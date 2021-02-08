Параллельно с закрытием трех новостных телеканалов - NewsOne, 112 и ZiK - власть взялась за еще одно "незаконченное" дело экс-президента Петра Порошенко - церковный вопрос.

За последние недели сразу два правительственных чиновника – вице-премьер Алексей Резников и глава отдела по делам религий при секретариате Кабмина Андрей Юраш – сделали заявления в СМИ, из которых следует, что власть готовит новую атаку на Украинскую православную церковь.

В частности, будет реанимирован закон № 2662-VIII от 20 декабря 2018 года, который принимало парламентское большинство во времена Порошенко с целью обязать Украинскую Православную Церковь изменить свое название и отразить в нем "принадлежность к государству-агрессору".

Причем, по данным из разных источников, это только первый шаг. Вслед за этим будут предприняты попытки отобрать у УПЦ Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, а также вновь запустить процесс захвата церквей на местах.

Перспективы развития ситуации анализирует "Страна".

Тропой Петра Порошенко

"Страна" уже писала, что закрытие телеканалов Владимиром Зеленским стало еще одним свидетельством того, что сам президент и его окружение свернули на стратегический курс своего предшественника Петра Порошенко в плане националистической риторики и давления на якобы "пророссийские" силы в духе известного слогана "Армия, мова, вера".



При этом, как уже писала "Страна", в политических и церковных кругах говорят о том, что следующий удар власти нанесут по Украинской православной церкви.

В частности, будет активизирована работа по имплементации норм принятого еще во времена Порошенко закона, которым намерены переименовать УПЦ в "Русскую православную церковь в Украине".

"Наиболее вероятно, что вопрос веры станет следующей темой, которой займется власть. В этом направлении уже было предпринято несколько важных шагов. Это и приглашение Вселенского патриарха Варфоломея в Украину, и продолжающиеся захваты храмов на Западной Украине, и продвижение закона о принудительном переименовании УПЦ", - отмечает "Стране" политолог Руслан Бортник.

Еще 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за закон, которым пытались обязать Украинскую Православную Церковь изменить название и указать свою принадлежность к России.



В УПЦ отмечали, что этот закон не может обязать церковь изменить свое название, так как, согласно уставным документами, она основана Собором Украинской православной церкви и зарегистрирована согласно украинскому законодательству, а ее центр находится в Киеве.



49 депутатов Верховной Рады даже обратились в КС с вопросом о конституционности этого документа, но суд до сих пор так и не вынес решение.

После ухода с поста президента Петра Порошенко процесс по принуждению УПЦ к переименованию на некоторое время застопорился - его фактически заблокировали через суды.

Но уже в новом году стало ясно, что закон хотят реанимировать.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий анонсировало специальный законопроект "О государственной политике переходного периода", в котором хотят обязать Украинскую Православную Церковь закрепить в официальных документах, что она является дочерней организацией Русской Православной Церкви. И хоть в первоначальном варианте проекта такого требования не оказалось, глава министерства, вице-премьер Алексей Резников, позже пояснил, что церковь должна будет сказать, кто ее "начальник".

"Мы считаем, что все религиозные общины должны подпадать под регуляцию украинского права. Оно должно быть унифицированным для всех. Если вы не признаете украинскую юрисдикцию, то вам нужно будет указать, кто является вашим непосредственным руководителем. Просто честно, для комфортного и безопасного существования, скажите, кто ваш начальник", - отметил Резников.

Еще дальше пошел чиновник Кабинета министров, завотдела по вопросам религии, обеспечения права граждан на свободу вероисповедания Андрей Юраш (во времена Порошенко он был руководителем департамента по религии в Минкульте и стал фактически одним из "отцов" Томаса), который призвал религиозные организации вмешаться в рассмотрение дела о конституционности переименования церкви Конституционным судом. Во время выступления на пресс-конференции ко Всемирной неделе межконфессиональной гармонии Юраш, по сути, призвал к давлению на КС.

"Мы будем свидетелями того, как Конституционный суд начнет рассматривать представление 49 депутатов еще предыдущего парламента, которые хотят нивелировать норму одного из законов, принятого 20 декабря 2018 года", – сказал Юраш и назвал преступлением невмешательство в рассмотрение этого дела. По его мнению, пассивную позицию религиозных общин по этому вопросу нельзя будет считать "вполне адекватной". "А то, какие у нас суды, – мы понимаем и имеем много подтверждений этому", – пояснил свой призыв оказать давление на КС Юраш.

В связи с этими заявлениями председатель Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов даже обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой об увольнении Юраша с занимаемой должности, отметив, что "своими призывами к религиозным организациям и государственным органам относительно влияния на Конституционный суд, чтобы последний не принял неправильное решение, Андрей Юраш совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.376 УК Украины, – вмешательство в деятельность судебных органов, ч.1 ст.364 УК Украины – злоупотребление властью".

"Откровенно говоря, Украинская Православная Церковь так и не ощутила значительных откликов со стороны новоизбранных властей. Пока сложно наверняка сказать, является ли такая политика реанимацией "армовиры", однако наши верующие так и не ощутили того, что установление межконфессионального мира в Украине перешло в разряд приоритетных целей, - поясняет "Стране" протоиерей УПЦ Олег Точинский. - Власть так и не удосужилась снять с повестки антиконституционный закон "О переименовании", который прямо противоречит главному Закону Украины. Более того, отдельные чиновники начали открыто провоцировать его внедрение. К примеру, бывший глава Департамента по делам религий и национальностей Андрей Юраш (ныне, каким-то образом, осевший в Кабмине), известный своей предвзятой позицией к УПЦ, буквально недавно открыто призвал к давлению на Конституционный суд, чтобы решить этот вопрос в выгодном для оппонентов Церкви ключе. Как ни странно, чиновник, который должен равноудалённо рассматривать любые вопросы, касающиеся религиозных предпочтений граждан, лоббирует интересы конкретной структуры, в данном случае - ПЦУ. Кстати, синод этой организации недавно, будто под заказ, опубликовал весьма провокационное заявление, в котором говорится о том, что, если Конституционный суд в вопросе о переименовании УПЦ примет невыгодную им сторону, в таком случае это решение будет "однозначно коррупционным". То есть, даже ПЦУ осуществляет давление на судебную ветвь власти, что в правовом государстве является абсолютно недопустимым".

Более того, по словам священника, ссылаясь именно на этот закон, в областях полностью заблокирована регистрация и внесение изменений в уставные документы, что существенно усложняет или вообще ограничивает деятельность общин УПЦ в правовом поле.

Эти процессы являются признаком возвращения властей к религиозной политике экс-президента Петра Порошенко, говорит "Стране" религиовед Алексей Смирнов.

"Еще в 2018 году были приняты так называемые "антицерковные законопроекты", направленные на то, чтобы перекроить религиозный ландшафт Украины в пользу новосозданной ПЦУ за счет Украинской Православной Церкви. В частности, одним из самых главных репрессивных инструментов против УПЦ должен был стать закон о ее принудительном переименовании. На определенное время этот закон был "заморожен" Киевским окружным судом, решение которого впоследствии было оставлено в силе еще двумя судебными инстанциями, включая Верховный суд Украины. Минкульт проиграл обе свои апелляции. Судя по недавним заявлениям правительственных чиновников – вице-премьера Алексея Резникова и главы отдела по делам религий при секретариате Кабмина Андрея Юраша – власти снова пытаются реанимировать этот закон. Но сделать это возможно только путем давления на судебную систему Украины. На данный момент Конституционный суд еще не завершил рассмотрение обращения 49 депутатов об отмене упомянутого закона как не соответствующего Конституции Украины. Таким образом, заявления чиновников можно считать открытым давлением на суд", - говорит "Стране" Смирнов.

Кроме того, по его словам, в случае, если этот закон все-таки будет отменен, у властей остается еще один инструмент давления на УПЦ.

"В частности, центральная власть может дать отмашку Областным госадминистрациям возобновить перевод общин УПЦ в ПЦУ на основе сомнительных протоколов собраний религиозных общин, которые часто подменяются сборами территориальных общин. Примеры возобновления этой практики мы можем наблюдать на примере Волынской области и некоторых других. К слову, недавно глава ПЦУ Епифаний Думенко заявил, что он прогнозирует "вторую волну переходов" после окончания эпидемии. Подобная уверенность может свидетельствовать о том, что он получил определенный сигнал со стороны властей и ожидает полную поддержку своей структуры", - считает религиовед.

Наконец, по данным наших источников, значительную роль в побуждении властей к давлению на УПЦ играют американцы.

"В их логике сокращение влияния УПЦ в Украине и закрытие каналов 112, NewsOne и ЗИК, это звенья одной цепи. Госдеп активно участвовал в процессе предоставления Томоса о создания ПЦУ. Затем в начале правления Зеленского была пауза, так как ни он, ни его окружение не хотело трогать религиозные темы. Но теперь, после прихода Байдена, их активно дожимают", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

Борьба за Лавры

Между тем, один из главных вопросов относительно религиозного кейса, за который взялась власть, - как далеко они смогут зайти. Эксперты не исключают, что у УПЦ могут попытаться отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры.

В прошлом году на президентском сайте набрали по 25 тысяч голосов две петиции. Одна из них - с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование новой церковью страны (ПЦУ). Другая - наоборот, - с призывом оставить Киево-Печерскую Лавру в собственности Украинской православной церкви. На обе петиции президент Владимир Зеленский ответил примерно одно и то же, что объектами государственной собственности управляет Кабинет министров Украины в соответствии с законом. А поэтому никаких действий в отношении Лавры президент предпринимать не будет.



Но за год изменилась политическая конъюнктура.

"Сейчас ситуация выглядит так, что нельзя исключать попыток власти на государственном уровне урегулировать передачу ПЦУ отдельных храмов в Киево-Печерской Лавре, как минимум той ее части, которая принадлежит музейному комплексу. Но это крайний шаг, за которым неизбежно последует крупный религиозный конфликт", - считает Бортник.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент в разговоре со "Страной" также отмечает, что такие угрозы нельзя сбрасывать со счетов.

"Об этом нередко заявляют различные маргиналы, называющие себя националистами. Думаю, это больше традиционный для них эпатаж, нежели реальные цели. Но если участь, что сегодня в прессе все чаще звучит информация о курировании этих радикальных националистов со стороны государственных силовых структур, то, безусловно, их угрозы нельзя сбрасывать со счетов", - считает он.

"В Украине до сих пор осуществляются рейдерские захваты культовых сооружений, принадлежащих Украинской Православной Церкви. Интересно, что такие действия осуществляются представителями ПЦУ даже несмотря на то, что в большинстве случаев вокруг храмов продолжаются судебные тяжбы. Как может одна или другая сторона претендовать на предмет конфликта, когда по этому поводу ещё нет окончательного решения суда? Хотелось бы обратить внимание и на участившиеся факты враждебных заявлений в отношении УПЦ. Призывы к переименованию УПЦ, захвату Лавр, оскорбление чувств верующих УПЦ и поражение их в правах - всё это мало-помалу становится постоянным явлением в публичном пространстве, но увы - никак не преследуется. Даже несмотря на то, что отдельные личности открыто провоцируют межконфессиональную вражду в стране, соответствующие заявления в правоохранительные органы либо остаются без движения, либо вообще закрываются", - отмечает Олег Точинский.

По его словам, новым властям так и не удалось (или на то не было политической воли) установить межконфессиональный мир в стране. А те силы, которые провоцировали конфликты предыдущие 5 лет, ощущая свою безнаказанность, снова берутся за старое.



"Однозначно президенту, парламенту и Кабмину стоит обратить на это внимание, поскольку Украинская Православная Церковь продолжает оставаться той общественной институцией, которая объединяет всю страну, несмотря на языковые, культурные и даже политические противоречия её членов. Если у властей есть запрос на мир в стране, тогда и реакция на такие вещи должна быть соответствующей. Любые провокационные действия в адрес УПЦ или, тем более, усилия направленные на притеснение Церкви, однозначно не должны оставаться без внимания. В эти непростые для страны времена, властям наоборот стоило бы подумать о том, как сохранить мир в любых его проявлениях, в том числе - межконфессиональный и, в конце концов, вернуть решение всех спорных вопросов в законное русло, не допуская ни физической, ни вербальной "махновщины". В связи с этим, хотелось бы напомнить что предвыборная "церковная" политика предшественников не принесла им ожидаемых результатов, а наоборот - показала насколько низким в государстве есть запрос на такого рода политизацию религиозной сферы", - отмечает священник.

По заветам Джо Байдена

Опрошенные "Страной" эксперты причиной возможного возврата к религиозной политике в духе "армовиры" считают приход к власти в США президента Джозефа Байдена, который всегда симпатизировал Константинопольскому патриархату и его действиям в Украине.

"Желая добиться расположения новых американских властей, выполняя или угадывая их пожелания, Зеленский и Кабмин могут пойти на ряд уступок в интересах Константинополя и его "детища" в лице "ПЦУ". Приглашение патриарха Варфоломея в Киев на День независимости – яркое тому подтверждение. В этом действующего президента Украины наверняка поддержат национал-радикалы, которые чувствуют перемену конъюнктуры и могут начать действовать так, как действовали при Порошенко. Недавний призыв Дмитрия Корчинского отобрать Лавры у УПЦ – показывает куда дует ветер. Добавлю, что в некоторых сферах работа властей на "ПЦУ" не прекращалась даже после поражения Порошенко. Например, украинский дипломатический корпус, как и при Порошенко, продолжает продвигать на международном уровне интересы исключительно одной конфессии. Украинские послы встречаются с главами Поместных Православных Церквей, добиваясь от них признания "ПЦУ". В целом, можно утверждать, что, если тенденция не изменится, нас ожидает масштабная атака на свободу совести и как следствие – вспышка очередного противостояния в украинском обществе на религиозной почве", - говорит "Стране" Алексей Смирнов.

По словам политолога Руслана Бортника, нынешняя администрация США может поддержать наступление на УПЦ в Украине.

"Это направление особо активизировалось в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, ранее создавшего Альянс за свободу вероисповедания. Это говорит о том, что вопросы религии при Байдене будут на особом контроле. США вообще заинтересованы в религиозной деконструкции традиционных обществ. Поэтому и в Украине этот процесс продолжится", - считает Бортник.

При этом, по словам политолога, вмешательство администрации Зеленского в церковный вопрос может окончательно уничтожить его и без того падающий рейтинг.

"Если религиозная история будет только обостряться, то рейтинги власти будут проседать еще быстрее. Поддержки правого крыла это Зеленскому не добавит. Эту тему уже закрепил за собой предыдущий президент, а в политическом плане нельзя быть более "правым", чем Петр Порошенко. А поддержка той части страны, которая голосовала за Зеленского как за президента мира, который не будет нагнетать языковое, религиозное противостояние, сойдет на нет. Но, видимо, сам Зеленский рассчитывает на то, что его возможность оставаться у власти будет больше зависеть от внешней поддержки и консенсуса олигархов, чем от мнения украинского общества", - считает Бортник.

По словам главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, история уже неоднократно показывала, что борьба с церковью заканчивается для власти поражением.

"Практически во все периоды новейшей истории власть в той или иной мере хотела оказывать влияние на Церковь с целью сделать ее рупором для озвучивания своих политических идей. Не раз уже случалось, что когда наша Церковь отказывалась обслуживать политические задачи власти, в ее адрес сыпались угрозы отобрать, запретить, отменить и т.д Но если мы посмотрим на все случаи, когда власть выбирала для себя путь открытой конфронтации с УПЦ, то сразу заметим, что это было признаком приближения ее политической катастрофы. Так было во времена Ющенко, так было перед уходом Порошенко. Это какие-то очевидные вещи.

УПЦ вопреки всем потугам ее врагов, остаётся крупнейшей религиозной организацией в нашей стране. Ее верующие беззащитны в светском понимании этого слова. Они в Украине не могут в полной мере положиться ни на защиту со стороны суда, ни правоохранительных органов. Это, зачастую, и искушает политиков. Они думают, что на Церковь легко влиять. Но политики, будучи в большинстве своём людьми неверующим или малоцерковными, упускают из вида главный церковный фактор - Бога. Именно Он сохранил Церковь даже от террора Сталина. Так что тем, кто хочет с нашей Церковью бороться, придется превзойти и такого исторического персонажа.

Наша Церковь уже много чего испытала от властей за последние десятилетия. Ни один человек не понёс наказание за избиения наших верующих, не говоря уже об оскорблениях и дискриминации. Никто не компенсировал материальный урон, наносимый действиями радикалов. Но наша вера - это наша сила. Бог нам всегда помогает. Посмотрите на статистику: там, где у нас отобрали храмы, местные церковные общины построили себе новые храмы, ещё лучшие. А на отобранных храмах все больше висят замки - там некому молиться. Их не для молитвы отбирали, а для грубого политического пиара", - говорит владыка Климент.