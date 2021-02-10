Промежуточные выборы народных депутатов в округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях, запланированные на 28 марта, обещают и громкие имена, и нешуточную борьбу самыми разными методами.

Какие шансы у зарегистрированных и будущих кандидатов, выясняла “Страна”.

"Слуга народа" сыграет в статиста

Мы писали, что выборы в обоих округах вызвали к себе серьезный интерес. Ожидается участие серьезных кандидатов, которые получат поддержку ведущих партий и финансово-промышленных групп (ФПГ) страны. В округе №87 объявлены выборы народного депутата вместо представителя президентской партии “Слуга народа” (СН) Зиновия Андрийовича, который избрался мэром города Надворная (центр округа в Ивано-Франковской области).

Похожая история случилась и в округе №50 с центром в Покровске (бывший Красноармейск, Донецкая область), мэром которого стал уже бывший народный депутат Руслан Требушкин (внефракционный).

Начнем с округа №87.

Там зарегистрированные и потенциальные кандидаты уже вовсю соревнуются в количестве агитационных билбордов.

“Идет массовая бордовая кампания”, - констатирует глава Ивано-Франковской областной ячейки Комитета избирателей Украины (КИУ) Максим Лысюк.

Речь идет о завуалированной политической рекламе, когда нет призывов поддержать кандидата, а только его изображение с неким нейтральным лозунгом, приветствием или поздравлением.

По числу таких “гибридных” плоскостей лидирует народный депутат восьмого созыва, а ныне депутат Ивано-Франковского областного совета от партии “За будущее” (ЗБ) Александр Шевченко. Политсила выдвинула его в депутаты на съезде 28 января.

По наблюдениям ячейки КИУ, борды с его изображением сосредоточены в Надворной и ее окрестностях. Шевченко также много ездит по школам и церквям в этой местности, отчитываясь потом на своих страницах в соцсетях.

Еще КИУ зафиксировал билборды первого зарегистрированного на округе кандидата, самовыдвиженца Михаила Ноняка, а также Руслана Кошулинского и Елены Самбул, более известной как Маруся Зверобой.

Первый - бывший замминистра доходов и сборов, экс-глава Госслужбы по безопасности на транспорте, откуда он был уволен после обвинений в коррупции в отношении его ведомства из уст самого президента Владимира Зеленского.

Зверобой выдвинула партия экс-президента Петра Порошенко “Европейская солидарность”. Она скандально известна своими нападками и оскорблениями в адрес Зеленского.

Впрочем, противники на округе будут "бить" ее совсем по другим пунктам. Мы уже писали, что против нее выступила представительница "Свободы" Ирина Фарион, которая опубликовала ссылку на разгромную статью о Зверобой, где она именовалась "Манькой Облигацией". Там писалось, что рассказы Самбул о том, как она тренировала бойцов добробатов – так называемых "медведей", – ложь. И намекает, что она "пробивала" удостоверения участников боевых действий для детей топовых политиков – Луценко, Порошенко и Турчинова.

Причина, по которой "Свобода" топит Зверобой очевидны - она конкурент их кандидата.

Руководитель секретариата партии “Свобода” и глава ее фракции во Львовском горсовете, экс-вице-спикер Верховной Рады Кошулинский сообщил изданию, что “Свобода” уже выдвинула его кандидатом на съезде. “Мои документы уже в ЦИК, надеюсь, до конца недели меня зарегистрируют”, - отметил Кошулинский “Стране”.

Недавно экс-вице-спикер опубликовал красноречивую колонку на сайте газеты “День”, в которой рассказал о семейных связях с округом и готовности баллотироваться, если выборы превратятся в противостояние “единого кандидата от людей”, которым бы хотел стать сам Кошулинский, против “единого кандидата от олигархов”.

Тут следует напомнить, что кандидат Александр Шевченко входит в орбиту влияния бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера Игоря Палицы (лидера партии ЗБ). Выдвижение от этой политсилы подразумевает, что пройди он в Раду, он присоединится к депутатской группе с одноименным названием, благо часть ее участников ему хорошо знакомы по прошлому созыву Рады. Как считается, на деятельность депгруппы также влияет Игорь Коломойский, а еще министр внутренних дел Арсен Аваков.

Однако экс-вице-спикер настаивает, что ни на кого не намекал.

“Я готов сотрудничать с любыми политическими силами, которые не только декларируют, но и голосуют против законов, которые дают возможность обогащаться олигархам”, - заявил он “Стране”.

Между тем, шансы на победу Шевченко считают наиболее высокими даже в президентской фракции СН в Раде.

“Если Шевченко будет баллотироваться, не думаю, что у кого-то другого есть шансы”, - написал в комментариях к посту на тему выборов на округе член фракции СН Виталий Безгин.

Успех прогнозирует там же и коллега по фракции Игорь Фрис, кстати, избранный по округу №84 в Ивано-Франковской области.

“Это его округ (Александра Шевченко - Ред.) и его электорат, где много кто знает его и то, что сделал для местных жителей”, - прокомментировал Фрис.

Но кто же будет баллотироваться от партии власти по округу? “Стране” признавался не под запись один из лидеров СН, что в связи с заявкой Шевченко участник выборов от партии будет, “увы, статистом”.

До последнего времени разные источники “Стране” называли будущим кандидатом главу фракции СН в Ивано-Франковской области Надежду Левкович. Однако якобы “переиграли” по непонятным для собеседником “Страны” причинам.

По данным сайта Youcontrol, Левкович занимается недвижимостью. На последних местных выборах она возглавляла Ивано-Франковский областной штаб СН.

“Страна” писала, что к округу №87 присматривается неудачник предыдущих промежуточных выборов народного депутата в округе №208, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Впрочем, собеседник, близкий к руководству партии “Оппоблок” Рината Ахметова утверждает, что главный радикал отказался от планов баллотироваться, не получив согласия олигарха со всеми вытекающими последствиями.

ОПЗЖ, Ахметов, Коломойский

Выдвижению кандидатов от СН на оба округа будет посвящен предстоящий съезд партии в четверг, 11 февраля.

Кандидат на округ №50 также пока неясен. На вопрос об именах высокопоставленный собеседник в президентской политсиле написал: “И-интрига”. При этом, в донецких политкругах утверждает, что Зе-партия может поддержать кандидатуру местного предпринимателя Сергея Губы, но источник в политсиле это опровергает.

Он утверждает, что партия в своем выборе кандидата будет исходить из того, что победить ему будет очень сложно.

“Скажем прямо: рейтинг партии на подконтрольной части Донбасса невысокий. Выдвижение от партии не будет большим подспорьем нашему кандидату. Скорее всего, его участие в выборах будет, что называется, статистическим”, - говорит источник.

В комментарии “Стране” Губа сказал, что подал свою кандидатуру партийному руководству и теперь ждет их решения. В случае отказа баллотироваться самовыдвиженцем он не будет.

Известно, что “Оппозиционная платформа - За жизнь” на съезде 28 марта выдвинула по округу руководителя молодежного крыла партии, генпродюсер телеканала “112 Украина” Артема Марчевского.

“У нашей политической силы очень высокий уровень поддержки на округе и Донбассе, и я как кандидат приложу все усилия, чтобы его нарастить”, - заявил он изданию.

Марчевский баллотировался на прошлых выборах по округу № 60 с центром в Волновахе Донецкой области, но проиграл самовыдвиженцу Дмитрию Лубенцу, который в Раде вошел в депгруппу ЗБ.

По информации издания из штаба ОПЗЖ, в ходе кампании Марчевского поддержать его приедут партийное руководство, народные депутаты.

Разные источники ожидают, что по округу пойдет также народный депутат нескольких созывов, экс-регионал Евгений Геллер. Он уже выигрывал там кампанию в 2014 году, присоединившись в Раде к депутатской группе “Видродження”, которую патронировал Коломойский.

Покинувшего Раду Требушкина считают человеком Геллера. Связь с Коломойским иллюстрирует, например, тот факт, что одной из своих общественных приемных он назвал бизнес-центр “Миллениум” в центре Киева, где находится штаб-квартира Коломойского. И на выборах мэра Требушкин баллотировался от партии ЗБ.

Не станет сюрпризом, если мэр Покровска будет на выборах играть за Геллера. Тот не ответил на звонки и сообщения в мессенджере с просьбами прокомментировать тему выборов.

Леонид Байсаров, многолетний руководитель местного шахтоуправления “Покровское”, перешедшего в собственность группы Ахметова, не будет сам баллотироваться, а поддержит на выборах мэра Доброполья Андрея Аксенова. Судя по всему, Аксенова выдвинет или поддержит партия “Порядок” (региональный политпроект Ахметова), от которой он баллотировался в мэры.

“В округе уже висят билборды “Байсаров - за Аксенова”, - говорит собеседник издания среди местных политиков. На Аксенова будут работать местные медиа-ресурсы группы Ахметова.

Еще один вероятный кандидат - Сергей Андрийченко. Это бизнесмен, владелец местного телеканала “Капри”, депутат Покровского горсовета от Молодежной партии и многолетний оппонент Требушкина.

Партия “Голос” выдвинула на округ предпринимателя из Краматорска Юлию Гакову.

Наверняка, будут еще кандидаты, но если брать партийные рейтинги, личное влияние и ресурсы групп поддержки, основная борьба развернется между Марчевским, Геллером, Аксеновым и, возможно, Андрийченко. Избирательные кампании 2014-го и 2019 годов на округе были очень “грязные”, и новая имеет большие шансы стать их повторением.