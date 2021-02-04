Пока идут разбирательства - почему вырубилась Запорожская ТЭС, оставив без света и тепла жителей Энергодара, на Украину надвигается новая волна энергетических рисков. Уже в ближайшие дни в страну вернутся морозы, а это значит, что вырастет потребление угля на ТЭС.

Но его запасы - на минимуме. На некоторых ТЭС угля осталось всего на пару дней работы. То есть, блоки станций начнут попросту "обнуляться".

Схожая ситуация в Украине уже была на волне январских морозов. Тогда впервые за долгие годы заговорили о верных отключениях электроэнергии. Правда, проблему удалось решить за счет импорта электроэнергии из Беларуси.

В этот раз, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, "возможны план "Б" или план "В" — будем снова спасаться импортной электроэнергией или же начнутся веерные отключения электричества.

Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец говорит, что, скорее всего, будут отключения.

"Понятно, Киев никто выключать не будет, а вот села и райцентры пострадают. Люди начнут вырубать лесополосы, чтобы обогреться", — прогнозирует он.

В НКРЭ также заявили о критической ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций. Ежедневное сокращение запасов угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, предупредили в ведомстве.

В НКРЭ не исключили рисков общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного отключения потребителей.

"Страна" разбиралась, почему украинские ТЭС остались без угля, и чем это грозит потребителям.

Угля - на пару дней работы

Угольный кризис возник не вчера. Еще с декабря Минэнерго констатировало резкое снижение запасов топлива на складах ТЭС. В январские морозы, когда столбик термометра опустился до минус 18-20 градусов, ситуация из плохой стала катастрофической, ведь резко выросли потребности в угле.

Тогда же украинцев предупредили о возможных веерных отключениях электричества. Правда, правительство тут же опровергло возможные риски. Но для подстраховки подключили импорт электроэнергии из Беларуси.

Затем морозы пошли на спад и тему угля перестали обсуждать. Между тем, проблема с ним лишь усугубляется. Что может обернуться настоящей энергетической катастрофой, ведь на страну надвигается похолодание.

В НКРЭ привели данные НЭК "Укрэнерго", согласно которым с ноября до 31 января запасы топлива на складах ТЭС уменьшились в 5,7 раз - до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС. Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше тех, что были, по состоянию на 4 февраля 2020 года.

"На Углегорской ТЭС угля марки "Г" (газового - Ред.) осталось 6 тысяч тонн, хотя потребности - 76,1 тысяч тонн. То есть, склад - в 12 раз меньше, чем должен быть. Да и эти 6 тысяч - по сути, в "подошве" склада, окисленный уголь, который поливало дождем. По факту это уже зола, а не уголь, понятно, что нормально гореть он не будет. На Трипольской ТЭС антрацита 3,6 тысяч тонн, что в 6 раз ниже необходимого запаса. Обе ТЭС принадлежат государственной копании "Центрэнерго", которая хронически не рассчитывалась с шахтами за уголь, задолжав им порядка 2 млрд гривен. И этим фактически парализовала их работу. Шахтам нечем платить за электроэнергию, люди не получают зарплаты, добыча упала, соответственно, нет и отгрузок. Выгребают все, даже то, что раньше не брали", — рассказал нам Волынец.

По данным Минэнерго, по состоянию на 4 января на Змеевской ТЭС угля осталось на два дня работы (склад заполнен всего на 1,6%). На такой же период хватит угля на Криворожской, Кураховской и Бурштинской ТЭС. На Углегорскй ТЭС угля вообще на один день - она по факту уже в красной зоне.

Сравнителено благополучная ситуация на Луганской ТЭС - угля там на 22 дня.

"Но Луганская ТЭС - это "остров", она работает вне объединенной энергетический системы, обеспечивая часть Донбасса, в том числе, неподконтрольных территорий", - пояснил Волынец.

В целом же по тепловым станциям ситуация удручающая, угля сталось где на 1-2 дня работы, где на неделю. "В среднем запасы вдвое ниже нормативных - меньше 500 тысяч тонн вместо 900 тысяч - миллиона", - говорит Волынец.

Почему закончился уголь

Почему возникли проблемы с углем, если еще летом шахтеры жаловались, что никуда не могут его пристроить - ТЭС отказываются брать.

Причины разные. К примеру, что касается "Центрэнерго" (Углегорская, Змеевская, Трипольская ТЭС, в общей сложности, 8% производства электроэнергии и 18% теплогенерации), то тут сыграл свою роль схемный подход к бизнесу.

"Углем запаслись по минимуму, чтобы обеспечить электроэнергией предприятия Коломойского, им до последнего времени сливали электричество по 85 копеек за киловатт", — говорит Волынец.

У частных генерирующих компаний - свои расчеты.

"Во-первых, сожгли больше, чем планировалось, так как многие блоки АЭС стояли на ремонте. Во-вторых, низкий тариф на электроэнергию делает невыгодной работу тепловой генерации. С учетом того, что уголь подорожал, многим выгоднее поддерживать работу ТЭС на минимуме, чем включать на полную", — пояснил нам Корольчук.

Замминистра энергетики Юрий Бойко заявил, что министерство обеспечило вхождение ТЭС и ТЭЦ в осенне-зимний перед с рекордными за последние 7 лет запасами угля - коло 3 млн тонн.

То, что уголь так быстро закончился, Бойко объяснил несколькими причинами:

задержка с выполнением НАЭК "Энергоатом" утвержденного министерством графика ремонта трех энергоблоков ЗАЭС суммарной продолжительностью 150 дней. Это эквивалентно недовыпуску 3,3 млрд киловатт-часов электроэнергии или 1,6 млн тонн дополнительно сожженного угля, которого сейчас не хватает на складах ТЭС.

увеличение спроса на электроэнергию в ноябре-декабре 2020 года на 1,79 млрд киловатт-часов (в том числе, со стороны населения на 0,4 млрд), что эквивалентно примерно 0,86 млн тонн угля

недостаточный объем поставок угольной продукции на склады ТЭС. В частности, только за январь 2021 года отставание от плановых показателей структуры топлива ставило 357 тысяч тонн. Причины такой ситуации имеют прежде всего экономический характер, - написал Бойко на свей странице в Facebook.

"Будут отключать целые районы"

Пока на улице относительно тепло, ситуацию более -менее удается контролировать. По крайней мере, есть возможность подключить ГЭС, что и сделали после аварии на Запорожской ТЭС. "Но это повезло, что были плюсовые температуры. А что делать в морозы?", — говорит Корольчук.

По словам Волынца, вполне возможен масштабный энергетический кризис - когда от электроэнергии будут отключать целые районы. "Понятно, что Киев и мегаполисы не будут отключать. А вот села и райцентры пострадают - люди рискуют остаться без света и тепла", - говорит Волынец.

"При этом кризис в углепроме продолжается. Сейчас отключают от электроэнергии девятую Нововолынскую шахту - за неуплату. На грани банкротства многие шахты. Все это укладывается в стратегию декарбонизации, на которую взяла курс Европа и подсаживают Украину. Но где же возьмется уголь для ТЭС, коксохима, сахарных заводов", - добавил Волынец.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что до отключений дело не дойдет.

"На крайний случай, подключат аварийный импорт из Беларуси или России. Если и будут отключать, то не население, оно в списке претендентов на отключение на предпоследнем месте, перед критической инфраструктурой", - отметил эксперт.

Впрочем, НКРЭ признает: ситуация критическая, и отключения возможны.

"Дефицит угля и нестабильная работа энергоблоков ТЭС могут спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей". - говорится в заявлении регулятора.

Стоит отметить, что в "январский кризис", кода профильное сообществ заговорило о веерных отключениях, официально такой риск опровергли. Тот факт, что сейчас регулятор его признает говорит о том, что ситуация еще более серьезная, чем в январе.

"Везут из Казахстана и Ростова"

Чтоы пополнить запасы угля, уже закупили партию марки "Г" в Казахстане (порядка 400 тысяч тонн), также больше везут ростовского антрацита. Но ситуация все равно не очень хорошая, - отмечает Корольчук.

"Ключевое тут цена. Компании могут привезти импортный дорогой уголь, но им нужна гарантия сбыта электроэнергии. Ведь ценник на уголь - это себестоимость электроэнергии, а как ее продать, если тариф не впишется в рыночный - вопрос открытый", - говорит Корольчук.

Но ситуация может обернуться так, что поставки угля нам просто перекроют. К примеру, того же антрацита из России, на который сейчас так рассчитывают ТЭС.

Российские СМИ уже пытаются спрогнозировать: какой будет реакция Путина на закрытие украинских телеканалов Медведчука. И в качестве одного из вероятных сценариев называют "энергетический удар" - когда Украине обрежут поставки угля и дизеля. Что еще больше усугубит кризис на украинском энергорынке.

Переведут на газ и взвинтят тариф

Впрочем, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, государство, судя по всему, темой энергетического коллапса не сильно заморачивается.

"Все рычаги - в руках правительства и профильного министерства. Они могут повысить требования к объемам запасов угля на ТЭС, обязать генерирующие кампании создавать страховые запасы топлива и пр. Но ничего из перечисленного не делается, то есть, фактически на государственном уровне проблему не признают", — говорит Рябцев.

И только сегодня, кода ситуация стала критической, в НЭК "Укрэнерго" решили все же вмешаться.

"С целью срочного выяснения обстоятельств, приведших к такой ситуации, а также для обеспечения безопасности поставок электрической энергии решили провести внеплановые выездные проверки ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго" по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом топлива для работы в текущий отопительный период", - говорится в сообщении НКРЭ.

Но почему этого не сделали раньше - вопрос открытый.

"Ищи, кому выгодно. В всей этой ситуации налицо заинтересованность "Нефтегаза", у которого появилась возможность продать ТЭС "лишний" газ. К примеру, та же "Центрэнерго" вынуждена была перевести ТЭС на газ в пиковые нагрузки.

НАК закачал в 2020 году рекордные объемы газа - около 28 млрд кубов. На начало февраля осталось около 20 млрд. В среднем за месяц в отопительный сезон уходит 4,5-5 млрд кубов. То есть, по факту, на весну еще останется около 15 млрд. И "Нефтегазу" надо этот запас продать, пока цена высокая.

Дальнейшее сокращение запасов угля приводит к тому, что станции переходят на газ.

"Даже с учетом угля, который уже везут з Казахстана и России, до конца отопительного сезона будем работать с колес, что на руку НАКу", — отмечает глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Но газ вместо угля - это резкое увеличение себестоимости электроэнергии. Что может стать поводом для генерирующих компаний пожаловаться на убытки и потребовать повышения тарифа для населения.

Напомним, что уже весной правительство обещало вновь вернуться к вопросу определения тарифа на электричество для украинцев. Нынешний действует только до 31 марта.