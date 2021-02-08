Тарифная дата "Ч" в Украине наступает прямо сейчас. Украинцам уже начали приходить платежки за январь, и цифры в них — просто шокируют.

"За декабрь за отопление — 1310 гривен, за январь — 1685 гривен. За горячую воду — 685 и 881 гривна соответственно. То есть, только на отоплении и горячей воде - плюс 571 гривна за месяц", — рассказала нам киевлянка Дарья, которой уже пришла платежка за двушку в 50 квадратов.

"За декабрь доставка газа - 130 гривен, за январь - 190 гривен. За сам газ в декабре платили по 8 гривен с копейками, за январь - уже больше 9 гривен за куб. Сожгли 300 кубов, так что заплатим около 2,9 тысяч против 2,6 тысяч в декабре. При этом резко упало качество газа - счетчик крутит, а тепла нет", - сетует житель Полтавской области Сергей (он проживает в частном секторе и отапливает дом газом).

И это еще не самые высокие ценники. Некоторым владельцам частных домов только за газ приходят платежки по 5-6 тысяч гривен. При этом не обошлось без сюрпризов. Буквально с колес газовщики задним числом пересчитали январские цены на газ - многие их снизили, а некоторые, наоборот, повысили.

"С газсбытами провели работу, и в добровольно-принудительном порядке попросили их снизить цены. Но для компаний это убытки, и они рассчитывают на бюджетные компенсации", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Так что тарифы на газ могут снизить прямо сейчас, а могут - перерасчетом в следующем месяце.

Но при этом жильцы многоэтажек никаких скидок на отопление не получат. Люди уже выставляют свои январские платежки в соцсетях и пытаются понять - почему так дорого. К примеру, киевлянин Вячеслав Пронин получил платежку за отопление за январь за квартиру 66 квадратов - около 2,8 тысяч гривен. Светлана Вялушкина из Херсона поделилась платежкой за отопление - больше 2 тысяч гривен.

При этом площадь квартиры не дотягивает и до 30 квадратов, то есть, тариф за квадрат - порядка 70 гривен (для сравнения: в Киеве - 35 гривен). Марина Фарапонова, которая также живет в Херсоне, но в большей по площади квартире, получила платежку на отопление почти в 4,4 тысячи гривен.

И это - только отопление. Но подорожали и другие услуги, в частности, холодная вода, канализация, электроэнергия.

"Если сравнивать с январем прошлого года, платежка за среднестатистическую квартиру в 50 квадратов выросла примерно на тысячу гривен. По сравнению с декабрем 2020, то есть, предыдущим месяцем, за который были оплаты, рост - до 700-800 гривен", — пояснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

При этом как раз горожане не рассчитывали на сюрпризы с платежками за отопление и горячую воду. Ведь в правительстве заверили, что договорились с мэрами городов, и тарифы повышать не будут. Тем не менее, январские квитанции оказались выше декабрьских.

"Страна" разбиралась, почему январские платежки переписывают на ходу, и чт будет с тарифами дальше.

Январский счет

Напомним вкратце хронологию тарифное кризиса, который сейчас накрывает украинское ЖКХ.

К началу 2021 года в стране приняли ряд важных решений по коммунальным тарифам. Так, на 10-30% (в зависимости от населенного пункта) повысились цены на холодную воду и водоотвод. Новые тарифы вступили в силу с 1 января этого года.

"К примеру, в Киеве еще в декабре за воду водоотвод платили по 22,99 за куб, а с 1 января - уже 25,38 гривен. То есть, семья из трех человек заплатит за прошлый месяц примерно на 30-40 гривен больше, чем за декабрь", — говорит Попенко.

По электроэнергии с 1 января также нововведение - отменили льготный тариф на первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт). Теперь уже с первого киловатта все платят по 1,68 гривен. "Среднее домохозяйство переплатит за январь прядка 80 гривен", - подсчитал Олег Попенко.

Но тут суммы сравнительно небольшие. А вот те, у кого установлены электрические котлы на отопление, оказались в настоящей тарифной ловушке.

Дело в том, что раньше таким потребителям давали по 3 тысячи киловатт в месяц по льготному тарифу. С 1 января льготу убрали, но затем снова вернули. Правда, это будет уже не льготный тариф, а денежная компенсация, на которую из бюджета выделят 1,4 млрд гривен.

То есть, сначала нужно полностью заплатить по счету (по тарифу 1,68 гривен за киловатт, то есть, 5040 гривен вместо 2700 гривен), а затем вам должны компенсировать "лишнее" (2340 гривен). Нововведение приняли задним числом, с 1 января. Так что по идее, компенсации будут уже за прошлый месяц.

"Но компенсации прописали в законе. Нужны еще подзаконные акты, порядок начисления и выплаты компенсаций. Непонятно на какой период это растянется. Так что сперва люди должны заплатить полную сумму со своего кармана. При этом вопрос - все ли смогут получить компенсации. И станут ли учитывать долги при их начислении. Скажем, если запустят такой же принцип как для субсидий, должники ничего не получат", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Пришла платежка за электроотопление за январь за одну батарею в однокомнатной квартире 860 гривен. За декабрь за столько же киловатт платили 360 гривен. Нас всех решили просто задавить", - возмущается в Facebook жительница Каменского (Днепропетровская область) Людмила Таланкина-Семина.

Газовые скидки задним числом

Но главной тарифной бомбой стал газ. С осени он начал дорожать, и под новый год уже превысил планку в 8-9 гривен. А на январь газовщики вообще выставили заоблачный тариф - у большинства компаний он достиг 10 гривен за куб, а у некоторых - и превысил эту планку. Одновременно с подорожанием газа, взлетели и тарифы на его доставку. У некоторых газовщиков транспортировка куба газа выросла в цене до 3 гривен и даже больше. То есть, максимальный ценник на газ с доставкой вырос до 12-13 гривен за куб. Что и спровоцировало начало тарифных протестов по всей стране.

После чего власти пообещали зафиксировать ценник на газ на уровне 6,99 гривен за куб, а на доставку - не выше 2,15 гривен (с НДС). То есть, максимальная цена газа — 9,14 гривен за куб. Но действовать она должка была начать только с 1 февраля. То за январь придется заплатить по высоким ценам.

Но, очевидно, тарифные протесты, которые прокатились по всей стране, сделали свей дело.

И газовщики 7-8 февраля начали спешно переписывать ценники задним числом, то есть, с 1 января. Новая планка - не выше 6,99 гривен за куб.

На сегодняшний день 20 гасбытов снизили цены до этого уровня, хотя на январь у большинства изначально был выставлен другой ценник, - больше 9,8 гривен за куб, - отмечают на специализированной консультационной платформе "Газправда".

К примеру, у "Нафтогаза" была заявлена цена на январь 7,22 гривны, а сейчас поменялась на 6,86 гривен. "Кременчуггаз трейдинг" снизил тариф с 7,64 до 6,99 гривен. "Тернопольоблгаз - с 8.75 до 6,99 гривен.

"Киевоблгаз" также опустился по цене с 9,88 до 6,99.

"Идут переговоры с газсбытами, и в добровольно-принудительном порядке их просят снижать ценник. Но такие скидки задним числом - это огромные убытки для компаний. Власти предлагают им по сути, платить по 3 гривны на каждом кубе с своего кармана", - говорит Корольчук.

Как рассказали нам сами газовщики, сейчас идут переговоры относительно бюджетных компенсаций.

Очевидно поэтому ценники пка снизили не все. Скажем, "Льввэнергосбыт" предлагает за январь все те же 10,8 гривен за куб, "Лубныгаз" - 9,89. А Херсонская областная энергоснабжающая компания даже повысила тариф на январь - с 8,1 до 8,58 гривен за куб.

То есть, получается, что часть украинцев уже за январь будут платить по 6,99 гривен за куб, а часть - почти по 10 гривен (без учета доставки). Все зависит от того, клиентом какого газсбыта вы являетесь.

Для жителей многоэтажек, которые используют лишь газ для кухни, переплата если и есть, то она сравнительно небольшая — 15-20 гривен с квартиры.

Совсем другая история в частном секторе.

"Там переплаты серьезные - на 500-800 гривен только за газ и на 200 гривен больше, чем в декабре, за доставку. То есть, до тысячи гривен сверху, и это если не сильно большой дом", — говорит Попенко.

Корольчук говорит: вполне возможно, если власти договориться с газовщиками, то скидки получат и те, кто сейчас вынужден платить по рекордным тарифам.

"Это снижение цены задним числом могут учесть при перерасчете за следующие периоды", - говорит эксперт.

Тепловой удар

Еще одним шоком для украинцев стали платежки за централизованное отопление и горячую воду. Казалось бы, жителям многоэтажек волноваться не о чем. Ведь правительство заявило, что договорилось с местными властями, и тарифы расти не будут.

Да и законодательно пересмотреть тарифы на отопление сейчас нереально. По крайней мере, пока не начнет действовать новый закон о коммунальных договорах (по ним, нужно будет платить за коммунальную услугу как товар, за ее доставку и распределение). Закон уже принят парламентом, да и новые ценники, собственно, уже давно утверждены НКРЭ (они в среднем на 20% выше действующих). Но запустить новый коммунальный механизм не могут - закон пока не подписан президентом.

То есть, тарифы на отопление и горячую воду в украинских городах остаются прежними.

Тем не менее, люди обнаружили, что в платежках за январь - цифры выше, чем за декабрь. Как рассказала киевлянка Дарья, за двушку в 50 квадратов ей пришел счет на 570 гривен больше, чем за декабрь.

"Все дело в так называемом температурном коэффициенте. Так как в январе было холодно, и в отдельные дни столбик термометра опускался ниже 20 градусов, то и платить придется больше. Согласно методике отпуска тепловой энергии, чем ниже температура воздуха, тем выше расход тепла, и, соответственно, цена", - пояснил нам руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"На первый взгляд, это логично - чем холоднее на улице, тем больше нужно сжечь топлива, чтобы нагреть теплоноситель до нужной температуры. То же самое по воде. Но проблема в том, что нередко температуру теплоносителя повышают только на бумаге. Скажем, нужно нагреть его до 60 градусов, а реально нагревают до 50, хотя считают по полной. В итоге платежки космические, а в квартирах холодно, из кранов вместо горячей воды течет еле теплая. Ведь никто не проверяет качество услуг, только рисуют рекордные ценники", — говорит Скубченко.

Стоит отметить, что у коммунальщиков - свои аргументы. На коммунальных предприятиях отмечают, что уже и так в убытках, ведь в тариф заложена стоимость газа 8,55 гривен за куб, а в январе они закупали ресурс по 9-10 гривен. Мы уже подробно писали о меморандуме, который должны были подписать местные власти и Кабмин. Но тарифная тема странным образом исчезла с повестки дня, и о ней чиновники почему-то уже не говорят. Хотя что будет с ценниками на газ для производителей тепла в феврале - вопрос открытый. Понятно, что коммунальщики найдут способ заложить минусы в платежки, и схем для этого достаточно. Но непонятно, зачем власти сами провоцируют аферы с платежками.

Между тем, тарифные протесты в Украине продолжаются. Буквально на днях снова перекрывали трассы жители Лубнов Полтавской области и Мукачево (Закарпатская область). Люди требуют снижения коммунальных тарифов.

Причем, как свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля, тарифные акции протеста поддерживает больше 90% украинцев (не поддерживают 6,3%, а 2,6% затруднились ответить).

Непонятно, как тарифное движение изменится сейчас, когда задним числом начал дешеветь газ. Вполне возможно, что некоторые регионы "успокоятся", получив скидку. Таким образом в ряды протестующих против "тарифного геноцида", как минимум, внесли раскол.

Что будет с платежками дальше

На февраль газ подешевеет до 6,99 уже у всех поставщиков. С учетом доставки все равно придется платить больше 9 гривен за куб. Что, впрочем, ниже, чем январские 10-11 гривен.

Скидка будет ощутимой для владельцев частных домов, отапливаемых газовыми котлами. Для жителей многоэтажек мало что поменяется, плюс будет еще температурный коэффициент (ведь февраль, судя по всему, также окажется морозным). То есть, платежки за отопление, если и будут ниже январских, то разве что за счет "короткого" месяца (в феврале 28 дней против 31 дня в январе).

В марте никаких новых сюрпризов по коммуналке быть не должно. А вот с 1 апреля прекращает действовать "скидочный" тариф на газ (хотя отопительный сезон заканчивается только 15 апреля). Плюс - с апреля снова будут расти тарифы на электроэнергию (по прогнозам, до 2,5-3 гривен за киловатт). А с мая водоканалы уже начнут подавать новые расчеты по воде и водоотводу. Плюс, если президент все же подпишет новый закон о коммунальных договорах, "разблокируют" тарифы на отопление и горячую воду на следующий отопительный сезон и отпустят их в свободное плавание.

То есть, коммунальный маховик продолжит "накручивать" платежки. Тем более, что нефть на мировом рынке дорожает. А вслед за ней и все остальные энергоносители.

К слову, рост коммунальных тарифов заложен в макроэкономический прогноз от Кабмина.

В проекте "предложений", которые лягут в снову прогноза на 2021-2024 годы есть несколько вариантов для тарифов. По оптимистическому сценарию, в 2021 году цена на газ для населения вырастет на 20%, в 2022 - на 10%, а дальше - на 5% в год. Тарифы на централизованное отопление и горячую воду увеличатся в этом году на 16-18%, в следующем - на 6-9%, после чего будут расти на 3-5% в год. Электроэнергия, по пессимистическому сценарию, подорожает в этом году на 38%. А по сценарию, который в Минэкономики посчитали "оптимистическим" - на 52%. В 2022 году тарифы на электричество вырастут еще на 15-20%.

"То есть, платежки будут только расти. Ведь не меняется главное - формула ценообразования в коммуналке. Тарифы у нас привязаны почему-то к мировым, причем, спекулятивным котировкам на ресурсы. Поэтому придется платить дороже, причем, безо всяких гарантий качества услуг, — подытожил Рябцев.