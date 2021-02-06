Вокруг "Северного потока-2" закручивается новая интрига.

Мы уже писали о причинах, которые притормозили достройку уже почти готового проекта (осталось проложить всего несколько последних километров), а также о том, что в Европе немалые надежды по отмене санкций по "Северному потоку-2" связывали с приходом к власти нового президента США Джо Байдена.

И, похоже, эти прогнозы начинают сбываться.

В Вашингтоне намекнули, что готовы снять санкции по "Северному потоку-2" (как минимум, частично). Но не просто так, а с условиями.

Вашингтон ждет конкретных предложений от Германии, но приоритетом, судя по утечкам в СМИ, является сохранение транзита российского газа через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа.

Последняя такая утечка появилась буквально вчера. О ней сообщает журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

"В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - пишет журнал.

По данным журналистов, транспортировка газа по "Северному потоку-2" может быть прервана с германской стороны, если Москва заявит Киеву о намерении сократить поставки топлива через украинскую территорию.

Источники журнала в МИД ФРГ заявили, что такой механизм позволит исключить использование "Северного потока-2" как средства давления на Киев. При этом издание указывает, что именно этот фактор является "важным требованием США".

Напомним: в прошлом году транзит через нашу ГТС упал до рекордно низкого уровня. А в этом может быть еще ниже, так как минимально гарантированный договором от 2019 года объем транзита уменьшиться до 40 млрд кубометров (для сравнения - ранее было почти 100 млрд).

Что ставит под угрозу не только заработки Украины на транзите (о прежних $3 млрд в год сейчас остается только мечтать), но и импорт газа.

Ведь мы отбираем газ по реверсной схеме, и, если в нашей трубе газа не будет, закачка "европейского газа" (который по факту является российским) будет очень дорогой, что скажется и на тарифах. А может случиться так, что "закачивать" и вовсе будет нечего.

"Украина рискует остаться без газа", - говорит экономист Алексей Кущ.

Позже в США выступили с несколько странным заявлением, дескать, примут решение по санкциям в отношении "Северного потока — 2" после завершения его строительства или сертификации. Но фактически это завуалированное "добро" на достройку, — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

А Ангела Меркель еще раз вчера подчеркнула важность газопровода для Германии и Европы. Она сказала, что расширение импорта российского газа - это объективная необходимость, так как принята стратегия сокращения и постепенного отказа от потребления угля и атомной энергии. Но, до того момента, когда будут запущены достаточные мощности возобновляемой ("зеленой") энергетики, уголь и атом планируют заменить газом.

"Страна" разбиралась, когда достроят "Северный поток-2" и что будет с украинским транзитом.

Откат по санкциям и торги по Северному потоку -2

Новые власти США выдали несколько ключевых мессенджей по Северному потоку -2.

Во-первых, в Госдепе намекнули, что готовы частично снять санкции, но не просто так, а с условиями. Особой конкретики пока нет, в администрации Байдена ожидают пакетного предложения по этому поводу от Германи. Но, как написало немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на некоего неназванного чиновника в Госдепе, приоритетом Вашингтона, якобы, является сохранение транзита газа через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа.

Некоторые отечественные эксперты воспринимают это не иначе, как попытку США "замолвить словечко" за Украину.

"Заявление США — это попытка нового президента наладить отношения с Европой и по- своему поддержать Украину", — считает эксперт энергорынка Олег Попенко.

Впрочем, по словам Корольчука, США тут больше преследует собственные интересы, включая планы на нашу ГТС и украинские газовые месторождения. Но вернемся к этому позже.

Во-вторых, у Байдена дали понять, что все же дадут достроить "Северный поток -2". Представитель Госдепа Нед Прайс недавно заявил, что США будут решать, что делать с санкциями после завершения строительства газопровода.

И добавил, что санкции - лишь один из способов влияния на Северный поток -2. Есть и другой - сила убеждения. Якобы, США будут обсуждать тему газопровода с европейскими партерами и убеждать их, что этот проект для Европы невыгодный.

"По-сути, все эти высказывания дают понять, что США не будет особо ставить палки в колеса, и "Северный поток -2" все же дадут достроить", - отмечает Корольчук.

Интересно, что еще в январе глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что судьба газопровода решится в ближайшие недели или месяцы. Он допускал, что может быть как провал по проекту и новые сложности, так и положительные новости, так как после смены власти Белый дом, якобы, готов к диалогу.

Также угрозу провала провал по Северному потоку -2 впервые за все время реализации проекта допустили и в "Газпроме", отметив такие риски в отчете для потенциальных инвесторов- покупателей ценных бумаг компании. Сам документ попал в распоряжение Reuters.

То есть, последние заявления из Вашингтона стали приятным сюрпризом для Германии и РФ.

Впрочем, пока не факт, что все пойдет гладко. На днях группа американских сенаторов призвала Байдена ввести новые санкции против Северного потока-2 из-за решения российского суда по Навальному.

"Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против Северного потока-2 в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности», - написал сенатор-республиканец Билл Хагерти в своем Twitter.

5 февраля председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на достройку "Северного потока", якобы, взять паузу до начала переговоров по этому вопросу.

Тем не менее, как считает экономист Алексей Кущ, США вряд ли будет и дальше препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".

"Трамп тормозил этот проект, в первую очередь, по экономическим соображениям, подыгрывая техасскому нефтегазовому лобби, которое хотело увеличить поставки сжиженного газа в Европу. Но Байден, наоборот, в конфронтации со "спонсорами Трампа", и в ближайшее время от него ждут указов по ограничению добычи сланцевой нефти и газа в США, уже поставлен на стоп крупный нефтепровод в Канаду. Поэтому у него нет никакого интереса сдерживать "Северный поток-2". Но, понятно, что отмена санкций при этом будет предметом торга", — говорит Кущ.

Руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что "Северный поток -2" в любом случае достроят - с американскими санкциями или без них (ранее мы писали, как Германия собирается обходить санкции).

"Чтобы понять настрой Германии, достаточно взглянуть на ее новую энергетическую стратегию, которая предусматривает в рамках декарбонизации экономики закрытие угольных ТЭС, а также атомной генерации и активное развитие зеленой энергетики. Но для балансировки последней нужны маневрирующие мощности, а запустить их, кроме как на газе, больше не на чем. Газ в нужных объемах Германия может получить только с "Северного потока-2". Поэтому его в любом случае достроят - это вопрос национальной безопасности Германии", — говорит Рябцев.

Кроме того, Германия имеет достаточно амбициозные планы по созданию газового хаба, что также невозможно без "Северного потока-2".

Так что, как прогнозируют эксперты, в этом году "Северный поток-2" уже точно запустят.

Что будет с украинским транзитом

Главный вопрос для Украины - что будет с транзитом российского газа через нашу ГТС после запуска "Северного потока-2". И что значит намек Вашингтона на некие "гарантии" для Украины? Означает ли это, к примеру, что прокачку газа через нашу трубу могут увеличить?

Напомним: в прошлом году Украина прокачала всего 55,8 млрд кубов (тогда как в прежние годы шло по 95 млрд и даже в 2019 году было на 38% больше, чем в 2020 году). Это мизерные объемы, которые, по-сути, не позволяют особо зарабатывать, ведь немалые деньги идут на содержание ГТС.

При том, что, по условиям заключенного в декабре 2019 года пятилетнего контракта по транзиту, уже с 2021 года минимальные (то есть, гарантированные Россией) объемы транзита упадут до 40 млрд кубов в год.

"В этом году объемы прокачки могут упасть еще больше - до 35 млрд кубов. То есть, вместо трех миллиардов долларов за транзит, мы получим только миллиард, который уйдет на содержание ГТС", - отмечает Кущ.

Но это только одна из угроз. Есть риски также для импорта газа в Украину.

"Как сейчас устроен импорт, якобы, европейского газа, в нашу страну? На восточной границе из трубы отбирается российский газ для наших потребностей. Но, чтобы показать эти объемы как европейские, они оформляются как экспортные и замещаются такими же импортными по реверсу. Для этого на границе со Словакией работает газовые кольцо, по которому гоняется газ, накачивая счетчики. Но, если не будет газа на экспорт, его автоматически не будет и на импорт, то есть, отбирать из трубы, собственно, будет нечего. Как минимум, газ для украинцев резко подорожает", — говорит Кущ.

Впрочем, Юрий Корольчук считает, что США все же замолвит словечко за украинский транзит.

"Во-первых, они будут добиваться, чтобы часть газоснабжения Европы (Венгрии, Италии и другие - Ред.) оставалась за украинским направлением. Это позволит американцам контролировать ситуацию с газом и, если нужно, влиять на нее (через подконтрольную украинскую власть). Во-вторых, у США есть свои планы на наши газовые месторождения. И, чтобы зарабатывать на этой теме, им нужна труба, и, желательно с российскими газом. Ведь прокачка по пустой трубе стоит дороже", - пояснил Корольчук.

В то же время Рябцев считает, что транзит будет минимальным - не более 40 млрд кубов.

"Больше у нас уже никогда не будет. Все. Мы потеряли свои шансы на транзит. Пока наши власти кричали о "Северном потоке-2", и выделяя огромные деньги на лобби по, якобы, борьбе с ним, появился "Турецкий поток", Южный газовый коридор TANAP, "Балканский поток". Почему о них никто и слова не сказал, хотя именно они покрывают наше потенциально возможное транзитное направление. Украинская труба уже никому не нужна. Тем более, чт она нуждается в срочной модернизации. Сейчас это груда металлолома", - говорит эксперт

Водородные планы

Впрочем, украинские власти, похоже, сдаваться не намерены.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в свей статье для "Европейской правды" написал, что "единственным внешним фактором, способным похоронить трубу (Северный поток-2 - Ред.) на балтийском дне, были и остаются американские санкции. Но с учетом важности восстановления союзных отношений между Германией и США после победы президента Байдена, есть вероятность, что они все-таки достигнут компромисса, и Вашингтон отменит санкции. И хотя украинская дипломатия делает все возможное, чтобы этого не случилось, Киеву нужно учитывать такую возможность и уже сейчас буквально требовать от наших западных партнеров предоставления новых компенсационных механизмов ради поддержки отечественной экономики".

Но, по его мнению, нужны будут не столько гарантии сохранения ГТС после 2024 года, сколько - о реальном привлечении Украины к новым стратегическим энергопроектам.

"Возможности для этого дает новая европейская стратегия Green Deal, то есть, "Зеленый курс", прежде всего, в сфере производства водорода. Именно Украина должна стать главным поставщиком этого энергоносителя будущего в ЕС", — пишет Андрей Мельник.

Впрочем, Рябцев называет такой проект фантастическим.

"Водород - летучий газ, он попросту уйдет через уплотнения в трубе. Уже были исследования, которые показали, что транспортировать водород можно разве что смешав его с природным газом в пропорции 10:90. Моно увеличить долю водорода в такой смеси максимум до 30%. Но все равно логики в таком проекте мало: теплотворность водорода ниже, чем природного газа, а сам водород, поставленный в смеси с газом, становится очень дорогим, так как нужны затраты на его извлечение. Да и с чем смешивать - если транзита не будет", - недоумевает эксперт.