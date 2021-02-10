На днях "Страна" опубликовала перечень политиков, которые появлялись в эфирах запрещенных телеканалов, а теперь поддерживают закрытие этих СМИ. Среди самых ярких из них - первый президент Украины Леонид Кравчук, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, а также действующий президент Владимир Зеленский.

Но оказалось, что таких "хамелеонов" гораздо больше.



Поэтому "Страна" решила составить новый, более полный список, в который вошли не только политики, но и другие гости эфиров (чиновники, депутаты, эксперты, лидеры мнений), которые появлялись на телеканалах NewsOne, "112" и ZIK – а теперь радуются тому, что их заблокировали.



Юлия Мендель



Буквально за месяц до блокировки трех телеканалов пресс-секретарь президента Юлия Мендель давала эксклюзивное интервью телеканалу ZIK. А за полгода до этого на том же канале вышло еще одно большое интервью с Мендель.



Пресс-секретарь президента Украины не один раз давала эксклюзивные комментарии журналистам запрещенных телеканалов.



Теперь же она их называет пропагандистскими. И считает, что блокировка вещания трех СМИ – абсолютно законна.



"Решение закрыть пропагандистские медиаплатформы – коллегиальное и широко поддержано украинским обществом. Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом президента, является абсолютно законным… Не стоит отождествлять свободу слова и произвол пропаганды, и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур", – так высказалась о блокировке телеканалов ZIK, NewsOne и "112" Юлия Мендель.



Хотя еще за месяц до этого, когда Мендель появилась в новогоднем эфире на ZIK, ее ничего не смущало.



Пресс-секретарь президента считает, что блокировка каналов не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. "Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора", – заявила Юлия Мендель.



Однако подтверждений финансирования этих каналов из России, о которых она упоминает в посте на Фейсбуке, общественность до сих пор так и не увидела.

Примечательно, что до того, как стать пресс-секретарем президента Зеленского, Юлия Мендель сама была журналистом – внештатным корреспондентом The New York Times в Украине. Кроме того, оно время работала на канале 112.

Михаил Подоляк



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который отвечает за коммуникации в ОП, жестко осудил деятельность трех телеканалов и полностью поддержал их блокировку.



По его мнению, блокировка трех телеканалов – это "совсем не про свободу слова, цензуру, ограничение тех или иных прав".



"Пул Медведчука - это совсем не журналистика, не информация, не конкуренция точек зрения, не объективная дискуссия. Но это чистая, незамутненная, злобная и хорошо упакованная в блестящие pr-обертки пропаганда. Которая ещё и перешла в ту стадию, где работа – на оккупантов», - написал Подоляк на своей странице в Фейсбук.



Еще цитата: "И хотя ребята из ОПЗЖ всерьёз рассказывают о том, что какие/то международные институции, журналистские в том числе, уже "завтра солидаризируются" с ними, это очередной лживый фейк. Единственный "международный" институт, их поддерживающий - это анекдотичный "RT-профсоюз Симоньян", - пишет Подоляк.



"Все штатные спикеры временами сидят в эфире российских телеканалов, включая людей Медведчука и Козака, и упорно говорят о отсутствии какой-либо связи с РФ. В том числе денежной", - заявил Подоляк.



При этом Подоляк почему-то не упоминает о том, что не так давно сам "сидел в эфире" одного из каналов, которые теперь называет пророссийскими. Так, в августе 2020-го года Подоляк давал большое интервью телеканалу ZIK.

Борислав Береза



Экс-нардеп Борислав Береза откровенно троллит закрытые телеканалы, называя их "тв-помойками", и обвиняя их в пропаганде российских нарративов.



"Они хотят, чтоб коллеги их поддержали. Но ни Соловьёв, ни Скобеева, ни Симоньян не хотят заклеить себе рот. Зря. Мне бы такая солидарность понравилась. И гармонично бы выглядело. Хотя... Может Дима Киселев и Тигран Кеосаян их поддержат? Тоже нет? А хотя бы рамки с надписью на аватарках "je suis" будут? Тоже нет? Видимо и вправду им придётся принять предложение идти в пропагандоны к Симоньян. Или можно перевернуть эту страницу и понять, что работа на врага твоей Родины не красит тебя даже если ты появляешься в эфире или получаешь за это деньги. Время делать выбор", - написал Береза на Фейсбуке.



При этом самого Березу часто показывали на запрещенных телеканалах.





Дмитрий Линько



Еще один экс-нардеп от Радикальной партии, открыто поддержавший блокировку телеканалов – Дмитрий Линько. Именно по его доносу, напомним, были сфальсифицированы уголовные дела на главного редактора "Страны" Игоря Гужву.



"Тот редкий случай (возможно единственный за время правления), когда можно поддержать и поблагодаритьЗеленского за его решение по санкциям в отношении российской агентуры из ОПЗЖ. На самом деле мы понимаемчто это санкции не против Козака, который является лишь формальным владельцем всех компаний, а противПутина, который является главным спонсором всей антиукраинской деятельности в нашей стране.Останавливаться нельзя. Теперь нужны уголовные дела и приговоры в отношении всех деятелей сетки вражескойагентуры", – заявил Линько о блокировке трех телеканалов.



При этом сам Линько был постоянным комментатором различных тем в этих медиа и регулярно появлялся там в прайм-тайме.



На телеканале "112", к примеру, Линько был несколько месяцев назад. На NewsOne был частым гостем политических ток-шоу. А крайний эфир на телеканале ZIK, чей запрет Линько теперь поддерживает, у него произошел всего неделю назад – там он рассуждал о комиксах про ЛГБТ для детей.

Алексей Арестович



"Приятно делать для страны хорошие вещи. Например, закрывать пророссийские телеканалы, которые работают как информационные войска Путина", - так прокомментировал закрытие трех телеканалов советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, который также является внештатным советником главы Офиса президента.



Хотя Арестович несколько лет назад вел авторскую программу "Наш час" на NewsOne. А год назад давал эксклюзивное интервью телеканалу ZIK.





А самое интересное, что еще в декабре 2020-го года, то есть два месяца назад, Арестович заявлял, что "приветствует работу" каналов Медведчука. "Они не враги Украины, работают по закону".







Татьяна Попова



Экс-замминистра инфорполитики, советник министра обороны (2014-2015 гг) Татьяна Попова также поддержала блокировку телеканалов, обвиняя их в трансляции российской пропаганды.



"В том, что редакционная политика этих каналов за последние пару лет – это компиляция российской пропаганды, дезинформации и манипуляций может убедиться каждый их зритель. Наносили ли они вред интересам Украины? Да, наносили", - заявила Татьяна Попова.



При этом сама Попова неоднократно участвовала в эфирах этих телеканалов.





Сергей Быков



За блокировку телеканалов высказался целый ряд известных политических экспертов, которые сами часто выступали на закрытых СМИ.



Например, политолог, близкий к Банковой, Сергей Быков высказался "за" запрет телеканалов. "Речь идет и о защите государства от вражеской пропаганды", - отметил Быков.



Не забыл близкий к Офису президента политтехнолог и похвалить Зеленского. "Решение по телеканалам показывает, что президент способен делать качественные несистемные шаги в интересах государства", - написал Быков.



"Мы должны провести жирную линию между пропагандистами и журналистами, между агитационными листками и независимыми медиа", - написал Быков на своей странице в Фейсбук.



Еще несколько цитат Сергея Быкова:



"Если некая партия изначально помогает другой стране, а потом создаёт канал, который промывает мозги в интересах иностранного государства - власть обязана защищать страну.

Не может, а обязана", - настаивает эксперт.



И еще: "Я прекратил ходить на эти каналы несколько лет назад. В тот момент, когда они начали превращаться в пропагандистские машины и я попал в их так называемый "черный список"… Свободе слова в Украине ничего не угрожает. На каналы наложили санкции не из-за того, что они критикуют власть, а за то, что они отрабатывают российскую повестку", - заявил Сергей Быков.



Гостевые редактора закрытых телеканалов утверждают, что Быков лукавит: "Сам регулярно хотел попасть на эфиры, но его не звали. Теперь написал пост, где он "решил не ходить на эфиры сам". Смешно".



Впрочем, Быков не так давно был на эфирах телеканалов, чей запрет поддержал теперь.





Олеся Яхно



Еще один политический эксперт, поддержавший блокировку трех телеканалов.



"Хорошо ли для Украины введение санкций против номинального собственника телеканалов Козака? Да. Потому что партия, ориентированная на главного и единственного зрителя – Путина – априори не исходит из интересов украинских граждан, создавая, кроме всего прочего, предпосылки и для других возможных партиях на этом поле спекулировать на теме", - написала Олеся Яхно в блоге на "Украинской правде".



При этом сама Олеся Яхно часто появлялась в эфирах запрещенных СМИ.

Владимир Фесенко

Политолог Владимир Фесенко был гостем политических ток-шоу на всех трех телеканалах. Но это не мешает ему поддерживать их блокировку.

"История с санкциями против Тараса Козака и медведчуковских телеканалов на самом деле имеет более широкое политическое значение, чем только борьба с Медведчуком, ОПЗЖ и российским влиянием в Украине. Во-первых, она показывает эволюцию Владимира Зеленского на посту Президента. Как в свое время Леонид Кучма в первые годы своего президентства, Зеленский все больше становится державником и действует в соответствие с национальными (государственными) интересами. Это объективная логика эволюции действий государственного руководителя. Он должен укреплять и защищать свое государство", - так прокомментировал введение санкций против собственника телеканалов Фесенко.

Игорь Попов



Экс-нардеп, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов также поддержал блокировку телеканалов, оправдывая ее пророссийской редакционной политикой этих СМИ. Хоть и завуалировал это в типичный пост эксперта на тему медиатехнологий, fakenews и hatespeech.

"Указ В.Зеленского стал знаковым событием во внутренней и внешней политике Украины. Жесткое решение получит поддержку и одобрение большинства избирателей. В случае проведения спецопераций в ответ - так же общественное мнение будет преимущественно на стороне Президента", - написал Попов.



Впрочем, всего три недели назад Игорь Попов спокойно рассуждал в эфире NewsOne о тарифных протестах. Примерно тогда же Попов появлялся на ток-шоу телеканала ZIK.





Константин Матвиенко



"Я лично участвовал в эфирах этих каналов, кроме NewsOne, но не по идеологическим причинам. С огромным уважением отношусь к работе журналистов и техничного персонала этих каналов. В то же время, правда, эти каналы принято считать пророссийскими, и то, как они подавали те или иные события, меня возмущало", - так прокомментировал блокировку трех телеканалов политический эксперт Константин Матвиенко.



Однако из-за этого сам Константин Матвиенко ни разу не покидал студию этих телеканалов, где был приглашенным гостем. Причем на "112" канале Матвиенко был буквально за неделю до блокировки.

Виктор Таран



"И к хорошим новостям. Официально СНБО ввела персональные санкции против Тараса Козака (правой руки Медведчука). Ему юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и ZiK. Это значит, что с завтрашнего дня эти каналы исчезнут с телепространства страны. Зеленский бросил вызов даже не Медведчуку и ОПЗЖ. Это вызов Путину и "русскому миру"... Точно в этом решении поддерживаю Зеленского. Ну и готовимся к серьезным обострениям между Украиной и Россией в первую очередь на Востоке. Кажется, Байден пояснил Зеленскому, почему мы не в НАТО", - такой пост разместил на своей странице политический эксперт Виктор Таран, когда Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении владельца трех телеканалов.



Виктор Таран не стесняется в выражениях, комментируя блокировку трансляции. Например, говорит, что "пропаганда и свобода слова – это разные вещи".



При этом сам Виктор Таран был частым гостем эфиров запрещенных каналов, закрытие которых теперь называет "хорошими новостями", а сами эти СМИ называет пропагандистскими.





Сергей Таран



Брат Виктора Тарана, Сергей (тоже политический аналитик) также был гостем эфиров и давал комментарии заблокированным телеканалам. Теперь же Сергей Таран не скрывает своей радости по поводу того, что "пророссийские" каналы, как он их теперь называет, больше не могут работать.



"Самая сложная часть запрета пророссийских "СМИ" (да, Таран пишет "СМИ" в кавычках – Ред.) начинается сейчас, - когда власти нужно будет отстаивать свободу от российской пропаганды в судах и, главное, открывать уголовные дела против пособников российских оккупанто", - заявляет Таран. И добавляет, что у избирателей ОПЗЖ "отобрали информационную наркоту в виде трех телеканалов".



И еще несколько цитат Сергея Тарана о закрытии трех телеканалов, где он сам участвовал в эфирах:



"Это так мило, когда 112 канал гордится тем, что их трансляция остается в YouTube. Отмечу, в американском YouTube! А почему не на Однокласниках? А как же "внешнее управление"? Сам не раз наблюдал на эфирах, когда различные "православные" в Бриони приезжали на съемки в немецких Мерседесах, клали перед собой американские Афйоны и подглядывая в американский Фейсбук часами чесали о плохих американцах, которые "ругают" украинских и русских, у которых должен быть "атдєльний путь". Но еще более отвратительной чертой "русского міра" является то, что его сторонники день и ночь твердят о "особиє скрєпи" и "внєшнєє управленіє", но как только они получают по шапке, сразу начинают завывать об универсальных демократических ценностях и западные права человека. Вывод прост - чтобы рускомирцы чаще задумывались о западных ценностях, надо чтобы они чаще отгребали по шапке", - написал Таран у себя на Фейсбуке.



Ну, и последнее. Сергей Таран предостерегает Зеленского, чтобы тот, не дай Бог, не использовал тот же инструмент санкций против каналов Порошенко – "Прямого", "Эспрессо" и других "проукраинских медиа":



"Блокировка медведчуковских каналов может стать первым сильным шагом президента Зеленского. Решение СНБО базируется на постановлении ВР 2018 года, которое допускает блокировку телеканалов. Даже если мотивацией Зеленского использовать это постановление является доказывание миру, в том числе, новой администрации США, что власти Украины не собираются толерировать агентов России (а после Деркачгейта это очень непросто), это решение нужно поддерживать. Единственное предостережение для власти – НЕ использовать этот шаг как прецедент для уничтожения "Прямого", "Эспрессо" и других проукраинских медиа. Потому что опасное давление на эти СМИ началось еще раньше, чем прекращение трансляции медведчуковской пропаганды", - написал Сергей Таран.

А вот тот же человек спокойно сидит в студии телеканалов, которые, по его словам, "транслируют медведчуковскую пропаганду". Но почему-то, когда он был на съемках, его это не смущало.

Николай Мельник



"Свобода слова – это не свобода лжи". Слова политического эксперта Николая Мельника, еще одного частого гостя эфиров заблокированных телеканалов. Чье закрытие Мельник открыто поддержал. Обвинив каналы в распространении "российской пропаганды".



"Если ты не следуешь журналиський этике, то какой ты нах журналист. Поэтому перед тем как говорить о давлении на журналистов, давайте разберемся, а кто такие журналисты? И есть ли в Украине журналистика?Единственное, что бесспорно так это то, что РФ враг. И коллаборация с врагом - это плохо", - написал Мельник на своей странице в Фейсбук.



При этом в одном из своих эфиров на NewsOne Мельник комментировал вопрос нападения на журналистов. И заявлял, что нападения на журналистов прекратятся тогда, когда мы увидим уголовные приговоры.





Геннадий Балашов



Лидер партии "5.10" однозначно одобряет блокировку трех телеканалов.



"Ведь дело не в наступлении на свободу слова (и вообще странно им жаловаться на свободу слова на каналах, где ее никогда не было)", - написал Балашов на Фейсбук.



Вот еще несколько его цитат: "У нас свобода слова, а не свобода лжи. Может ли применяться свобода слова к источнику информации, который освещает события односторонне, перекручивая факты? А была ли свобода слова на самих каналах? Обязанностью журналиста является объективное освещение ситуации, плюрализм мнений", - написал Балашов. И прикрепил ссылку на свой видеоблог, озаглавленный: "Канал 112, NewsOne и ZIK Дососались".





При этом сам Геннадий Балашов не раз появлялся на ток-шоу всех трех телеканалов, чье закрытие теперь одобряет. И во время эфиров, в которых активно участвовал Балашов, почему-то он ни слова не говорил о том, что телеканалы освещают события односторонне и вообще не имеют отношения к свободе слова. Хотя слово Балашову там давали.



На телеканале NewsOne, к примеру, Балашов последний раз был гостем эфира ток-шоу "Противостояние" буквально два месяца назад. В то же время Балашов появлялся на "112"-м канале. Также был гостем программ телеканала "ZIK".





Игорь Швайка



"Продвижение тезиса "дружбы" с врагом - это все, что угодно, но не свобода слова", - так прокомментировал блокировку трех телеканалов экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины представитель партии "Свобода" Игорь Швайка.



При этом сам Швайка регулярно был приглашенным гостем на эфирах ZIK и NewsOne.

Уже после публикации этого материала Игорь Швайка связался со "Страной" и уточнил, что еще не определился с окончательной позицией по поводу закрытия телеканалов.

Швайка заявил, что прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он блокировку телеканалов, он дать пока не может. Швайка при этом уточнил, что может не разделять редакционную политику этих СМИ, однако не имеет претензий к журналистам и другим сотрудникам телеканалов, которые давали ему площадку для высказываний.





Николай Катеринчук



Экс-нардеп от "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук санкции против владельца трех телеканалов поддержал. "Очень важно защитить решение СНБО о введении санкций против трех каналов в судах. Надеюсь, все сделано юридически безупречно", - написал он.



В заявлении его партии говорится, что телеканалы "обслуживают интересы пророссийской партии в Украине и распространяют российскую пропаганду в эфирах".



При этом самого Николая Катеринчука не единожды приглашали в эфиры "пророссийских" телеканалов. И он не отказывался.

Дмитрий Кухарчук



Руководитель черкасского "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук, соратник Андрея Билецкого (одного из героев первого текста "Страны" о "переобувшихся" политиках) также обвиняет закрытые телеканалы в пропаганде кремлевских тезисов и злорадствует над их блокировкой.



"Здесь активизировались журналисты прокремлевского медиа-холдинга. Визжат что свободу слова ограничили, а у них забрали заработную плату. По сути, вместо того чтобы признать свою ошибку и просить прощения у украинского народа, они стали очередным вторым эшелоном рупора Кремля в борьбе с украинским суверенитетом. Механизмов наказать их законно сегодня мало и в ближайшей перспективе это видится мало реальным, но позаботиться о том, чтобы за нарушение профессиональной этики, а вражеская пропаганда является частью этого нарушения, они больше не нашли себя в журналистике мы можем ... чтобы другим был пример", - заявил Кухарчук.





При этом Кухарчик ходил на эфиры этих телеканалов, а теперь угрожает журналистам тюремными сроками за "коллаборационизм".









Павел Жебривский



Экс-руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский также поддержал запрет на вещание трех телеканалов. Более того, он отметил, что украинской власти нужно пойти дальше и принять еще два закона: об уголовной ответственности за отрицание украинской военной агрессии против Украины и закон про коллаборантов для ликвидации "пятой колонны".



При этом сам Жебривский неоднократно бывал в эфирах той самой "пятой колонны". Например, бывал на самых рейтинговых шоу Newsone – "Противостояние" и "Украинский формат".





Петр Охотин



"Если вы про санкции против Козака, там войны с журналистами нет. Есть вопрос информполитики и политической направленности собственников", – так прокомментировал блокировку трех телеканалов политический эксперт Петр Охотин.



При этом Охотин периодически давал комментарии в эфирах ZIK и "112", а также был постоянным гостем шоу "Черный лебедь" у Вадима Карасева и других ток-шоу на Newsone.





Борис Беспалый



Экс-нардеп Борис Беспалый теперь также считает, что телеканалы ZIK, "112" и NewsOne вели агитацию и пропаганду в пользу агрессора. Хотя сам бывал на эфирах этих телеканалов, последний раз – на Newsone.



"Рашкина агентура вместе бросилась защищать "Свободу слова". Не в России, где ей (свободе слова) действительно туго, а в Украине, где ей (рашкиной агентуре) заткнули рот, жалко не всю. Как будто не знает, что одно из основных гражданских прав, свобода слова, это одно, а владение телевизионными каналами, это совсем другое. Еще и на государственном радиочастотном ресурсе. Язык дан человеку Творцом, а лицензия на телевещание – государством. В соответствии с ее законодательством, и не для того, чтобы вести агитацию и пропаганду в пользу агрессора. Впрочем, прекратить их манипуляции невозможно: они ведь не от непонимания, а вполне сознательные. А вот не вестись на них, реально. Что и предлагаю", - так прокомментировал Беспалый блокировку трех телеканалов.

А само решение Зеленского отключить "каналы Медведчука" называет "содержательно бесспорным" и "уместным".





Тимофей Милованов



Последний раз экс-министр экономики Тимофей Милованов был на эфире ZIK в ток-шоу "Ми всі українці" два месяца назад. Тогда же появлялся на "112" и на NewsOne.





Однако когда все три телеканала заблокировали, Милованов скупо комментировал эту тему. Он процитировал свой собственный пост, который написал месяцем раньше, когда заблокировали Трампа. А тогда Милованов недвусмысленно высказался на тему возможности блокировки за манипуляции.

"Те, кто манипулируют, создают фейки и альтернативную реальность, могут и должны быть заблокированы.Свобода слова - это о разнообразии идей, о критике, об альтернативных взглядах и интерпретации фактов, но не о лжи, конспирологических теориях и "фактах", которых не было. Это касается и нас. Украина должна найтибаланс между свободой слова и национальной безопасностью в рамках информационной войны России с Украиной", - отметил Милованов.

Депутатские переобувания



Отдельно стоит остановиться на действующих депутатах, которые поддержали блокировку, хотя сами принимали приглашения в эфиры этих каналов.

Многие действующие народные депутаты поддержали блокировку телеканалов. В том числе, из президентской фракции "Слуга народа" - Александр Корниенко, Давид Арахамия, Марьяна Безуглая, Юрий Камельчук, Марина Бардина. В первом тексте "Список "переобувшихся" мы подробно о них писали.

Также мы обнаружили, что "за" запрет на вещание NewsOne, "112" и NewsOne высказалась депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая была приглашенным гостем на их ток-шоу. Однако теперь называет каналы пророссийскими и призывает "не допустить реванша кремлевских наемников".

"После неудачного опыта участия в передачах Zik и NewsOne, для себя еще в прошлом году определила, что в дальнейшем ходить к ним не буду", - написала Шуляк на своей странице в Фейсбук.

Причем на NewsOne Шуляк в последний раз была не так давно - в декабре 2020 года.

Евгения Кравчук, депутат от "Слуги народа", недвусмысленно поддержала введение санкций против телеканалов. По ее словам, это решение - о национальной безопасности. И принято оно "ради свободы слова, чтобы ее НЕ искажали и НЕ затеняли фейками ради выгоды вражеской пропаганды".

"Потому что на самом деле чем занимались эти лица? Это же пропаганда, скрытая и откровенная, которая была в интересах России. Это прекрасно понимали все - и те, кто производил такую ​​пропаганду, и те, кто ее финансировал. Да, иногда на телеканалах Медведчука, которые, фактически, фиктивно были «повешены» на его доверенное физическое лицо, давали слово и политическим оппонентам Медведчука. Но всегда точечно, всегда в очевидном меньшинстве и всегда исключительно для того, чтобы частично восполнить дефицит других точек зрения, который и был сути редакционной политики этих телеканалов... Претензии не к позиции телеканалов как вещателей, а именно к тому, что через них создавались опасные угрозы для нашей национальной безопасности, и это зафиксировано Службой безопасности. Соответственно, есть законные основания для решения о санкциях", - написала Кравчук на своей странице в Фейсбук.

При этом сама она не отказывалась от участия в эфирах телеканалов, которые, по ее словам, угрожали национальной безопасности страны.

Так, каналам ZIK "112" она давала комментарии всего месяц назад. А в студии NewsOne была всего за неделю до блокировки.

Еще один нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец, завсегдатай эфиров запрещенных телеканалов, однозначно поддержала их блокировку. Заявив, что речь идет не о цензуре, а о национальной безопасности. "Мы должны защищать собственные интересы, а не масштабировать информационные фейки!", - заявила Мошенец. Она оправдывает закрытие каналов гибридной войной со страной-агрессором.

Хотя сама присутствовала на ток-шоу телеканала NewsOne всего три недели назад, и об этом не было ни слова. Неделю назад она была на ZIK, а в эфире "112" канала Мошенец выступала прямо в день блокировки - 2 февраля.

"Я абсолютно поддерживаю (санкции против владельца телеканалов - Ред.) и считаю, что в любой цивилизованной стране журналисты имеют право осуществлять независимую объективную деятельность. Но это не имеет ничего общего с той пропагандистской точкой зрения и, фактически, войной против своего народа. Есть такое мнение, СМИ - это четвертая власть. Но, если это власть, то как любая власть - она должна заботиться о своей стране, а не делать шаги против нее", - так прокомментировала запрет телеканалов нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Леся Забуранна.

При этом еще месяц назад она спокойно сидела в студии NewsOne, а также часто появлялась в эфирах ZIK и "112".

Список дополняется