Из Офиса президента идут противоречивые сигналы о судьбе правительства Дениса Шмыгаля. Как утверждают источники, в том числе близкие к ОП, рассматриваются несколько кандидатур на замену Шмыгалю, но пока чаша весов не склонилась в пользу кого-то конкретного.

Официально в президентском офисе говорят, что вопрос смены главы правительства не стоит на повестке дня.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Кандидаты на любой вкус

По информации источников издания, в ОП продолжают изучать возможных кандидатов на премьерский пост.

Как писала “Страна”, в шортлисте фигурируют, например, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, которого дважды не удалось назначить полноценным главой министерства плюс вице-премьер-министром, а также министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Но этот список не полный. Как утверждает собеседник, близкий к ОП, сейчас рассматриваются пять кандидатур. К указанным выше фамилиям добавились также глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Теперь разберем кандидатов подробно.

Юрий Витренко

В качестве первого вице-премьера Витренко (если за него наконец-то проголосует Рада) станет и.о. главы правительства, если Шмыгаля все-таки снимут.

А дележ министерских портфелей вполне может затянуться, и у Витренко будет шанс показать себя, а не просто остаться местоблюстителем. Как говорит источник, близкий к ОП, Банковая на переговорах с американской стороной представляет Витренко как реформатора, но, судя по критике и.о.министра в ориентированных на Запад украинских СМИ и голосованию прозападного лобби в Раде, имидж не “заходит”.

Впрочем, собеседник в руководстве одной из фракций парламента спрогнозировал “Стране”, что третья попытка назначить Витренко, которую хотят предпринять в ОП, будет уже успешной.

“У меня складывается впечатление, что в этот раз он “пройдет”, - прокомментировал он.

С группой влияния бизнесмена Игоря Коломойского, которая не поддержала Витренко, хотя изначально была за него, “вроде бы” не договорились.

“Впрочем, это, бывает, происходит за считанные минуты до голосования. Для того чтобы сделать "расбалансировку" для Ахметова (конкурент Коломойского на энергорынка, который, как считается, выступает против Витренко - Ред.), могут и проголосовать”, - говорит источник источник.

Второе голосование за Витренко собрало только 204 голоса из необходимых 226-ти, и это стало серьезным ударом по амбициям Зе.

Группа Коломойского в президентской фракции “Слуги народа” (СН) и депутатская группа “За будущее”, на которую олигарх имеет влияние, отказали кандидату (считай Банковой) в поддержке.

Но проголосовали, в отличие от первого раза, группа Ильи Павлюка во фракции СН, лояльная к ОП и Ахметову. Правда, это, как уже писала "Страна", было связано не с изменением позиции олигарха, а с тем, что группа хотела обменять это голосование на назначение своего человека главой аграрного комитета.

И если при третьем голосовании кандидатуру Витренко поддержат депутаты Коломойского (хотя бы частично), то 226 голосов вполне может набраться.

Как утверждает народный депутат Александр Дубинский, недавно изгнанный и фракции СН из-за наложенных на него санкций, чтобы закрыть вопрос Витренко, хотят собрать внеочередное заседание. Якобы существуют два сценария для заседания: один - “продавить” кандидатуру Витренко угрозами “веерных отключений электричества из-за кризиса в энергетике”, другой - внести поправку в закон, позволяющую и.о.министра исполнять обязанности 90 дней, а не 30, как сейчас.

Напомним, Витренко был назначен и.о.главы Минэнерго 21 декабря, вскоре после первого голосования в Раде. Второе состоялось 28 января.

Кстати, Дубинский опять выступил против назначения, что может быть сигналом, что группа влияния Коломойского, к которой относят депутата, по-прежнему не согласна на кандидатуру Витренко.

В комментарии “Стране” член фракции СН Александр Качура подтвердил наличие планов провести заседание Рады “вне очереди”, отметив, что его повестка дня еще неизвестна. В то же время депутат от СН Ирина Верещук говорит, что собрать депутатов будет сложно из-за сложных погодных условий и самой цели заседания.

“Если такой будет тема заседания (назначение Витренко или продление срока пребывания в статусе и.о - Ред.), то люди не приедут ”, - спрогнозировала она.

Алексей Чернышев

Он пересел в министерское кресло из кресла главы Киевской областной госадминистрации.

Чернышев - предприниматель и топ-менеджер из Харькова, долгое время работал в структурах нынешнего народного депутата от ОПЗЖ и владельца рынка “Барабашово” Александра Фельдмана. Также является совладельцем сети супермаркетов "Фуршет".

При назначении его председателем ОГА его связывали то с Коломойским (его люди активно интриговали против предшественника Чернышева на посту Михаила Бно-Айрияна), то с влиятельным харьковским бизнесменом Павлом Фуксом. Областью Чернышев руководил только четыре месяца, уйдя в правительство Шмыгаля.

Роман Лещенко

Это аграрный министр и один из новых фаворитов Зеленского. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Андрей Коболев

Разговоры о кандидатуре главы НАК “Нафтогаз” ходят давно. Якобы его хотело бы видеть в премьерской ипостаси посольство США, но не при президенте Петре Порошенко.

После смены власти за Коболева агитировал даже Игорь Коломойский, что некоторые восприняли как попытку найти общий язык с Вашингтоном, “догоняющим” олигарха. Но премьером тогда стал Алексей Гончарук.

Сейчас кандидатура Коболева вновь всплыла с учетом слухов о том, что американцы настаивают на смене Кабмине и формировании "правительства реформаторов".

В пресс-службе “Нафтогаза” изданию ответили, что предложение возглавить правительство руководителю компании “не поступало”.

Собеседник "Страны" в руководство одной из фракций в комментарии "Стране" сомневается, что Банковая будет двигать в премьеры Коболева.

“Коболев не будет ходить к Ермаку каждый день с докладом. Он будет через его голову говорить с американцами и превратится в фигуру малозависимую от Зеленского. А это Офису президента не надо. Поэтому если и будут менять премьера, то на фигуру со слабым политическим весом - вроде Чернышова, Лещенко или Шевченко. Если, конечно, американцы ребром вопрос не поставят”, - говорит источник.

Кирилл Шевченко

Для перевода председателя Национального банка (НБУ) в премьеры обсуждается многоходовка. Как говорят источники “Страны”, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, которую не так давно хотели уволить, установила тесный контакт с Банковой и активно поддерживает Зеленского и главу его ОП Андрея Ермака в беседах в американском посольстве. За это ее якобы хотят сделать главой Нацбанка, а Шевченко передвинуть на другую, более высокую позицию премьера.

Проблема в том, что эти перестановки в Раде встретит в штыки группа влияния Коломойского, у которого очень плохие отношения с Рожковой со времен национализации "Приватбанка". С другой стороны, за назначение Шевченко в НБУ в свое время проголосовали 332 депутата, так что работать есть с кем.

А будет ли смена премьера?

В целом эксперты полагают, что смена правительства может быть сейчас выгодной для команды президента.

“Отправляя премьера в отставку, как бы возлагаешь на него ответственность за все провалы-промахи. Мол, вот кого винить за тарифы, карантин, темпы вакцинации. Думаю, это сработает не так хорошо, как с отставкой Гончарука, но какой-то положительный эффект будет”, - комментирует народный депутат восьмого созыва Игорь Попов “Стране”.

Также расчет может быть на улучшение отношений Зеленского с новой администрацией в США, которая, как писалось выше, по слухам, требует формирования "правительства реформаторов".

Впрочем, как показал опыт Витренко, с голосами даже за назначение отдельно взятого министра есть проблемы. А с голосованием за премьера и новое правительство проблем будет еще больше. И это, собственно, может стать важным сдерживающим фактором для попытки поменять главу правительства.

Характерно, что в Офисе президента категорически отрицают поиск замены Шмыгалю.

"Я опровергаю информацию о каких-то консультациях, о смене премьер-министра", - заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко на полях всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Не верит в скорую отставку Шмыгаля и собеседник в руководстве одной из фракций Рады.

"Я помню, как происходила подготовку к замене предыдущего премьера. Все выглядело в разы серьезнее. Сейчас легковесно", - комментирует источник.

Кроме того, отставка правительства не совпадает с нынешней пиар-концепцией Зеленского, согласно которой в стране все идет в правильном направлении, а зраду (например, по тарифам) сеют "пророссийские СМИ", которые за это и закрывают.

Впрочем, стоит напомнить, что правительство Гончарука президент также активно защищал. Но концепция поменялась буквально в течение одного-двух месяцев.