 17 раз. Расследуя это дело еще в 2017 году, НАБУ пришло к выводу, что это здание дважды прошло перепродажу. Сперва его купили литовцы за 3,8 млн грн, затем продали созданной за сутки фиктивной компании за 11,5 млн гривен. А уже у нее менее чем через 2 месяца выкупила корпус городская власть. Решение через горсовет проводил лично мэр Геннадий Труханов. В рамках этого дела прокуроры просили для одесского мэра 12 лет лишения свободы. При этом, в случае вступления в силу обвинительного приговора, он лишался права занимать выборную должность.

Другим чиновникам, которые фигурировали в деле, грозило 7-11 лет.

Но в июле 2019 года Малиновский райсуд Одессы объявил Труханова полностью невиновным в "деле Краян". Суд установил, что следствие и прокуратура не доказали наличие умысла по завладению средствами и злоупотреблению властью. Решение суда также означало, что ни Труханов, ни другие обвиняемые чиновники не считаются привлекаемыми к ответственности. Так мэру Одессы была расчищена дорога к баллотированию на выборах.

Спустя 3 месяца после победы Труханова на выборах мэра Одессы оправдательный приговор Малиновского райсуда отменила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины. Это означает, что дело о возможном хищении средств под закупку зданий завода Краян передали на рассмотрение в первую инстанцию. Только ею уже окажется не райсуд Одессы, а сам Высший антикоррупционный суд в Киеве, который рассматривает расследуемые НАБУ уголовные дела представителей высших эшелонов власти, обвиняемых в коррупции.

А там расклады для Труханова могут быть гораздо хуже, чем в Малиновском райсуде.

Мэр на крючке

На выборах мэра Офиса президента прямо работал на победу Труханова, который вышел во второй тур с кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

Да и после выборов Геннадий Труханов демонстрировал полную лояльность киевской власти. Именно партия мэра "Доверяй делам" сумела оттянуть на себя часть избирателей партии "Оппозиционная платформа за жизнь", благодаря чему в горсовете и облсовете было сформировано большинство с участием "слуг народа" (туда помимо партии Труханова вошла Евросолидарость Порошенко, а в облсовете еще и "Батькивщина").

Поэтому решение возобновить уголовное дело против совершенно лояльного Банковой мэра Одессы в политических кругах вызвало много вопросов.

Наиболее распространены две версии. По одной из них к этому причастна Банковая, которая, таким образом, подвесила его на "крючок", чтоб он был более управляем.



"Труханову в Киеве не доверяют полностью. Поэтому они его и не садят, но и не репрессируют. Заставляют Труханова всегда работать с оглядкой. И если нужно, то выполнять то, что ему скажут, и делиться так, как скажут", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Это сигнал: закрыли каналы, закроем и мэров. Тем более, что покровители это одобряют. Так что все остальные мэры должны понять, что это для них прямой намек, чтобы и не думали противостоять Киеву. Начиная от Львова, заканчивая Черкассами, Днепром и Харьковом, все должны подчиниться Банковой", - считает политолог Вадим Карасев.

"У американцев по нему задача давно стоит"

В тоже время, стоит отметить, что Высший антикоррупционный суд, который будет рассматривать дело Труханова, это орган, на который Офис президента не имеет определяющего влияния.

Создание ВАКС было одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной. На создании суда настаивали и другие международные партнеры, включая Всемирный банк, ЕС и США. Членов этого суда отбирала Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с Общественным советом экспертов из международных организаций. По сути эксперты имели право вето в отношении любого кандидата на пост судьи.

Таким образом, вся процедура отбора была направлена на то, чтобы сделать новый суд независимым от украинской власти, и, наоборот, максимально зависимым от западных структур, которые, по сути, контролируют и работу НАБУ.



"Такое решение по Труханову в ВАКС не могло быть вынесено без ведома американского посольства", - говорит "Стране" источник в судебном корпусе.

"Если делом Труханова будет заниматься Высший антикоррупционный суд, в этом не было выгоды Банковой. Вероятно, кейс Труханова попал в число приоритетных для посольства. И в качестве показателя лояльности западным структурам и был совершен этот шаг", - говорит политолог Андрей Золотарев.

Источник "Страны" в одесских политических кругах подтверждает "американскую" версию происхождения проблем Труханова. При этом отрицает версию о "руке Банковой".

"Труханов полностью лоялен к Банковой. По сути он, а также Борис Кауфман (влиятельный одесский бизнесмен, который сейчас считается близким к Офису президента - Ред.) - это опора Зеленского в Одессе. Поэтому Офис точно тут не причем. Наоборот - еще неделю назад, как только назревала проблема, Кауфман ходил с Трухановым к Ермаку. Просили его порешать по судам. У Зеленского попытались помочь отмотать дело, но не смогли. Сейчас тоже пытаются помочь. Но корень проблем Труханова - это позиция американцев, которые, обоснованно или нет - отдельный вопрос, причисляют Труханова к представителям организованной преступности. Поэтому у них по Труханову уже давно задача стоит. Еще с 2015 года, когда с мэром Саакашвили воевал. Труханова сбить было сложно, потому что он постоянно умел договариваться с любой властью. Но сейчас, похоже, проблемы могут быть серьезные. Труханов думал, что он заслужил благодарность американцев тем, что борется с ОПЗЖ. Но этот аргумент, как оказалось, уже не работает. Сейчас не 2014 год", - говорит источник.