Бизнесмен-инноватор Илон Маск 2 февраля сообщил о проведении сотрудниками его компании Newrolink операции по вживлении компьютерного чипа в мозг обезьяны.

Новость может означать, что до описанных в научной фантастике технологий сращивания мозга с комьютером оказалось буквально рукой подать: и если одних эта перспектива вдохновляет, то в других вселяет ужас.

Что предлагает своим потенциальным клиентам Newrolink, насколько близка компания к успеху и чего стоит ожидать, а чего – опасаться от новой технологии разбиралась "Страна".

Материализация мыслей

Идеи о том, что человек может влиять на окружающий мир одним усилием воли и мысли, без задействования мышц, интриговали человека давно. Телепатией, телекинезом и прочими сверхъестественными способностями наделяли героев сказок, фантастических рассказов и городских легенд.

Однако в середине XIX века оказалось, что мысли действительно материальны: в 1849 году немецкий физиолог Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон показал, что мозг в своей работе генерирует слабые электромагнитные импульсы, которые могут быть зафиксированы измерительными приборами. В 1875 году результаты исследований электрической активности мозга и связь между этой активностью и происходящими в мозгу процессами независимо друг от друга проиллюстрировали британец Ричард Каттон и русский физиолог Данилевский. А в 1913 году выпускник Киевского университета опубликовал первую в истории энцефалограмму – запись электрической активности мозга собаки.

Позже, в 1924 году, американец Ганс Бергер сделал первую в истории энцефалограмму человека, создав таким образом мощный метод "прямой" диагностики работы самого важного органа в человеческом теле. Однако нас в этой истории волнует не применение энцефалограмм в медицине, а то, что они стали первым доказательством того, что скрытая от посторонних глаз внутренняя работа мозга может, пусть и не совсем непосредственно, а с помощью приборов, проявлять себя во внешнем мире.

Правда, для этого нужно было научиться расшифровывать сигналы, идущие от мозга, и узнать, каким именно возбуждениям высшей нервной системы соответствует каждый из них. Эта работа активно велась на протяжении XX века, и к его завершению начала давать первые результаты.

Так, в 1999 году учёные Калифорнийского университета создали систему, которая, анализируя сигналы мозга кошек, научились различать, что именно животные видят в данный момент. В 2000 году группе учёных Даремского университета удалось создать устройство, копирующее движение рук обезьяны дурукули благодаря считыванию сигналов, которые мозг животного посылал для управления конечностями. А в лаборатории Джона Донохью университета Брауна смогли научить обезьяну кормить себя с помощью роботизированной руки, управляя ей сигналами её собственного мозга.

В 2007 году компания NeuroSky выпустила игру NeuroBoy, в котором пользователь использовал в игровом процессе не только мышь и клавиатуру, но и специальное устройство для фиксации сигналов, исходящих из головного мозга (нейрокомпьютерный интерфейс).

А в 2011 году японцы из Neurowear использовали гарнитуру NeuroSky для создания устройства под названием Nekomimi – повязка в виде собачьих или кошачьих ушей, чьё положение изменяется в зависимости от поведения пользователя.

Гарнитура NeuroSky. Датчик "чтения мыслей" - возле лба

Позже выпустили похоже устройство: хвост, способный вилять или, наоборот, уныло опускаться в зависимости от настроения "хозяина".

В 2012 году те же Neurowear создали мобильное приложение, которое на основании данных от той же гарнитуры может публиковать в соцсети информацию о настроении пользователя в данный момент.

NeuroSky использовали в своих устройствах технологию т.н. сухих неинвазивных сенсоров, которые монтировались на гарнитуре, просто надевавшейся на голову. Чувствительность и разрешающая способность таких сенсоров оставляла желать много лучшего, и ни для чего, кроме скорее забавных, чем реально интересных игрушек они не годились.

Впрочем, было очевидно, что технология способна на большее. Но для этого требовалось внедрить электроны непосредственно в мозг. Такие опыты были поставлены в 2006 году исследователями из Массачусетской больницы общего профиля и Университета Брауна.

Двум пациентам, один из которых был парализован после ножевого ранения спинного мозга, а другой – в по причине запущенного бокового амиотрофического склероза, вживили в мозг сенсоры BrainGate от компании Cyberkinetics, которые позволили им управлять движением курсора мыши на экране.

А в 2012 году с помощью сенсоров BrainGate двоим парализованным в результате инсульта пациентам дали возможность управлять роботизированными руками. На одном из записанных исследователями видео одна из участниц эксперимента, – это был первый за 12 лет её жизни случай, когда она могла пить без посторонней помощи.

Таким образом, технологии, с помощью которых человек может напрямую воздействовать на реальность с помощью собственного мозга, уже не фантастика, а реальность.

Другое дело, что Илон Макс и его Neurolink в своих экспериментах, похоже, готовы пойти существенно дальше.

Neurolink – связь с будущим?

Итак, в чём же состоит ноу-хау Маска? Прежде всего – в конструкции и, что самое главное, размерах чипов-сенсоров, вживляемых в мозг используемых для считывания мозговой активности.

Сенсоры BrainGate представляли собой достаточно громоздкое устройство, закрепляемое на голове и соединяемое проводами с используемой внешней техникой. В Neurolink же утверждают, что добились существенного уменьшения размеров датчиков: они будут полностью вживляться в мозг, и после заращения операционной травмы будут сливаться с костью черепа.

Питание устройства планируется осуществлять с помощью беспроводной магнитной зарядки, а сигналы наружу предлагается передавать по технологии Bluetooth. В результате внешне по человеку вообще нельзя будет сказать, есть у него чип или нет. "Кто знает, возможно, я уже чипирован?" - пошутил Маск на одной из презентаций.

По словам Маска, на первых порах устройство будет использоваться преимущественно в медицинских целях. Создатель Neurolink утверждает, что чип позволит помочь людям, страдающим слепотой или потерей слуха (звуковые и видеосигналы, записанные внешними устройствами, будут транслироваться напрямую в мозг, минуя травмированные или отсутствующие органы), параличами, бессонницей, депрессией, эпилеписей, болезнью Альцгеймера и так далее.

Однако в будущем устройство сможет существенно расширить возможности и здоровых людей. Бесконтактное управление электронными устройствами, прямая трансляция в мозг музыки и изображений и даже… общение без слов, то есть, настоящая телепатия!

Самый простой пример: вы сможете за доли секунды перемножать многозначные числа без всякого калькулятора. Точнее, калькулятор будет использован, но ваш мозг посредством чипа сам свяжется с ним, введёт условие и почти мгновенно получит ответ.

На этот счёт у Маска, как и во многих других случаев, имеется даже своя философия: дескать, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта сможет создать условия, в которых компьютеры будут превосходить человека, что поставит человечество как биологический вид перед довольно неприятными рисками. Сращение живого мозга с компьютером, по мнению Маска, позволит избежать такой угрозы. "Мир, контролируемый коллективной волей людей Земли, — я думаю, что это именно то будущее, к которому мы стремимся", - заявил он.

Утверждается, что операция по установке чипа проста и почти безболезненна: её якобы сможет осуществлять специальный робот, и уже в тот же день пациент сможет покинуть больницу. Также подчёркивается, что установленный чип можно легко снять, если владелец этого захочет – то есть, чипирование не является "билетом в один конец".

Фантазии и реальность

Всё это, конечно, здорово. Однако пока что команда Neurolink не показала результатов, хотя бы сравнимых с теми, которые продемонстрировали их коллеги-конкуренты из BrainGate. В настоящее время чипы устанавливались лишь животным: их внедрили двум свиньям (одной из которых устройство сняли, чтобы доказать, что обратная процедура не влияет на здоровье), а теперь – обезьяне.

На одной из презентаций Маск показал, что сенсоры действительно способны считывать информацию из мозга свиньи: к примеру, они могут различить, когда животное нашло еду и так далее.

Чипированная свинья…

…и карта её мозговых волн

Но… пока это всё. Правда, сегодня Маск утверждает, что чипированная обезьяна уже может играть в видеоигры у себя в голове, и что в будущем он планирует чипировать ещё одного примата, чтобы обезьяны могли сыграть друг с другом, скажем, в виртуальный пинг-понг. Звучит круто, но пока это только слова.

Кстати, продемонстрировать чипированную обезьяну, которая сможет двигать курсор по экрану силой мысли, Маск обещал ещё 28 августа, однако этого не произошло. В научных исследованиях прогнозы далеко не всегда совпадают с реальностью, а отрицательный результат – тоже результат. Однако Маск – ещё и бизнесмен, и с этой точки зрения неудачи для него крайне нежелательны.

Так, в июле 2020 года бывший сотрудник Neurolink рассказал изданию STAT, что работающие на компанию учёные столкнулись с колоссальным давлением со стороны топ-менеджмента компании с целью ускорить работы для получения результата. В итоге шестеро из восьми ведущих сотрудников вынуждены были уволиться.

Кроме того, учёный, имя которого не разглашается, сообщил, что описываемые Маском как абсолютно безопасные и даже практически полностью безболезненные, операции по вживлению чипа не столь безобидны и просты: к примеру, якобы предпринятый в начале 2020 года эксперимент по чипированию овцы закончился неудачей.

И здесь мы подходим к самому важному моменту происходящего: к страхам и фобиям, настоящая волна которых вызывается любым сообщениям об успехах в деле развития нейрокомпьютерных интерфейсов.

Чипофобия: "1986" отдыхает

Критики идеи нейрокомпьютерных интерфейсов не отрицают их широких возможностей. Однако они опасаются, что технологии также открывают широкие возможности для злоупотреблений, которые могут полностью уничтожить привычный нам образ жизни и поставить крест на таких понятиях, как личная свобода и собственное мнение.

Коль скоро, утверждают они, нейрокомпьютерные интерфейсы смогут расшифровывать и даже записывать сигналы человеческого мозга, то есть, читать мысли, кто знает, какие именно мысли они будут читать и куда передавать эту информацию? И – кто знает? – не станут ли установленные в мозг чипы использоваться для создания системы тотального контроля за поведением масс и отдельных людей?

Звучит параноидально, однако с учётом тенденций последних лет просто отмахнуться от этих аргументов нельзя. Современные информационные системы уже сегодня массово собирают и интерпретируют данные о том, кто мы, где живём, куда путешествуем, чем увлекаемся и какие товары покупаем.

Уже давно перестало быть секретом то, что поисковые системы хранят и анализируют поисковые запросы каждого конкретного пользователя. Якобы – в благих целях.

Не секрет, что мобильные телефоны, к примеру, уже сейчас способны анализировать и записывать нашу речь: в социальных сетях можно найти массу историй вроде того, как человек, обсуждавший со знакомым, к примеру, туристическую поездку, внезапно начинал получать рекламные предложения путёвок именно в ту страну, которая обсуждалась. Автор этих строк и сам столкнулся с ситуацией, когда после обсуждения с супругой покупки определённого устройства начал массово сталкиваться с рекламой таких устройств в баннерной сети Google Ads.

В Google уверяют, что это невозможно, и что компания, во-первых, никогда не активирует реально существующие системы распознавания речи без команды, а, во-вторых, не делится этими данными с третьими лицами. Но можем ли мы полностью доверять заверениям компании? Особенно на фоне всё чаще появляющихся новостей об утечках персональных данных из того же Facebook?

Ведь совершенно неслучайно в мире растёт популярность "безопасных" браузеров типа DuckDuckGo или систем анонимизации типа TOR или VPN!

А теперь представьте себе, какие возможности в этом смысле открывает компьютерный чип, вживлённый в мозг и непосредственно считывающий ваши мысли! В этом случае для того, чтобы понять, что вы интересуетесь той или иной темой, уже не надо будет, чтобы вы вбили это в поисковый запрос или обсудили с друзьями в пределах досягаемости вездесущего смартфона – вам достаточно будет просто об этом подумать.

И речь может идти не только о любимом сорте пива или марке обуви, но и, скажем, о политических предпочтениях, религиозных взглядах, идеологии и так далее.

Не меньшую тревогу вызывает официально заявленная возможность чипов транслировать информацию напрямую в мозг. Хорошо если это будет просто музыка или изображение (хотя если это, даже изредка, будет происходит без спроса и без разрешения пользователя, уже это может доставить проблемы: представьте себе, что вам вдруг начнут показывать кино, когда вы находитесь за рулём автомобиля?).

Но что если таким же путём сможет транслироваться, например, пропаганда? Или хуже: что если сенсор сможет транслировать невербальную информацию, вызывая чувство страха или эйфории, голода или жажды и тому подобное? Ведь обещает же Маск, что его сенсор сможет лечить депрессию? А что если он также окажется способен её вызывать? Причём, к примеру, не абы у кого, а, скажем, у определённой категории пользователей – тех, кто предпочитает Pepsi, а не Coca-Cola или республиканцев, а не демократов?

Звучит параноидально, но можем ли мы поручиться за то, что нечто подобное не станет возможно в реальности?

Самое же интересное то, что, по опыту предыдущих неоднозначных изобретений, можно предположить, что люди вряд ли предпочтут отказаться от существенного увеличения комфорта и возможностей ради безопасности личности. Ведь не отказываются же сегодня от смартфонов даже те, кто уверены, что эти устройства следят за нами?

Пока всё это – дело будущего. Однако, по всей видимости, уже не такого уж отдалённого. Тот же Илон Маск, к примеру, говорит о начале практического использования технологий Neurolink уже через 5-10 лет. Так что вполне возможно, что уже совсем скоро нам предстоит решать - вживлять ли компьютерный чип себе в череп.