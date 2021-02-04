Рейтинги власти падают. Об этом говорят последние социологические опросы.

Теряет в популярности как президент Владимир Зеленский, так и его партия “Слуга народа” (СН).

Президентская команда прибегает к противоречивым шагам вроде закрытия оппозиционных телеканалов. Расхожая версия в коридорах власти, что критика этими телеканалами ее курса и поспособствовала падению рейтингов.

К чему приведет такая тактика, разбиралась “Страна”.

Тающие рейтинги

Данные соцопросов, обнародованных в первых числах февраля, свидетельствуют, что общество все сильнее разочаровывается в команде власти. Как показывают замеры Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленский остается самым популярным возможным кандидатом в президенты, однако его поддержка продолжает падать.

В январе 2021 года его готовы поддержать около 22% участников опроса, определившихся с выбором. Но в декабре прошлого года таких респондентов было 27%. На втором месте - сопредседатель партии “Оппозиционный платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) и ее парламентской фракции Юрий Бойко (в январе 17,5% среди определившихся респондентов).

То есть разрыв между ними уже менее 5%.

На третьем – лидер партии “Евросолидарность” (ЕС), экс-президент Петр Порошенко (13,1%).

В декабре баланс доверия-недоверия у Зеленского был 41% респондентов против 56% (-15%). Январские замеры социологической службы показали, что разочарование президентом усиливается: 35,6% против 59,6% (-24%).

Кроме того, опрос КМИСа показывает, что падает рейтинг и президентской партии СН. В декабре 2020-го ее уровень поддержки составил почти 21% среди тех, кто определился с выбором, но в январе этого года - чуть более 18%. Тогда как рейтинг вышедшей в лидеры ОПЗЖ - более 23% в декабре и более 24% - в январе. Растет популярность и других парламентских партий ЕС и “Батькивщины”.

Указанные тенденции показывают соцопросы и других служб. Центр “Социальный мониторинг”, ссылаясь на замеры в январе, говорит о рейтинге Зеленского 24,8% среди определившихся респондентов против результата Бойко 18,4%.

Уровень поддержки ОПЗЖ составил в январе 22,6% (в июне было 18,6%), тогда как у СН - 20,7% (30,5%). Скорость падения очевидна.

Не менее важны и другие цифры, красноречиво характеризующие народные настроения. Только 21,7% участников опроса считают, что страна двигается в правильном направлении, противоположного мнения - 78,3%. За досрочные выборы в Верховную Раду - 50,6% респондентов (в декабре 41,1%.) Идею досрочных президентских выборов поддерживают 45,8% (в декабре – 36,4%).

Опрос социологической группы “Рейтинг” также зафиксировал невысокий разрыв между президентом Зеленским и лидером “Оппоплатформы” Бойко: 21,2% против 17,1% среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. Уровень поддержки Порошенко - 16,4%. В партийных рейтингах ОПЗЖ вырвалась вперед - почти 19%, а у СН - 18,6%. Следующая “Евросолидарность” (15,2%).

В сравнении с январскими замерами “Рейтинга” показатели “Слуги народа” за месяц упали на 3%. А уровень поддержки ОПЗЖ поднялся на полтора процента: с 17,4% до 18,9%.

Отметим, что "Рейтинг" традиционно дает более низкие показатели "Оппоплатформе", чем другие социологи. Но, тем не менее, даже по их данным ОПЗЖ вышла на первое место.

Кругом враги

Ситуация для команды власти еще не критическая, однако тенденции вряд ли ее радуют. По мнению политолога Анатолия Октисюка, в немалой степени она должна винить саму себя в падении рейтингов.

“Власть сама создает себе проблемы, в том числе репутационного характера. Например, Кирилл Тимошенко (замглавы ОП, отвечающий за региональную политику, куратор проекта “Большая стройка”- Ред.) неожиданно обзавелся поместьем под Киевом, записав, правда, на жену. И его не испугало, что могут заподозрить в коррупции - даже если это напраслина. Неуклюже действовала команда президента и в ситуации с тарифами. Сначала повысили, потом, увидев недовольство, протесты, кинулись искать вариант снизить, но получилось не очень”, - объясняет Октисюк “Стране”.

Отметим: по замерам “Рейтинга”, 89% украинцев поддерживают требование снижения тарифов, 36% - считают что более всего виноват в рост “коммуналки” Кабмин, 29% - обвиняют Раду, а 24% - президента.

А ведь давят на рейтинги и “хронические” проблемы вроде военного конфликта на Донбассе, для которого Зеленский так и не нашел решения, вопреки ожиданиям общества.

“Все это в комплексе сыграло, и поддержка Зеленского и “Слуги народа” стала проседать”, - отмечает эксперт Октисюк.

В то же время, глава партии "Слуга народа", первый заместитель ее парламентской фракции Александр Корниенко. не видит проблемы с рейтингами партии и президента.

“Рейтинги - это динамичная история. Они туда-сюда двигаются. Те цифры, которые есть сейчас, не являются какими-то окончательными”, - заявил Корниенко “Стране”.

Тем не менее, он винит в снижении поддержки “врагов” и “оппонентов” президента.

“К сожалению, врагов оказалось много - и внешних, и внутренних. Есть политические оппоненты, которые представляют оппозиционные партии. Со всех сторон - справа и слева. Также, когда президент предлагает определенную кадровую кандидатуру, а ее методично проваливают - понятно, что впечатления у избирателей будут не наилучшими”, - говорит Корниенко.

Коррупция в окружении

По мнению политолога Октисюка, все могло быть хуже для президента и его партии, если бы Зеленский пришел во власть из политики.

“Но будучи инородным телом в политической системе, Зе не имел антирейтинга, как у Порошенко или Тимошенко (лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко - Ред.), и в силу этого он пока балансирует над пропастью”, - полагает эксперт.

Опасны для президентского рейтинга скандалы в его окружении.

“Сведет до минимума его популярность свой свинарчук (история с обвинениями в “схемах” в оборонпроме в адрес экс-замсекретаря СНБО, президента корпорации “Богдан” и соратника Порошенко Олега Гладковского (Свинарчука) - Ред.) Мы уже видели, что общество не прощает даже намеков на коррупцию. Или же это - более-менее реалистичные обвинения против кого-то из Зе-команды в предательстве интересов Украины. Это потянет рейтинг власти на дно”, - спрогнозировал политолог Октисюк.

Удержаться на плаву ОП попробует популистическими приемами, считает эксперт.

“Как вариант они (власть - Ред.) могут прибегнуть к референдумам на популярные у народа темы или же попробовать протащить через Раду сокращение количества депутатов. Еще вариант - поднять флаг борьбы с олигархами, тем более что такая задача поставлена Западом, а значит, его поддержка будет”, - прогнозирует эксперт, ссылаясь на источники в посольствах западных стран.

Напомним: опросы проводились до вынесения санкций против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, что наверняка будет иметь последствия для рейтинга власти.

Часть экспертов считают, что они обрушат еще больше рейтинг президента.

"Можно предположить, что этим решением Зеленский пытается занять праворадикальную нишу с условным "армовиром" (армия, мова, вера). Но он не понимает, что поклонников у него больше не станет. А то, что это выбивает избирателей, которые поддержали "Слугу народа" на Юге, Центре, Востоке Украины, - это однозначно", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

В тоже время, популярна версия в политических кругах, что на решение Зе повлияла, помимо прочего, постоянная критика действий власти на этих каналах с позиций оппозиционной партии ОПЗЖ. Их владелец - народный депутат от этой политсилы Тарас Козак. Обвинения строились на якобы финансировании телеканалов из России и сотрудничестве с “террористическими организациями”.

При этом сам Зеленский говорил послам стран “Большой семерки”, что каналы-де использовались “для подрыва реформ, курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижение гибридного влияния страны-агрессора (то есть России - Ред.) на политические процессы”.

Остановит ли отключение телеканалов отток электората у президента, узнаем со следующими опросами.

Однако Зе мог бы сам догадаться, почему недовольны им люди, проголосовавшие за него как за альтернативу Порошенко с его курсом на “АрМоВир” (“Армия! Язык! Вера!” один из предвыборных лозунгов экс-президента).