В Украине закручивается новая интрига - сколько людей реально переболело коронавирусом?

Недавно появилась рекордная цифра - больше 50%. Именно столько граждан, якобы уже имеют иммунитет к ковиду. Эту статистику сейчас активно обсуждают, в том числе, в Европе. Дело в том, что цифра коллективного иммунитета у нас какая-то слишком высокая.

Во многих странах ЕС, которые по официальным данным пострадали от эпидемии гораздо больше чем мы, антитела к ковиду выявили, в лучшем случае, только у трети населения. В России, по данным на конец января, у 20-25%.

Поэтому "украинское чудо" вызывает вопросы. Тем более, что, на самом деле, вопрос явно не праздный.

"Это очень важно для вакцинации. Если в стране уже есть коллективный иммунитет (для этого нужно, чтобы антитела сформировались у 60-70% населения) или цифра к нему близка, то, получается, с вакцинами можно и не спешить. Со срочной и эпидемиологически необходимой, вакцинация от ковида переходит в разряд сезонных, как, к примеру, от гриппа. А прививки от гриппа у нас делает всего 0,5% населения", - говорит экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Не удивительно, что тему, что, якобы, половина украинцев уже переболели коронавирусом, сейчас так активно раскручивают.

"Это - оправдание для властей, которые фактически провалили закупку вакцин. Оказывается, что вакцины нам не слишком и нужны, и так с эпидемией справимся", — говорит глава Национальной медицинской палаты, врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

"Страна" разбиралась, действительно ли Украина уже близка к формированию коллективного иммунитета от ковида.

Переболело полстраны?

История о том, что Украина фактически одна из первых стран в мире уже "переболела" ковидом (причем, судя по всему, большинство случаев были бессимптомными) и приближается к выработке коллективного иммунитета появилась не на пустом месте.

Не так давно лаборатория "Синево" опубликовала данные собственных исследований. Из них следует, что антитела IgG к COVID-19 имеют 52% украинцев.

В компании собирали статистику с мая 2020 по январь 2021 года. За это время исследование на антитела в сети "Синево" прошло 140 тысяч человек.

"По итогам тестирования в январе 2021 года, количество клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время, еще в октябре 2020 года процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле – 9%", - отметили в компании.

И, как заявил директор по развитию сети "Синево" Николай Бутенко, эти показатели, якобы, позволяют предположить, что "Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к COVID-19".

Самый высокий процент населения с антителами в январе этого года зафиксировали, по данным "Синево" в южных регионах — в среднем 56%. К примеру, в Херсоне это показатель и вовсе составляет 61%.

Меньше всего переболевших на западе Украины — там антитела есть у 44% людей. Во Львове еще ниже – 42%, в Ривном – 39%, на Закарпатье и в Хмельницком – 38%. Что удивительно, ведь именно западные области долгое время были в "красном" списке по ковиду.

В Киеве - "золотая середина" — с антителами 51% населения, а в Киевской области и вовсе 55%. В центральной Украине средний показатель 52%. В Виннице – 49%, Житомире – 41%, Кропивницком – 58%, Чернигове – 54%, Черкассах – 53%, Полтаве - 60%. На востоке страны людей с антителами к ковиду, якобы, 52%, но в Донецке больше -55%.

При этом, по данным "Синево", самый высокий процент выявления антител у людей в возрасте старше 60 лет - 51%. То есть, получается, что украинцы в возрасте, которые входят в группу риска по ковиду, уже массово им переболели. Причем, судя по всему, бессимптомно.

Ведь официальная статистика дает совсем другие цифры.

Если верить Минздраву, с начала эпидемии, по состоянию на 7 февраля, корнавирусом заразилось порядка 1,245 млн человек (их них коло 23,6 тысяч умерло , больше миллиона выздоровели и 148,2 тысячи на данный момент еще болеют),

Но 1,2 млн заболевших - это явно не 52% населения, а всего порядка 3%. Понятно, что официальная статистика у нас дает заниженные цифры, так как проводится мало тестирований (около 145,7 тысяч на миллион населения), плюс есть определенный процент бессимптомных случаев, которые диагностика "не видит".

Но могут ли настолько серьезно расходится цифры официальной статистики и реальных случаев?

Стоит отметить, что исследование "Синево" уже вызвало широкий резонанс в профильном сообществе.

К примеру, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского Национального медицинского университета Наталия Виноград, выступая на "Свободе слова" также заявила, что "в Украине коллективный иммунитет достаточно мощный".

Экс-главный санитарный врач Святослав Протас рассказал нам, что еще летом общественники проводили исследование в Гостомеле Киевской области. Тогда людей с антителами (то есть, переболевших) было всего 5%. А когда исследование повторили осенью, цифра уже был другой - порядка 30%.

Что примерно соответствует европейской статистике. Но это явно не 52%, которые раскручивают сейчас.

Сергей Кравченко говорит, что исследование частной сети лабораторий вряд ли можно считать репрезентативным.

"Это не рандомизированное, научно обоснованное исследование, когда формируется "правильная" выборка людей (по таким критериям как возраст, пол, регион и др). Разговоры, что "полстраны уже переболело" - это на уровне кухонных сплетен, не больше", — считает он.

По словам Протаса, в лаборатории ориентировались сугубо на данные по своей аудитории.

"А кто шел проверяться на антитела - в основном, те, кто уже переболел или был контактным. Такие исследования еще с начала эпидемии нужно было запускать на государственном уровне. Они позволили бы прогнозировать развитие эпидемии и решать - на каком этапе и какие карантинные ограничения нужно было вводить. Но этого так и не сделали", — говорит Протас.

В самой "Синево" дали дополнительные пояснения по своему исследованию.

"Не понимаю, чего некоторый народ так перевозбудился по поводу обнародованной нами статистики, но, раз публика просит, придется немного разложить по полочкам диванной экспертизы.

1. Лаборатория Синэво обнародует всегда только СВОЮ статистику, так как доступа к другим данным у нас нет (хоть иногда и хотелось бы заняться "промышленным шпионажем").

2. Это значит, что мы ничего не утверждаем, не делаем выводов, не призываем ни к каким действиям или бездействию и не пытаемся быть истиной в последней инстанции.

3. Однако мы, как лаборатория, выполнившая самое большое количество тестов на антитела IgG в Украине, не имеем морального права скрывать от народа интересную статистику в динамике, так как она в самом деле может быть кому-то полезной. Особенно в свете того, что в Украине нет практики делать информацию доступной, вечно все всё что-то скрывают.

Лаборатория Синэво владеет статистикой по всей стране и по всем областям, цифры +/- "бьются", и нет глобальных перекосов, что говорит о некоторой релевантности данных (не претендующих на абсолютную истину). "Выборка Синэво" +/- статична и это значит, что интересна динамика позитивных IgG в ней, а она такова: лето ~10%, осень ~35%, зима >50% переболевших коронавирусом. Цифры неумолимы…

Если в "выборке Синэво" такой тренд переболевших коронавирусом, а Синэво обслуживает в год около 4 млн человек, то, наверняка, можно предположить, что и в общности людей "не выборка Синэво" могут наблюдаться плюс-минус такие же тенденции. А если и не точно такие, то все равно очень схожие, так как мы все, и клиенты "Синэво", и не клиенты "Синэво" - живем в одной стране.

С чего вдруг надо полностью исключать версию, что в стране за год могло переболеть до почти половины населения?! Пусть кто-то возьмет и проведет массовое, правильно выбранное тестирование и посмотрим статистику, приближенную к правде, но зная то, что в Украине всегда беда с массовым тестированием (нема грошей) - сие явление маловероятно, а значит есть пока только цифры "Синэво", не претендующие на истину. Маємо шо маємо», — написал на свей странице в Facebook коммерческих директор сети "Синево" Николай Скавронский.

"Эти данные нельзя экстраполировать на все население. Только на население, которое похоже на население, что пришло сдавать иммуноглобулины. Скорее всего, но это не точно, сдавать пришли люди, наблюдающие у себя симптомы ОРВИ. Так что вывод корректный был бы, что 50% людей, которые сдают тест на иммуноглобулины, по неизвестным причинам имеют антитела", - отметил в комментариях к этому посту экс-заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер.

Гадание на коронавирусе

Протас говорит, что адекватной статистики - сколько же украинцев на самом деле переболело коронавирусом, у нас на сегодняшний день нет. Исследования на государственном уровне по-прежему не проводятся.

"Хотя сейчас, после того как тест-системы на антитела заметно подешевели, подобные исследования уже доступны по цене. Скажем, одна тест-система, позволяющая сделать 96 тестов, стоит порядка 3 тысяч гривен, то есть, 31,25 гривен - на каждый тест. Но на базе государственных лабораторий такое массовое тестирование почему-то не запускают. А без него о реальном размахе эпидемии можно только гадать", — отмечает эксперт.

Как говорит Кравченко, если нет адекватных данных по тестированию, можно "проверить" статистику, используя старую проверенную формулу.

"Базовое репродукционное число, так называемый индекс заразности ковид, на данный момент с учетом новых штаммов, превышает 3 единицы. Ранее оно составляло порядка 2,6. Это значит, что один инфицированный может заразить 3-4 человека. То есть, чтобы оценить более-менее правдоподобный уровень заболеваемости, нужно официальные показатели умножить на 3-4", — пояснил эксперт.

По этой формуле цифра в 1,2 млн заболевших ковидом украинцев трансформируется в 3,6-4,8 млн. Это порядка 8-11% населения, но явно не 52%.

Со скидкой на мизерное количество тестирований в стране показатель можно еще раз умножить на 2-3, но это максимум. И все равно получается, что мы выходим только на 30%, но явно не на большую половину страны.

Как вакцина из срочной становится "необязательной"

Впрочем, как говорит Кравченко, статистика о 52% переболевших как нельзя лучше позволяет оправдать провал властей по массовой вакцинации от ковида, поэтому за нее могут ухватиться чиновники.

Напомним: в правительстве анонсируют начало массовой вакцинации украинцев от коронавируса на февраль.

При этом до сих пор непонятно, какие же вакцины получат украинцы. Ясность есть разве что по 2 млн доз Pfizer, полученных в рамках Covax (но на первом этапе будет всего 117 тысяч доз). В Офисе президента заявили о поставках еще 12 млн доз вакцины производства Astra Zeneca и Novavax. Мы уже детально писали об этих вакцинах и сложностях с их получением - фактически речь идет не об уже подписанном контракте, а только о предварительных договоренностях (которые еще могут и сорваться).

Британское издание Economist недавно опубликовало карту - когда прогнозируется проведение вакцинальной кампании в разных странах. И, судя по ней, Украина провакцинирует основную массу населения не раньше 2023 года.

"Но, если переболело уже больше половины страны, то, получается, что особо спешить нам некуда. Именно это, возможно, и попытаются доказать власти, используя статистику частных лабораторий", — говорит Кравченко.