Недовольство Офиса президента председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым вылилось не только в “приветы” ему через СМИ, но и в новое зондирование настроений насчет возможности снятия спикера.

Некоторые депутаты из президентской фракции “Слуги народа” (СН) считают это ложными слухами, не оспаривая, впрочем, напряженный характер отношений между Банковой и председателем. Другие же говорят о вполне серьезных намерениях.

Насколько сильно шатается кресло под Разумковым, разбиралась “Страна”.

Три причины

Снова пошли разговоры, что на Банковой раздражены деятельностью Дмитрия Разумкова на посту спикера. И на этот раз, как утверждает источник в СН, близкий к председателю парламента, в ОП решили не только дать намек Разумкову (как делалось раньше), а прощупать, насколько готова Рада к смене спикера.

“В этот раз слух об устранении Разумкова с должности не совсем слух, а, скорее, разведка, - утверждает собеседник. - Офис президента пытается провентилировать тему и понять настроения депутатов”.

Разумков зашел в Раду первым номером избирательного списка СН и занял кресло спикера по ее квоте, но вскоре дал понять, что не будет слепым исполнителем воли ОП. Это было встречено с плохо скрываемым неудовольствием и в дальнейшем провоцировало конфликты с обоими руководителями ОП Зеленского Андреем Богданом и Андреем Ермаком.

Новый прилив недовольства на Банковой спикером, как говорит источник в окружении спикера, обусловлен тремя основными причинами.

Первая - позиция спикера в отношении закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, владелец которых - народный депутат Тарас Козак (“Оппозиционная платформа - За жизнь”, ОПЗЖ).

“Страна” сообщала, что, будучи членом Совета национальной безопасности и обороны, Разумков воздержался при голосовании за санкции к депутату Козаку и его телеканалам, повлекших их закрытие. Он счел недостаточной информацию, подкреплявшую столь радикальные меры.

Вторая причина - это желание Банковой вновь расширить полномочия исполняющих обязанностей министров, вернувшись к варианту, что был до вступления в силу соответствующего закона. Разумков не хочет идти на поводу у Банковой.

И третья - отказ председателя парламента поддержать Юрия Витренко на пост первого вице-премьера-министра энергетики в двух голосованиях. В монобольшинстве набралось достаточно несогласных с этим назначением, чьи голоса заменить не удалось, но спикерская фронда (особенно во второй раз, когда это было откровенно наперекор желанию Банковой) сильно бросилась в глаза.

Такие отклонения от генеральной линии без ответа не остались.

Рада не согласна

Другое дело, что снять спикера непросто. Предложение вносится в сессионный зал, если председатель парламента минимум три раза отстранился от ведения пленарных заседаний на протяжении сессии, и это зафиксировал в решении регламентный комитет. Разумков от работы не уклоняется.

Другой вариант: собираются подписи минимум 150 народных депутатов, но само решение о снятии должны поддержать не менее 226 парламентариев.

“Пока голосов нет, но их активно начали искать”, - утверждает депутат от СН, близкий к спикеру.

Вероятная замена - как и раньше - первый вице-спикер Руслан Стефанчук, которым был вторым номером в списке СН.

Не все в президентской фракции верят в такие происки Банковой.

“Слухи о попытке снять Разумкова ещё более фантастические, чем слухи о создании коалиции СН с какой-либо фракцией. Я думаю, что эти слухи специально посеяны в прессе, чтобы сделать трещину внутри нашей команды, создать кризис доверия. Я не считаю этот вопрос первым на повестке дня. Есть дискуссия, но она и раньше была. А в споре рождается истина, как говорится. Но лучше, чтобы споры проходили в рабочем кругу”, - прокомментировала “Стране” замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

“Они (Банковая и спикер - Ред.) ссорятся, но не копают друг под друга”, - говорит другой собеседник в президентской фракции.

Он уверен, что голосов за снятие Разумкова в Раде нет. Более того, по его мнению, убирать этого спикера - пусть он даже проявляет строптивость - невыгодно для Банковой.

“Только самостоятельный спикер контролирует эту Раду, лояльный к ОП человек не сможет. Особенно если ты профессор-теоретик, не обладающий большим авторитетом даже в своей по сути фракции”, - говорит источник с намеком на "теоретика" Стефанчука.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук, фото: Информационное управление аппарата Рады, rada.gov.ua

В других фракций говорят о спикере преимущественно комплиментарно.

“Я уже когда-то говорил, что этот спикер отличается от своего предшественника, как Разумков от Парубия (один из председателей Рады восьмого созыва, народный депутат от “Евросолидарности” Андрей Парубий - Ред.). Я не могу выразить позицию всей фракции, но не думаю, что мы бы поддержали решение убрать человека, который отказался поддержать санкции к нашему коллеге Тарасу Козаку”, - прокомментировал народный депутат Николай Скорик (ОПЗЖ)“Стране”.

“Мы не обсуждали вопрос о спикере. К Разумкову есть отдельные замечания, но в целом отношение к нему позитивное. А эти слухи о снятии я расцениваю как попытку его шантажа, причем, исходящие из самой команды власти”, - сказал народный депутат Алексей Кучеренко (“Батькивщина”) изданию.

“Разумков - адекватный, грамотный человек. Я однозначно не голосовал бы за его отставку. Просто спикер не поддается манипуляциям ОП. И он думает, как остаться в политике, в отличие от многих других… Его давно угрожают отставкой, но пугай- не пугай, а голосов за это нет”, - говорит член депутатской группы “За будущее” Антон Поляков в комментарии “Стране”.

“Снять Разумкова? Это полный бред. Спикера на спикера менять - только время терять”, - заявил изданию член депутатской группы “Доверие” Сергей Шахов, назвав Разумкова одним из залогов существования монобольшинства СН в Раде.

А вот народный депутат Алексей Гончаренко (“Евросолидарность”) недоволен председателем парламента.

“Разумков не ставит наши законопроекты на голосование, мои - лежат с осени прозапрошлого года. Попадание проектов в сессионный зал происходит в ручном режиме. И вот случай с кнопкодавством, что какому-то депутату объявили о подозрении. Правильнее же внедрить систему для голосования как в Киевсовете, с которой проголосовать за другого депутата физически невозможно. Вместо этого ставят дополнительные видеокамеры в сессионном зале. Хотя можно было вопрос решить раз и надолго. Таких примеров можно привести много. Встанет вопрос о снятии спикера Разумкова - будем обсуждать во фракции”, - прокомментировал народный избранник “Стране”.

Собеседник во фракции “Голоса” говорит о неплохих отношениях нового главы этого парламентского объединения Ярослава Железняка с Разумковым.

“Мы если не союзники Разумкову, то точно не оппоненты”, - признается не под запись.

В общем ситуация не видит угрожающей для спикера. Голосов за его снятие, похоже, действительно нет. А рокировка может вызвать еще одну трещину в монобольшинстве, и без того серьезно “потрескавшемся”. Другие фракции будут активно интриговать, используя ситуацию для торгов с Банковой, которая рискует не удовлетворить “хотелки” всех. А это еще усложнит сбор голосов. Не говоря о том, что остановится законотворческий процесс.

А Разумков тогда уж точно начнет самостоятельный поход в политику и станет конкурентом Зеленского. При этом вокруг него может собраться немало депутатов.

По данным источников "Страны", с Разумковым активно работает Ринат Ахметов. А значит в финансовой и медийной поддержке недостатка не будет.

Сигналы от американцев

С другой стороны, источники близкие к Офису президента говорят, что немалую роль в дальнейшей судьбе Разумкова будет играть позиция американцев.

Они обращают внимание на войну, которую развернули со спикером так называемые "соросята" - близкие к западным посольствам деятели.

"После того как Разумков не подписался под решением СНБО о запрете телеканалов, из него "соросята" начали лепить образ "врага народа" и чуть ли не "агента Кремля". Видимо из посольств пошли вопросы и сигналы на Банковую. И там на них отреагировали тем, что начали зондировать почву под отставку спикера, что и породило слухи. И если американцев убедят в том, что его нужно снимать, то это поможет Офису со сбором голосов. Так как тогда отставку спикера поддержат "Голос" и "Евросолидарность". Но даже в таком случае голосов, скорее всего, не хватит. И это главное что останавливает Офис президента. Потому что провальное голосование за отставку - это шаг к полной потере контроля над Радой", - говорит источник близкий к Банковой.