В отношении санкций против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и народного депутата Тараса Козака (“Оппозиционная платформа - За жизнь”, ОПЗЖ), Офис президента горячо поддержала прозападная часть истеблишмента. Это может быть предвестником возобновления политического альянса между ними при поддержке Запада, который нужен для полного переформатирования политического и экономического поля в Украине и завершения строительства системы внешнего управления страной.

В политических кругах ходят слухи, что новая администрация в США уже поставила перед Киевом список задач, в числе которых (помимо закрытия оппозиционных телеканалов) - смена правительства, судебная реформа и кадровые решения по ключевым позициям в силовых структурах.

Подробности - в статье "Страны".

Санкционная реакция

Как писала “Страна”, президент Владимир Зеленский своим указом от 2 февраля ввел в действие беспрецедентное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое заблокировало вещание в телевизионном эфире каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ, члена политсовета партии Тарасу Козаку.

Сам парламентарий также попал под санкции.

В ОПЗЖ назвали эти меры “актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии”. Телеканалы, как заявляют оппозиционеры, пострадали за критику власти.

“Это решение, автоматически переводящее Украину в число диктатур, свидетельствует лишь о полном банкротстве действующей власти, реальности катастрофического падения рейтинга лично Зеленского и партии “Слуга народа”, - говорится в заявлении партии, в которой пообещали оспорить действия власти в суде и начать импичмент президенту.

При этом Зеленский написал в официальном микроблоге в Твиттере, что санкции направлены не против свободы слова, а “пропаганды, профинансированной агрессором против нашей страны, подрывающей Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции”.

Показательно, что сначала этот твит появился на английском языке, а по-украински он был продублирован в других соцсетях спустя какое-то время, что четко демонстрирует приоритеты - чье мнение для президента самое важное.

“Офис президента захотел подать произошедшее с телеканалами в нужном свете, чтобы избежать невыгодной для себя реакции западных структур, чтобы те не выразили озабоченность из-за ситуации”, - объясняет этот сигнал политолог Вадим Карасев “Стране”.

Стоит обратить внимание еще на один “пост-благодарность” Зеленского. В нем он, во-первых, поблагодарил членов СНБО за “ответственную и быструю реакцию”. Кстати, заседание по поводу санкций не проводилось, членов совета опросили письменно. Единогласного решения не вышло: спикер Дмитрий Разумков воздержался.

Но также Зеленский отвесил комплимент “гражданскому обществу” за якобы поддержку и понимание санкций.

И вот интересно, кому могут быть адресованы эти слова.

“Прогрессивная общественность” одобряет

Как писала “Страна”, блокирование телеканалов имело больший общественный резонанс, раскрывший полярность взглядов. Даже без глубокого анализа реакции общества видно, что оно неоднородно в этом вопросе. Очень много тех, кто принял санкции в штыки, увидев в них то, что, как утверждает Зеленский, якобы нет - попытку лишить общество альтернативной точки зрения на события в стране и деятельность власти, в частности.

Зато горячую поддержку Зеленский нашел в прозападной части истеблишмента. Многие представители этой прослойки приветствовали введение санкций, не обращая внимание на откровенно незаконный, по мнению юристов, способ закрытия самых популярных информационных каналов. В этом плане показательна реакция части депутатского корпуса, прозванной “соросята”.

Так, народный депутат Дмитрий Гурин (СН) в своем посте в Фейсбуке назвал поборников юридической чистоты решения “правовыми фетишистами”, а вполне подходящим основанием для санкций “войну”, то есть конфликт на Донбассе.

Его коллега во фракции Елизавета Богуцкая приветствовала решение СНБО против “каналов Медведчука” (глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук, соратником которого является Тарас Козак). “Как же это давно надо было сделать!” - написала она на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин шутливо намекает, что ОП действовал под давлением Запада в той или иной форме.

“Выглядит [что санкции были задействованы] не без указания из НАТО, куда нас пока еще не завел Байден. Но зная юристов с Банковой борьба за воплощение этого блокирования будет ой как непростой. Но по состоянию на вечер сегодня - спасибо”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Приветствовали санкции и в грантовом Центре противодействия коррупции, который возглавлял Шабунин.

Отметим, что о ключевой роли американцев говорит и в лагере противников закрытия телеканалов. Так, известный юрист Портнов, назвавший незаконным закрытие каналов, считает, что решение об этом было принято не в Украине.

"Учитывая, что решение о блокировании украинских телеканалов было принято вчера ночью, а реакция Вашингтона появилась сегодня до начала там рабочего дня, есть основания полагать, что вчерашние решения украинских властей были приняты не в Украине", - написал юрист.

"Украинские ФПГ ожидает зачистка"

Реакция США, о которой говорит Портнов, действительно максимально прямолинейна.

Американское посольство заявило, что поддерживает “усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, предпринятые...Украиной для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством”.

Характерно, что в других ключевых западных посольствах на этот счет пока молчат.

В Евросоюзе же комментируют ситуацию осторожно. В заявлении европейской дипломатии сказано, что можно понять усилия Украины по “защите от манипуляций информацией”. “Однако это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами”, - прокомментировал позицию ЕС агентству “Интерфакс-Украина” представитель Внешней дипломатической службы Питер Стано.

То есть, очевидно, что в данном вопросе солирует именно американская сторона.

Впрочем, заявления о “российской информационной угрозе” внутри Украины звучали из посольства США и раньше, поэтому его реакция ожидаема.

Однако, по информации “Страны”, вопрос нейтрализации оппозиционных телеканалов не единственное требование к Банковой.

По данным “Страны”, в работе с ОП американская сторона выдвигает ряд других задач.

В общих словах их пересказал изданию собеседник в дипломатических кругах. Речь идет, прежде всего, о продолжении судебной реформы. Напомним, недавно послы стран “Большой семерки”, в том числе США, представили по сути ее пошаговый план, причем сделав это показательно - в день рождения Зеленского. Общий смысл реформы: установить фильтр для отбора нужных кандидатов в судьи в виде неких "международных экспертов", что усилит влияния подконтрольных Западу структур в Украине на судебную систему.

Параллельно должна произойти замена руководства силовых органов - или в ходе плановой ротации как в случае с главой Специальной антикоррупционной прокуратуры, или по принуждению, как, например, антикоррупционные активисты требуют поменять генерального прокурора. Также обсуждается судьба главы МВД Арсена Авакова, которого еще в прошлом году призывало уйти в отставку западное лобби. Потом тема затихла, но сейчас, как говорят, американцы вновь подняли этот вопрос.

При этом у главы МВД есть свои каналы связи с американцами, по которым он доносит свою позицию. Так что пока по нему ситуация неопределенная. Характерно, что сегодня Аваков поддержал закрытие телеканалов.

Третья задача: в правительство снова должны вернуться “реформаторы”, под которыми понимаются люди типа экс-премьера Алексея Гончарука.

Но одной из главных препон на этому пути остается непредсказуемая Верховная Рада. Как показал опыт, даже наличие формального монобольшинства у Зеленского не дает гарантий прохождения нужных кандидатур. Кадровые вопросы решаются путем сложных многоуровневых компромиссов, которые могут нивелировать ожидаемый эффект от выгодного Западу назначения.

Сделав главную ставку на прозападное лобби, Банковая рискует вообще потерять поддержку сессионного зала. Группы влияния однозначно хотят долевого участия в органах власти и не дадут голоса, если их хотелки не удовлетворят.

Впрочем, готова ли команда президента поделиться должностями под новую порцию прозападных кадров - вопрос. Например, политолог Карасев считает, что нет. “Команда Зеленского вошла во вкус и хочет иметь все ключевые посты”, - комментирует он “Стране”.

А вот политолог Руслан Бортник придерживается противоположного мнения.

“На мой взгляд, выстраивание коммуникаций ОП с новой американской администрацией будет включать некий кадровый пакет. Кто эти люди, можно только догадываться. Но премьер Шмыгаль, генпрокурор Венедиктова и так далее должны бояться за свои кресла. Мне интересно, что думает наш крупный бизнес. Если Зеленский действительно сместится в правую, проамериканскую нишу, наши ФПГ ожидает зачистка. У них просто отнимут бизнес”, - полагает политолог Бортник.

Поэтому не исключено, что требуемые американцами кадровые решения через Раду провести будет очень трудно, если вообще возможно.

А роспуск парламента при нынешних рейтингах "слуг народа" фактически означает для Зеленского досрочную потерю реальной власти. Вряд ли усилят они и позиции прозападных сил.

Также еще не все еще решено и по телеканалам.

"Очевидно, что метод, по которым прекращено вещание трех крупных телеканалов - без суда и следствия, через введение санкций против их учредителей, в любой момент может быть применен и к любому другому каналу. Да и к любому бизнесу вообще. Поэтому в целом крупный бизнес очень сильно напрягся. Известно, что три телеканала собираются оспаривать решение СНБО и указ президента в суде. И если суд признает указ незаконным - такое решение будет положительно воспринято очень многими влиятельными людьми в стране", - говорит источник "Страны" в бизнес-кругах.