Приближается седьмая годовщина трагических событий на Майдане в центре Киева, которые произошли 18-20 февраля 2014 года.



Несколько дней назад в Европарламенте была принята резолюция по выполнению Украиной условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В документе отметили, что в Украине отсутствует прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.



В связи с чем в украинских судах начали шевелиться: ежедневно назначают по несколько заседаний по делам Майдана. Толку от этих судов мало, так как носят они скорее политический характер.



Преступления по этим событиям условно объединили в "Дело Майдана". Для этого даже был создан отдел в Генпрокуратуре – Департамент специальных расследований, чьи функции в 2019 году переняло ГБР.

Обычно по этим делам активность возрастает к очередным годовщинам "Революции достоинства".



"Страна" поговорила с группой адвокатов, которые задействованы в разных делах, связанных с событиями на Майдане. И узнала, что нового произошло за последний год, на каком этапе расследования и сколько вынесено приговоров.

За семь лет – 21 приговор

За 2020 год следователи по делам Майдана сообщили о подозрении 37 лицам и направили в суд 19 обвинительных актов в отношении 25 человек (6 судей, 13 правоохранителей, 6 гражданских лиц).

Всего в судах слушают 86 судебных дел в отношении 176 человек. Привлечено к ответственности 343 человека (34 чиновника, 185 силовиков, 16 прокуроров, 14 судей, 70 гражданских).

В ГБР сейчас находится 80 уголовных производств, досудебное расследование по которым продолжается.



Руководитель департамента по расследованию дел Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской сообщил, что в течение семи лет суды вынесли 21 приговор в преступлениях, совершенных в отношении участников протестов на Майдане.

Судя по приводившимся выше данным - это главным образом люди, которые работали в правоохранительной системе. Причем, их закрывают по делам второстепенного порядка.

Главное же остается за бортом украинского правосудия. На седьмой год после Евромайдана нет ни одного приговора против тех, кто отдавал приказ на убийство или сам убил кого-либо во время протестов. Хоть участника "Революции", хоть милиционера.

При этом факты у следствия есть. Как уже рассказывала "Страна", дела на майдановцев, которые открыли огонь по милиции - так называемой "группе Парасюка" - в 2017 году положены под сукно. Хотя доказательная база по ним собрана - включая их собственные признательные показания.

"Страна" публиковала материалы следствия об этом ровно год назад.

Мы обнародовали проект подозрения "стрелку Майдана" Назару Юськевичу - эта "пидозра" так и не была вручена, однако в ней описана фабула преступления и упомянуты другие мужчины, которые утром 20 февраля 2014 года открыли огонь по сотрудникам "Беркута" на улице Институтской. И вызвали ответный огонь, что спровоцировало массовую бойню и гибель десятков людей.

В "пидозре" утверждалось, что группа из уроженцев Львовской области решила спровоцировать насилие, чтобы сорвать мирные переговоры Януковича с оппозицией. И внешне эта канва совпадает с тем, что происходило на самом деле: 19 февраля договорились о перемирии, а 20-го его должны были скрепить послы Европы и России.

После этого, как установило следствие, утром 20 февраля, около 8 часов утра огонь открыли Юськевич и его подельники. Были убиты двое бойцов внутренних войск, еще 28 человек были ранены. После чего с 9 часов утра силовики открыли ответный огонь.

Проект подозрения "стрелку Майдана" Юськевичу

Юськевич, как видим, был не один. С ним в сговоре действовали отец и сын Парасюки, львовянин Иван Бубенчик (он еще в 2016 году признался, что стрелял из консерватории по "Беркуту"), Дмитрий Липовой (видео с его признаниями уже публиковалось в интернете).

Всего в группу, которую условно называли по имени Зиновия Парасюка (отца бывшего нардепа), входило 34 человека (детальнее о ней - в материале Кто начал бойню на Майдане. "Страна" публикует пофамильный список 34 членов "группы Парасюка" ).

Это, повторимся, установила уже постмайданная и подконтрольная Порошенко Генпрокуратура. И ход этим материалам не дали только из политических соображений.

Лишним доказательством тому служит тот факт, что спустя год после нашего расследования, сведений о "группе Парасюка" информацию "Страны" никто на официальном уровне не опроверг.

Вместо "группы Парасюка" судят беркутовцев

Вместо тех, чья вина была подтверждена признаниями, за расстрелы на Майдане 20 февраля уже несколько дет безрезультатно судят пятерых "беркутовцев" - Сергея Тамтурина, Александра Маринченко, а также Олега Янишевского, Александра Зинченко и Павла Аброськина.

Их даже отправляли на обмен, так и не доказав вину - чего бы никогда не сделали, будь у властей уверенность в их виновности. Но после обмена мужчины вернулись в Украину, чтобы отстаивать свою невиновность в судах. Что уже было красноречивым свидетельством их непричастности к убийствам.

Адвокат "беркутовцев" Александр Горошинский уверен, что это не судебный процесс, а выполнение политического заказа режима Порошенко.



"На протяжении семи лет власть всегда под годовщину трагических событий на Майдане хочет показать свою значимость и работу. Каждый год 20 февраля, уже как в фильме, Генеральная прокуратура всячески демонстрирует свою работу, которой по факту нет. Через месяц уже все снова забудут про дела Майдана", – уверен адвокат.

Горошинский оказался прав: аккурат накануне годовщины следователи ГБР направили в суд первый обвинительный акт по делу о похищении майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Это заочное следствие, поскольку фигуранты дела за границей.

Адвокат "беркутовцев" уверен, что процессы по Майдану будут длиться до тех пор, пока у власти не появится политическая воля довести дела до конца. Адвокат также уверен, что при президентстве Владимира Зеленского прогресса тут не будет.



"Каждая постмайданная власть в Украине боится не понравиться власти в США, чтобы не потерять возможность очередного денежного транша. А как мы знаем, именно Америка была активным участником тех событий", – уверен Горошинский.

По словам адвоката, обвиняемым остается рассчитывать на истечение сроков давности, после чего суд будет обязан закрыть дела.



"Что касается конкретных дел, которыми я занимаюсь. За последний год практически никаких подвижек. Сторона обвинения только имитирует свою работу, таким образом давая власти возможность спекулировать на этой теме. До тех пор, пока есть дела Майдана, власть может на них спекулировать", – уверен Горошинский.

"Дела рассмотреть не успеют"

В том, что обвиняемые правоохранители не могут рассчитывать на объективное расследование, уверена и адвокат Наталья Вознюк. Она защищает двух комбатов "Беркута" - Владислава Лукаша из Харьковской области и его львовского коллегу Ростислава Пацеляка.



"По истечению пяти лет, как начался судебный процесс над моими подзащитными Лукашем и Пацеляком, мы дошли до стадии допроса потерпевших. В деле Лукаша из 174 потерпевших допрошено 34, а в деле Пацеляка из 76 допрошено 35 потерпевших. Эти цифры нам говорят о том, что дело рассматривается очень медленно, потерпевшие не приезжают в судебное заседание", – рассказывает адвокат.



После допроса всех потерпевших идет стадия изучения письменных материалов, а учитывая, что по Лукашу это 180 томов, а по Пацеляку около 90 томов, плюс 400 гигабайт видео-материалов, данные дела скорее всего не будут рассмотрены.



"Думаю, что с такой скоростью протекания процесса мои подзащитные могут рассчитывать только на истечение сроков давности уголовных дел. Вся сложность в том, что этот процесс полностью политизирован. Потерпевшие не ходят на заседания, активность к процессу они проявляют только в феврале месяце, когда близится очередная годовщина", – рассказывает адвокат.

"Цель - создание видимости"

Адвокат Валентин Рыбин, который также защищает права правоохранителей в деле Майдана, уверен, что сейчас основная цель правоохранителей – это создание видимости расследования. Чтобы те люди, которые пришли к власти в результате Майдана, имели возможность спекулировать на трагедиях.

"С момента трагических событий на Майдане прошло семь лет, а суды даже не пытаются добиться справедливого расследования и найти виновных. Ни в одном деле, которое возбуждено и передано в суд в отношении сотрудников правоохранительных органов, нет доказательств их вины. По тому что виновности как таковой и нет, поэтому и нет доказательств", – уверен Рыбин.

По его словам, следствие и суды заточены на то, чтобы показать обществу, что акции протеста, которые имели место на Майдане в 2014 году, проходили исключительно мирно.

"Пока следствие не сможет отказаться от тезиса, что правоохранители разгоняли мирных протестующих, мы не сдвинемся с места. Эти дела будут длиться очень долго. Мы можем рассчитывать только на истечение сроков давности. Хотя бы таким способом сможем позакрывать эти дела", – уверен адвокат.